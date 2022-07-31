تجربتي مع ديسك الرقبة ، يقول الذي أراد يحكي لنا هذه القصة المشوقة أنه اشتكى من ديسك الرقبة لفترةٍ كبيرة من الزمن، وهو ما كان له بالغ التأثير على صحته النفسية والجسمانية، وبمراجعة المجموعة كبيرة من الأطباء كان لكلٍ منهم وصف خاص به لحالتي ورأي مختلف، والكثير كان يشير عليه بالعمليات الجراحية، وكانت له رغبة في العلاج الدوائي الى ان سخر الله تعالى له العلاج الذي ارتاح عليه.

تجربتي مع قرص العنق

يصف صاحب التجربة تجربته بأنها من أقسى وأقسى تجارب الحياة التي مر بها، حيث عانى من انزلاق الفقرات العصعصية، وكذلك الفقرة رقم 5 في العمود الفقري، والتي تسببت في حدوث رقبة في القرص، والتي يحمل آلاماً نفسية وجسدية، ولهذا ذهبت إلى كثير من الأطباء، ورغم الثورة كانت الحادثة في الطب والعلاج، لكني عانيت.

حتى وصف لي أحد الأطباء عقار اسيتامينوفين، بالإضافة إلى الالتزام بنظام تمارين بسيط يساعدني على إعادة تأهيل نفسي نفسيًا وجسديًا ؛ على الرغم من صعوبة التدريبات، فقد تحسنت بمرور الوقت وأصبحت أفضل بكثير. تمكنت من المشي والحركة والجلوس دون معاناة أو ألم كما كان من قبل.

ما هو المقصود برقبة القرص

العمود الفقري من أهم الأعضاء المسؤولة عن حركة الجسم، واستخداماته الخاطئة تؤدي إلى آلام مختلفة، ومن بين هذه الاستخدامات ممارسة التمارين القاسية بشكل يؤدي إلى الإضرار بالعمود الفقري، مما يتسبب في صعود مفاجئ للجرح. القرص التالف ويوجه القناة الشوكية أو الجذور العصبية مما يسبب الشعور بالألم.

الأعراض المصاحبة لعنق القرص

في تجربتي مع فتق القرص العنقي، هناك العديد من الأعراض المصاحبة له، وإليك ما يلي

آلام الرقبة، عادةً ما يرتبط قرص العنق بألم في الظهر والرقبة، خاصةً من الجانب، وتتفاوت هذه الآلام في شدتها من خفيفة إلى شديدة يشعر بها المصاب إذا لامس رقبته حتى عن طريق الخطأ.

ألم جذري في الكتف قد يصل إلى الذراعين بما في ذلك الأصابع واليدين، ويحدث هذا عادة عند محاولة تحريك الشخص إلى رأسه أو ثني رقبته، بالإضافة إلى الإحساس بالوخز والحرارة المصاحبة لهذه الآلام.

اعتلال الجذور العنقودية آلام مختلفة تنتشر في كامل الذراع والرقبة والكتف والصدر والظهر وخاصة الجزء العلوي منها، وفي بعض الحالات لا يتأثر جانبي الجسم بهذه الآلام بل جانب واحد فقط.

وخز في الأصابع واليدين وخدر في أطراف الجسم واضطرابات حسية.

تصلب الرقبة.

عدم القدرة على التحكم في الأمعاء والمثانة.

مشاكل التنسيق في المشي والحركة.

أسباب إصابة عنق القرص

لم يتمكن الأطباء من التعرف بسهولة على أسباب إصابة القرص العنقي، لكنهم اتفقوا بالإجماع على أن هذا بطيء الحدوث، ويحدث لأسباب غير واضحة، ولكن يمكن اعتبار العوامل والأسباب التالية من أهم أسباب الإصابة، وهي

الفئة العمرية؛ يزداد حدوث انفتاق القرص العنقي في المراحل المتقدمة من العمر، حيث تمتلئ الأقراص بالمياه والسوائل في أوائل ومتوسط ​​العمر، مما يؤدي إلى الجفاف وينخفض ​​تدريجياً مع مرور السنين وتقدم العمر مما يسبب عدم مرونة الغضروف، وتزداد احتمالية تعرض الغضروف للفتق والالتواء والإصابات المختلفة أثناء الحركة. وتزيد نسبة حدوث الانزلاق الغضروفي في فئة كبار السن بسبب تعرضهم لوجبات أقل قوة من الفئات العمرية الأخرى.

عوامل وراثية؛ على مر السنين، لوحظ أن قرص العنق أو القرص الغضروفي يتكرر في أكثر من شخص في نفس العائلة، مما يعني أنه ليس هناك احتمال ضئيل أن يكون معدل الإصابة متناسبًا مع التاريخ العائلي للمصاب. اشخاص.

تشديد مفاجئ يحدث هذا عندما يرفع الشخص فجأة وزنًا أو شيئًا، وعندما يستدير أو يستدير فجأة.

الحركة؛ قد يؤدي الفعل العنيف أو الحركة المفاجئة إلى حدوث رقبة قرصية أو انزلاق غضروفي.

علاج قرص العنق

يمكننا تقسيم علاج قرص العنق على النحو التالي

العلاج غير الجراحي

من أشهر الأدوية والعلاجات التي يمكن استخدامها لتخفيف آلام المريض الناتجة عن الانزلاق الغضروفي هي العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs)، وذلك لأن أساس الألم هو تعرض العصب الجذور للضغط، بالإضافة إلى التهاب المادة التي تتكون منها الأقراص نفسها. قبل استخدام المنشطات عن طريق الفم للمريض لفترة قصيرة نوعًا ما.

التمرين والعلاج الطبيعي

للعلاج يطلب الطبيب المختص من مريضه الالتزام بالتمارين التي يصفها لتقليل شدة الألم، وأحيانًا في بعض الحالات يطلب من مريضه الذهاب إلى أخصائي علاج طبيعي، للتأكد من أن المريض يمارس تمارين حماية الرقبة. بشكل صحيح، وقد يلجأ أخصائي العلاج الطبيعي إلى استخدام أي من البرودة أو الحرارة لتهدئة تقلص عضلات الجسم.

شد العنق

يلجأ الطبيب إلى سحب رأس المريض لتقليل الضغط على جذور الأعصاب، ويتم التشخيص سواء كان هذا الجزء سيتم في عيادة الطبيب أو في المنزل من خلال أحد أجهزة الجر المنزلية من خلال الطبيب والفعالية من العلاج.

اليد بتقويم العمود الفقري

قد يؤدي العلاج اللطيف الذي يتم إجراؤه يدويًا بسرعة منخفضة إلى تقليل الخلل البيولوجي في المفصل المسؤول عن شعور المريض بالألم.

قم بإجراء تعديلات على الأنشطة

تعمل بعض الأنشطة على تكثيف الشعور بألم القرص الغضروفي بدلاً من تقليله. وعليه، يجب على الطبيب أن ينصح مريضه بتجنب مثل هذه الأنشطة ؛ ومنها رفع الأثقال وكذلك جميع الأنشطة التي تزيد الضغط على فقرات عنق الرحم.

زيادة قوة الرقبة ودعمها

وينصح الطبيب مريضته باستخدام طوق العنق لدعم وحماية رقبته، مما يمنح المريض إحساسًا بالراحة ويخفف من حدة الألم في فقرات عنق الرحم.

حقنة

حقن الستيرويد هي الحقن الأكثر شيوعًا التي يمكن استخدامها في مثل هذه الحالات المرضية. يتم حقنها إما عن طريق كتلة جذر عصبية انتقائية، أو في منطقة فوق الجافية العنقية، حيث تعمل على تهدئة الالتهاب في الحالات الحرجة التي يصعب تحمل الألم بسبب انزلاق طبقات الغضروف.

تدخل جراحي

الوقت المثالي للتخلص من آلام اليدين التي يسببها القرص الغضروفي هو من عدة أسابيع إلى شهرين، ولكن إذا لم يكن هناك تطور إيجابي وتجاوز الألم 6 أسابيع وحتى وصل إلى 12 أسبوعًا نتيجة لشدة الانزلاق الغضروفي. ألم القرص والمسبب للعجز يلجأ الطبيب في هذه الحالة إلى التدخل الجراحي. كحل أخير آمن وفعال ومنطقي، حيث تتراوح نسبة نجاح العملية من 95 98٪.

تمارين لعلاج عنق القرص

تساهم أنظمة التمرين في تقليل شدة الألم، لكنها ليست كافية وحدها. بل يجب الامتناع عن أداء المهام الشاقة التي ليس لها وقت للراحة، وكذلك يجب عدم الحصول على راحة مفرطة، واتباع عادة المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم، والنوم لمدة 8 ساعات فقط، لا أكثر ولا أقل، إذا كان عليك حمل شيء ثقيل، فيجب حمله. بشكل صحيح في وضع لا يؤذي العمود الفقري، والتمارين التي يمكن أداؤها

تمارين إطالة الرقبة

ينام المريض على منضدة أو سرير مع إحدى الوسائد المستخدمة لدعم الرأس، ولكن ليس بشكل كامل بحيث يسمح بتعليق الرأس في الهواء لمدة دقيقة، لرفع الرأس بعد ذلك لأخذ استراحة نصف. دقيقة مع تكرار التمرين 10 مرات في اليوم.

رفع الرأس

ينام المريض على بطنه ويرفع النصف العلوي من جسده لمدة 60 ثانية، ويمكن رفعه لمدة 30 ثانية فقط في البداية إذا واجهت صعوبة في القيام به.

نؤكد أن رقبة القرص تحدث عند الضغط على الأقراص التي تتكون منها الفقرات والقيام بتمارين شاقة أو القيام بحركات مفاجئة، وهي من أكثر أمراض المفاصل إيلامًا.

هناك مجموعة كبيرة من أشكال التشافي من الديسك الرقبة، وهي تحتوي على العلاج الطبيعي والدوائي والعملياتي، ولا يتم اللجوء إلى العمليات الجراحية إلا في القليل من الاعراض الخطيرة فقط، وأما الأكثرية العظمى منها فيتم علاجها بالعلاجات الدوائية، والتي تشمل المسكنات نسأل الله لكم التوفيق.