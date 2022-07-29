تجربتي مع حبوب التخسيس من اي هيرب ،مجموعة كبيرة من الأشخاص يرغبون في تنزيل الوزن المرتفع والحصول على جسم متناسق ، ويلجأ البعض إلى الأدوية والعقاقير التي تساهم في تقليل الوزن بالإضافة إلى ممارسة الرياضة البدنية، والاطعمة الغذائية التي تزيد من نجاح هذه الحبوب لعل من ابرز حبوب التنحيف هي iHerb، وإليكم افضل تجارب الافراد مع استعمال حبوب التخسيس من iHerb.

ما هي حبوب iherb لفقدان الوزن

حبوب التخسيس هي إحدى الطرق التي العرب اليوم الأشخاص الذين جربوا العديد من الطرق المختلفة لفقدان الوزن، مثل اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، ولكن لم يتمكنوا من الحصول على النتيجة المرجوة، فيريدون استخدام الأشياء التي تساعد على زيادة معدل الحرق في الجسم، لذلك هم يمكن أن تفقد الوزن بشكل أسرع.

لطالما اشتهرت منتجات I-Herb بجودتها العالية والنتائج الفعالة التي تقدمها لمن يستخدمها، حيث تساعدهم على خسارة العديد من الكيلوجرامات بشكل طبيعي من خلال المكونات الموجودة فيها، والتي تعتبر مكونات عضوية طبيعية وآمنة تمامًا للصحة .

تجربتي مع حبوب إنقاص الوزن من iHerb

أردت أن أقدم تجربتي مع حبوب التخسيس من iHerb والتي أظهرت أن هذا المنتج من المنتجات التي تساعد على إنقاص الوزن بسرعة، وتعطي نتائج آمنة دون أي ضرر بالصحة. بعد تجربته، تمكنت من خسارة أكثر من 20 كيلوغراماً من وزني.

فقط باستخدام المنتج قبل 30 دقيقة من التمرين، وبعد فترة بدأت في ملاحظة تغيرات كبيرة في جسدي، وبدأت في فقدان الوزن بشكل ملحوظ حتى تمكنت من فقدان الوزن الزائد بالكامل.

الشيء الذي جعلني أتناول هذا المنتج هو أنني بحثت عن الكثير من منتجات التخسيس، وبدأت في قراءة الكثير من تجارب الآخرين، لذلك حرصت على تقديم تجربتي مع حبوب التخسيس iHerb حتى يتمكن الآخرون من الاستفادة منها .

منتجات iHerb للتخسيس وفقدان الوزن

بعد أن تعرفنا على تجربتي مع حبوب التخسيس iHerb، يجب أن نتعرف بالتفصيل على منتجات iHerb للتخسيس وإنقاص الوزن، حيث زادت شعبية هذه المنتجات في العالم العربي بشكل كبير في الفترة الأخيرة كأحد منتجات التخسيس، و هذه المنتجات متوفرة في أكثر من شكل وصورة

حبوب خفيفة الوزن لحرق الدهون في الجسم

يتم استخلاص هذه الحبوب من مواد طبيعية لزيادة عملية الحرق والتمثيل الغذائي في الجسم، فيزداد معدل حرق الدهون بالجسم خاصة مع ممارسة الرياضة، وليس لهذا المنتج أي آثار جانبية مع الاستخدام.

هذا المنتج هو الأفضل من بين منتجات التخسيس الأخرى التي يمكن الحصول عليها من خلال موقع iHerb لأدوية ومنتجات التخسيس.

يتكون هذا المنتج من القهوة الخضراء، مما يساعد على زيادة معدل حرق الدهون في الجسم دون الحاجة إلى أي مجهود، حيث يتميز بعدم احتوائه على مادة الكافيين أو المنبهات.

هذا المنتج ليس له أي تأثير على الشهية ولكنه يساعد الشخص على السيطرة عليها، ويتميز بأنه لا يؤثر على مزاج الشخص أو يتسبب في ضرر وخلايا الجسم.

حبوب ليبو 6 السوداء

يعتبر هذا المنتج الأفضل بين منتجات التخسيس في جميع دول العالم، حيث تتميز المنتجات المستخدمة في تصنيع هذه الحبوب بأنها الأسرع.

كما أنها تساعد في ظهور النتيجة المرجوة خلال فترة استخدام قصيرة جدًا، ويمكن لمن يستخدمها الاستمتاع بنتائجها المميزة وملاحظة التغييرات الفورية بعد استخدامها، لذلك تمكن من الحصول على براءة اختراع وتوثيق من قبل الأمريكي منظمة الصحة العالمية.

هذا المنتج من المنتجات التي تساعد في تحقيق نتيجة فعالة فقط بعد تناول حبة واحدة.

نسبة نجاح هذا المنتج أكثر من 100٪ للأشخاص الذين استخدموه من قبل، حيث يساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم.

حبوب الشاي الأخضر

هذا المنتج عبارة عن حارق دهون ثلاثي التأثير يساعد في إنقاص الوزن، ويحارب الإجهاد التأكسدي، ويعزز المناعة.

كما يتميز هذا المنتج عن غيره من المنتجات في أنه يعزز نشاط الجسم ويمنحه الطاقة أثناء عملية التخسيس.

لا يمكن استخدام هذا المنتج لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ولا ينبغي تناول هذه الحبة في المساء لأنها تحتوي على مادة الكافيين وبالتالي قد تسبب الأرق.

خذ كبسولة أو كبسولتين كل يوم بعد الإفطار، وكرر نفس الشيء بعد الغداء.

يجب أن تشرب الكثير من الماء أثناء استخدام هذا الدواء.

يوصى بشراء هذا المنتج من موقع منتجات iHerb على الرغم من توفره في الصيدليات حتى يمكن الحصول على المنتج الأصلي.

يتكون المنتج من مستخلصات الشاي الأخضر والأحمر والأسود الطبيعي وشمع العسل والجلسرين والكافيين.

تبلغ نسبة نجاح استخدام هذا المنتج أكثر من 90٪ حسب تجارب من استخدموه.

منتجات إنقاص الوزن من iHerb

أيضًا، من خلال تجربتي مع حبوب التخسيس iHerb، تمكنت من معرفة أسعار المنتجات الأصلية التي يمكن الحصول عليها من خلال موقع iHerb لمنتجات التخسيس وحرق الدهون. أسعار منتجات iHerb المختلفة هي

سعر حبوب الشاي الأخضر، علبة بها 30 كبسولة هلامية، في المملكة العربية السعودية 39 ريالاً سعودياً، و 200 جنيه مصري في جمهورية مصر العربية.

سعر ليبو 6 بلاك علبة تحتوي 60 كبسولة 500 جنيه مصري و 96 ريال سعودي في المملكة.

ويبلغ سعر حبوب Lean Mod، علبة بها 150 كبسولة، 67 ريالًا في المملكة العربية السعودية، و 20 دولارًا، وفي مصر 365 جنيهًا مصريًا.

طرق لانقاص الوزن الزائد

فيما يلي سنناقش مجموعة من الوسائل التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد على زيادة معدلات الحرق في الجسم، وبالتالي تفيد في إنقاص الوزن بشكل كبير وفي فترة قصيرة.

الصيام المتقطع يعتبر من أشهر طرق إنقاص الوزن الزائد المعروفة في الوقت الحالي، حيث يساعد على التخلص من الوزن الزائد، خاصة مع اتباع نظام غذائي صحي.

النظام الغذائي والتمارين الرياضية من أشهر طرق إنقاص الوزن حيث يمكن للإنسان حساب ومعرفة الأطعمة التي يتناولها عن طريق حساب السعرات الحرارية لكل وجبة، وبالتالي يمكنه فقط تناول السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمه، وبقليل من التمرين مثل كمشي يمكنه التخلص من خسارة الوزن بطريقة صحية دون الحاجة إلى الأدوية.

الاستمتاع بالوجبات يقال دائمًا أن الأكل السريع هو السبب الرئيسي لزيادة الوزن، ولهذا ينصح الكثير من الناس وخبراء التغذية الذين يرغبون في إنقاص الوزن بتناول الطعام ببطء، ومحاولة الاستمتاع بالطعام الذي يأكلونه، مع ضرورة الامتناع من استخدام الهواتف أو التلفزيون أثناء تناول الطعام. حاول مضغ الطعام جيدًا لمنح الدماغ وقتًا لتلقي الإشارات التي تشير إلى الشبع.

تناول البروتينات في وجبة الإفطار يساعد تنظيم الشخص على تناول المواد البروتينية ومحاولة تناولها في وجبة الإفطار في تعزيز هرمونات الشهية، مما يمنح الشخص الشعور بالشبع لفترة أطول.

تجنب تناول السكريات والكربوهيدرات تناول المواد التي تحتوي على السكريات أو الكربوهيدرات يساعد بشكل كبير في سرعة هضمها وبالتالي تحويلها إلى دهون وتخزينها في الجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن، لذلك يجب على من يريد التخلص من الوزن الزائد. تجنب هذه المواد في نظامه الغذائي.

تناول المزيد من الخضار والفواكه لاحتوائها على الألياف الغذائية، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي يمكنك فقدان الوزن بشكل أسرع.

خذ قسطًا طويلاً من الراحة هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست أو سبع ساعات في الليلة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة.

أعشاب طبيعية لانقاص الوزن الزائد

فيما يلي أهم الأعشاب الطبيعية التي تساعد في إنقاص الوزن والتي يمكن جمعها في النقاط التالية

الشاي الأخضر يعتبر من أهم الأعشاب التي تساعد في إنقاص الوزن بسرعة خاصة مع شربه ثلاث مرات في اليوم بعد الوجبات الرئيسية بدون سكر.

البابونج يساعد على تخليص الجسم من الوزن الزائد بالإضافة إلى تحسين الحالة المزاجية للفرد، كما أنه له فوائد في القضاء على الأرق، لذلك ينصح أخصائى التغذية بتكراره بعد الوجبات الرئيسية للاستمتاع بأفضل نتيجة.

الشاي الأسود هذا المنشور فعال جدا وخاصة مع الليمون لذلك ينصح بوضع ملعقتين من الشاي مع نصف ليمونة في كوب ماء ساخن وتركه طوال الليل وقبل الإفطار صباحا يؤخذ بدون أي سكر.

هذه الحبوب انصحكم فيها يااخواتي لأنها من افضل منتجات التنحيف وحرق الدهون الغربية من موقع اي هيرب الامريكي منتج تنحيف خلاصة فاكهة بيري الامريكية الأصلية وهي مفيدة جدا لحرق الدهون وتقليل الوزن وتخفيف الشهية وحبتين كل يوم من حبوب الاساي بيري للتنحيف يجب اخذها للفائدة الكاملة.