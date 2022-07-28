تجربتي مع زيت جوز الهند للمنطقة الحساسة ،عن طريق تجربتي مع زيت جوز الهند للاماكن الحساسة ممكن أن أقول لكم أنه من اهم وابرز الزيوت الطبيعية المستعملة في تفتيح تلك المكان، حيث كنت اشتكي من سواد المنطقة الحساسة وقمت باستخدام مجموعة كبيرة من العلاجات الكيميائية وكريمات تفتيح البشرة ومع ذلك لم انتبه الى النتيجة التي لطالما رغبت بها ولكن بعد أن تحدثت مع إحدى زميلاتي.

تجربتي مع زيت جوز الهند للمناطق الحساسة

من خلال تجربتي مع زيت جوز الهند للمنطقة الحساسة يفضل استخدامه مع مكون طبيعي آخر مثل العسل للحصول على نتيجة جيدة وفعالة.

نضيف ملعقة صغيرة من العسل ونفس الكمية من زيت جوز الهند، ثم نقوم بتسخين هذا الخليط في الميكروويف لفترة قصيرة لا تتجاوز 30 ثانية.

نضع الخليط على المنطقة الحساسة لمدة ربع ساعة كحد أقصى، وبعد ذلك يتم إزالة الخليط ووضع ماء الورد على المنطقة.

من تجربتي مع زيت جوز الهند للمنطقة الحساسة، تظهر النتائج في غضون شهر إذا استمرت هذه الوصفة.

وصفات زيت جوز الهند للمناطق الحساسة

تحاول العديد من النساء العناية بالمنطقة الحساسة بشتى الطرق للتخلص من السمرة التي تؤثر على هذه المنطقة، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تحتوي على زيت جوز الهند للعناية بهذه المنطقة وتفتيحها، وسنعرض بعضًا منها

الوصفة الأولى للتفتيح

المقادير ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، وملعقة صغيرة ونصف نشاء، ونصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير نضع جميع المكونات على نار هادئة ونقلبها ثم نستمر في التقليب حتى تصبح مثل العجينة. نضع المزيج بعد أن يبرد على المناطق الحساسة ذات الألوان الداكنة، ثم نتركه لمدة ربع ساعة ونغسله، ويفضل الاستمرار بهذه الوصفة للحصول على نتائج جيدة.

الوصفة الثانية للتقشير

المقادير ملعقتان كبيرتان من الكركم، وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير اخلطي المكونين معًا، ثم ضعيهما على المنطقة الحساسة لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم دلكيها برفق ثم اغسليها بالماء الدافئ.

الوصفة الثالثة

المقادير ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير مثل الوصفة السابقة، اخلطي المكونات وضعيها على منطقة البكيني مع تدليك لطيف لمدة ربع ساعة تقريبًا، ثم اغسلي المنطقة بالماء الدافئ.

فوائد زيت جوز الهند

يشتهر زيت جوز الهند بفوائده العديدة والتي تشمل الجلد والجسم، لاحتوائه على الكثير من المواد المفيدة، حيث يساعد على تفتيح المناطق الداكنة وإعطاء النعومة للجسم والبشرة، ومن أهم هذه الفوائد

زيت جوز الهند هو مزيل طبيعي للمكياج.

يعالج البقع وتصبغات الجلد.

يؤخر ظهور تجاعيد الوجه ويزيل علامات تمدد البطن نتيجة الحمل.

إذا شعرت بالحاجة إلى الاسترخاء، فيمكن استخدامه كتدليك للجسم.

يستخدم كمرطب طبيعي حيث ثبت أنه فعال جدا في الترطيب مثل ترطيب الشعر عن طريق دهنه وتدليكه على الشعر وتغطيته.

يساعد على إزالة التشققات مثل التشققات في القدمين والشفتين.

يعالج بعض الالتهابات الجلدية.

يتم علاج بعض تفاعلات الحساسية الطفيفة عن طريق أخذ كمية صغيرة جدًا من الزيت عبر الفم.

تم استخدامه منذ العصور القديمة كمزيل للعرق.

يعالج آثار حروق الشمس.

يستخدم في إنقاص الوزن حيث أنه يزيد من معدل حرق الدهون.

يتم استخدامه كعلاج للبواسير.

يحارب ترهلات الجلد.

الآثار الجانبية لزيت جوز الهند

تتنوع فوائد زيت جوز الهند، ولكن في بعض الأحيان يكون له العديد من العيوب التي يجب الاهتمام بها.

إن استخدام زيت جوز الهند المصنع يمكن أن يكون له العديد من الأضرار، بما في ذلك تنشيط البكتيريا في المنطقة الحساسة، وهذا النوع موجود بكثرة في أماكن التجميل، لذلك من الأفضل استخدام زيت جوز الهند الطبيعي بدون إضافات.

أحيانًا يسبب زيت جوز الهند بعض الحكة والاحمرار، لذلك يجب دهنه على منطقة صغيرة أولاً للتأكد من أن الجلد ليس حساسًا له.

منع تلف زيت جوز الهند للمنطقة الحساسة

من الأفضل استشارة الطبيب قبل استخدام زيت جوز الهند في هذه المناطق.

إذا تم استخدام زيت جوز الهند ولاحظت حكة أو احمرار، يجب تجنب استخدامه على الفور.

قمت باستعمال مستخلص جوز الهند مرتين في الأسبوع لمدة 45 يومًا تحتاج أولاً إلى حلق الشعر الذي يكون زائد في المكان، ثم الاغتسال بالماء الساخن ، ثم دهن الزيت بشكل موضوعي على الموضع حتى يتم امتصاصه من خلال سطح الجلد لقد لاحظت أن الاماكن أصبحت أكثر طبيعية وأكثر رطوبة .