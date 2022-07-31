تجربتي مع زيت الزيتون للعين ، في يوم من الأيام تعرضت امي للإصابة بمرض البقعة الصفراء في العين، ولكن قامت باستعمال هذا الزيت، وبعد أن استعملته وقى عينيها من هذا البلاء الذي أصيبت به ، وهذه البقع الصفراء تساهم في إصابة الفرد بالعمي وهذا يعتبر من الامراض المسببة للعمى وهو ثاني مرض يصيب العمي بعد المرض السكري الذي يصيب كبار السن، ومنذ فترة كنت أعاني من مشاكل في الأوعية الدموية فوصفت لي وصفة بالزيت الزيتون.

تجربتي مع زيت الزيتون للعيون

تعلم من خلال الأسطر التالية عن تجربتي مع زيت الزيتون للعيون، تلك التجربة التي مررت بها منذ قرون لأفيدك

كانت والدتي تعاني من البقعة الصفراء لفترة من الوقت، وهذه البقعة تجعل الشخص مريضًا.

لذلك قررت ذات يوم استخدام زيت الزيتون ومنذ ذلك الحين لاحظت تحسنًا في عينيها.

الحديد، يشار إلى أن مرض البقعة الصفراء هو المرض الثاني الذي يؤدي إلى العمى بعد مرض السكري.

كما عانت من مشاكل أخرى حول العينين، مثل التجاعيد، حتى استخدمت زيت الزيتون الذي يرطب المنطقة حول العينين، بالإضافة إلى التخلص من التجاعيد.

كما عمل على حماية عيون أمي لاحتوائها على أوميغا

هناك تجربة أخرى لاستخدام زيت الزيتون للعيون، حيث كانت صديقتي تعاني من مرض يسمى ضمور الأبقار، والذي يسبب ازدواج الرؤية، حتى استخدمت زيت الزيتون، وكانت النتيجة مذهلة، حيث عمل هذا الزيت على التخلص من هذا. المرض بشكل ملحوظ.

فوائد زيت الزيتون للعيون

يعتبر زيت الزيتون من الزيوت المهمة للعين، وله العديد من الفوائد، وهي كالتالي

تقليل مخاطر الإصابة بالضمور البقعي

الاستخدام المستمر لزيت الزيتون للعين يعمل على التخلص من التنكس البقعي.

جاء ذلك وفقًا لدراسة أجريت على علاقة زيت الزيتون بالضمور البقعي.

تعزيز صحة العين

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة المفيدة للعينين والجلد، حيث تعمل على التخلص من الجذور الحرة التي تسبب الإجهاد التأكسدي الذي يتلف الخلايا.

هناك دراسة تشير إلى أن زيت الزيتون يحتوي على هيدروكسي إيروسول، وهو نوع من مادة البوليفينول الموجودة في زيت الزيتون والتي تعزز صحة العين عن طريق الحد من تنكس الخلايا الصبغية الموجودة في شبكية العين.

ترطيب العيون والتخلص من التجاعيد

يحتوي زيت الزيتون على فيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على ترطيب العين، بالإضافة إلى القضاء على التجاعيد.

وصفات زيت الزيتون للعين

يمكن استخدام زيت الزيتون للعيون بطرق مختلفة منها ما يلي

يمكن علاج جفاف العيون عن طريق خلط كحل الأنتيمون بزيت الزيتون.

لعلاج إجهاد العين، يمكن استخدام زيت الزيتون في الصباح والمساء كقطرة للعين.

يمكن استخدامه أيضًا في المساء يوميًا لترطيب المنطقة المحيطة بالعين عن طريق وضع بضع قطرات على طرف إصبعك وتدليك تلك المنطقة برفق.

يمكن استخدامه للتخلص من المكياج حول العينين عن طريق وضع قراءات قليلة على وسادة قطنية ثم تمريرها على المنطقة حول العينين لإزالة المكياج بأمان.

يمكن استخدامه أيضًا للرموش، حيث يزيد بشكل كبير ويزيد من كثافة الرموش.

يتم استخدامه للرموش عن طريق غمس كرة قطنية في زيت الزيتون ثم مسح الرموش بها.

اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر.

يمكن تكرار هذه الوصفة لمدة شهر للحصول على نتائج فعالة.

علاج زيت الزيتون والهالات السوداء

أعاني من مشكلة الهالات السوداء تحت العينين منذ فترة طويلة، لذلك بحثت عن طرق طبيعية للمساعدة في علاج هذه المشكلة حتى وجدت زيت الزيتون الذي له دور كبير في حل هذه المشكلة، وذلك من خلال تطبيق هذا الزيت على المنطقة المحيطة بالعين وتدليكها بلطف اتركها لمدة ساعة.

ثم قمت بإزالته باستخدام منديل أو قطن، وبعد فترة قصيرة من الاستخدام كانت النتيجة مذهلة. والجدير بالذكر أن الهالات السوداء هي نتيجة عدم النوم بشكل كافٍ أيضًا، وكذلك التعرض للضغط والتوتر بشكل مستمر، بالإضافة إلى تناول الكافيين بكميات كبيرة. يمكن أيضًا علاج الهالات السوداء باستخدام الوصفة التالية

أحضر ملعقة من زيت الزيتون والخميرة والعسل والنشا.

امزج المكونات معًا حتى تحصل على خليط كريمي.

ضعي كمية من هذا الخليط تحت العين، ويمكنك أيضًا وضع كمية على باقي الوجه، حيث يعمل على تفتيح لون البشرة.

اتركي هذا الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة ثم تخلصي منه بشطفه جيداً بالماء الفاتر.

يمكنك استخدام هذه الوصفة لمدة أسبوع للحصول على نتائج مذهلة.

زيت الزيتون للرموش تجربتي

لاحظت الفوائد المذهلة لزيت الزيتون للرموش من خلال تجربتي مع هذا الزيت، ومن تلك الفوائد ما يلي

يحتوي زيت الزيتون على مجموعة من الزيوت التي تعمل على نمو الرموش بشكل جيد ومنها فيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين أ.

يحتوي أيضًا على أوميغا 3 الذي يقلل من تساقط الرموش.

يحتوي على مجموعة من الأحماض والعناصر الغذائية الأخرى التي تعمل على نمو الرموش وزيادة طولها.

هناك نوع من الهرمون يسبب تساقط الرموش، وهذا الهرمون هو DHT، لذلك يقلل زيت الزيتون من إنتاجه.

القيمة الغذائية لزيت الزيتون

يحتوي كل 100 جرام من زيت الزيتون على القيمة الغذائية التالية

السعرات الحرارية 884 كالوري

إجمالي السعرات الحرارية للدهون 00 جم.

أحماض دهنية مشبعة 808 جم.

أحماض دهنية أحادية غير مشبعة 961 جم.

الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة 523 غ.

كالسيوم 1 مجم حديد 56 مجم.

بوتاسيوم 1 مجم.

صوديوم 2 ملجم.

فيتامين هـ 35 مجم.

فيتامين ك 2 ميكروجرام

فوائد زيت الزيتون للصحة العامة

لزيت الزيتون فوائد عديدة للصحة العامة، من أهمها

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي على مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على حمض الأوليك غير المشبع، والذي له دور مهم في تقليل الالتهاب.

والجدير بالذكر أن هذه الالتهابات تسبب العديد من الأمراض منها التهاب المفاصل والأوعية الدموية وأمراض القلب والسكري بالإضافة إلى السمنة.

يعمل على تقليل الكولسترول المؤكد

هذا له دور قوي في الحد من الإصابة بأمراض القلب.

يساعد في تعزيز صحة القلب

إن تناول نظام غذائي يحتوي على زيت الزيتون يعمل على التخلص من الكوليسترول الضار الذي يساعد على منع تخثر الدم، وبالتالي لا يرفع ضغط الدم، وبالتالي يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

التقليل من حدوث النوبات القلبية

تشير دراسة إلى أن الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

يحتوي على خصائص مضادة للسرطان

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تقلل الإجهاد التأكسدي، والذي ينتج عادة عن الجذور الحرة، وهذه العوامل تسبب السرطان.

يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا

تسبب هذه البكتيريا، التي تسمى Helicobacter pylori، سرطان المعدة والقرحة.

يساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

المكملات الغذائية التي توجد في زيت الزيتون بالإضافة إلى مضادات الالتهاب تعمل على التخلص من هذا الالتهاب.

علما من أن زيت الزيتون له مجموعة كبيرة من الفوائد إلا أن هناك عدد من البحوث العلمية أثبتت وجود عدد من السلبيات له، ومن هذه السلبيات الشعور بحكة شديدة في العين عند تقطير هذا الزيت في العين، ولكن هذه الحكة غير دائمة ابدا فهي تختفي بعد فترة من الوقت نسأل الله لكم التوفيق.