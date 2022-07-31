تجربتي مع حقن الفيلر تحت العين ، لقد تسائل الكثير من الأفراد حول التعرف على تجربتي مع حقن الفيلر تحت العين ، إذ انه تلجأ العديد من النساء والفتيات الى استخدام فيلر جوفيديرم له فوائد عظيمة في تخلص الجسم مشاكل الجلد المزعجة ، ومن ثم تحسين مظهره ، وينصح استعالمه لتجنب القيام بالعمليات التجميلية ، وقد يؤدي الى حصول بعض الأثار الجانبية ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

أنواع الفيلر المستخدمة في حقن الفيلر تحت العين

يوجد العديد من أنواع الفيلر التي يمكن استخدامها للحقن تحت العين، ومن هذه الأنواع

الكولاجين الكولاجين هو المادة المسؤولة عن العناية بالجلد والحفاظ عليه، ويعتمد حقن حشو الكولاجين على سحب الكولاجين من جسم المرأة الراغبة في الحقن، أو من جلد حيوان مثل الأبقار ثم حقنه في المكان المراد حقنه بالفيلر، وهذه الطريقة من أقل طرق حقن الفيلر في المخاطر الصحية والآثار الجانبية.

الدهون الذاتية الدهون الذاتية هي الدهون التي يتم سحبها من جسم المرأة الراغبة في حقن الفيلر، ثم يتم حقنها في المناطق التي تريد حقن الفيلر فيها، وهذه الطريقة من أقل الطرق لحقن الفيلر. من حيث المخاطر الصحية والآثار الجانبية.

الحشو الفرنسي لا يملأ الفيلر الفرنسي المناطق المراد حشوها فحسب، بل يحفز الجلد أيضًا على إنتاج الكولاجين حتى لا تضطر المرأة إلى اللجوء إلى حقن الفيلر مرة أخرى لاحقًا.

Swiss Filler Swiss Filler هي أفضل أنواع الحشو وأكثرها جودة، وعادة ما تكون نتائجه مثيرة للإعجاب، ولكن عيبها الوحيد هو ارتفاع سعرها وعدم توفرها في العديد من البلدان.

تجربتي مع حقن الفيلر تحت العين

منذ عدة سنوات عانيت من ظهور الهالات السوداء القبيحة تحت عيني، وحاولت التخلص منها كثيرًا، لكن محاولاتي باءت بالفشل، لذلك قررت إجراء عملية حقن الفيلر تحت العينين للتخلص من السواد. الدوائر، ولأن تجربتي في تنفيذ هذه العملية علمتني الكثير من المعلومات المهمة، فقد قررت قطعها على النساء والفتيات بالتفصيل في الأسطر التالية، حتى تعرف كل المعلومات التي قد ترغب في معرفتها عن حقن الفيلر تحت العين

كيفية حقن الفيلر تحت العين

يتم حقن الفيلر تحت العين باتباع الخطوات التي سأذكرها في السطور التالية

وضع مخدر موضعي تحت العين للتخلص من الألم الطفيف الناتج عن الحقن.

إدخال إبرة الحقنة تحت العين في المكان المراد حقن الفيلر بعد 5 دقائق من وقت استخدام التخدير الموضعي.

يتم حقن الحشو ببطء في الجسم.

عادة لا يسبب حقن الفيلر داخل الجسم أي ألم، والألم الوحيد الذي تشعر به عند حقن مادة الفيلر يكون بسبب دخول الحقن إلى الجسم وخروجه منه.

لا تستغرق عملية حقن الفيلر تحت العين أكثر من 15 دقيقة كحد أقصى.

فوائد حقن الفيلر تحت العينين

هناك العديد من الفوائد التي تحصل عليها المرأة من حقن الفيلر تحت العين، ومن هذه الفوائد

احصل على مظهر أكثر جمالا.

القضاء على التجاعيد مما يجعل المرأة تبدو أصغر من عمرها الحقيقي.

تخلص تمامًا من الهالات السوداء.

تحسين ملمس البشرة حول العينين وزيادة نعومتها.

عيوب حقن الفيلر تحت العين

بالرغم من أن حقن الفيلر تحت العين له فوائد عديدة، إلا أنه يمكن أن يسبب العديد من الآثار الجانبية الخطيرة، وعلى الرغم من أنني لم أعاني من معظم الآثار الجانبية الناتجة عن حقن الفيلر تحت العين، إلا أنني سأذكرها جميعًا كما عرفتها. من الطبيب المختص حتى تعرفه المرأة في الأسطر التالية

التهاب الجلد وظهور بقع حمراء فيه.

ظهور كدمات تحت العين تشبه الكدمات الناتجة عن التعرض للضرب.

حقن الفيلر بشكل غير صحيح مما يؤدي إلى عدم تناسق وتشويه ملامح الوجه.

الشعور بألم شديد وانتفاخ في العين وانتفاخ الجلد المحيط بها.

كتل حشو تحت العينين.

إصابة منطقة تحت العينين.

تتراكم فضلات الحديد تحت العينين مسببة كدمات برتقالية دائمة لا تزول.

عدوى بكتيرية تسبب ألماً شديداً في الجلد تحت العينين.

تورم الجفون السفلية للعينين.

متى تظهر نتيجة حقن الفيلر تحت العين

لا تحتاج نتيجة حقن الفيلر تحت العين إلى وقت للظهور حيث تظهر فور الانتهاء من عملية الحقن ولكن بالرغم من ذلك يجب الانتظار لمدة يوم على الأقل لرؤية النتيجة الدائمة لحقن الفيلر تحت العين العين؛ لأن الوجه في اليوم الأول قد يكون منتفخًا أو أحمر نتيجة حقن الفيلر، وعادة ما يختفي هذا العرض الجانبي خلال 24 ساعة على الأكثر، وإذا استمر لأكثر من 24 ساعة، يجب عليك الذهاب إلى المستشفى والحصول على الدعم الطبي اللازم على الفور.

ما هي مدة عمل الفيلر تحت العين

يدوم الفيلر تحت العين لمدة تتراوح من سنة إلى سنة ونصف، وبعدها يجب التجديد بحقن الفيلر مرة أخرى، والتفاوت الكبير في المدة التي يستغرقها الفيلر، حتى يختفي ويحتاج إلى يتجدد، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل

الحفاظ على مادة الفيلر كلما حرصت المرأة على العناية بالفيلر، زاد الوقت الذي تستغرقه، حتى تختفي وتحتاج إلى التجديد.

جودة الحشو تختلف جودة الحشو حسب جودة المواد التي صنعت منها.

نوع المادة المستخدمة في الحشو هناك العديد من المواد المستخدمة في الحشو مثل الدهون وحمض الهيالورونيك وهيدروكسيالابيت الكالسيوم والعديد من المواد الأخرى، ويختلف زمن اختفاء الحشو حسب نوع المادة المستخدمة في هو – هي.

كيف أحافظ على مادة الفيلر تحت العين

هناك العديد من التعليمات التي يجب اتباعها للحفاظ على الفيلر تحت العين، وهذه التعليمات هي

الحرص على عدم التعرض لأي حرارة سواء كانت من مصدر طبيعي كالشمس أو اصطناعية مثل السخانات.

تجنب الضغط على المنطقة الواقعة تحت العين بعد حقنها بالفيلر لمدة لا تقل عن أسبوع.

لا تنخرط في أي نشاط شاق لمدة 3 أيام على الأقل بعد حقن مادة الفيلر تحت العين.

عدم تناول أي أدوية أو فيتامينات أو أي كبسولات طبية أو علاجية بشكل عام إلا بعد استشارة الطبيب المختص.

تجنب استخدام مستحضرات التجميل تمامًا لمدة أسبوع على الأقل بعد الحقن.

اشرب كمية كافية من الماء يوميًا.

ما هو البديل الطبيعي لحقن الفيلر تحت العين

حقن الفيلر تحت العين تقضي على الهالات السوداء عن طريق ملء الفراغ تحت العين. الأمر الذي يؤدي إلى اختفاء الدوائر تمامًا فور الانتهاء من حقن الفيلر، ولا يوجد بديل طبيعي يمكن أن يعطي هذه النتيجة في هذا الوقت القصير، ولكن هناك العديد من النصائح التي يمكن لمن يتابعها التخلص من الدوائر تمامًا خلال مدة لا تزيد عن شهر، وهذه النصائح هي

تجنب السهر وإزعاج النوم والتأكد من النوم في مواعيد محددة.

شرب المزيد من الماء.

اعتني بالبشرة واستخدمي الكريمات المرطبة بشكل دائم.

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات.

تأكد من تناول كمية كافية من البروتين الحيواني والنباتي.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية.

تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة كل يوم.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على تجربتي مع حقن الفيلر تحت العين ، و ما هو البديل الطبيعي لحقن الفيلر تحت العين ، و كيف أحافظ على مادة الفيلر تحت العين ، و متى تظهر نتيجة حقن الفيلر تحت العين .