تجربتي مع رجيم الترجيع ،من عاداتنا نحن النساء نسعى دوماً وبكل الوسائل لخسارة الدهون وفقدان الوزن حتى نبدو أكثر رشاقة وروعة ، وهذا الدافع هو الذي قد دفعني إلى اختبار هذه التجربة الشديدة حتى استطيع من فقدان الوزن الزائد واصير ذات وزن مثالي وقوام ممشوق ورجيم الترجيع الذي قد اشتهر خلال الفترة الماضية وذاع خبره كثيراً ما هو إلا أحد الأشياء الصعبة والمستحيلة بل تكاد تكون غريبة.

تجربتي مع حمية انقاص الوزن

من أجل إنقاص الوزن، تقوم العديد من النساء بالعديد من الأشياء الخطيرة والصعبة والغريبة وتعرض أنفسهن وجسمهن وصحتهن للخطر بالتدهور بسبب اتباع نظام غذائي قاسي أو هذا النظام الغذائي التراجعي الذي أصبح شائعًا جدًا مؤخرًا، وعندما نصحني أحد الأصدقاء بذلك العرب اليوم وفعلت الشيء نفسه، ها هي خطوات هذه التجربة الرهيبة ونتائجها

أخبرتني في الخطوة الأولى أنني أستطيع أن آكل أي طعام أريده، ولن يبقى في المعدة لفترة طويلة ولن يستفيد منه الجسم أبدًا على أي حال.

والخطوة التالية هي حث المعدة على التقيؤ وإعادة الطعام بعد وقت قصير جدًا من تناوله، قبل حدوث عملية الهضم.

بعد ذلك، يجب أن تشرب الكثير من الماء لتعويض السوائل المفقودة.

لقد قمت بالفعل بتنفيذ هذه الخطوات بالرغم من أنني غير مقتنع بها، ورغم أنني أعلم أنها ستؤثر سلبًا على معدتي وصحتي بشكل عام.

في البداية كان الأمر صعبًا للغاية وكنت أشعر بالتعب في كل مرة أتقيأ فيها، لكنني كنت أعقد نفسي أكثر وأجبرتها على الاستمرار بلا هوادة.

لقد بدأت بالفعل في فقدان الوزن، مما دفعني لإكمال هذا النظام الغذائي القاسي، لكن لم أكن أعلم أنها كانت بداية اللعنة. الوزن الذي فقدته ليس سوى مؤشر سيء على تدهور صحتي وحالة جسدي وأنني سأعاني كثيراً بعد ذلك.

بدأت المشاكل الصحية بالظهور واحدة تلو الأخرى.

في البداية بدأ حلقي يؤلمني. عندما أتقيأ عمدًا قبل بدء عملية الهضم، تبدأ المعدة في إفراز حمض يعمل على هضم الطعام وتذويبه. عندما أتقيأ، يخرج الحمض مع الطعام الخارج، مما يجعل الحلق والمريء عرضة للحرق بحمض الهيدروكلوريك الذي تفرزه المعدة لهضم الطعام.

بعد ذلك كان لدي العديد من المشاكل مثل تآكل المريء والأسنان ومشاكل في الجهاز الهضمي والمعدة والأعضاء الإخراجية.

كما أنني أصبت بالجفاف الشديد. يساعد شرب الماء في تعويض السوائل التي كنت أفقدها في كل مرة أتقيأ فيها، وكنت بحاجة إلى تعليق المحلول الملحي في المستشفى عدة مرات حتى يتعافى جسدي.

حذرت أصدقائي من هذه التجربة الخطيرة وآثارها على الصحة والجسم والبشرة.

لقد قمت بنشر تجربتي السيئة في نظام إعادة اللف الغذائي على صفحتي على Facebook بحيث يمكن أن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يرغبون في تجربة هذا النظام الغذائي القاسي.

بعد أن تحسنت صحتي ذهبت إلى طبيب متخصص في الحميات الغذائية ووصف لي نظامًا غذائيًا مختلفًا التزمت به، وكان سبب فقدان وزني طريقة صحية وطبيعية لا تشكل أي خطر على حياتي. والجسد، وسأقدمها لكم في نهاية المقال.

الترجيع الآثار الجانبية للنظام الغذائي

من خلال القراءة ومن خلال تجربتي مع حمية الترجيع، وجدت أضرار التقيؤ المتعمد، وهي

جفاف شديد في الجسم والجلد. يحدث هذا نتيجة القيء المتكرر الذي ينتج عنه طرد المعادن والسوائل من الجسم.

عدم انتظام ضربات القلب، نتيجة نقص البوتاسيوم والصوديوم في الجسم، مما يؤدي إلى خلل في الشحنات الكهربائية في الجسم.

التهاب وتمزق الحلق والمريء نتيجة إطلاق حمض الهيدروكلوريك الذي يخرج من المعدة مع الطعام ويسبب تآكل الحلق والمريء.

تسوس الأسنان وتساقطها وتشكيلها في مينا الأسنان نتيجة تعرضها المستمر والمتكرر للحمض.

تتوقف حركة الأمعاء والإمساك المزمن الذي يسبب قيء مستمر وغياب أي طعام في المعدة مما يعمل على عملية الإخراج.

أمراض مثل فقر الدم وفقر الدم الحاد وأمراض المناعة.

قلس المريء.

ضعف الجهاز المناعي.

أمراض سوء التغذية.

خسارة الكثير من حمض المعدة مما يقلل من كفاءتها مستقبلاً.

قد يؤدي التقيؤ المتعمد بشكل يومي إلى إرخاء هذا الشخص لمقبض الفم، مما يجعل من الصعب عليه التحكم في فمه في المستقبل.

بمرور الوقت، سيصبح من المستحيل التحكم في بقاء الطعام في المعدة مع أي حركة أو ثني، حتى لو لم يكن القصد منه التقيؤ، وحتى إذا كنت تريد بقاء الطعام في معدتك.

يفقد الجسم الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها عن طريق تناول الطعام مثل البروتين والكربوهيدرات والمعادن والعناصر الأخرى التي تبني الجسم بطريقة صحية وطبيعية.

نظام غذائي بديل لإعادة اللف

يمكنك الاعتماد على هذا النظام الغذائي لإنقاص الوزن، فهو آمن تمامًا وطوره طبيب متخصص في السمنة

قم بقياس وزن جسمك على أساس يومي ثم قم بشراء الميزان الخاص بك لتتبع عملية فقدان الوزن.

الامتناع عن تناول إحدى الوجبات الثلاث، الإفطار، أو الغداء، أو العشاء، واكتفي بوجبتين في اليوم.

كفاية الألياف الغذائية والفيتامينات لتعويض العناصر المفقودة التي كان الجسم يحصل عليها من تناول الوجبات الثلاث.

الابتعاد عن بعض الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن، مثل المشروبات الغازية والأطعمة السريعة.

مارس التمارين الرياضية بانتظام بشكل يومي سواء في المنزل أو في صالة الألعاب الرياضية، أو المشي والجري بشكل يومي كل صباح حتى تتخلص من السعرات الحرارية في جسمك.

تخلص من كل العادات الصحية السيئة دون الرجوع للوراء.

احرص على تنظيم نوع الطعام الذي سيدخل جسمك، لذلك عليك التأكد من أن جميع العناصر الغذائية الضرورية تدخل جسمك بأقل كمية ممكنة من الطعام.

توقف تمامًا عن الأكل قبل النوم بشكل خاص وفي الليل بشكل عام، حيث يصعب التخلص من السعرات الحرارية في هذه الحالة، لذلك لن تبذل أي جهد حتى يحرق جسمك هذه السعرات الحرارية.

استبدل الأرز والخبز العادي بخبز النخالة أو القمح، لأنهما يحتويان على سعرات حرارية أقل.

لخداع عقلك الباطن، استخدم أطباق صغيرة حتى يعتقد عقلك الباطن أن هذه كمية كبيرة من الطعام.

تناول المنتجات العشبية والصفات الطبيعية التي تحرق الدهون والسعرات الحرارية، مثل الكمون والليمون والعسل والقرفة والزنجبيل وغيرها.

تناول ما هو غني بالألياف الطبيعية من الفواكه والخضروات، حيث أن الألياف تزيد من الطاقة الحارقة لديك.

تجنب الوجبات السريعة لأنها غير صحية على الإطلاق وتحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

اجعل الوجبات الخفيفة التي يتناولها بين الوجبات الرئيسية مثل الفاكهة أو الخضار مثل الجزر والخيار والزبادي بالليمون، إلخ.

النوم لعدد كافٍ من الساعات، فهذا يساعد كثيرًا في زيادة الطاقة الحارقة والتخلص من السعرات الحرارية.

بداية الطرق التي تؤدي للوصول الى الوزن الصحي هي الإرادة، وضوروة الالتزام بنظام صحي و متوافق وباستخدام بعض النباتات الطبيعية التي تساهم في حرق الدهون حسب الحالة، اما ما تقومين به من القيء التي تتعمدين فعله و تعودتي عليه هو اعراض مرض يطلق عليه العلماء البوليما.