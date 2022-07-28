تجربتي مع حجر جهنم ،حيث أن هناك المتخصصين في عالم علاج أعشاب والطب البديل والذين تحدثوا العديد عن فوائد حجر جهنم في علاج وهن الانتصاب وسرعة القذف وتطويل العملية الجنسية وهذا الحجر يستعمل بطريقة خاصة على العضو الذكري وترجع أهمية حجر جهنم إلى أنه يضم على مواد مخدرة والتي تعمل على ابطاء ونقص الإشارات العصبية التي تصل إلى الأماكن الحساسة .

تجربتي مع حجر الجحيم

يقول أحد الأشخاص عندما جربت حجر الجحيم أنه كان يعاني من مشاكل في علاقته الحميمة مع شريك حياته، على سبيل المثال، كان يواجه مشكلة في الانتصاب وقصر الجماع وسرعة القذف.

تحدث عدد كبير من المعالجين بالأعشاب والمعالجين بالطب البديل عن الفوائد العديدة لحجر الجحيم، حيث يساعد في التخلص من مشاكل سرعة القذف، وضعف الانتصاب، وطول الجماع، كل ذلك من خلال استخدام الحجر في بطريقة معينة متفق عليها على قضيب الرجل.

ترجع ضرورة وأهمية حجر الجحيم إلى المركبات الموجودة في تركيبته، والتي لها خصائص مخدرة، مما يؤخر انتقال الإشارات العصبية من الدماغ ووصولها إلى الأجزاء الحساسة من القضيب، مما يؤخر حالة الزوج. الوصول إلى مرحلة النشوة الجنسية أو الذروة الجنسية والتي تليها مباشرة القذف.

يقول صاحب التجربة إنه بعد استخدام الحجر بدأ يلاحظ تحسنًا تدريجيًا في معدل انتصاب قضيبه، مما زاد من وقت عملية الجماع تدريجيًا وبمرور الوقت، وبدأت كل مشاكل العلاقة تنتهي وتنتهي. اختفى مما حسّن حالتي الجنسية بشكل عام، واستعادت العائلة فرحتها وسعادتها من جديد. .

ومع ذلك، يجدر القول أن الخطأ في استخدام حجر الجنة، سواء بالسوء أو بزيادة عدد مرات الاستخدام، يؤدي إلى نتيجة معاكسة، غير مرغوب فيها تمامًا، بالإضافة إلى العديد من الآثار الصحية الضارة، ولهذا سنقوم بذلك. اشرح لك آلية الاستخدام الصحيح لحجر الجنة.

ما هو حجر الجحيم

Hellstone هو حجر صخري يتكون من عدد من البلورات الشفافة مكدسة بجانب بعضها البعض في شكل مسطح. عندما يسقط أي شعاع من الضوء على حجر الجحيم، فإنه يأخذ سلسلة من تشغيل الألوان في البداية، حيث يتحول إلى اللون الأحمر، خاصة إلى درجة اللون الأرجواني، ثم يتحول إلى اللون الأحمر قريبًا. يتحول إلى اللون الأسود تمامًا.

والجدير بالذكر أن الأماكن الرئيسية لتعدين حجر الجحيم هي أودية غاغا الموازية لمدينة القدس حفظه الله. ولهذا يسمي البعض حجر الجحيم “حجر الغاتي من الجحيم”، ويعرف الوادي أيضًا باسم “وادي الجحيم” أو “وادي الجحيم” ولهذا السبب عُرفت الصخرة. يطلق عليه “حجر الجحيم” أو “حجر الجحيم”.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الجحيم من الصخور القابلة للذوبان في الماء، حيث يلعب الصخر دور المذاب، والماء دور المذيب، ليكون معًا محلولًا. عندما يتفاعل حامض النيتريك مع الفضة.

يتميز حجر الجحيم بخصائصه الكاوية مما يوحي بأنه يستخدم كمخدر لتأخير رد فعل القضيب وهو “الإثارة” من خلال التخدير مما يطيل من فترة الجماع.

فوائد حجر الجحيم

غزت Hellstone ساحات الحديث من قبل كل أولئك الذين يطبقون أنظمة الطب البديل وخبراء الأعشاب، مما يعني أن فوائدها كثيرة وحقيقية. بداية حياتهم الزوجية.

كيفية استخدام حجر الجحيم

يمكن استخدام حجر الجحيم بأكثر من طريقة سنشرحها لك في السطور التالية ومنها

يمكن إذابة الحجر في كمية من الماء، عن طريق نقعهما معًا لمدة ربع ساعة، والتأكد من ترطيب الحجر جيدًا بالماء، ثم البدء في تمرير الحجر فوق القضيب بعد ترطيبه.

تأكد من نظافة الجزء المراد مسحه بالحجر.

يجب ألا تلمس الحصاة منطقة الخصية، وذلك بسبب شدة حساسيتها، وقد يؤثر ذلك سلباً عليها، حيث أنها عرضة للتأثر بأي من العوامل الخارجية.

يتم خلط Hellstone مع عدد من الإضافات الطبيعية الأخرى، أحدها زيت الورد.

يجب ترك الجزء المبلل من الحجر على جلد القضيب لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة، ويجب الانتباه إلى أن زيادة توقيت تماس الحجر مع القضيب أكثر من ذلك يعطي نتائج سلبية وأسباب. عدد من الآثار غير المفيدة، حيث أن الحجر له خصائص كاوية كما ذكرنا سابقاً.

يجب على مستخدم الحجر غسل مكان استخدام الحجر جيدًا بالماء والصابون، وترك ساعة كاملة قبل بدء عملية الجماع.

لا تفرط في استخدام حجر الجحيم لتجنب أي نتائج سلبية ناتجة عن هذا الاستخدام المتكرر.

يجب على كل من يستخدم Hellstone أو ينوي استخدامه أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة، حيث أن الخصائص الكاوية للحجر تعني قدرته على تآكل المواد المختلفة التي قد تضر جلد القضيب، أو القضيب نفسه، وقد يصل هذا الضرر إلى الحد الأقصى. من التهاب الأغشية المبطنة للمهبل مع عنق الرحم نتيجة التلامس أثناء العلاقة، ويعتبر المهبل من أكثر أجزاء الجسم حساسية وتلفًا بسهولة.

بما أن تجربتي مع Hell Stone كانت من التجارب المميزة التي تستحق المغامرة والاستكشاف، حيث مكنتني من إطالة الجماع والتخلص من مشكلة سرعة القذف، علينا أن نقول إن Hellstone هو علاج مؤقت وسريع. ينهي تأثيره، لذلك علينا البحث عن سبب المشكلة الرئيسية ومعالجتها.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن حجر الجحيم مسؤول فقط عن مشكلة سرعة القذف، والحد منه للسيطرة عليه، والتي عادة ما تكون مشكلة نفسية بحتة، ولا توجد عوامل عضوية متورطة فيها، ولكن إذا كان القذف المبكر مرتبط بالالتهابات في البروستاتا، وهنا قد تكبر المشكلة وتزداد في الحجم أكثر مما نتخيل.

من أجل السلامة العلمية، يحتوي حجر الجحيم على نسب صغيرة من عنصر الرصاص، وعوامل أخرى مسؤولة عن حدوث الهلوسة، والتي يحظر استخدامها بسبب المشاكل المختلفة التي قد تسببها.

بالإضافة إلى احتوائه على أحد المواد المعروفة باسم “الإبينفرين” وهو أحد العلاجات المستخدمة لعلاج انخفاض ضغط الدم أثناء فترة التخدير، وبالتالي لا ينبغي استخدام هذا الحجر لفترات طويلة لتجنب المخاطر.

الإفراط في استخدام حجر الجحيم لفترات طويلة يؤدي في بعض الحالات إلى ضعف العصب الحسي في القضيب الذكري مما يسبب معاناة الرجال من الضعف العام.

يجب ضمان جودة وسلامة المصدر للحصول على حجر الجحيم.

جدير بالذكر أنه تم إجراء العديد من الدراسات الأمريكية بهدف معرفة مدى تأثير حجر الجحيم على مدة الجماع، من خلال سؤال الزوجات باستخدام حاسبة الوقت أثناء عملية الجماع.

في حين أنه بالنسبة لمن يعانون من سرعة القذف ومشاكل الانتصاب، فإنها تستمر من 1.8 2 دقيقة، واستخدام Hellstone لمن يعانون من مشاكل في الانتصاب قد يجعلهم في وضع طبيعي تمامًا من حيث الوقت.

بعد استعمال لهذا الحجر قد لاحظت تحسن في امر الانتصاب وأن عملية المعاشرة الجنسية أصبحت أطول وقد انتهت المصاعب التي كنت أعاني منها وتحسنت الحالة الجماع لدى وعادت لنا استقرار الزوجية ولكن يجب العلم أن الاستعمال الخاطئ أو المفرط لهذا الحجر قد يكون له آثار سلبية ضارة جداً على صحتك.