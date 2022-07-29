تجربتي مع تمارين السكوات لتكبير المؤخرة ، لقد تسائل الكثير من الأفراد وخاصة النساء والفيتات من المشاهير حول التعرف على تمارين السكوات لتكبير المؤخرة ، فيسعتقد العديد من النساء ان المؤخرات الكبيرة هي علامات جمال تدفع الرجال الى التقرب منهن ، مما يدفع بهم ذلك الى التعرف على التجارب التي قامت بها النساء من اجل الحصول على مؤخرة كبيرة ، تابعوا معنا للتعرف على تجربتي مع تمارين السكوات لتكبير المؤخرة .

فوائد تمارين القرفصاء للظهر والجسم

فيما يلي فوائد تمارين القرفصاء للظهر والجسم

ارفعي مؤخرتها، واجعليها تبدو أكثر جمالاً وإثارة.

إزالة السيلوليت.

ترهل الأرداف.

حرق الدهون على جانبي البطن وأعلى الأرداف “مناطق العضلات النائمة”.

تقوية الدورة الدموية في الجسم.

زيادة قدرة المرأة التي تمارس هذه التمارين على المشي لفترات طويلة.

جعل الساقين أسرع أثناء المشي.

تقوية عضلات الظهر.

اجعل عظام الفخذ أكثر مرونة.

تدريب المرأة على السير في صورة أنثوية.

علاج أعراض اضطرابات القولون وتنظيم هضم الطعام.

تجربتي مع تمارين القرفصاء لتكبير المؤخرة

ترغب العديد من النساء في أداء تمارين القرفصاء للحصول على أرداف جميلة ومرفوعة، لكنهن مع ذلك قلقات من أن هذه التمارين لن تكون مجدية، لذلك سنشرح تجربتين لامرأتين مختلفتين مع تمارين القرفصاء لرفع المؤخرة، بحيث يمكن لكل من يريد ذلك تعرف على خبرة الآخرين من خلال هذه التمارين، يمكنك الوقوف على تجربتين مع هذا الأمر

تجربتي مع تمارين القرفصاء لتكبير الأرداف

تحدثت هذه المرأة عن تجربتها مع ممارسة القرفصاء لتكبير الأرداف، فقالت ما يلي

عانيت من مشكلة أسفل المؤخرة لدرجة أنها أحرجتني، وجعلتني أفقد الثقة في أنوثتي.

ذات يوم قرأت على الإنترنت عن تحدي القرفصاء لتكبير الأرداف، وفي الواقع، بدا الأمر بسيطًا إلى حد ما بالنسبة لي، خاصة وأن لدي قدرًا معينًا من الرشاقة، لذلك قررت تنفيذه.

بعد شهر من بدء تمرين القرفصاء، لاحظت أن أردافي كانت بارزة، مرتفعة قليلاً ومستديرة، وأردافي تملأ. كما أصبحت متناظرة.

تجربتي مع لعب القرفصاء لمدة شهر لتكبير الأرداف

تحدثت هذه المرأة عن تجربتها مع ممارسة القرفصاء لتكبير الأرداف، فقالت ما يلي

قرأت على الإنترنت أن لعب القرفصاء لمدة شهر يرفع مؤخرتي، لذلك قررت ممارسة هذه الرياضة ؛ لأنني كنت سمنة قليلاً مما تسبب في ترهل ثديي ومؤخرتي.

بعد حوالي شهر من القرفصاء، لاحظت أن أردافي وأردافي قد تحسنت كثيرًا وكانت أكثر جمالًا وتناغمًا.

لقد فقدت أيضًا الكثير من دهون البطن لأنني أواصل التمارين في الموعد المحدد.

ما هو تحدي القرفصاء قبل وبعد

يهدف تحدي القرفصاء قبل وبعد التمرين إلى أداء تمارين القرفصاء وفقًا لجدول تمارين القرفصاء لمدة شهر كامل، وتصوير نفسه قبل وبعد بدء التمرينات، ومقارنة المظهرين. كان هذا يسمى تحدي القرفصاء. لأنه من الصعب جدًا الالتزام بأداء هذه التمارين ؛ لأنها تعتبر من التمارين الصعبة للغاية التي تؤذي الفخذين وعضلات الظهر كثيراً أثناء أدائها، لذا فإن تجربة هذه التمارين لمدة شهر كان يسمى تحدياً.

الطريقة الصحيحة لأداء تمارين القرفصاء المكتوبة والفيديو

تعتبر تمارين القرفصاء من التمارين الصعبة للغاية التي تستنزف ممارسيها، وعادة ما يكون أداء هذه التمارين مصحوبًا بإحساس بألم شديد في الفخذين ومنطقة الظهر. تقوم بممارستها مع التأكد من أنها لا تؤدي الحركات بشكل غير صحيح بسبب الألم

الطريقة الصحيحة لأداء تمارين القرفصاء مكتوبة

يمكن أداء القرفصاء بالطريقة التالية

قف بشكل مستقيم مع رفع الرأس.

يتم تثبيت القدمين على الأرض، مع ترك مسافة بين الأرجل من 5 إلى 10 سم.

ثم تمد المرأة ذراعيها قدر الإمكان أمامها.

ثم تتصرف المرأة وكأنها جالسة بدون كرسي، ثم تشغل هذا الوضع لعدة ثوان، ثم تقف ثم تكرره مرة أخرى.

يمكن تغيير وضعية اليدين بوضعهما خلف العنق أو في المنتصف حسب الرغبة، لكن الأفضل هو تطبيق الطريقة الأولى.

الطريقة الصحيحة لعمل القرفصاء بالفيديو

قد لا تتمكن الكثير من النساء من الفهم الكامل لطريقة أداء تمارين القرفصاء من خلال قراءة طريقة أداء هذه التمارين، لذلك في هذا الجزء من المقالة سنعرض مقطع فيديو للطريقة الصحيحة لأداء تمارين القرفصاء وعرض الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص. قد تقوم أثناء تنفيذ هذه التمارين. هذا الفيديو “”.

جدول تمارين القرفصاء لتكبير الأرداف

سنشرح في هذا الجزء من المقال جدول تحدي القرفصاء اليومي لتكبير الأرداف

اليوم الأول يتم تنفيذ التمارين 50 مرة. اليوم الثاني يتم تنفيذ التمارين 55 مرة. اليوم الثالث يتم تنفيذ التمارين 60 مرة. اليوم الرابع يوم راحة من التمرين. اليوم الخامس يتم تنفيذ التمارين 70 مرة. اليوم السادس يتم تنفيذ التمارين 75 مرة. اليوم السابع يتم تنفيذ التمارين 80 مرة. اليوم الثامن يوم راحة من التمرين. اليوم التاسع يتم تنفيذ التمارين 100 مرة. اليوم العاشر يتم تنفيذ التمارين 105 مرات.

اليوم الحادي عشر يتم تنفيذ التدريبات 110 مرات. اليوم الثاني عشر يوم راحة من التمرين. اليوم الثالث عشر يتم تنفيذ التمارين 130 مرة. اليوم الرابع عشر يتم تنفيذ التمارين 135 مرة. اليوم الخامس عشر يتم تنفيذ التمارين 140 مرة. اليوم السادس عشر يوم راحة من التمرين. اليوم السابع عشر يتم تنفيذ التمارين 150 مرة. اليوم الثامن عشر يتم تنفيذ التمارين 155 مرة. اليوم التاسع عشر يتم تنفيذ التمارين 160 مرة. اليوم العشرون يوم راحة من التمرين.

اليوم الحادي والعشرون يتم تنفيذ التمارين 180 مرة. اليوم الثاني والعشرون يتم تنفيذ التمارين 185 مرة. اليوم الثالث والعشرون يتم تنفيذ التدريبات 190 مرة. اليوم الرابع والعشرون يوم راحة من التمرين. اليوم الخامس والعشرون يتم تنفيذ التمارين 220 مرة. اليوم السادس والعشرون يتم تنفيذ التمارين 225 مرة. اليوم السابع والعشرون يتم تنفيذ التمارين 230 مرة. اليوم الثامن والعشرون يوم راحة من التمرين. اليوم التاسع والعشرون يتم تنفيذ التمارين 240 مرة. اليوم الثلاثين يتم تنفيذ التمارين 250 مرة.

تمرين كرسي لتكبير المؤخرة

يتم تنفيذ تمرين الكرسي لتكبير المؤخرة بنفس طريقة تمرين القرفصاء العادي، ولكن كل ما هو في تمرين الكرسي، تأخذ المرأة وضعية الجلوس كما لو كانت جالسة على كرسي، ثم تشغل هذا الوضع طالما أنها تستطيع التحمل، فهذا التمرين يعمل على حرق دهون الفخذين وأيضاً تقوية عضلات الأرداف وتضخيمها بسرعة، لأن المرأة الموجودة فيه لا تقف وتجلس عدة مرات، بل تعتمد على تحميل الفخذين والمؤخرة. عضلات لكل وزن الجسم.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على تجربتي مع تمارين السكوات لتكبير المؤخرة ، و جدول تمارين القرفصاء لتكبير الأرداف ، و الطريقة الصحيحة لأداء تمارين القرفصاء المكتوبة والفيديو، و فوائد تمارين القرفصاء للظهر والجسم .