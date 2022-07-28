تجربتي مع حبوب فيفسكال لتطويل الشعر ،ومعرفة طريقة استعمالها وأضرارها وموانع استعمالها وسعرها وتستطيع التعرف عليها وعلى جميع امورها، حيث أن حبوب فيفسكال من العلاجات المفيدة التي يلجأ إليها كل من يشتكي من تساقط الشعر أو الفراغات التي تحدث في الشعر أو غيرها من معضلات الشعر الأخرى وتعتبر كافة المكونات التي تدخل في هذا النوع العلاجي من الطبيعة .

تجربتي مع حبوب Viscal لنمو الشعر

حبوب فيسكال هي إحدى الحبوب التي أثبتت جدواها في إطالة الشعر وإيجاد حلول للعديد من المشاكل الأخرى من خلال العمل على تغذية بصيلات الشعر، وبعد تجربة هذه الحبوب أشاد بها العديد من النساء والفتيات، اللواتي تحدثن عن تجربتي مع حبوب فيسكال للشعر. التمدد، حيث أصبح شعرهم أطول وأسمك، وذهبت مشكلة تساقط الشعر إلى الأبد.

يتم شراء حبوب Viscal من الصيدلية بعد استشارة الطبيب. في معظم الحالات يتم تناول هذه الحبوب بانتظام لمدة أربعة أسابيع حتى يعود الشعر إلى حالته الطبيعية ويتوقف تساقط الشعر ويصبح الشعر أقوى بعد زيادة الفراغات فيه بسبب مشكلة التساقط، وهو من الفوائد المفيدة. خبرات في تطويل الشعر من خلال استخدام حبوب فيسكال.

ما هي حبوب فيسكال

حبوب فيسكال هي حبوب مغذية للشعر تم إنتاجها خصيصًا لعلاج مشاكل الشعر المختلفة مثل تساقط الشعر وضعفه وهشاشته والعمل على إطالته وتقويته، وذلك لاحتوائها على مجموعة من الفيتامينات المتخصصة التي تعمل على تعويض ما فقده فيتامينات من الشهر.

يجب ألا تتسرع في اكتشاف النتائج، ولكن يجب أن تتحلى بالصبر لبعض الوقت حتى تخترق العناصر الموجودة في حبوب Viscal الشعر وتعالجها من المشاكل والأضرار التي تعرضت لها، ثم تلاحظ النتائج بعد ذلك.

مكونات حبوب اللزجة

كما ذكرنا، تعمل حبوب Viscal على حل مشاكل الشعر بشكل فعال للغاية، وذلك لاحتوائها على مجموعة من العناصر الموجهة لإصلاح الشعر بشكل خاص، ومن بين هذه العناصر ما يلي

بروتين.

النياسين.

الحديد الذي يقوي الشعر من الجذور.

أكسيد الزنك؛

مستخلص ذيل الحصان.

مركب أمينومار.

البيوتين.

سيترات المغنيسيوم.

فيتامين سي.

فوائد حبوب فيفيسكال في حل جميع مشاكل الشعر

في حالة استخدام حبوب فيفيسكال تحت إشراف عادي ولفترة زمنية محددة، سيتم علاج مشاكل الشعر المختلفة، وتتمثل فوائد هذه الحبوب فيما يلي

علاج جميع مشاكل الشعر التي يعاني منها الرجال والنساء إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة ولفترة كافية.

يعطي كثافة للشعر بشكل واضح مقارنة بالشعر السابق، حيث يعمل على تعزيز سماكة الشعر.

علاج مشاكل تساقط الشعر المختلفة والضعف والورق.

يمكن استخدامه بعد الحمل لتعويض الفيتامينات التي فقدها أثناء الحمل وإعادة الشعر إلى طبيعته مرة أخرى.

تعزيز نمو الشعر بعد تساقط الشعر لفترات طويلة وملء الفراغات الناتجة.

يطيل الشعر بشكل واضح.

يمكن استخدامه مع جميع أنواع الشعر.

يحتوي على عناصر طبيعية ولا يحتوي على عناصر كيميائية ضارة بالشعر وفروة الرأس فلا داعي للقلق أو القلق عند استخدامه.

ما هي الجرعة المناسبة من حبوب فيسكال لنمو الشعر

في البداية يجب أن نلاحظ أن أقراص Viscal ينصح باستخدامها بعد أخذ رأي الطبيب حتى لا يتم تناول جرعات زائدة منها، والمعدل المناسب من حبوب Viscal هو 2 حبة بشكل يومي في الصباح والمساء. للحصول على النتائج المرجوة منه، وننصح أيضًا بتناول الكثير من الماء بعد تناول الحبوب، فالماء يساعد الشعر في الحصول على الفائدة المطلوبة من حبوب Viscal.

تظهر نتائج استخدام حبوب Viscal بعد فترة من العلاج حتى يتم تنظيم دورة نمو الشعر، ولكن بالمقارنة مع الأنواع المماثلة في السوق، تعد حبوب Viscal من أنجح الطرق المستخدمة في علاج مشاكل الشعر والعمل على إطالته، يمكن ملاحظة النتائج الأولية خلال أسبوعين من الاستخدام، وللحصول على النتائج يفضل الحفاظ عليها لأول فترة زمنية خاصة لعلاج مشاكل تساقط الشعر والوصول إلى الكثافة المطلوبة.

سعر حبوب فيفيسكال

يزداد الإقبال على حبوب فيسكال لما تتمتع به من سمعة طيبة في علاج مشاكل الشعر المتعددة، ويصل سعر عبوة منها إلى حوالي خمسين دولارًا أو ما يعادله بالجنيه المصري في جمهورية مصر العربية، ويوجد 60 قرصًا وهي تكفي لمدة شهر كامل عند استخدامها بمعدل حبتين في اليوم.

آثار جانبية فيسكال

لا توجد آثار جانبية كبيرة لأقراص Viscal، لكن آثارها الجانبية تقتصر على بعض الأعراض البسيطة، بما في ذلك

اضطراب في الجهاز الهضمي.

الشعور بتقلصات في المعدة.

يُذكر أن هذه الأعراض السابقة نادرة، ولكن في حالة حدوثها في بعض الحالات، يجب التوجه فورًا إلى الطبيب وأخذ رأيه.

مخاطر استخدام حبوب فيسكال

لا يوجد دواء أو دواء طبي ليس له بعض المخاطر، خاصة لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة. من بين مخاطر استخدام حبوب فيفيسكال لبعض الأشخاص ما يلي

لا يستخدم أثناء الحمل أو الرضاعة، وإذا أرادت الحامل استخدامه فيفضل بعد انتهاء فترة الحمل.

الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه بعض المكونات الموجودة في أقراص Viviscal.

قد تتعارض حبوب Viscal مع بعض الأدوية الطبية، لذلك يجب أخذ رأي الطبيب المعالج في هذا الشأن.

لا تسبب حبوب فيفسكال أي أضرار على صحة الشخص اذ استخدمها الاستخدام الصحيح والمناسب للصتحه، إلا أنه يمكن أن تسبب اختلالات في عملية الهضم أو تقلصات في المعدة علما أن تلك الأعراض تكون قليلة جدا أن تظهر، ولكن ومع ذلك يجب فور تبيانها الرجوع إلى الطبيب واخذا نصيحته.