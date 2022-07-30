تجربتي مع زيت الزيتون للإمساك ،اشتكي من إمساك طويل منذ فترة كبيرة، ومن الصعب جدًا قضاء الحاجة مثل البراز، وأحيانًا تنزل بعض قطرات دموية عند التبرز ، جربت أدوية متنوعة جدا، لكن لم ينجح اي منها فنصحتني امي أن اختبر زيت الزيتون وبالفعل شربت ملعقة لا باس بها من زيت الزيتون على معدة فارغة في كل يوم في الصباح وملعقة أخرى قبل الذهاب إلى الفراش ، وبالفعل بعد ثلاثة أيام شعرت بان حالتي أصبحت افضل.

تجربتي مع زيت الزيتون للإمساك

يروي شاب أنه كان يعاني من مشكلة في عملية الإخراج واستمر الأمر معه لفترة طويلة حتى وجد دمًا في البراز.

ذهب إلى كثير من الأطباء وجرب العديد من الأدوية الموصوفة له لكنهم لم يعملوا معه. أخبرته والدته ذات يوم عن زيت الزيتون وفوائده في علاج الإمساك. بدأ في استخدامه، وأحيانًا أخذه بمفرده وأحيانًا تناوله مع الأطعمة.

وبعد فترة بدأ يشعر بالتحسن وبدأ الإمساك يزول بفضل الله ثم زيت الزيتون الرائع.

فوائد زيت الزيتون للإمساك

وهي من الوصفات الطبيعية التي تم استخدامها للتخلص من الإمساك، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن تناول أربعة مل منها قد يسهم في تقليل أعراض الإمساك، أما فوائدها للإمساك فهي كالتالي

دهون البطانة الداخلية للأمعاء

يمكن أن يكون له تأثير ملين على الجهاز الهضمي لاحتوائه على الكثير من الدهون. هذه الدهون قد اجعل الجدار الداخلي للأمعاء أنعم من المعتاد. تحسين الحركة الطبيعية لجدار الأمعاء.

لذلك، قد يساهم زيت الزيتون في سرعة مرور الفضلات عبر الأمعاء، وفي نفس الوقت يجعله يتحرك بسلاسة كبيرة، وبالتالي تعزيز الإخراج والتخلص.

تليين المخلفات الصلبة

يميل مرضى الإمساك إلى أن يكون لديهم براز جاف وصلب، ولكن مع زيت الزيتون، قد يجعل ذلك البراز لينًا.

لأن زيت الزيتون له القدرة على تحفيز الماء من الأمعاء إلى البراز، مما قد يزيد من درجة حركة البراز.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن زيادة سيولة البراز قد تجعل مهمة الإخراج أسهل لمرضى الإمساك.

حتى لو كان الشخص يعاني من مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي، على سبيل المثال البواسير.

تحسين الهضم

يحتوي زيت الزيتون على العديد من العناصر التي قد تساعد في تحسين إفراز الصفراء في الجسم والتي بدورها قد تعمل على تعزيز الهضم وجعله أكثر ليونة. يدعم الحركة الطبيعية للنفايات عبر الأمعاء.

لذلك فإن استهلاك زيت الزيتون يساهم في القضاء على الإمساك، لأن عدم كفاية إفراز العصارة الصفراوية من العوامل التي تحفز عسر الهضم والإمساك.

توسع معوي

من الممكن أن يساهم زيت الزيتون في نوع من توسيع الأمعاء، مما قد يساعد في تقليل العديد من الالتهابات في الأمعاء.

في بعض الأحيان يخفف الضغط في الأمعاء، وبالتالي قد يساهم في علاج الإمساك.

فوائد أخرى لزيت الزيتون

لا يعتبر زيت الزيتون مفيدًا للإمساك فحسب، بل يبدو أيضًا أن له فوائد صحية أخرى، بما في ذلك

جزء مهم من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​، والذي يرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

يحتوي على مركبات فينولية لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة.

يمكن أن يساهم في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض معينة، على سبيل المثال مرض الزهايمر أو مرض باركنسون، وكذلك أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل وأنواع معينة من السرطانات.

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول زيت الزيتون لتحفيز وتحسين صحة القلب لاحتوائه على دهون أحادية غير مشبعة مفيدة لصحة القلب.

كما أنه يحتوي على فيتامين هـ، وهو عنصر غذائي مفيد يقلل من إنتاج الجذور الحرة وله دور في دعم الوظائف مثل الجهاز المناعي.

كيفية استخدام زيت الزيتون لعلاج الإمساك

يمكنك استخدام زيت الزيتون بعدة طرق للتخلص من الإمساك وهي كالتالي

استخدمه بدون إضافات

يمكنك تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على معدة فارغة في الصباح.

خذ ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في المرة الواحدة.

خذ ملعقتين من زيت الزيتون مرتين أي ملعقة واحدة في الصباح على معدة فارغة والأخرى في المساء عند الخلود إلى النوم.

يمكنك استخدام العديد من المكونات بزيت الزيتون والتي تفيد في التخلص من الإمساك، وإليك بعض الخلطات على النحو التالي

زيت زيتون بالحليب

أضف ملعقة كبيرة إلى كوب من الحليب، وحركها جيدًا، وتناولها في الصباح على معدة فارغة.

زيت الزيتون بالليمون

نأخذ كوبًا ونضيف إليه خمس قطرات من الليمون، ثم نضيف زيت الزيتون ويقلب جيدًا وتناوله.

زيت الزيتون مع الزبادي

اخلطي كوبًا من اللبن الزبادي مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وحركيه جيدًا وتناوليه كوجبة خفيفة.

زيت الزيتون بالفواكه والخضروات

في الصباح، تناول ملعقة من زيت الزيتون، ثم تناول الفاكهة، وفي المساء، تناولها مع البروكلي أو أي خضار آخر.

علاج الإمساك بحقنة شرجية بزيت الزيتون

هناك حالات يلجأ فيها الطبيب لاستخدام حقنة شرجية تحتوي على زيت الزيتون والمتوفر في جميع الصيدليات، ويستعمل كالتالي

أحضر كوبًا ونصف ماء دافئ، أضف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ثم ضعه في محقنة مخصصة للشرج.

يوضع على المريض ويترك لنحو خمسة عشر دقيقة، وبعد فترة من الوقت يستطيع الشخص التخلص من الإمساك بسهولة.

هل يجب استخدام زيت الزيتون للأطفال

لا يصح للأطفال المصابين بالإمساك تناول زيت الزيتون، حيث توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتناول كمية صغيرة من عصير التفاح أو القراصيا أو الكمثرى.

يمكنك أيضًا تناول الفاكهة التي تحتوي على الألياف، على سبيل المثال المشمش، والخوخ، والحبوب الكاملة. إذا لم تساعد التغييرات في النظام الغذائي في علاج الإمساك، يجب استشارة الطبيب للحصول على أدوية إضافية مناسبة.

احتياطات لعلاج الإمساك بزيت الزيتون

على الرغم من أن زيت الزيتون قد يكون مفيدًا للإمساك، إلا أنه يجب اتخاذ بعض الاحتياطات عند استخدامه لحل مشاكل الجهاز الهضمي، على سبيل المثال قد يتسبب استهلاك زيت الزيتون في حدوث مضاعفات صحية، على سبيل المثال

يحفز مشاكل الجهاز الهضمي، على سبيل المثال الإسهال وتقلصات البطن، خاصة عند تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون.

إذا تم تناول زيت الزيتون بعد الإجراءات الطبية عن طريق الفم، فإنه سيزيد من الحساسية داخل تجويف الفم.

إمداد الجسم بجرعات كبيرة من الدهون التي قد تسبب المشاكل التالية زيادة مستويات الكوليسترول في الدم وتفاقم السمنة.

عدة مضاعفات أخرى، على سبيل المثال الغثيان وانخفاض مستويات السكر في الدم.

متى يجب استشارة الطبيب في حالة الامساك

في الحالات التالية يفضل استشارة الطبيب فورًا

لا يستطيع المريض إخراج البراز بشكل طبيعي، ويحتاج دائمًا إلى استخدام أدوية مسهلة.

يعاني المريض من إمساك مزمن قد يكون علامة على وجود مشاكل صحية.

يعاني مرضى الإمساك من أعراض شديدة.

قابلية تطبيق أي من الخصائص التالية على براز المريض قاسي وجاف، أو ألم عند محاولة التبرز.

هناك مجموعة كبيرة من الوسائل المتنوعة التي تستطيع من خلالها استعمال زيت الزيتون للقضاء على الإمساك بشكل نهائي، ومن هذه الوسائل التي تعتمد بشكل رئيسي على تناول مجموعة من جرعات من زيت الزيتون مباشرة بدون أي زيادات حيث من الاستطاعة تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .