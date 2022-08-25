تجربتي مع جل بذرة الكتان للشعر، بذر الكتان المشهور علميًا باسم Linum Usitatissimum ، وهو متوفر بكثرة في الأسواق وهو مقسم في نوعين ، بني وذهبي ، كانت تستعمله نساء الفراعنة منذ العصور القديمة للحفاظ على جمالهم ، كما تم إعطاؤه للقرويين في الهند لتزويدهم بالطاقة و نشاط.

تجربتي مع جل بذور الكتان

الشعر هو تاج المرأة التي تزينه حتى يراها الجميع في صورة جميلة ورائعة، ولذلك تحاول المرأة أن تمنحه العناية والرعاية اللازمتين من أجل الحصول على الشكل المناسب الذي تريده.

ليس فقط النساء اللواتي يرغبن في الحصول على شعر جيد وجذاب، بل يحب الرجال أيضًا الحصول على شعر ناعم ومميز، لذلك يبحثون عن أفضل المنتجات لحماية الشعر من الأشياء التي يحبها الرجال والنساء، وتشمل هذه المنتجات جل بذور الكتان وجل تشمل تجربتي مع جل شعر بذور الكتان

منذ عام 2014 وأنا أعاني من مشكلة في شعري بسبب كثافة الشعر وكثافته. كان شعري كثيفًا جدًا وكان يعاني من مشاكل كثيرة مثل مشكلة الأطراف المتقصفة وقلة اللمعان وضعف البصيلات وقصر طول الشعر.

كان هذا يسبب لي الكثير من الإحراج عند التفاعل مع الآخرين لأن شعري كان مجعدًا ولا يبدو جيدًا كما أريد، لذلك بدأت في البحث عن الكثير من منتجات العناية بالشعر.

بدأت رحلتي مع منتجات العناية بالشعر بعد أن استشرت بعض الخبراء في مجال الشعر والتجميل عن أفضل منتج يمكن استخدامه، وبعد التعرف على العديد من المنتجات وتجربة العديد من الوصفات الطبيعية للحصول على النتيجة التي أردت الحصول عليها.

هذا الشعور سبب لي الكثير من الضيق والحزن وشعرت بقلة الثقة في مظهري وبدأت في العزلة عن الناس حتى وصفت صديقة لي تجربتها مع جل الشعر ببذور الكتان وكيف ساعدها الاستخدام المنتظم له في الحصول على مميزة، شعر جيد وجذاب ولامع.

اشتريت جل بذور الكتان وبدأت في استخدامه بانتظام، كما وصف لي صديقي، وحصلت بالفعل على الشعر اللامع والناعم الذي كنت أرغب في الحصول عليه. عالج تقصف الأطراف ومشاكل الشعر التي كنت أعاني منها وزاد من كثافة وطول ولمعان شعري.

فوائد جل بذور الكتان للشعر

بعد أن قدمت تجربتي مع جل بذور الكتان نجد أن الكتان من البذور الرائعة التي تعطي الشعر قوة ولمعان أكثر وطولاً وكثافة أكبر، وبالتالي فهو من البذور التي تستخدم في كثير من منتجات الشعر للسيدات. وللرجال ومن مزايا وفوائد جل بذور الكتان للشعر

يمنح الشعر اللمعان اللازم يساعد جل بذور الكتان في إعطاء الشعر الكثير من اللمعان واللون الأسود الجيد والملائم الذي نبحث عنه من خلال استخدام منتجات الشعر.

يزيد من كثافة الشعر يساعد استخدام جل بذور الكتان في إعطاء الشعر كثافة أكبر في حالة الشعر غير الكثيف، وبالتالي يمكننا الحصول على الشعر بالكثافة المطلوبة.

يعمل على ترطيب الشعر يساعد استخدام زيت بذور الكتان في ترطيب الشعر والنعومة اللازمة له، لما يحتويه من مواد ترطيب للشعر تزيد من قوته ولمعانه.

يقلل من تقصف الشعر مشكلة الأطراف المتقصفة مشكلة شائعة تضر بصحة شعر الإنسان، تجعل الشعر ضعيفاً والبصيلات غير نشطة، وبالتالي فإن استخدام جل بذور الكتان يساعد في الحصول على شعر جيد ولامع وغير هش.

يزيد من طول الشعر عادة ما تبحث النساء عن شعر طويل وناعم يمنحهن مظهرًا جيدًا.

يعالج الشعر من التلف من الطبيعي أن يتأثر الشعر بالعديد من العوامل الخارجية التي تؤثر عليه وتسبب العديد من المشاكل فيه وتجعل الشعر غير أملس والبصيلات لا تعمل بشكل جيد، لذلك يجب استخدام العلاج المناسب للشعر.

علاج البصيلات يساعد جل بذور الكتان في علاج الشعر والبصيلات التي تأثرت بدرجة من الإعاقة وعدم القدرة على إنتاج الشعر بطريقة صحية.

آثار جانبية جل بذور الكتان

على الرغم من الفوائد المتعددة التي يمكن الحصول عليها من استخدام جل بذور الكتان، إلا أن هناك أيضًا بعض الأضرار التي تلحق بالناس نتيجة استخدام هذا الجل، مما يقلل من جمال ومظهر الشعر، وهو ما وجدته من خلال تجربتي مع جل بذور الكتان للشعر، و وتشمل هذه الأضرار

1- حساسية الجلد

في بعض الحالات، يصاب الشخص بنوع من الطفح الجلدي بحيث تظهر الكثير من البقع على منطقة الجلد، ويصبح الجلد أحمر ويحتاج إلى مزيد من العلاجات التي تقلل الحساسية.

2- الشعور بالحكة في فروة الرأس

يعاني الكثير من الأشخاص من الحكة في فروة الرأس نتيجة استخدام جل بذور الكتان، ويمكن تقليل هذه الحكة باستخدام بعض مرطبات فروة الرأس.

3- ظهور حب الشباب

من الممكن أن يظهر الشخص بعض بثور حب الشباب، ويحتاج الشفاء من هذا النوع من البثور إلى المتابعة مع الطبيب المعالج، ليحدد العلاج المناسب الذي يحد من ظهور البثور.

4- بقايا جل بذور الكتان تسبب التجعد

إن وجود بقايا من جل الكتان في الشعر لفترة متواصلة قد يعمل على خشونة الشعر وتلفه، وبالتالي من الضروري استخدام مرطبات وكريمات جيدة ومغذية لفروة الرأس.

كيفية تحضير جل بذور الكتان

يمكن تحضير جل بذور الكتان بالطريقة المناسبة التي تساعد الشعر في الحصول على التغذية المناسبة له، وتعالج فروة الرأس من التلف. طريقة تحضير هذا تشمل

ضع نصف كوب من بذور الكتان في 3 أكواب من الماء في وعاء. اترك البذور لتنقع لمدة ساعتين على الأقل. نضع الخليط على النار حتى يغلي تمامًا، وحتى يصبح القوام هلاميًا. نضيف ملعقتين من عصير الليمون مع التحريك المستمر. نرفع القدر عن النار ونتركه ليبرد ونقوم بترشيحه. أضيفي جل الصبار واخلطي المكونات جيدًا بالخلاط الكهربائي. نضع جل الكتان في أوعية زجاجية صغيرة ونضعه في الثلاجة. نستخدم المنتجات التي تحتوي على زيت بذور الكتان.

أسباب تلف الشعر

هناك العديد من الاسباب التي تؤدي الى اضرار الشارع وعدم الحصول على المظهر الجيد للشعر وهو ما نبحث عنه. تعود أسباب تلف الشعر إلى

العوامل الطبيعية هناك بعض العوامل الطبيعية التي تسبب تلف الشعر ومشاكله، حيث يعاني الشعر الكثير من المعاناة والأمراض.

استخدام الصبغات يسبب استخدام الصبغات الكثير من الضرر لشعر النساء والرجال، حيث يضعف بصيلات الشعر ويصبح الشخص غير قادر على علاج الشعر بعد حدوث ذلك التلف.

تناول بعض الأدوية عند تناول بعض الأدوية التي تساعد في علاج الأمراض المختلفة، فقد يؤثر ذلك على كثافة الشعر وتسببه في تلف الشعر وتقليل كثافته وإضعافه.

أسباب وراثية قد تكون هناك بعض الأسباب الجينية التي تؤدي إلى تلف الشعر وضعف شديد في بصيلات الشعر وعدم قدرة الناس على الحصول على شعر جيد ولامع وناعم.

الإفراط في استخدام المواد الكيماوية على الشعر يؤثر استخدام المواد الكيماوية على الشعر في درجة لمعانه وقوته، كما يتسبب في جعل الشعر غير جيد ولامع والضرر الذي يحدث في بصيلات الشعر.

يمكن ان يجد البعض رائحة جل بذور الكتان غير محببة للبعض ، اذ باستطاعتك إضافة كمية من قطرات أي نوع من انوا الزيوت العطرية الي جل بذرة الكتان ، مثل زيت اللافندر أو زيت الليمون أو زيت إكليل الجبل او غيرها من الزيوت.