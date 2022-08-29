تجربتي مع حبوب الجنكة، إن نبات الجنكة هي من النباتات الكبيرة الحجم التي قد قام الناس باستعمالها في مجموعة كبيرة من العصور القديمة والحديثة، وأنها قد تم الاكتشاف على الموطن الأصلي التي تزرع بها وهو جمهورية الصين الشعبية، كما أن تلك النباتات استعملت كثيرا في مجال الطب وفي المطبخ .

تجربتي مع حبوب الجنكة

أنا رجل أبلغ من العمر 45 عاماً اهتم كثيراً بممارسة التمارين الرياضية يومياً للحفاظ على صحة جسمي، وتوفير الوقاية اللازمة ضد الإصابة بالأمراض الجسدية التي تكثر مع التقدم في السن بسبب ضعف الجهاز المناعي.

ولكن منذ 3 سنوات بدأت أشعر ببعض التغيرات الجسدية مثل الشعور بالعطش الدائم وعدم القدرة على ممارسة التمارين الرياضية كما في السابق، ولذا قررت زيارة الطبيب للكشف عن سبب تلك الأعراض.

وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة أخبرني الطبيب أني أصيبت بداء السكري المزمن، ونصحني الطبيب بضرورة الامتناع عن بعض الأطعمة التي تؤثر على مستوى السكر في الدم.

وذلك لأن اضطراب معدل السكر في الدم من الممكن أن يتسبب في الإصابة بأمراض جسدية أخرى خاصة الأمراض المتعلقة بالرؤية، وبالفعل بدأت في الابتعاد عن الأطعمة الممنوع تناولها من قبل مرضى داء السكري.

ولكن بعد مرور 9 أشهر على إصابتي بداء السكري بدأت أواجه مشاكل في عملية الرؤية، ولذا ذهبت إلى الطبيب مباشرة الذي أخبرني عن إصابتي باعتلال الشبكية مما يؤثر على رؤية الألوان، وعلاج تلك المشكلة يتطلب الخضوع لعملية جراحية.

ولكن كنت أشعر بالخوف من إجراء عملية جراحية في العين خصوصاً مع إصابتي بداء السكري الذي من الممكن أن يشكل خطر على حياتي، ولذا قررت البحث عن طرق علاجية طبيعية تساعد على علاج مشكلة اعتلال الشبكية.

ومن هنا بدأت تجربتي مع حبوب الجنكة حيث قرأت عن فوائد حبوب الجنكة في علاج مشكلة اعتلال الشبكية، وذلك لأن العديد من الدراسات الطبية أثبتت أن تناول حبوب الجنكة لمدة 6 شهور يحسن من عملية رؤية الألوان.

وذلك بفضل احتواء حبوب الجنكة على العديد من المواد والعناصر المفيدة في علاج مشكلات الرؤية المرتبطة بمرض اعتلال الشبكية، وبالفعل بدأت في تجربتي مع حبوب الجنكة لعلاج مرض اعتلال الشبكية.

ومن خلال تناول أقراص حبوب الجنكة بانتظام لمدة 6 شهور بدأت ألاحظ تحسن في رؤية الألوان، ولذا أنصح جميع الأشخاص الذين يعانون من مشكلة في رؤية الألوان باستخدام حبوب الجنكة بدلاً من الأدوية الطبية.

تجربتي مع حبوب الجنكة للاكتئاب

خلال تجربتي مع حبوب الجنكة قرأت عن بعض الفوائد الأخرى لحبوب الجنكة في التخفيف من حدة أعراض الاكتئاب، وذلك من خلال تجربة إحدى السيدات التي كانت تحكي عن إصابتها باكتئاب بعد تعرضها إلى بعض الأزمات النفسية.

وتذكر السيدة أنها كانت ترفض تناول أدوية مضادات الاكتئاب التي ينتج عنها بعض الآثار الجانبية، وحاولت اللجوء إلى طبيب مختص لإيجاد علاج مناسب للسيطرة على أعراض الاكتئاب ومنعها من التطور.

وبالفعل نصحها الطبيب بممارسة بعض التمارين الرياضية التي تساعد على تهدئة الأعراض، ولكن السيدة كانت لا تحب ممارسة التمارين الرياضية لأنها شاقة مما جعل أعراض الاكتئاب أكثر حدة.

ولذا قرأت البحث عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن طرق طبيعية تساعد على الحد من أعراض الاكتئاب، وأثناء بحثها قرأت عن فوائد حبوب الجنكة في علاج أعراض الاكتئاب ومنعها من التطور.

وتعرفت على العديد من الأشخاص الذين قد استطاعوا تحقيق نتيجة إيجابية في التخلص من أعراض الاكتئاب بفضل تناول حبوب الجنكة، ولذا قررت السيدة البدء في استخدام حبوب الجنكة لعلاج الاكتئاب.

وبعد مرور 3 شهور على استخدامها لحبوب الجنكة بدأت تلاحظ اختلاف في حالتها النفسية، وكذلك لم تعد تعاني من أعراض الاكتئاب التي كانت تؤثر سلباً على علاقتها بالأشخاص المقربين.

تجربتي مع حبوب الجنكة لضعف الانتصاب

بعد تجربتي مع حبوب الجنكة والتي تعتبر من التجارب المذهلة تحدثت مع أحد أصدقائي عن تلك التجربة، وذلك ما جعله يخبرني عن تجربته الخاصة مع حبوب الجنكة في علاج مشكلة ضعف الانتصاب.

حيث ذكر لي أنه بعد زواجه بحوالي 3 سنوات تعرض إلى بعض الخسائر المادية التي سببت له مشكلة مادية ضخمة، وذلك كان له أثر سلبي على علاقته الجنسية مع زوجته حيث أصبح يعاني من ضعف الانتصاب.

وكذلك بالنسبة لأدائه الجنسي الذي أصبح ضعيف مما جعله يشعر بالإحراج أمام زوجته ولم يكن يريد الذهاب إلى الطبيب، وذلك دفعه إلى اللجوء إلى الطرق الطبيعية للتخلص من تلك المشكلة نهائياً.

وخلال بحثه قرأ عن فوائد حبوب الجنكة في علاج مشكلة الضعف الجنسي وضعف الانتصاب، وذلك من خلال قدرتها على زيادة معدل تدفق الدم داخل الأوعية الدموية الموجودة في العضو الذكري.

وذلك يعتبر من الأسباب الرئيسية التي تساعد على تقوية الانتصاب وتحسن الأداء الجنسي، وذكر صديقي أنه بدأ في استخدام حبوب الجنكة وبعد مرور حوالي 3 أسابيع على الاستخدام لاحظ تحسن في عملية الانتصاب.

وبعد تحسن حالته المادية واستخدام حبوب الجنكة بشكل مستمر تمكن من علاج مشكلة ضعف الانتصاب نهائياً، وتحسنت علاقته الحميمية مع زوجته وبدأ يشعر بالرضا عن أدائه الجنسي.

تجربتي مع حبوب الجنكة لتقوية الذاكرة

أثناء تجربتي مع حبوب الجنكة قرأت عن شاب يبلغ من العمر 25 عاماً كان يعاني مع ضعف التركيز، وعدم القدرة على تذكر الأشياء وذلك كان يشكل له بعض المشكلات في حياته العملية.

ويعتبر في عمر صغير على إصابته بالزهايمر وحاول كثيراً التخلص من تلك المشكلة، وذلك من خلال زيارة الطبيب الذي نصحه بتناول بعض الأدوية الطبية ولكن مفعول تلك الأدوية لم يدوم طويلاً.

وبدأ يعاني من المشكلة مرة أخرى حتى نصحه أحد أصدقائه باستخدام حبوب الجنكة، وذلك لفوائدها المتعددة في تنشيط الدورة الدموية وتحسين عملية الذاكرة.

وبالفعل بدأ الشاب في تناول حبوب الجنكة بشكل منتظم حتى لاحظ تحسن في عملية التذكر، ومع استمرار تناوله لحبوب الجنكة تمكن من التخلص من تلك المشكلة نهائياً وتحسن أدائه في العمل.

تجربتي مع حبوب الجنكة لمتلازمة ما قبل الحيض

بعد تجربتي مع حبوب الجنكة بدأت ملاحظة أن زوجتي تعاني من بعض التقلبات المزاجية قبل بداية فترة الدورة الشهرية، وذلك كان سبب في شعورها بالحزن والقلق والعصبية بشكل دائم والشعور بألم في بعض أجزاء الجسم.

وكذلك تظهر عليها بعض التغيرات الجسدية مثل كبر حجم الثدي مما جعلها تقوم بزيارة الطبيبة المختصة التي أخبرتها أن تلك الأعراض نتيجة متلازمة ما قبل الحيض، والتي تظهر قبل نزول الحيض على السيدات بنسبة تصل إلى 23%.

ولذا نصحتها الطبيبة بتناول حبوب الجنكة للحد من ظهور تلك الأعراض التي تؤثر على الصحة النفسية للمرأة، وذلك بفضل فوائد حبوب الجنكة في الحد من أعراض اضطراب الحالة النفسية والتخفيف من الألم.

ولذا قررت زوجتي تناول حبوب الجنكة بشكل منتظم خلال الفترة التي تسبق نزول الدورة الشهرية، وبدأت تلاحظ أن أعراض الاضطراب أصبحت أقل أو شبه معدومة مما أثر بشكل إيجابي على حالتها النفسية.

تجربتي مع حبوب الجنكة لألم المفاصل

إلى جانب تجربتي مع حبوب الجنكة لعلاج اعتلال الشبكية قمت بتجربة حبوب الجنكة في التخلص من ألم المفاصل، وذلك لأن أثناء ممارسة التمارين الرياضية كنت أشعر بألم حاد في المفاصل.

وذلك لأن أثناء تجربتي مع حبوب الجنكة كنت قد قرأت عن فوائد حبوب الجنكة في علاج ألم المفاصل، وذلك من خلال قدرتها على تحسين عملية تدفق الدم إلى الساقين والقدمين.

ولذا بدأت في تناول حبوب الجنكة لمدة 24 أسبوع لعلاج ألم المفاصل الذي كنت أعاني منه، وبالفعل حصلت على نتيجة مذهلة ولم أعد أشعر بألم في الساقين عند المشي أو أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

فوائد حبوب الجنكة

في إطار الحديث عن تجربتي مع حبوب الجنكة سأحدثكم عن فوائد تناول حبوب الجنكة، والتي تكون متعددة حيث أن دولة الصين كانت تستخدم عشبة الجنكة في مجال الطب منذ العصور القديمة.

وذلك لأن عشبة الجنكة لها العديد من الفوائد سواء لصحة الأعضاء الجسدية أو الصحة النفسية كالتالي

1_ فوائد حبوب الجنكة للصحة العامة

حبوب الجنكة التي يتم تصنيعها من عشبة الجنكة لها العديد من الفوائد الصحية التي تكون كالتالي

تساعد في الحد من مرض التنكس البقعي الذي يؤثر على عملية الرؤية عند كبار السن.

أثبتت العديد من الدراسات والبحوث العلمية أن حبوب الجنكة تساهم بشكل كبير في تقليل ظهور الأضرار الناتجة عن إصابة العين بالماء الزرقاء، والتي تؤثر بشكل كبير على عملية الرؤية وإصابة العين بالضرر.

تستخدم في علاج فقدان توازن الجسم والشعور بالدوار والذي يحدث في الغالب بسبب التهاب الأذن الوسطى.

تعالج مشكلة ضعف رؤية الألوان بسبب مرض اعتلال الشبكية الذي يصيب مرضى داء السكري بوجه خاص، وذلك بعد تناول الحبوب لمدة تصل إلى 6 شهور.

تقلل من ظهور أعراض متلازمة ما قبل الحيض التي تصيب النساء بنسبة 23%، وذلك للحد من الاضطرابات النفسية والجسدية التي تحدث نتيجة الإصابة بتلك المتلازمة.

أثبتت الدراسات العلمية أن تناول حبوب الجنكة لمدة 12 أسبوع يساهم في الحد من ظهور أعراض الحركة المتأخرة التي يصاب بها بعض الأشخاص.

بعض الدراسات تشير إلى أن حبوب الجنكة تساعد على علاج مشكلة ارتفاع ضغط الدم، وذلك بفضل قدرتها على تنظيم معدل تدفق الدم داخل الأوعية الدموية.

تلعب دور كبير في تخفيف ألم المفاصل عند المشي التي تعتبر من المشكلات الصحية عند الكثير من كبار السن، وذلك لأن حبوب الجنكة تعمل على زيادة تدفق الدم إلى الشرايين المغذية للقدمين والساقين.

تساعد على تقوية الجهاز المناعي للحماية من خطر الإصابة بالأمراض أو العدوى الفطرية أو البكتيرية.

تحتوي حبوب الجنكة على نسبة من مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في حماية الجسم من الإصابة بالالتهابات.

تقي الشخص من الإصابة بالسكتات القلبية التي تحدث نتيجة تصلب الشرايين، وذلك من خلال تنشيط الدورة الدموية وارتفاع معدل سريان الدم داخل الأوعية الدموية والشرايين.

تمنح الجسم الطاقة والنشاط اللازم للقيام بالأنشطة اليومية المعتادة.

تعالج مشكلات الجهاز التنفسي مثل الإصابة بحساسية الربو أو الالتهابات أو السعال، وذلك بتناول الحبوب لمدة 3 شهور لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة.

تستخدم في علاج ألم الصداع من خلال توسيع الأوعية الدموية عبر تدفق الدم بمعدل مناسب.

تعالج مشكلة ارتفاع معدل الكوليسترول بالدم.

تساعد في علاج مشكلة ضعف الانتصاب التي تصيب الرجال نتيجة المشكلات النفسية أو المادية أو مع التقدم في العمر، وذلك من خلال زياد سريان الدم داخل الأوعية الدموية المغذية للعضو الذكري.

تعزز من رفع معدل إفراز الهرمونات الجنسية مثل هرمون التستوستيرون.

تقضي على مشكلة العجز الجنسي التي تصيب بعض الرجال ولكن لا تؤثر عندما يكون سبب العجز هو تناول أدوية الاكتئاب.

تقضي على مشكلة انعدام الشهوة الجنسية التي يصاب بها بعض الأزواج.

توفر الحماية للجسم ضد الإصابة بمرض السرطان بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة.

تقي الجهاز التنفسي من الإصابة بالتهابات.

تساهم بشكل كبير في رفع معدل الأداء الذهني وتقوية الذاكرة.

من أبرز مميزاتها أنها تلعب دور كبير في الحد من انتشار مرض البهاق في أجزاء الجسم المختلفة.

تقلل من الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال.

تساعد حبوب الجنكة في حماية الشخص من الإصابة بالسكتة الدماغية.

2_ فوائد حبوب الجنكة للصحة النفسية

بالإضافة إلى فوائد حبوب الجنكة في علاج العديد من المشكلات الصحية فإنها تساعد في علاج اضطرابات الصحة النفسية كالتالي

تعالج حبوب الجنكة مرض الفصام وهو أحد الاضطرابات النفسية التي تصيب بعض الأشخاص، وذلك لقدرتها على الحد من أعراض الفصام وكذلك أعراض الذهان من خلال تنشيط الدورة الدموية.

تساعد الشخص الذي يعاني من الاضطرابات العقلية على التخلص من حدتها والقدرة على التحكم في أفكاره، وذلك من خلال تناول حبوب الجنكة مرتين خلال اليوم.

من أبرز فوائدها للصحة النفسية أنها تقلل من حدة أعراض الاكتئاب الذي يعتبر من أكثر الأمراض النفسية انتشاراً.

تساعد في التخفيف من الآثار الجانبية مثل الإسهال والعطش وغيرها من الأعراض الناتجة عن تناول الأدوية المضادة للأمراض النفسية.

تساعد في الحد من تأثير خلل إفراز الهرمونات على الحالة المزاجية.

تحمي الجسم من الإصابة بالاضطرابات النفسية التي يتعرض لها الشخص بعد الإصابة بمرض الزهايمر، وذلك نتيجة قدرتها على تحسين عملية تدفق الدم إلى المخ.

مكونات حبوب الجنكة

أثناء تجربتي مع عشبة الجنكة قرأت عن الفوائد الصحية المتعددة لعشبة الجنكة والتي ترجع إلى احتوائها على العديد من المكونات الهامة كالتالي

بعض من أنواع الأحماض الفينولية.

عدد من مضادات الأكسدة.

مادة الكبرسيتين.

مادة الأزورهمنتن.

مادة الجنكوليد.

عنصر الفلافونويدات.

مادة الجليكوسيدات.

ومن الجدير بالذكر أن تلك المواد من أبرز العناصر والأحماض التي توفر للجسم الحماية الكاملة ضد الإصابة بالأمراض.

الآثار الجانبية لتناول عشبة الجنكة

أثناء تجربتي مع حبوب الجنكة قرأت عن الآثار الجانبية التي ممكن أن يتعرض لها الشخص بسبب استخدام عشبة الجنكة، والتي تكون كالتالي

تناول عشبة الجنكة لعلاج الاكتئاب من الممكن أن يؤدي إلى زيادة حدة الأعراض وعدم علاج مرض الاكتئاب، وذلك لأنه قد يؤدي إلى تقليل فاعلية الجسم لامتصاص مادة السيروتونين.

تحتوي عشبة الجنكة على بذور سامة عند تناولها تعرض الشخص إلى خطر الموت أو الإصابة بمرض الصرع.

من ضمن الآثار الجانبية الناتجة عن تناول عشبة الجنكة الإصابة بألم في الرأس.

ينتج عن تناول عشبة الجنكة الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو الإسهال أو التقيؤ أو الإمساك.

تناول عشبة الجنكة بعد تحميصها بشكل مفرط من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض معدل ضربات القلب.

إشارات بعض الدراسات العلمية التي أجريت على الحيوانات أن تناول عشبة الجنكة من الممكن أن تؤدي إلى زيادة احتمالية خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، أو سرطان الكبد.

بعض الأشخاص يتعرضون إلى الشعور بالدوار وعدم القدرة على اتزان الجسم بسبب تناول عشبة الجنكة.

ضمن الآثار الجانبية الناتجة عن تناول عشبة الجنكة هو الإصابة بالنزيف خاصة الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المضادة مثل الأسبرين، وذلك لأن تلك الأدوية تزيد من احتمالية فساد الدم.

تتفاعل عشبة الجنكة مع بعض الأدوية مثل دواء ايبوبروفين الذي يعمل على زيادة فرصة الإصابة بالنزيف الداخلي.

قد يؤدي تناول عشبة الجنكة إلى الإصابة بانخفاض ضغط الدم.

يسبب تناول عشبة الجنكة لبعض الأشخاص الإصابة بألم في العضلات.

قد تصيب عشبة الجنكة الشخص باحمرار وطفح جلدي والشعور بالحكة.

تناول عشبة الجنكة بالصورة الخام يشكل خطر على صحة الجسم.

طرق استعمال عشبة الجنكة

بفضل تجربتي مع حبوب الجنكة تعرفت على كيفية استعمال عشبة الجنكة للاستفادة من فوائدها الصحية، والتي تنقسم إلى عدة طرق كالتالي

1_ حبوب أو أقراص

من أبرز طرق استعمال عشبة الجنكة هي الحبوب أو الأقراص التي تعتبر من ضمن المكملات الغذائية، وينصح باستعمال تلك المكملات تحت إشراف الطبيب المعالج وعدم تجاوز الجرعة المحددة.

2_ المضغ في الفم

بعض الأشخاص يقومون باستخدام عشبة الجنكة من خلال غسل الأوراق ومضغها في الفم.

3_ كريم موضعي

هناك بعض أنواع الكريمات الموضعية المصنوعة من عشبة الجنكة التي تستخدم في علاج الأمراض الجلدية، أو التخفيف من التهابات المفاصل من خلال دهنها على المفاصل لزيادة تدفق الدم والتخفيف من الشعور بالألم.

4_ بالإضافة إلى الطعام

خلال تجربتي مع حبوب الجنكة قرأت عن بعض الأشخاص الذين يقومون باستخدام عشبة الجنكة بإضافتها إلى أنواع الطعام، أو الحلويات لعلاج مشكلة ضعف الأداء الذهني.

تحذيرات عند استخدام عشبة الجنكة

أثناء تجربتي مع عشبة الجنكة التي تعتبر من التجارب المذهلة تعرفت على بعض الأشخاص الذين يمنعون من استخدام عشبة الجنكة، ومن ضمن هؤلاء الأشخاص التالي

1_ المرأة الحامل

تمنع السيدة الحامل من استخدام عشبة الجنكة وذلك لأنها تزيد من احتمالية خطر الولادة المبكرة، أو زيادة احتمالية حدوث نزيف أثناء الطلق نتيجة زيادة معدل سريان الدم.

2_ الأطفال

يمنع الأطفال من تناول عشبة الجنكة لأنها قد تؤدي إلى إصابتهم بمرض الصرع وغيرها من الاضطرابات النفسية، والاستخدام المفرط يعرضهم إلى خطر الموت.

3_ السيدة المرضعة

بعض الدراسات الطبية أشارت إلى أن تناول السيدة المرضعة لعشبة الجنكة يعرضها إلى بعض المخاطر الصحية، ولكن حتى الآن لم يتم إثبات صحة هذه الدراسات بشكل نهائي.

4_ مرضى داء السكري

يحذر مرضى داء السكري بضرورة الحرص عند تناول عشبة الجنكة والعمل على مراقبة مستوى السكر في الدم بشكل دوري، وذلك لأنها قد تؤدي إلى بعض المخاطر مثل ارتفاع معدل السكر في الدم.

ولذا ينصح دائماً مرضى داء السكري بتناول كمية محددة من عشبة الجنكة أو أي من المشتقات التي تحتوي على المادة الفعالة.

5_ المصابين بالعقم

كما ذكرناً أن عشبة الجنكة ينصح بتناولها من قبل الرجال الذين يعانون من مشكلات جنسية، ولكن في حال كان الرجل يعاني من العقم لابد من استشارة الطبيب أولاً قبل الاستخدام.

6_ المصابين بنقص إنزيم G6PD

الأشخاص المصابون بنقص في نسبة إنزيم G6PD داخل الجسم يمنعون من استخدام عشبة الجنكة، وذلك لأنهم يكونون عرضة للإصابة بمرض فقر الدم الحاد.

7- المصابين بالحساسية

هناك بعض الأشخاص يكون لديهم حساسية تجاه عشبة الجنكة ولذا عليهم الابتعاد عن استخدامها لتجنباً للآثار الجانبية.

ويجدر بناً الإشارة إلى أن الأطباء ينصحون المريض بالتوقف عن تناول عشبة الجنكة لمدة تصل إلى أسبوعين قبل إجراء العمليات الجراحية، وذلك لأنها قد تعرض المريض إلى النزيف سواء أثناء أو بعد العملية الجراحية.

معلومات عامة عن حبوب الجنكة

بفضل تجربتي مع حبوب الجنكة تمكنت من معرفة بعض المعلومات الخاصة عن حبوب الجنكة، والتي تكون كالتالي

حبوب الجنكة عبارة عن مكملات غذائية على هيئة كبسولات تحتوي بداخلها على بودرة من مستخلص أوراق عشبة الجنكة.

سعر علبة حبوب الجنكة التي تحتوي على 30 كبسولة داخل مصر حوالي 27 جنيه.

سعر علبة حبوب الجنكة التي تحتوي على 200 كبسولة داخل المملكة العربية السعودية حوالي 55 ريال سعودي.

هناك مجموعة كبيرة من الآثار السلبية التي تكون لحبوب الجنكة وهي نوع من أنواع العلاجات التي تسبب خطر كبير جدا على صحة الاشخاص الذين يتناولونها إذا قام بتناول جرعة غير المحددة له فهي تؤدي إلى ظهور بعض من الأعراض السيئة.