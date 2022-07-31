تجربتي مع دهن الجسم بزيت الزيتون ،من المشهور في العالم أن زيت الزيتون يتميز بمجموعة كبيرة من الفوائد اللازمة لبناء الجسم بصورة سليمة ويمده بالعناصر الضرورية التي تعمل على تغذية الجسم فهو من المواد الامنة جدا للأطفال والكبار ولا يسبب أي سلبيات إذا تم استعماله بالطريقة السليمة و زيت الزيتون يتم انتاجه من شجرة الزيتون المباركة ويختص عن جميع الزيوت بلونين الأخضر والأصفر

تجربتي مع دهون الجسم بزيت الزيتون

التجربة الأولى بدأت تجربتي مع دهون الجسم بزيت الزيتون بعد أن سمعت من أصدقائي عن فوائد زيت الزيتون، لذلك قررت استخدامه لعلاج بشرتي الجافة بسبب عوامل الطقس المتغيرة، وفي غضون أسابيع قليلة لاحظ الجميع تغير ملحوظ في نضارة بشرتي ونعومة جسدي.

التجربة الثانية تجربتي مع دهون الجسم بزيت الزيتون بدأت بتطبيقه على الوجه فقط، وبعد أسبوع واحد فقط، أصبحت بشرتي منتعشة ومشرقة للغاية، لذلك طبقت نفس الروتين عن طريق خلط زيت الزيتون بزيت جوز الهند وتطبيقه على يدي وقدمي وبقية جسدي قبل النوم حتى شعر جسدي كالحرير مع اختفاء الجفاف والخشونة بشكل دائم.

التجربة الثالثة تجربتي مع دهون الجسم بزيت الزيتون كانت بهدف التخلص من حب الشباب والندوب التي تسببها، وذلك باستخدام زيت الزيتون مع بيكربونات الصوديوم، ثم فرك الندبات بطريقة بسيطة. الذي أتوسل إليه.

فوائد زيت الزيتون

زيت الزيتون له فوائد عديدة ومختلفة ومنها

محاربة السرطان – يحتوي زيت الزيتون على دهون غير مشبعة وحمض الأوليك بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تقضي على الخلايا المسببة للسرطان عن طريق زيادة فعالية الدواء المستخدم وتقليل تأثير الجين السرطاني.

علاج حب الشباب – بخلط كميات متساوية من زيت الزيتون مع الملح، ثم فركه بلطف ولين بحركة دائرية على الوجه، تعمل هذه الطريقة على إزالة حب الشباب وآثاره ومنع ظهوره مرة أخرى.

علاج حروق الشمس – يحتوي زيت الزيتون على مواد فعالة في علاج الجلد من حروق الشمس بالإضافة إلى ترطيبه، وذلك بخلط كميات متساوية من زيت الزيتون مع الماء ثم وضعه على المنطقة المصابة.

المساعدة في إنقاص الوزن الزائد – يقلل زيت الزيتون من الرغبة في تناول الطعام، ويقلل من الرغبة في تناول السكريات بأنواعها، وذلك بتناوله قبل الوجبات.

خفض نسبة الكوليسترول – لأنه يحتوي على فيتامين H والدهون غير المشبعة والكلوروفيل والكاروتينات، يقلل زيت الزيتون بشكل كبير من فرص الإصابة بأمراض القلب.

الحفاظ على نضارة ولمعان الشعر – يساعد زيت الزيتون على ترطيب الشعر بعمق من خلال فيتامين أ وفيتامين هـ وموازنة مستوى الكرياتين.

تأخير ظهور الشعر الأبيض – لأن زيت الزيتون يحتوي على مضادات الأكسدة، فهو يعالج مشكلة تساقط الشعر، ويقوي الشعر المتقصف، ويجعل الشعر أنعم وأطول.

فوائد دهون الجسم بزيت الزيتون

بالإضافة إلى فوائد زيت الزيتون بشكل عام هناك فوائد لتطبيقه على الجسم منها –

ترطيب الجسم ومنع جفاف الجلد.

يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

مساعدة الأطفال على النمو بشكل أفضل.

محاربة الكساح والقضاء على ليونة وهشاشة العظام.

تكوين طبقة عازلة فوق الجلد مما يساهم في التخلص من السموم التي تدخل الجسم عبر المسام.

تقوية مناعة الجسم ضد الأمراض والعدوى

تسهيل عملية الهضم والتخلص من تقلصات المعدة وتليين العضلات والتخلص من التشنجات.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

إزالة البقع السوداء من الجلد.

توحيد لون البشرة ومحاربة خشونة الوجه.

ينعم ويرطب ويغذي البشرة ويجعلها أكثر حيوية وإشراقًا.

تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على الوجه.

ترطيب الشفاه وتفتيح لونها.

إنشاء خلايا جديدة والتخلص من الخلايا الميتة.

علاج حروق الشمس.

مصدر زيت الزيتون

يمكنك الحصول على زيت الزيتون من ثمار الزيتون وهي شجرة تنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، ويعتبر زيت الزيتون من أكثر الزيوت استخدامًا في مختلف المجالات مثل الطبخ والعلاج ومستحضرات التجميل وغيرها، بالإضافة إلى العديد من الفوائد.

وصفات زيت الزيتون للبشرة

زيت الزيتون والعسل الطبيعي يمكن استخدام هذه الوصفة لتقشير الوجه والتخلص من الجلد الميت.

المكونات

ملعقتين من العسل الطبيعي.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

نصف كوب سكر خشن.

كيف تستعد

نخلط زيت الزيتون مع العسل الطبيعي في وعاء متوسط ​​الحجم، ثم نضيف السكر الخشن تدريجياً إليهما ونخلطهما مع بعضهما البعض حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ضعي المعجون على الوجه من 5-7 دقائق قبل النوم مع تدليك دائري بطريقة لطيفة وناعمة.

ثم اغسل الوجه وجففه بمنشفة مخصصة للوجه، ننصح بتكرار الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

المكونات

ملعقة صغيرة زيت زيتون

صفار بيضة واحدة

1 ملعقة صغيرة عسل طبيعي

كيف تستعد

نحضر وعاء عميق، نضع فيه صفار البيض، ثم نضيف إليه زيت الزيتون والعسل الطبيعي مع التحريك المستمر للحصول على خليط متماسك.

ضعي المزيج على الوجه مع تدليك دائري مستمر لمدة 10-15 دقيقة فقط، وبعد انقضاء المدة اغسلي الوجه وجففيه جيداً، مع مراعاة تطبيق الوصفة بشكل يومي قبل النوم للحصول على المرغوبة النتائج.

المكونات

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة زيت شجرة الشاي

كيف تستعد

نخلط زيت الزيتون مع زيت شجرة الشاي جيداً حتى يتمازجوا، ثم نضع المزيج على المكان المحروق قبل الذهاب إلى النوم طوال الليل، ثم نغسله في الصباح مع تكرار استخدام الخليط حتى تلتئم الحروق تماماً. .

التفاعلات الدوائية مع زيت الزيتون

في حالة تناول زيت الزيتون على معدة فارغة، فهناك العديد من الأضرار نتيجة تفاعله مع أدوية الصباح. يتفاعل زيت الزيتون مع الأدوية التالية

أدوية سكر الدم زيت الزيتون قد يزيد من نقص السكر في الدم

الأدوية الخافضة للضغط قد يحدث انخفاض في ضغط الدم نتيجة تفاعل زيت الزيتون مع الأدوية الخافضة للضغط.

أدوية تسييل الدم زيادة فرصة النزيف عند تناول الأدوية بزيت الزيتون

إلا أن هذه الأضرار لا تحدث من الاستهلاك المعتدل لزيت الزيتون، بل لها فوائد في هذه الحالة، منها

تعزيز صحة القلب.

تقليل التوتر والقلق والاكتئاب.

محاربة السرطان وتقليل حدوثه.

يعزز من فعالية الكبد.

تقوية الذاكرة ومحاربة مرض الزهايمر.

تنظيم عمل الجهاز الهضمي وعلاج مشاكل الإمساك.

نصائح عند استخدام زيت الزيتون

استخدم زيت الزيتون البكر الممتاز من مصادر موثوقة.

يسخن زيت الزيتون على درجة حرارة 160-200 درجة مئوية.

استخدم الزيت بعد التأكد من عصره على البارد قبل شرائه.

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري، يجب استشارة الطبيب قبل تناول زيت الزيتون.

لا تستخدمي زيت الزيتون مباشرة على الجلد قبل النوم لأنه يسبب انسداد المسام لأنه زيت ثقيل.

لا تستخدمه في حالات العدوى والطفح الجلدي عند الأطفال في منطقة الحفاض قبل استشارة الطبيب المعالج.

الآثار الجانبية لزيت الزيتون

الحساسية إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام زيت الزيتون على الجلد أو الجسم، فيجب إجراء اختبار حساسية بسيط عن طريق وضع القليل من الزيت على سطح الجلد ثم تركه لمدة 15 دقيقة، وفي حالة الجلد تصبح حمراء، وهذا يعني أن الشخص يعاني من حساسية تجاه أحد مكونات زيت الزيتون. .

الحمل والرضاعة لا توجد دراسات كافية لتأكيد أو نفي صحة استخدام زيت الزيتون في حالة الحمل والرضاعة. لذلك يجب أن تكون كافية للطهي ولا تستخدم كطلاء موضعي في هذه الحالات.

انخفاض نسبة السكر في الدم يجب على مرضى السكر الحرص على عدم استخدام زيت الزيتون لأنه يتفاعل مع بعض الأدوية بطريقة معاكسة، مما يعرض الشخص لغيبوبة السكري.

انخفاض ضغط الدم من المعروف أن زيت الزيتون يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على ارتفاع ضغط الدم، ولكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الضغط، لذلك يجب تناوله بكمية معقولة، وعدم تناوله فورًا بعد العلاج وقياس الضغط بشكل دوري.

كنت كل يوم جمعة عقب تاديتي صلاة الجمعة اقرا على زجاجة بها زيت زيتون الرقية الشرعية بصوت عالي متوسط العلو وأنا أنفث في القارورة ثم أدهن جميع اعضائي بهذا الزيت مع التدليك المركز بداية من فروة رأسي إلى اسفل قدمي، وكنت أكرر هذا العمل مرة كل أسبوع في يوم الجمعة.