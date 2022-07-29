تجربتي مع حموضة المهبل ، من خلال مغامرتي مع حموضة المهبل وجدت أن حموضة الفرج هي واحدة من الاسباب الكبيرة والهامة في تأخر الحمل وذلك لأن الحيوانات المنوية تملك حساسية كبيرة من درجة الحموضة الزائدة بشكل كبير وذلك لما لها من تاثير مضر على الحيوانات المنوية التي قد تتسبب في القضاء على الحيوانات المنوية وتكون سبب في تأخر الانجاب، فيموت الحيوان المنوي قبل أن يستطيع من الوصول إلى البويضة وتلقيحها.

تجربتي مع حموضة المهبل

صاحبة التجربة اليوم سيدة في الثلاثين من عمرها، وقد تزوجت منذ 6 سنوات، ولم يحدث حمل في البداية، الأمر الذي جعل والدة هذه المرأة تنصحها بالذهاب إلى الطبيب لمعرفة سبب عدم الحمل ليطلب منها الطبيب في المقابل إجراء عدد من التحاليل لمساعدته في التشخيص.

واتضح للطبيب أن المشكلة التي تؤخر حملي وتعيقها هي زيادة حموضة المهبل. الحمل بفضل الله وانجبت ولدا رضي الله عنه عيني.

العلاقة بين تأخر الحمل وحموضة المهبل

تأتي حموضة المهبل في مقدمة أسباب تأخر الحمل، حيث أن الحيوانات المنوية حساسة لدرجة الحموضة في المهبل، خاصة عندما تكون مرتفعة بشكل ملحوظ، لما لها من تأثير سلبي على الحيوانات المنوية وقد تصل إلى هذه الدرجة من الحموضة. سلبية إلى الحد الذي يسبب فيه قتل الحيوانات وعدم إخصاب البويضة وتأخير الحمل نتيجة عدم قدرة الحيوانات المنوية على الوصول إلى البويضة وتخصيبها.

آلية الأداء السليم للجهاز التناسلي الأنثوي

بعد ذكر تجربتي مع حموضة المهبل، نذكر أيضًا أن درجة حموضة المهبل تتراوح بين 3.5 و 4.5، لكن المهبل خلال أيام الإباضة يتعرض لعدد من التغيرات الهرمونية، وأخرى تتعلق بدرجة الحموضة مثل يتبع

تغيير درجة حموضة المهبل لتقليل نسبة الحموضة حتى تزيد عن 7 مما يجعل مركز المهبل قلويًا مما يتناسب مع حساسية المهبل ولا يقتلها مما يزيد من فرصة الإخصاب والحمل.

عندما تصل الحيوانات المنوية إلى مهبل الأنثى، الذي يتمتع ببيئة حمضية منخفضة مناسبة، لا تواجه الحيوانات المنوية أي مشاكل على طول الطريق إلى قناة فالوب حيث تكون البويضة جاهزة للإخصاب.

عندما تصل الحيوانات المنوية إلى وسط ذي وسيط مناسب، فإنها تواصل طريقها إلى البويضة لتخصيبها مسببة الحمل.

آلية عمل الجهاز التناسلي الأنثوي المضطرب

انخفاض أو زيادة قيمة الرقم الهيدروجيني، أو كما هو معروف، فإن (PH) منطقة المهبل أكثر من الكمية الطبيعية، مما يجعلها سببًا لعدم الحمل، وذلك لأن الحيوانات المنوية كما ذكرنا أعلاه تكون حساسة للغاية لأي عيب يقابلها في منتصف المهبل، فيحدث ما يلي

تؤدي زيادة الرقم الهيدروجيني إلى موت الحيوانات المنوية وإلغاء دورها.

تفضل الحيوانات المنوية أن تكون في وسط قلوي أو قلوي حتى تتمكن من مواصلة رحلتها والوصول إلى البويضة وتخصيبها في قناة فالوب لتصبح حاملاً.

عندما يزداد الرقم الهيدروجيني للمهبل خلال أيام الدورة الشهرية نتيجة ارتفاع درجة حموضة الدم، فإن هذا يؤثر على قدرة الحيوانات المنوية ويؤدي إلى موتها ؛ حامل مؤخرًا.

القلوية المفرطة تقلل أيضًا من الخصوبة وتؤخر الحمل.

عندما يكون الرقم الهيدروجيني للمهبل قاعديًا جدًا، فهو وسيلة جيدة لنمو البكتيريا الضارة المسؤولة عن الالتهابات المهبلية، وكذلك للقضاء على البكتيريا المفيدة.

ينتج عن ارتفاع درجة الحموضة حدوث التهابات مختلفة في منطقة الحوض، وكذلك انتقال العدوى، ولا ننسى موت الحيوانات المنوية.

أعراض عدم توازن درجة الحموضة المهبلية

كنتيجة لعيش هذه التجربة، تعلمت جميع الأعراض والآثار الجانبية التي تصاحب ارتفاع درجة الحموضة في المهبل، والتي تتسبب في تأخير الحمل، والإصابة بعدد من الأمراض، ومن الآثار الجانبية ما يلي

إفرازات مهبلية مفرطة ذات قوام كثيف، مما يؤدي إلى رائحة كريهة في المهبل.

عدوى مهبلية.

حكة وحرقان في منطقة المهبل.

أسباب زيادة درجة حموضة المهبل

تتسبب حموضة المهبل الزائدة في عدد من المشاكل التي تؤخر الحمل، وهي نتيجة اتباع عدة عوامل خاطئة، وسنتحدث عن هذه العوامل في السطور التالية، ومنها

اتبع عادات الأكل غير الصحية والضارة.

الإفراط في تناول علاجات معينة.

تعرض الجسم للسموم والمواد الضارة.

التعرض المفرط للحيوانات المنوية للمهبل.

الاستحمام المهبلي.

الإجهاد والاضطرابات المفرطة، بما في ذلك التوتر والقلق.

الإصابة بتكيس المبايض.

التدخين.

تغيرات مستمرة في الوزن.

طرق تقليل حموضة المهبل

إن وجود نوع من البكتيريا يعرف باسم “البروبيوتيك” من شأنه أن يزيد من درجة الحموضة في المهبل، حيث يقوم بتصنيع وإفراز بيروكسيد الهيدروجين وحمض اللاكتيك، مما يتسبب في تجاوز قيمة الرقم الهيدروجيني 4.5، وبالتالي يجب أن يكون الرقم الهيدروجيني للمهبل خفضت بما يلي

ارتدِ ملابس جافة وليست مبللة

الإفراط في ارتداء الملابس الجافة لساعات طويلة يؤدي إلى التهابات المهبل التي تسبب عدوى بكتيرية للمهبل مما يؤدي إلى زيادة درجة حموضة المهبل، وبالتالي يجب استبدال الملابس غير الجافة بالملابس الجافة بأسرع ما يمكن. .

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

تعتبر الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك من أشهر الأطعمة المسؤولة عن إعادة توازن درجة الحموضة في المهبل، فضلاً عن دورها في القضاء على عوامل الخطر التي يتعرض لها المهبل في حالات ارتفاع درجة الحموضة، والأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك هي الزبادي والشيا بذور.

تجنب استخدام الصابون لغسل وتنظيف المهبل

يتكون الصابون من مواد كيميائية ترفع درجة حموضة المهبل، وبالتالي يفضل استخدام الماء الدافئ أو الفاتر لتنظيف المهبل بأي نوع من أنواع الغسول المهبلي الذي لا يحتوي على تركيزات كبيرة من المواد الكيميائية التي من شأنها رفع درجة الحموضة في المهبل. المهبل.

قم بتغيير الفوط الصحية بانتظام

دم الحيض له درجة حموضة 7.4 وهو أعلى من المعدل الطبيعي لبقية الشهر، وبالتالي فإن تغيير الفوط الصحية بانتظام يعمل على الحفاظ على صحة المهبل من أي عدوى أو زيادة في الرقم الهيدروجيني.

الجماع بانتظام

يؤدي غزو الحيوانات المنوية المفرط للمهبل إلى زيادة درجة حموضة المهبل، بالإضافة إلى حدوث التهابات المهبل، وأمراض مختلفة. الواقي الذكري مثال.

آلية استعادة درجة الحموضة الطبيعية للمهبل

يعد استخدام مكملات حمض البوريك التي تم استخدامها لأكثر من مائة عام في علاج التهاب المهبل الجرثومي علاجًا فعالًا ومتوفرًا وخفيفًا، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسات لإثبات فعاليته.

تناول الأطعمة الغنية بالبكتيريا المفيدة “البروبيوتيك” وغيرها المعروفة باسم “العصيات اللبنية” ونجدها في منتجات الألبان والكفير، لمقاومة الالتهابات والحفاظ على صحة المهبل.

تناول كبسولات الثوم لخصائصها المؤكسدة القوية التي تساهم في القضاء على البكتيريا بمجرد مهاجمة المهبل، ولكن ينصح باستخدامها في مرضى الجهاز الهضمي أو تخثر الدم إلا بأمر طبي.

يعتبر الجماع من الأسباب التي تؤدي التعرض الزيادة في الحيوانات المنوية إلى توسع وانتشار الاعراض والالتهابات فحسب ، بل يسبب أيضًا إلى زيادة حموضة المهبل ، لذلك من الأفضل ممارسة العلاقة الجنسية بانتظام واتخاذ جميع الإجراءات للحد من انتشار الأمراض نسأل الله لكم التوفيق.