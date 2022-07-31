تجربتي مع داء القطط، يعتبر مرض القطط من الأمراض المشهورة والمنتشرة في العالم على نطاق واسع بين الحوامل اللاتي يعشقن تربية القطط، فهو عدوى طفيلية تكون بسبب طفيل “التوكسوبلازما” الذي يعيش في أمعاء الحيوانات خصوصا القطط تأتي هذه العدوى بسبب مخالطة القطط لنساء الحوامل أثناء فترة الحمل أو من خلال ملامسة المرأة لبراز القطط، وقد تسبب صابة الحامل به إلى إصابة الجنين بأمراض عقلية .

تجربتي مع مرض القطط

من تجربتي مع مرض القطط، فهو من الأمراض التي يمكن السيطرة عليها، ولكن إذا تم اكتشافه مبكرًا، فقد كان لدي صديقة لم تكتشفه حتى وقت متأخر، مما تسبب في إجهاضها، وبالتالي أنصح بذلك في أقرب وقت. عند ظهور أعراضه يجب إجراء الفحوصات اللازمة لاكتشافه. .

ما هي أعراض مرض القطط

يمكن علاج مرض القطط في بعض الحالات دون الحاجة إلى أي أدوية علاجية، ولكن في بعض الحالات قد تزداد خطورة المرض إلى حد قدرته على القتل، بالإضافة إلى المضاعفات الصحية المختلفة التي قد تحدث في الدماغ.

داء المقوسات هو عدوى فطرية تنتج عن وجود عدد من الفطريات وحيدة الخلية، وتعرف هذه الفطريات باسم “التوكسوبلازما جوندي”، وخصائصها أنها سريعة الحركة، فهي تخترق الأعضاء البيولوجية للمصابين. جسم الإنسان قادر على التكاثر داخل خلاياه وأنسجته وجميع أعضائه.

يتم ملاحظة انتشار هذه الفطريات في جميع أنحاء العالم، حيث أصيب ما يقرب من ثلث سكان العالم بهذا الطفيل، وعلى الرغم من غزو هذا الطفيل لأجسام نسبة كبيرة من الناس، إلا أن أعراضه غير واضحة، حيث يحاول الجهاز المناعي تشتيت الانتباه أو النظر إليه لمنع ملاحظة الأعراض. .

حوالي 90٪ من الأشخاص من حولهم الذين يتعرضون لداء المقوسات، لا تظهر أجهزتهم المناعية الصحية أي أعراض لداء المقوسات، وفي عدد من الحالات غير الشائعة تظهر أعراض المرض على الشخص المصاب، وهي تشبه إلى حد بعيد أعراض داء المقوسات. أعراض الانفلونزا مثل

عدم القدرة على البلع

حُمى.

انتفاخ وتورم الغدد الليمفاوية وخاصة في منطقة الرقبة.

الشعور بالتعب والتعب.

الصداع.

الكثير من آلام العضلات.

تستمر أعراض المرض لعدد من الأسابيع المتواصلة، قد تتجاوز الشهر، لتختفي مرة أخرى تلقائيًا، بينما يبقى الطفيل كامنًا في جسم الشخص المصاب، مما يعني أنه قد يصبح نشطًا في وقت لاحق، في حالات الضعف. وضعف المناعة.

أما الأشخاص المصابون بأمراض الجهاز المناعي، ومن لديهم ضعف في جهاز المناعة مثل السرطان، والإيدز، وأي شخص يتناول أدوية لتثبيط جهاز المناعة لديهم، فإن فرص الإصابة بداء المقوسات تزداد بمعدل أكبر وأكثر خطورة. نتيجة التعرض لطفيلي C. أي من الإصابات السابقة وعلاماتها وأعراضها

التهابات الدماغ مراقبة التغيرات في سلوك المريض، والصداع المتكرر، وعدم القدرة على تحديد الاتجاهات والأماكن، والتشنجات والتشنجات المتكررة، وضعف أداء الوظائف العصبية، وصعوبة الحركة، والتحدث، وأداء الحركات اللاإرادية.

التهاب رئوي؛ كثرة السعال والحمى وضيق التنفس.

التهابات شبكية العين (داء المقوسات العيني) عدم وضوح الرؤية أو عدم وضوحها مع ألم في العين لا يطاق.

إذا كانت الضحية امرأة حامل، فهناك خطر على جنين الأم.

تجارب النساء الحوامل مع داء المقوسات

يتم تشخيص المرض بإخضاع المشتبه به لفحوصات دم مختلفة، يتم من خلالها الاستدلال على وجود أجسام مضادة في دم المشتبه به أم لا، ومن هذه الأجسام المضادة يتم تحديد نوع العدوى وهل هي قديمة أم حديثة. أحد الأنسجة التي تعرضت للعدوى، على سبيل المثال “اللعاب والدم ونخاع العظام”.

طرق الوقاية من داء المقوسات أثناء الحمل

أما طرق الوقاية منه أثناء الحمل فهي

تأكدي من قيام الطبيب بإجراء اختبار مضاد التوكسوبلازما لدمك، وبناءً على النتائج التي سيحصل عليها، قد يرى الطبيب أنك بحاجة إلى تكرار اختبار الدم هذا أكثر من مرة خلال أشهر الحمل.

لا تسمح لقطتك بالذهاب للتجوال والعبث خارج المنزل، فقد تتلامس مع أي من مسببات التوكسوبلازما، ويمكنك نقل مهام قطتك والاعتناء بها لأي من أفراد أسرتك، فهذا أكثر أمانًا خاصةً. أثناء الحمل.

اطلب من أحد أفراد عائلتك تغيير صندوق براز القطط، وتعقيمه بالماء المغلي لمدة 5 دقائق على الأقل.

إذا كان عليك تنظيف فضلات القطط بنفسك، فلا تنس ارتداء قفازات مطاطية لمنع أي فطريات أو بكتيريا من الوصول إلى جلدك من بقايا طعام القطط، وتنظيف يديك جيدًا بعد الانتهاء من تنظيف فضلات القطط.

أثناء العمل في الحديقة، على سبيل المثال، لا تنس استخدام القفازات أثناء العمل، ولا تنس تنظيف يديك جيدًا بعد الانتهاء.

لا تنسَ تغطية صناديق فضلات الصغار بمجرد انتهائهم من اللعب، فقد تأتي القطط وتتبول معهم.

مكافحة الحشرات المختلفة من الصراصير والذباب بقدر ما تستطيع، لأنها قد تنشر أجزاء من التربة غير النظيفة أو براز القطط من خلال الطعام.

الامتناع عن تناول أي لحوم غير مطبوخة جيدًا وكذلك الدجاج، واغسل الخضار والفواكه جيدًا قبل تناولها.

نظف يديك جيدًا قبل الخروج لتناول الطعام وبعد لمس اللحوم النيئة والأوساخ والقطط والرمل.

لا تفرك عينيك أثناء الطهي، ولا تدع يديك تلمس وجهك بشكل عام، وتأكد من نظافة مائدة الطعام دائمًا، خاصة بعد الأكل عليها.

نسبة الإصابة بمرض القطط الطبيعية وطريقة الفحص

تتضمن تربية القطط جملة من المعلومات المتعلقة بكيفية العناية بها، وتقديم الطعام لها، ووقت الزواج، وكيفية تقديم الرعاية الطبية لها في أيام المرض. أم لا.

يتم بسط ذراع المشتبه به أو تمديده للخلف على منضدة أو على سطح مستو. يقوم الشخص الذي سيجري الفحص بلف قطعة من الشريط المطاطي حول ذراعك، وذلك لمنع تدفق الدم إلى الذراع ومنع كمية كبيرة من الدم من الخروج من موقع السحب، بعد اكتمال الانسحاب.

ثم يطلب الشفاط من المشتبه به تقليص كف يده إلى قبضة، مما يسهل العثور على وعاء دموي لفني الرسم، وعادة ما يكون الوريد في إحدى مناطق الكوع أو السبابة.

في بعض الحالات يتم أخذ العينة من السطح العلوي لليد أو كما يعرف بظهر اليد وذلك حسب القدرة على إيجاد الوريد المناسب للانسحاب وكذلك حجم هذا الوريد. بعد ذلك، تمتلئ منطقة الانسحاب بقطعة قطن مبللة بالكحول، ويتم سحب عينة الدم باستخدام إبرة نظيفة ومعقمة وذات رأس دقيق لتجميع الدم من خلال أنبوب الاختبار إلى فراشة الاختبار.

تثير عملية سحب الدم بعض الأشخاص، لكن الألم يكون خفيفًا جدًا وبسيطًا نتيجة الوخز فقط. يقوم الفني بسحب كمية الدم المطلوبة للفحص، ثم يضغط برفق على طرف الإبرة لسحبها من الوريد مع الضغط على مكان الانسحاب لبضع دقائق بقطعة قطن لتجنب النزيف.

يوجد تشابه كبير بين الأعراض الأولية للإصابة بداء القطط مع أعراض مرض الإنفلونزا، وتختلف من شخص لشخص اخر باختلاف قوة وعمل جهاز المناعة في محاربة إصابة ومن المشهور أن هذه الأعراض لا تدوم أكثر من شهر، ثم تذهب من تلقاء نفسها، ولكن البكتيريا هي من تبقى بجسد المرأة الحامل.