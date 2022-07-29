تجربتي مع زيت جونسون الوردي، يقوم زيت جونسون على القضاء على التشققات التي يتعرض لها الوجه والقدمين، ويمكن استعماله أيضاً في الطب البديل للتشافي من بعض الأمراض الجلدية التي يعاني منها الكثير من كبار السن مثل الإكزيما وصرح مجموعة كبيرة من الأطباء وخبراء البشرة والشعر أن زيت شعر جونسون الوردي له فائدة كبيرة على جميع أجزاء الجسم.

تجربتي مع زيت جونسون الوردي

بالنسبة لتجربتي مع زيت جونسون الوردي، نذكرها بالإضافة إلى تجارب أخرى، منها

التجربة الأولى

كانت تجربتي مع زيت الورد من جونسون رائعة حقًا، فقد قرأت عن فوائد هذا الزيت وكنت أعاني من تشققات في قدمي.

ثم اشتريته وبعد استخدامه لاحظت فرقًا كبيرًا كما لو أن جلد قدمي عاد إلى طبيعته وكان يجعل قدمي مبللة لفترة طويلة ولم يكن الأمر كما كان من قبل.

لكنني لم أستمر في ذلك لفترة طويلة، لئلا تسبب لي بعض الأذى، فقد كان لتجربته تأثير كبير على قدمي.

التجربة الثانية

قالت إحداهن إنها لا تحب زيت جونسون الوردي، لأنها استخدمته لطفلها، ولأن بشرته كانت دهنية، مما جعلها أسوأ، إلا أنه مرطب جميل جدا للجسم.

ميزات زيت جونسون الوردي

هناك العديد من المزايا الرائعة لزيت جونسون الوردي سواء كان للجسم أو للشعر أو للبشرة، ويمكنك الاستفادة من هذه المزايا عند استخدامه، وهي كالتالي

زيت الجسم يرطب بعمق، وله رائحة أطفال بسيطة ومهدئة، ويمنح الجسم دون ضرر.

يمكنك أيضًا مزجه مع أي زيت عطري تفضله، ثم تطبيق المزيج على بشرتك، وستتفاجأ برائحته التي تدوم طويلاً.

إنه مرطب فعال للغاية للشفاه المتشققة.

عند استخدام ماكينة الحلاقة لإزالة شعر الجسم، تحتاج النساء إلى وضع زيت جونسون على المنطقة التي تحتاج إلى إزالة الشعر وتدليكه حتى يتمكن الجلد من امتصاص الزيت وإتمام عملية الحلاقة.

ومن مميزات هذا الزيت أنه يساعد الوجه على أن يكون نقيًا وناعمًا تمامًا مثل الطفل، كما أنه يمنح البشرة ترطيبًا ونقاءًا، مما يجعلها خالية من العيوب.

استخدميه عندما يكون وجهك رطبًا أو رطبًا بعد الاستحمام لمنع جفاف الجلد.

يستخدم للتخلص من بقايا مستحضرات التجميل قبل النوم بطريقة طبيعية وآمنة.

يعمل على تبييض الوجه عن طريق مزجه بزبدة الشيا وزيت اللوز أو حسب اختيارك أو ما يناسبك.

بالإضافة إلى أنه يساعد على تليين الكعبين ومناسب للأشخاص الذين يعانون من الكعب الخشن خاصة في فصل الشتاء، لأن الجسم سيصاب بالجفاف بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء كل يوم.

ضعيه على القدمين بعد غسل القدمين للمساعدة في ترطيب الكعبين وإزالة بقايا الجلد الميت.

يساهم في القضاء على علامات تمدد الحمل.

يزيل رائحة العرق ويجعل الإبط نظيفًا وجافًا، كما يمكن تدليك المنطقة ببضع قطرات منه يوميًا.

يمنع التجعد والتشابك ويجعل الشعر ناعمًا.

يساهم في زيادة رطوبة الشعر وتقليل التقصف والجفاف مما يمنع تقصف الأطراف.

كما أنه يساهم في زيادة لمعان ونعومة وحيوية الشعر.

يساهم في التخلص من التشققات في الركبة وأي منطقة بها خشونة وجفاف.

يعمل على ترطيب الجسم إذا استخدم معه الفازلين الطبي.

فوائد زيت الأطفال الوردي من جونسون

وهو من أشهر زيوت العناية بالطفل، وغالبًا ما تستخدمه الأمهات لتدليك جسم الطفل ووضع الزيت على شعر الطفل للحفاظ على حيويته وترطيبه.

كما يمكن استخدامه لترطيب جسده ومساعدته على النوم بسرعة.

كيفية استخدام زيت الأطفال الوردي من جونسون

يمكنك استخدام الزيت على شعر الأطفال بهذه الطريقة

اغسلي شعرك أولاً بالماء الدافئ.

ضعيه على فروة الرأس عندما تكون مبللة، فهذه الطريقة تضمن خلو شعر الطفل من القشرة.

كما أنه يقلل من الحكة ويرطبها ويزيد من نعومتها وحيويتها فيصبح شعر الطفل أكثر كثافة وصحة.

الآثار الجانبية لزيت جونسون الوردي

زيت جونسون له فوائد عديدة للعناية بالجسم والوجه والشعر، لكنه قد يسبب بعض الضرر، وسنذكرها لكم أدناه

قد تتهيج بشرة الأطفال وتحمر وتتسبب في الحكة.

قد يعطي الزيت حاجزًا لا يختفي عند غسل الجسم بالماء والصابون.

قد يجعل الشعر دهنيًا إذا تم استخدامه لفترة طويلة.

يمكن أن يؤدي الاستخدام طويل الأمد في فتحة الشرج أو المهبل إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى عند الأطفال.

قد يؤدي إلى التهاب المهبل الجرثومي عند النساء.

يمكن أن يسبب إضعاف الواقي الذكري.

لا يستخدم للأشخاص ذوي البشرة الدهنية، حيث قد يؤدي إلى انسداد المسام وتكوين البثور والرؤوس السوداء.

وصفات للعناية بالشعر بزيت جونسون الوردي

يمكنك الاستفادة بشكل كبير من استخدام هذا الزيت، حيث توجد بعض الوصفات التي تساعد كثيرًا في العناية بالشعر من خلال إضافة زيت جونسون الوردي إليه، على النحو التالي

الوصفة الأولى

اخلطي ملعقة كبيرة من زيت جونسون مع ربع ملعقة كبيرة من زيت الحبة السوداء وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ضعي الخليط في وعاء لعمل حمام بخار، واخلطي المكونات ثم ضعيها على النار لبضع ثوان.

دعي المزيج يبرد، دلكي فروة الرأس جيداً بالمزيج، واتركيها على الرأس لمدة ساعتين تقريباً.

اغسلي شعرك بالماء الدافئ.

الوصفة الثانية

تمتاز هذه الوصفة بقدرتها على إطالة الشعر، ومن فوائد زيت الشعر الوردي من جونسون أنها تحفز الدورة الدموية.

في وعاء صغير، خذ كمية صغيرة نسبيًا من زيت جونسون.

امسحي فروة الرأس بقطنة مغموسة بالزيت ليلاً، ويفضل عدم غسل الشعر بعد ذلك.

من فوائده أيضًا تفتيح منطقة الإبط عن طريق مسح المكان بقطرات من الزيت باستخدام كرة قطنية نظيفة.

زيت الاستحمام الوردي من جونسون

جربي ماسك ليلي للشعر الجاف والتالف الذي يحتوي على زيت جونسون القوي لترطيب شعرك، وطريقته كالتالي

المكونات

ملعقتان أو أربع ملاعق كبيرة من زيت ورد جونسون.

طريقة

ضعي الزيت في وعاء زجاجي وسخنيه في الميكروويف لمدة عشر إلى خمس عشرة ثانية.

أخرجي الزيت ثم ضعيه على الشعر ودلكي فروة الرأس بلطف بأصابعك في حركات دائرية.

من الأفضل التركيز على الأطراف لعلاج تقصف الأطراف والتأكد من ترطيبها بالكامل.

غطي الرأس بغطاء بلاستيكي، ثم ضعي منشفة في ماء ساخن، واتركيها على الشعر طوال الليل أو بحد أقصى ساعتين.

بعد انتهاء الوقت، اغسلي الشعر جيدًا بالشامبو لإزالة بقع الزيت، ثم استخدمي بلسمًا مرطبًا.

زيت الجسم الوردي من جونسون

هناك وصفة رائعة باستخدام زيت جونسون لتفتيح البشرة وتوحيد لونها ولكن لا بد من عدم التعرض للشمس والزيت على الجسم، والطريقة هي

احصلي على لوشن ومسحوق وزيت وماء الورد وقطرة ليمون من جونسون.

اخلطي هذه المكونات معًا ثم ضعيها على الجسم واتركيها حتى الصباح ثم خذي حمامًا دافئًا، وللحصول على نتائج أفضل يمكن استخدامه مرتين في الأسبوع.

كيفية استخدام زيت جونسون الوردي لإزالة المكياج

يعتبر من الزيوت العطرية التي تعمل على التخلص من مستحضرات التجميل، لأنه لا يسد مسام الجلد ولا يحتوي على أي مواد كيميائية، وطريقة استخدامه على النحو التالي

أحضر قطعة قطن صغيرة وضع عليها بعض قطرات زيت جونسون.

ضعيه على الوجه وحركي بحركات دائرية لإزالة أي آثار للماكياج.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر ولن ترى أي أثر له.

يعتبر زيت جونسون من اهم وابرز الزيوت الآمنة ولهذا فهي تستعمل بشكل رئيسي للأطفال الصغار، ولكن على الرغم من ذلك فهناك بعض الآثار التي يتاثر بها من يستخدمها وهي التي من الممكن أن تحدث بسبب الزيادة في استعمال الزيت أو تطبيقه بشكل خاطئ نسأل الله لكم التوفيق.