تجربتي مع رجيم الماء السريع مع التفاح ، لقد تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على رجيم الماء السريع مع التفاح وهو من الحميات التي يوصي بها العديد من خبراء التغذية للتخلص من الوزن الزائد ، ويرجع ذلك السؤال وبكثرة على لسان العديد من الأشخاص ممن يقومون بعمل الرجيم ، كونهم انهم يكونون حذرين من تناول بعض الأطعمة والمشروبات الأخرى ، السوائل الأكثر قلقاُ لديهم فيما يتعلق بزيادة الوزن وفقدان الوزن “الماء” تابعوا معنا .

ما هي رجيم الماء السريع بالتفاح

يلجأ الكثير من الناس إلى اتباع نظام غذائي سريع بالماء مع التفاح، وخاصة الأخضر منها، لتفتيت الدهون المتراكمة في أجزاء مختلفة من الجسم ؛ ومن ثم الوصول إلى الوزن المثالي في فترة وجيزة حيث أن هذا النظام الغذائي يعتمد على إمداد الجسم بكمية قليلة من السعرات الحرارية وحتى الفيتامينات الضرورية لتقوية جهاز المناعة، وأثناء اتباع هذا النظام الغذائي يجب تناول التفاح والماء مع الابتعاد النهائي عن الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية. مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

تجربتي مع رجيم الماء السريع مع التفاح

رجيم الماء السريع بالتفاح من الحميات الغذائية التي اتبعها كثير من الناس للوصول إلى الجسم المثالي، وتجاربهم كلها واضحة كالآتي

كان رجل يبلغ من العمر 28 عامًا يعاني من تراكم الدهون في منطقة البطن، ونصحه الطبيب باتباع نظام سريع للمياه مع التفاح الأخضر، مما ساعده على التخلص من هذه الدهون بعد أسبوعين فقط.

وذكرت امرأة أخرى أنها كانت تعاني من السمنة، واتبعت العديد من الوجبات الغذائية التي لم تنجح معها، لكن نظام الماء والتفاح حقق لها نتيجة فعالة وملحوظة خلال ثلاثة أسابيع فقط.

أكدت فتاة أنها أجلت الزواج بسبب وزنها الزائد، ونصحتها صديقة باتباع هذا النظام لمدة عشرة أيام فقط، وبالفعل، بعد هذه الفترة، لاحظت نتيجة مبهرة.

كيفية تطبيق رجيم الماء السريع والتفاح

إن تطبيق هذا النظام الغذائي المميز والبسيط بالطريقة الصحيحة يساعد في التخلص من الوزن الزائد ؛ ومن ثم الحصول على الوزن المثالي المطلوب، وتكون طريقة تطبيقه على النحو التالي

اليوم الأول ينصح بشرب كمية كبيرة من الماء تصل إلى 3 لترات، بالإضافة إلى الإفراط في تناول التفاح الأخضر، فمن الممكن تناول أكثر من عشر حبات في اليوم.

اليوم الثاني يمكن تناول ثمار التفاح الأخضر على طبق من سلطة الفواكه، بالإضافة إلى قطعة من الجبن القريش على العشاء، مع الإفراط في شرب الماء لتسريع عملية الحرق.

اليوم الثالث من المهم أن تحتوي الوجبات الثلاث على ثمرة فاكهة كبيرة من التفاح الأخضر مع إمكانية تناول ثمرة خيار أو رغيف خبز على الإفطار.

اليوم الرابع ينصح بتناول تفاحة كبيرة أثناء الإفطار مع كوب كبير من الماء، وتكرار ذلك على الغداء، ولكن بإضافة قطعة من اللحم المشوي.

اليوم الخامس يجب تناول تفاحة على الفطور مع بيضة واحدة، وفي الغداء والعشاء ينصح بتناول التفاح بالماء فقط.

اليوم السادس تناول تفاحة في وجبة الإفطار مع كمية زائدة من الماء، وبعد ذلك يمكنك تناول قطعة من السمك المشوي مع التفاح والماء على الغداء، ويمكنك تناول تفاحة أخرى عندما تشعر بالجوع.

أهمية إتباع رجيم الماء السريع والتفاح لإنقاص الوزن

يعتبر هذا النظام الغذائي المكون من الماء والتفاح الأخضر، من الحميات الغذائية المميزة التي تقضي على الدهون الزائدة في الجسم بسهولة، وتتضح أهميتها في الآتي

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يمنح الجسم الشعور بالشبع لفترة طويلة من الزمن، خاصة أنه يساعد على سد الشهية عن طريق ملء البطن.

يحتوي كل من التفاح والماء على عدد قليل من السعرات الحرارية ؛ مما يساعد على تنشيط الجسم لحرق الدهون والتخلص منها نهائيا.

التفاح الأخضر والمياه خالية من الدهون الضارة أو غنية بالبروتينات ؛ هذا يساعد في زيادة معدل حرق الدهون.

يساعد هذا النظام الغذائي على تزويد الجسم بالطاقة والحيوية التي يحتاجها ؛ ثم تحفيز الجسم على ممارسة الرياضة.

يساعد على تحفيز التمثيل الغذائي وتسهيل عملية الهضم. ومن ثم يحافظ على الجهاز الهضمي من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

رجيم الماء السريع والتفاح كم ينزل

أثبتت العديد من التجارب أن اتباع نظام غذائي سريع بالماء والتفاح لمدة تصل إلى أربعة أيام قد يساعد في فقدان أكثر من ثلاثة كيلوغرامات في هذه الفترة البسيطة، لكن العديد من خبراء التغذية ينصحون بضرورة الإفراط في تناول الماء والفواكه والخضروات الأخرى لتوفيرها. الجسم بكمية مناسبة من السكريات. وهو طبيعي وما يحتاج إليه، خاصة وأن فاكهة التفاح تحتوي على نسبة قليلة من السكر، مقارنة بالعديد من أنواع الفاكهة الأخرى.

نصائح يجب وضعها في الاعتبار عند اتباع نظام الماء والتفاح السريع

ينصح العديد من خبراء التغذية بضرورة اتباع مجموعة من النصائح أثناء اتباع نظام غذائي سريع بالماء والتفاح، وكل هذه النصائح واضحة كما يلي

الإفراط في تناول الماء بما لا يقل عن ثلاثة لترات في اليوم.

اشرب مشروبات دافئة أو أعشاب طبيعية لكن بدون سكر مضاف.

ممارسة الرياضة بانتظام للحصول على نتيجة مميزة في فقدان الوزن.

يجب أن تأكل ثلاث تفاحات خضراء قبل ساعتين على الأقل من النوم.

رجيم التفاح الأخضر والزبادي

يلعب هذا النظام الغذائي دورًا مميزًا في حرق الدهون الزائدة الموجودة في أماكن منفصلة بالجسم عن طريق زيادة الشعور بالشبع وامتلاء البطن لفترة طويلة من الزمن، وتجدر الإشارة إلى أن الزبادي يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات المفيدة التي تساعد تنظيف الجسم من السموم أو الدهون الضارة التي تعتبر من الأسباب الرئيسية وراء زيادة الوزن، كما أنه يساعد على تقوية جهاز المناعة وبالتالي تحسين التمثيل الغذائي والهضم الذي يحفز الوصول إلى الجسم المثالي في فترة زمنية قصيرة.

رجيم الماء السريع والتفاح لانقاص الوزن 7 كيلو

يعتمد هذا النظام الغذائي على خسارة حوالي 7 كيلوغرامات من الوزن الزائد في أسبوع واحد فقط، وطريقة اتباعه واضحة كالآتي

تناول اثنين من التفاح الأخضر على الإفطار مع كوب كبير من الماء.

تناول حوالي 4 تفاحات على الغداء مع كوب آخر من الماء.

أما بالنسبة للعشاء فيمكنك تناول تفاحتين مع كوبين من الماء أي كوب قبل الوجبة وكوب آخر بعده لزيادة الشعور بالامتلاء والشبع.

حمية التفاح حاولت فقط

يعتمد نظام التفاح الغذائي فقط على تناول تفاحة واحدة أو أكثر في الوجبات الثلاث، إلى جانب تناول قطعة من اللحم المشوي أو السمك في الغداء. تتضح هذه التجارب في ما يلي

أفادت امرأة أنها لا تزال بدينة، خاصة بعد الحمل والولادة، لكن حمية التفاح ساعدتها على خسارة أكثر من خمسة كيلوغرامات في أسبوع واحد فقط.

نصح رجل من أحد الأصدقاء باتباع حمية التفاح للتخلص من الدهون الزائدة المتناثرة في أجزاء مختلفة من الجسم، وقد تخلص منها بالفعل بعد شهر واحد فقط.

وفي الختام تعرفنا على تجربتي مع رجيم الماء السريع مع التفاح ، حيث يحتوي التفاح على العديد من العناصر والفيتامينات التي تساعد في طرد السموم التي تزيد تراكم السموم و دهون الجسم، وتعرفنا على كيفية تطبيق هذا النظام الغذائي الفعال والمميز.