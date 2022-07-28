تجربتي مع زيت الخروع للبطن ،كنت دائما أصاب بصعوبة الهضم والإمساك لذلك كنت أذهب دائما وتكرارا للصيدلية لشراء الأدوية الملينة لمساعدتي على حل هذه المعضلة ، ولكن مفعول الأدوية لم يكون يستمر كثيراً إلى حين اقترحت عليا احدى زميلاتي أن أقوم بتجربة زيت الخروع وذلك لفوائده العديدة في حل مشاكل الهضم، وبالفعل أثناء استخدامي زيت الخروع للبطن تخلصت من معضلة الإمساك وصعوبة الهضم.

تجربتي مع زيت الخروع للبطن

هناك بعض الأشخاص الذين استخدموا زيت الخروع للبطن، وهذا ما جعلهم يتحدثون عن النتائج التي حصلوا عليها بعد استخدامه. ومن بين التجارب ما يلي

تقول إحدى النساء إنها كانت تعاني من إمساك مزمن يزعجها، لكنها استخدمت زيت الخروع وهو محلول جعلها تتخلص من الإمساك الشديد، لكنها ذكرت أن الأمر استغرق بعض الوقت.

كما ذكر أحد المجربين على زيت الخروع للبطن أنه عند تناول هذا الزيت، تصبح حركة الأمعاء أسرع، مما يجعل المعاناة من الإمساك نادرة.

كيف يعمل زيت الخروع على المعدة

يعلم الجميع الفوائد العديدة التي يكمن في زيت الخروع، ولكن عندما يتعلق الأمر بالبطن فإنه يؤدي الكثير من الفوائد منها أنه ملين ومنشط، ووفقًا لبحث علمي فإن الملينات المنشطة تجعل الأمعاء تتحرك وتتقلص بشكل أكبر. من المعتاد، لذلك يجب على الشخص أن يتوخى الحذر عند تناول المسهلات بشكل مفرط. يمكن أن يتسبب ذلك في فقدان عضلات الأمعاء للحركة أو توقفها، لذا فإن الخيار الأفضل في هذه الحالة هو زيت الخروع.

جرعة زيت الخروع للبطن

يجب أن يعرف الفرد جيداً ما هي الكمية المناسبة له من زيت الخروع، وهذا ما ينصح به المختص أو ما هو مكتوب على العبوة، ويجب عليه التقيد بهذا المقدار لأنه محدد من قبل المختصين.

الجرعة الشائع استخدامها في حدود ثلاث ملاعق صغيرة، أي حوالي خمسة عشر مليلترًا، وقد لا يأخذها الكثيرون كما هي، بل يضيفونها إلى بعض المشروبات، أو يدخلونها في بعض الأطعمة، أو يضيفها البعض إلى الحليب.

كم من الوقت يستمر زيت الخروع

يستغرق زيت الخروع بعض الوقت حتى يصبح ساري المفعول، لذا قم بتقدير الوقت الذي يستغرقه كما هو موضح

عادة ما يسبب زيت الخروع حركة الأمعاء في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات.

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يستغرق ذلك ما يصل إلى ست ساعات، أحيانًا بسبب التأثير المتأخر لزيت الخروع، ولهذا ننصحك بعدم تناوله قبل النوم.

تحذيرات زيت الخروع

وتشمل هذه النقاط بعض الحالات التي تتطلب الحذر عند تناول زيت الخروع، ومنها ما يلي

بالرغم من قدرة زيت الخروع على تخليص الفرد من الإمساك الذي قد يزعجه، إلا أنه قد يسبب بعض الاضطرابات المزعجة مثل القيء والدوخة والغثيان، لذلك يجب على من يتناوله أن يكون على دراية بالأعراض الناتجة.

يمكن أن يؤذي الجنين أو يسبب تشوهات خلقية.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الأعراض التالية تجنب زيت الخروع

نزيف في المستقيم. ألم بطني مفاجئ أعراض التهاب الزائدة الدودية. أعراض انسداد معوي مثل عدم القدرة على إخراج الغازات والقيء.

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الآثار الجانبية لاستخدام زيت الخروع

من تجربتي مع زيت الخروع للبطن، قد تشمل الآثار الجانبية الأخرى للاستخدام طويل الأمد ما يلي

تجفيف

تعاني من إسهال مزعج.

نقص البوتاسيوم في الجسم.

فقدان العناصر الغذائية الأساسية بسبب سرعة حركة البراز.

ضعف في عضلات الجسم.

تورم معوي.

زيت الخروع يستعمل كمسبب للإسهال لعلاج عسر الهضم واختلالات المعدة والأمعاء التي يعاني منها مجموعة كبيرة من الأشخاص، وذلك بسبب زيادة نسبة الرطوبة داخل المعدة وللقضاء على مشكلة الإمساك يجب معرفة ان الإمساك ليست بالمشكلة التي نستهين بها، لأن عدم علاج هذه المشكلة قد تتسبب في مشاكل أخرى مثل الشرخ الشرجي .