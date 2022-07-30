تجربتي مع حساسية الأسنان ، حيث تغطي الأسنان طبقة مكونة من مكونات مهمة من المينا والعاج، وعندما تريد هذه الطبقة الخارجية للأسنان ان تتدمر وهي المينا، يسبب ذلك إلى ارتفاع حساسية الأسنان مما يعرض الطبقات التي توجد بالداخل للخراب وذلك يسبب الاوجاع التي تكون بسبب وجود ثقوب في منطقة عصب الأسنان، فإن التعرض لأي منبه الى اوجاع والتهاب لذلك من الضروري تجنب أي سبب يضر بطبقة مينا الأسنان .

تجربتي مع حساسية الأسنان

من خلال تجربتي مع حساسية الأسنان، أستطيع أن أقول إنها كانت واحدة من التجارب المليئة بالألم. كلما شربت الماء البارد أو المشروبات الساخنة شعرت بألم شديد في اللثة، ولم أستطع تحمل هذا الألم، فذهبت إلى الطبيب الذي وصف لي غسولًا غنيًا بالفلورايد كما وصفه لي. معجون أسنان للأسنان الحساسة، ونصحني بالابتعاد عن المشروبات السكرية والمشروبات المثلجة.

وأخبرني أنه يجب عليّ أن أغسل أسناني مرتين في اليوم، وواصلت اتباع النصائح التي وصفها لي الطبيب، والآن أشعر بتحسن، وبدأت أيضًا في استخدام زيت السمسم كطلاء موضعي على اللثة والأسنان، مثل يساعد في تخفيف الآلام بشكل كبير، لذلك من خلال تجربتي مع حساسية الأسنان أنصح كل من يعاني من حساسية الأسنان بالذهاب إلى الطبيب واتباع النصائح التي يصفها الطبيب.

أسباب حساسية الأسنان

هناك العديد من الأسباب الشائعة لحساسية الأسنان، بما في ذلك

استخدام غسول الفم بشكل متكرر حيث أنه يحتوي على العديد من الأحماض التي تؤثر على حساسية الأسنان، لذلك تجنب الإفراط في استخدام غسول الفم.

استخدام تبييض الأسنان بالليزر لاحتوائه على مواد مؤكسدة قوية تؤدي إلى اختراق طبقة المينا مسببة حساسية الأسنان.

تناول الأطعمة الحامضة بكثرة، مثل الطماطم والليمون، حيث تساعد هذه الفاكهة الحمضية في تآكل طبقة المينا المفيدة التي تحمي الأسنان.

تفريش الأسنان بعنف وبقوة، أو باستخدام فرشاة خشنة، مما قد يساعد في عودة اللثة بسبب الضغط عليها، وتظهر حساسية الأسنان.

– مضغ الثلج أو تناول الحلوى مما يسبب تشقق الأسنان وتشققها مما يساعد على ملئها بالبكتيريا ويسبب الحساسية.

أعراض حساسية الأسنان

تظهر أعراض مختلفة عند الإصابة بحساسية الأسنان، وتشمل هذه الأعراض

الشعور بالألم أثناء تناول الأطعمة الساخنة والباردة والحلويات والأطعمة الحمضية.

عند تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، قد يحدث نزيف.

الشعور بالألم عند التعرض للهواء البارد.

علاج حساسية الأسنان

حساسية الأسنان من المشاكل التي تسبب عدم الراحة بشكل يومي، لذلك يجب التوجه للطبيب لمعرفة معجون الأسنان المناسب للحالة، ويمكن علاج حساسية الأسنان على النحو التالي

علاج الحساسية بعد الحشو

يفضل الابتعاد عن تناول الأطعمة الصلبة بعد الحشو واستخدام معجون الأسنان المناسب لحساسية الأسنان والذي يحتوي على الفلورايد ونترات البوتاسيوم وعليك اتباع نصيحة الطبيب.

علاج الأسنان الحساسة بعد التبييض

الحساسية الناتجة بعد استخدام عملية تبييض الأسنان بالليزر من الأعراض الشائعة لذلك. يمكن تخفيف الألم باستخدام معجون يحتوي على نسبة قليلة من البيروكسيد، ويفضل الابتعاد عن تناول الأطعمة الباردة والساخنة أثناء عملية التبييض. يمكنك أيضًا استخدام محلول يزيل حساسية الأسنان، واتباع نصيحة الطبيب. .

الحساسية بعد التنظيف

بعد اكتمال عملية التنظيف، يمكن تخفيف الحساسية الناتجة باستخدام محلول مزيل للتحسس، ويمكن استخدام معجون أسنان يحتوي على نسبة أعلى من الفلورايد مقارنة بمعجون الأسنان العادي.

طرق التخلص من حساسية الأسنان

يمكن الوقاية من حساسية الأسنان وحمايتها بالطرق التالية

استخدم معجون الأسنان للأسنان الحساسة

يفضل استخدام معجون الأسنان للأسنان الحساسة، حيث يحتوي على كمية كبيرة من الفلورايد الذي يساعد على حماية الأسنان، ويقيها من حساسية الأسنان، ويخفف من الآلام الناتجة عنها.

التقليل من تبييض الأسنان

تساعد عمليات التبييض المتكررة في إضعاف طبقة المينا في الأسنان، حيث تحتوي على مواد مؤكسدة تخترق طبقة المينا في الأسنان وتجعلها ضعيفة مما يؤدي إلى زيادة حساسية الأسنان. يفضل الاستمرار في استخدام معجون الأسنان الذي يحتوي على كمية كبيرة من الفلورايد.

الالتزام بعمليات الترميم والردم

في حالة حشو الأسنان أو ترميمها، يجب الالتزام بالانتظام لإتمامها، واتباع تعليمات الطبيب لتقليل الإصابة بحساسية الأسنان.

استخدم غسول فم مناسب

يجب استشارة الطبيب لاستخدام معجون أسنان مناسب للأسنان الحساسة، حيث يجب أن يحتوي على كمية كبيرة من الفلورايد، وذلك للوقاية من حساسية الأسنان.

وصفات طبيعية لعلاج الاسنان الحساسة

يعاني الكثير من الأشخاص من حساسية الأسنان، ويشعرون بألم شديد بعد شرب المشروبات الساخنة أو الباردة. فيما يلي بعض الوصفات المنزلية التي تساعد في تخفيف هذا الألم

زيت السمسم

يساعد زيت السمسم على منع حساسية الأسنان، وتكوين الجير على اللثة، لذلك يفضل دهان اللثة بشكل يومي بزيت السمسم.

زيت جوز الهند

الاستخدام المنتظم لزيت جوز الهند ينظف اللثة والأسنان ويمنع حساسية الأسنان. كما أنه يساعد على إزالة طبقة الجير المتراكمة على اللثة والأسنان، لذلك ينصح باستخدام قطعة من القطن مع بضع قطرات من زيت جوز الهند وطلاء اللثة والأسنان مرتين في اليوم.

الكركم

يحتوي الكركم على الإيبوبروفين الذي يخفف من آلام الأسنان، ويمكن استخدامه عن طريق عجن ملعقة من الكركم بقليل من الماء والحصول على عجينة توضع على اللثة وتشطفها حتى تحمي اللثة من العدوى.

قرنفل

يتكون القرنفل من الأوجينول الذي يساعد في تخفيف الألم، وهذه المادة تشبه المادة المستخدمة لتخدير اللثة قبل إجراء العمليات الجراحية.

محلول ملحي

يمكن استخدام المحلول الملحي كغسول للفم، حيث يحارب البكتيريا في الفم، ويمنع اللثة من الإصابة بالعدوى، كما أنه يحتوي على الكلورهيكسيدين الضروري لتقليل تراكم البلاك والقلح.

فلوريد

يساعد الفلورايد على منع تسوس الأسنان ويحمي اللثة من الالتهابات والأمراض. هذه المنتجات المتوفرة في الصيدلية هي غسول الفم وجل الفلورايد ومعجون الأسنان.

أوراق الجوافة

تساعد أوراق الجوافة على التخلص من آلام الأسنان الحساسة، فهي تحتوي على مواد مضادة للالتهابات، ويمكن غلي أوراق الجوافة بالماء، واستخدامها على شكل غسول يومي.

الثوم

يحتوي الثوم على مادة الأليسين التي تحمي الأسنان من حساسية الأسنان، كما أنها تحتوي على مواد مضادة للالتهابات والبكتيريا والميكروبات الموجودة داخل الفم والتي تسبب العديد من المشاكل المختلفة.

البابونج

يعمل البابونج على تقليل التورم والانتفاخ في اللثة، كما أنه يساعد على التئام الجروح وعلاج النزيف الذي يصيب اللثة، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للالتهابات.

أهم النصائح للتخلص من حساسية الأسنان

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للتخلص من حساسية الأسنان، حيث تساعد في حماية اللثة من الالتهابات، وهي

تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر، حيث تتفاعل البكتيريا الموجودة في الفم معها مسببة تسوس الأسنان.

تأكد من تنظيف أسنانك بمعجون الأسنان مرتين في اليوم.

يفضل استخدام عجينة غنية بالفلورايد.

من الأفضل تجنب التدخين تمامًا.

التقليل من عمليات التبييض بالليزر التي تضعف طبقة المينا.

هناك مجموعة كبيرة من القنوات العصبية والشعيرات الدموية في جذور الأسنان المرتبطة بمكونات الجهاو العصبي المركزي، حيث أن القنوات التي تشرف على حماية هذه الشعيرات العصبية، وعندما تنزل اللثة تصبح هذه الشعيرات أكثر تعرضا للعديد من العوامل المتنوعة في الفم نسأل الله لكم التوفيق.