تجربتي مع جفاف المهبل، والتي تعاني منه مجموعة كبيرة من النساء بسبب الكثير من الأسباب المتنوعة، وقد أثبتت البحوث العلمية أن 17% من السيدات اللاتي تتراوح أعمارهم من 18- 50 سنة ويعانون من هذه المعضلة، خاصة أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، ولكن هناك مجموعة كبيرة من السيدات من يشعرن بالحرج ولا يقومن بزيارة مع الطبيب المختص في هذه المشكلة مما يسبب حدوث مشكلات اكبر.

تجربتي مع جفاف المهبل

يحدث جفاف المهبل عند النساء اللواتي يتوقف الحيض بشكل خاص، والنساء في الفئة العمرية ما بين 18-50 سنة أثناء العملية الجنسية قبل انقطاع الطمث، وهناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى جفاف المهبل مثل استخدام بعض مواد النظافة التي تحتوي على مواد كيميائية، وغيرها من الأسباب التي سنشرحها لاحقًا.

من أبرز التجارب حول جفاف المهبل تجربتي مع جفاف المهبل وتجربة أخرى لامرأة كانت تعاني من هذه المشكلة لمدة ثلاث سنوات أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.

حالة أخرى كانت تعاني من حكة والتهاب في المهبل، وعندما ذهبت إلى الطبيب وصف لها بعض الأدوية الطبية التي ساعدت في علاج الحالة وإنهاء المشكلة.

ما هو جفاف المهبل

تعاني النساء في سن اليأس من جفاف المهبل وفي المراحل العمرية التالية مما يعني جفاف المهبل بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم. حالة الجماع.

أسباب جفاف المهبل

فيما يلي أسباب جفاف المهبل

الولادة أو الرضاعة الطبيعية التي تقلل من مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، مما يجعل المهبل جافًا.

استخدام حبوب منع الحمل.

متلازمة سجوجرن هي اضطراب في المناعة الذاتية يؤثر على الغدد الدمعية واللعابية ويؤدي إلى التهاب الأنسجة المبطنة للمهبل، مما يسبب الجفاف.

تناول مضادات الهيستامين وهي تستخدم لعلاج الحساسية ونزلات البرد ولكنها تؤدي إلى جفاف الإفرازات المهبلية مما يؤدي إلى الجفاف.

يؤدي تناول الأدوية المضادة للاكتئاب إلى جفاف المهبل وتقليل الرغبة الجنسية.

مرض السكري وأمراض أخرى تعمل كحاجز أمام الغدد التي تفرز السوائل في الجسم.

أعراض جفاف المهبل

هناك عدد من الأعراض المميزة لجفاف المهبل، من أهمها

حرقان في المهبل.

عدم الاستمتاع بالعملية الجنسية.

الشعور بألم أثناء الجماع.

نزيف طفيف بعد الجماع.

وجود عدوى في المسالك البولية.

الشعور بحكة في المهبل.

ترقق غير طبيعي في الشفة المهبلية.

كثرة الرغبة في التبول.

تعاني من التعرق الليلي والهبات الساخنة.

الشعور المستمر بتقلب المزاج.

المعاناة من الأرق والتعب.

آثار الجفاف في المهبل

تشمل آثار جفاف المهبل ما يلي

عدم الراحة والحرقان والحكة في المهبل نتيجة التهيج بسبب الجفاف.

انخفاض الرغبة في الانخراط في النشاط الجنسي.

الشعور بالحاجة المتكررة للتبول أكثر من المعتاد.

تحدث التهابات المسالك البولية بشكل متكرر.

كيف تمنعين جفاف المهبل

أما طرق الحماية فهي كالآتي

استخدمي مرطبات المهبل أو الزيوت المناسبة لمنع جفاف المهبل.

اشرب كمية كافية من الماء يوميًا، على الأقل 8 أكواب، خاصة بعد انقطاع الطمث.

وتجدر الإشارة إلى أهمية الذهاب إلى الطبيب لوصف العلاج المناسب لكل حالة، خاصة إذا كان جفاف المهبل مشكلة دائمة.

علاج جفاف المهبل

عند ذهاب المرأة التي تعاني من جفاف المهبل إلى الطبيب المختص يصف لها عدد من الفحوصات ويحدد تاريخها الطبي في حالة حدوث مشكلة التهاب في المهبل قبل ذلك، ويقوم بإجراء فحص الحوض للتأكد من الجدار. من المهبل والتعرف على السبب الحقيقي لمشكلة جفاف المهبل.

في معظم الحالات يصف الطبيب مرهم الاستروجين الموضعي في كثير من الأحيان والذي يستخدم في معظم حالات جفاف المهبل لأنه يعوض نقص مستويات هرمون الاستروجين في الجسم عند النساء، وهو البديل المثالي للهرمون الذي هو أقل تصنيعًا في الجسم مما يساهم في تقليل مشكلة جفاف المهبل. استخدام العلاج الهرموني الذي يعطي نتائج أفضل فيما يتعلق بإفراز مستويات أعلى من هرمون الاستروجين في الجسم ويكون على شكل حبوب، وإليك أبرز الطرق المستخدمة في علاج جفاف المهبل

الحلقات هي حلقات لينة يقوم الطبيب بإدخالها في المهبل للمساعدة في تدفق هرمون الإستروجين في اتجاه موجه إلى أنسجة المهبل. تستخدم هذه الحلقات كل 3 أشهر.

الاقراص هي اقراص توضع داخل المهبل لمرة واحدة في بداية العلاج وهي لمدة اسبوعين وبعدها يتم استعمال 2 من هذه الاقراص اسبوعيا وبعد الوصول الى النتائج المطلوبة يتوقف العلاج .

المراهم وهي مراهم غنية بالإستروجين، وتوضع بشكل يومي لمدة سبعة أيام وقد تمتد لأسبوعين، وتؤخذ جرعة واحدة منها بحد أقصى ثلاث جرعات أسبوعياً أو حسب إرشادات الطبيب المعالج.

الحالات التي يحظر فيها استخدام مراهم الإستروجين

هناك عدة حالات يُحظر فيها استخدام المراهم المحتوية على هرمون الاستروجين، وهي كالتالي

المعاناة من نزيف مهبلي لأسباب غير معروفة.

النساء الحوامل والمرضعات.

النساء المصابات بسرطان الرحم أو أولئك الذين لديهم تاريخ في الإصابة به.

النساء المصابات بسرطان الثدي.

كيف تمنعين جفاف المهبل

هناك عدة طرق للمساعدة في الحماية من جفاف المهبل، بما في ذلك ما يلي

عدم ارتداء الملابس الاصطناعية واستبدالها بالملابس القطنية، ويفضل ألا تكون لزجة بالجسم.

استخدام الفوط الصحية التي تناسب جلد كل امرأة حتى لا تعاني من مشاكل في المهبل.

الحرص على النظافة الشخصية وعدم استخدام المرطبات الكيماوية لأنها تسبب التهابات داخل المهبل، وتعمل على القضاء على الحيوانات المنوية ومنع وصولها إلى الرحم.

معالجة مشكلة تكيس المبايض فور ظهورها بحيث لا تؤدي إلى المزيد من المشاكل ومنها مشكلة جفاف المهبل.

نصائح لتجنب جفاف المهبل

سيدتي عليك اتباع هذه النصائح لتجنب مشكلة جفاف المهبل

الامتناع عن استخدام منتجات إزالة الروائح والعطور في منطقة المهبل.

تجنب الدش المهبلي.

تجنب المشروبات الكحولية والسجائر.

حافظ على ترطيب الجسم عن طريق الاعتناء بالسوائل والماء.

معالجة أي مشاكل في المهبل عند ظهورها حتى لا تحدث أنواع من العدوى.

اذهبي إلى عيادة الطبيب عند ظهور أي مشكلة في منطقة الحوض أو المهبل.

احرص على ممارسة الرياضة للمساعدة على استرخاء الجسم بشكل عام.

الاهتمام بأخذ الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم والتي لها دور هام في الحد من جفاف المهبل.

تناول الأسماك لاحتوائها على كميات كبيرة من أوميغا 3 والخضروات، وخاصة الخضار الورقية، والتي لها جميعها القدرة على رفع مستويات هرمون الاستروجين في جسم المرأة.

تناول الأعشاب الطبيعية التي من المعروف أنها ترفع مستويات هرمون الاستروجين في الجسم. يجب أيضًا استخدام الزيوت الطبيعية الغنية بالإستروجين وتطبيقها على الجلد في المنطقة الحساسة.

تعرفنا في هذا المقال على جفاف المهبل والذي تعاني منه مجموعة كبيرة من النساء بسبب قلة مستوى الأستروجين في الجسم بسبب لتناول حبوب منع الحمل، وكذلك استعمال مضادات الهيستامين، والأدوية المتعلقة بالاكتئاب، ومجموعة كبيرة من الأمور الأخرى نسأل الله لكم التوفيق في كل الامور.