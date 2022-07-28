تجربتي مع زيت الجزر للوجه ،يعتبر زيت الجزر من اهم زيوت الخضروات التي لها خصائص مقاومة للجراثيم، حيث قد استعملها مجموعة كبيرة من الأشخاص وفق تجارب حصلت على نسبة عالية من النجاح لاستعماله، وسوف نبين لكم فوائد استخدام زيت الجزر على الشعر والوجه، فزيت الجزر يساهم في حماية الجلد من الجفاف ويقضي على الرطوبة العالية في الشعر في حالة استعمال زيت الجزر فقط.

تجربتي مع زيت الجزر للوجه

كانت تجربتي مع زيت الجزر للوجه إيجابية، حيث أن زيت الجزر من الزيوت الغنية بمضادات الأكسدة، مما يحفز نمو خلايا الجلد الجديدة السليمة الخالية من العيوب أو التشوهات، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على الشعر لأنه يحد من تأثيره. التساقط الذي يحفز خبراء الشعر والبشرة على وصفه لعملائهم، ووصف لي من أجل الحفاظ على صحة بشرتي خاصة بعد ولادتي الأولى.

الجزر من أقوى الخضروات الغنية بمضادات الجراثيم، وذلك لما حققته من نجاحات مبهرة في جميع التجارب التي استخدمت فيها، وسنوضح لك فوائدها لكل من الوجه والشعر، وهي

يحمي البشرة من الجفاف.

يحمي الشعر من الرطوبة العالية.

تم الاتفاق على الحالتين السابقتين سواء تم استخدامه بمفرده أو مع زيوت أخرى حيث أنه يلعب دور أحد عناصر الروتين اليومي للبشرة والشعر بالإضافة إلى كونه

يحافظ على صحة الشعر ولمعانه.

يحفز نمو خلايا الشعر الجديدة من بصيلات فروة الرأس

يحتوي على فيتامينات E و A وبيتا كاروتين التي تمنح الشعر الرطوبة اللازمة والكافية له.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيوت الطبيعية هي أكثر العناصر دعمًا للرأس، وإنتاج الزيوت، وترطيب الشعر، وتعزيز صحته العامة، عند استخدام هذه الزيوت بانتظام.

ينقي البشرة من الشوائب والتعب، وذلك بوضعه ككريم موضعي على الجلد لعدة دقائق “20 دقيقة”.

يبني ويجدد خلايا الجلد.

يزيل البقع والتصبغات الجلدية المختلفة.

يضفي على البشرة لوناً وردياً فاتحاً يحب العيون.

يعالج تشققات الجلد، وذلك بخلط ملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي مع ثمرة الجزر، ووضعه ككريم موضعي لمدة 20 دقيقة، لشطف الجلد بالماء جيداً بعد إزالته.

يؤخر ظهور الجلد وتجاعيد الوجه لأنه غني بفيتامين سي الذي يحفز إنتاج الكولاجين في الجلد.

لماذا يستخدم زيت الجزر للوجه

يعتبر زيت الجزر من أكثر الزيوت القادرة على الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها، وذلك لغناه بالعناصر والفيتامينات المختلفة، بما في ذلك الكاروتين الطبيعي الذي يعمل على شدة الوجه واستعادة عنصر النضارة فيه، وذلك من خلال الإلحاح. يفرز الجسم المزيد من الكولاجين في الجلد، بالإضافة إلى

يحتوي زيت الجزر على إحدى المواد الطبيعية المعروفة باسم “الكاروتينات” والتي تعمل على الحفاظ على صحة الجلد وحمايته من حب الشباب.

يناسب زيت الجزر أصحاب البشرة الدهنية، بعد مزجه مع العسل الأبيض، ووضعه على البشرة لمدة 20 دقيقة مع تنظيف البشرة بالماء الفاتر لإزالته.

يمكن أن يلعب دور مقشر للبشرة، حيث يساعد على تخليصها من خلايا الجلد الميتة، وذلك بعد دمجه مع ملعقة من السكر، وقليل من زيت جوز الهند، وتدليك الوجه والرقبة به جيداً مع الفرك المستمر بلطف.

يخلص البشرة من الشوائب وينقيها، مما يحارب السواد ويزيل الأماكن المظلمة، لذلك نرى البشرة تصبح أفتح، ونشعر بالرضا عن أجسامنا.

يوفر الحيوية والنضارة للبشرة، بالإضافة إلى إعطائها لون وردي جميل.

يزيل التشققات في الجلد والجلد خاصة إذا كانت من النوع الجاف.

يؤخر ظهور علامات الشيخوخة، بسبب ارتفاع نسبة فيتامين سي فيه.

وهو مناسب للأشخاص ذوي البشرة الحساسة، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الالتهابات.

تحضير زيت الجزر محلي الصنع

أما طريقة تحضيره فيكمن في

نحضر عددًا من الجزر الطازج.

نغسل الثمار ونبشرها من خلال قاطعة خضروات.

نضع الجزر مبشورًا في منطقة مشمسة لمدة 48 ساعة للتأكد من جفافه تمامًا.

نحضر زجاجة لحفظ الزيت فيها ونعقمها في البداية بوضع بعض الماء المغلي فيها ثم نقعها بالكامل في الماء المغلي ونتركها تغلي لمدة 10 دقائق.

اترك الزجاجة تجف بعد التعقيم بفتحها وقلبها فوق الفم على قطعة قماش نظيفة، دون لمس أي جزء من الزجاجة.

بعد أن تجف الزجاجة تمامًا، نضع الجزر المبشور الجاف فيها مع إضافة الزيت النباتي إليه “زيت الزنجبيل أو زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس” مع مراعاة أن الجزر مغطى تمامًا بالزيت ثم نغلق زجاجة جيدا.

اغمر الزجاجة في الماء الساخن واتركها تغلي لمدة 20 دقيقة.

انقل الزجاجة إلى منطقة دافئة وخالية من الضوء.

بعد 24 ساعة، رج الزجاجة بقوة واتركها لمدة 72 ساعة قبل الاستخدام.

دور زيت الجزر في علاج الهالات السوداء

يزيل الزيت الهالات السوداء عن طريق استخدامه في وصفات طبيعية مختلفة، وبالنسبة لمن لا يعرف معنى الهالات السوداء فإنهم يتواجدون حول العينين عند تلوينهم بأي من الألوان الداكنة سواء كانت بنية أو سوداء بالدرجات. مما يعطي مظهرًا غير شعبي، بالإضافة إلى منح الشخص سنًا أكبر، وهي مشكلة شائعة لكلا الجنسين.

ومع ذلك، فهي أكثر نحافة عند النساء، حيث تحب النساء الانتباه إلى مظهرهن، ومن أسباب الهالات الإرهاق الجسدي الشديد والإرهاق، بالإضافة إلى بعض العوامل الوراثية، وفقر الدم، وأمراض فقر الدم، وربما بعض أنواع الاكتئاب. كذلك، وتؤدي هذه الحالات إلى نوع من الإحراج الشخصي، وعدم رضا الإنسان عن مظهره، ولذلك ننصح باستخدام زيت الجزر لكل من يعاني من الهالات السوداء، حيث يعمل فيتامين E معه على

يحسن الدورة الدموية للجسم بشكل عام وللجلد بشكل خاص، مما يحفز ضخ كميات أكبر من الأكسجين إلى الجلد لتحسينه.

يعمل على تفتيح لون البشرة عن طريق تقليل صبغة الميلانين الموجودة فيها، بشرط عدم استخدامه في الشمس، وكذلك محاربة الهالات السوداء.

يحارب الجذور الحرة الضارة بالبشرة والجسم، مما يؤخر ظهور الشيخوخة والشيخوخة.

يحمي البشرة من آثار التدخين والملوثات المختلفة.

يوفر الترطيب اللازم للبشرة مما يقلل من مشكلة الانتفاخ والجفاف مما يساعد على التخلص من الهالات السوداء أيضًا.

يحمي البشرة من الآثار الضارة لأشعة الشمس، وقد أثبت عدد من الدراسات العلمية أن تناول الفيتامين على المدى الطويل يتسبب في تخليص الجلد من كل التصبغات والآثار الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

تأثير استخدام زيت الجزر على الشعر

أما آثار استعماله على الشعر

يزيد الزيت من طول الشعر في فترات قصيرة جدًا، عندما تقوم بتدليكه على فروة الرأس من خلال التدليك اليومي، أو على الأقل 1 2 مرة في الأسبوع.

ينصح البعض بإزالة قشور الجزر، ثم هرسها جيداً، إضافة 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم يتم فردها ووضعها على فروة الرأس بتدليك جيد وتترك لمدة 60 دقيقة، ثم يتم إزالتها بلطف وتشطف فروة الرأس جيداً. مع تكرار الوصفة مرتين كل أسبوع.

يمكن استخدام زيت الجزر كسمرة في الصيف، حيث أن دهانه على الجلد والتواجد في الشمس يزيد من إفراز الميلانين في الوجه.

يحمي الزيت الشعر من الشعور بالدهون أو من الروائح الكريهة في فصلي الربيع والصيف.

نؤكد أن زيت الجزر من الزيوت المهمة لصحة الوجه والشعر، حيث يوفر الترطيب والحماية والتنقية وإعادة بناء وتجديد خلايا الوجه. كما أنه يحارب علامات الشيخوخة والشيخوخة، ويزيل الهالات السوداء والتصبغ. شرحنا لك كيفية تحضير الزيت في المنزل.

يعتبر الجزر من الخُضراوات الجذرية التي تنتمي إلى الاسرة الخيمية وهي فصيلة نباتية تحتوي على نبات البقدونس والشبت وغيرها من النباتات، وقد وُجِد هذا القسم من الخضار لأول مرة في دولة أفغانستان مُنذ حوالي 5000 سنة، ويُعرف الجزر بمجموعة كبيرة من الأسماء نسأل الله لكم التوفيق.