تجربتي مع سبيرولينا لزيادة الوزن ،النحافة، هي ذاك الحلم المزعج الذي كنت أتمنى أن انتهي منه في كل وقت من حياتي فقد عانيت من وزني الخفيف لسنوات كثيرة، وقد سمعت انتقادات لاذعة و مزعجة من هذا وذاك، بل كان كل من حولي ينعتني بالنحيفة وألفاظ أخرى أنتم لا تحتاجون لسماعها بدأت أعاني من هذا الأمر، بل بدأ يؤثر على حياتي بقدر كبير، لذا بدأت أبحث عن حل صحي وقوي يساعدني على زيادة وزني بشكل آمن وطبيعي.

تجربتي مع سبيرولينا لزيادة الوزن

حبوب سبيرولينا هي أحد منتجات DXN لزيادة الوزن والتخلص من مشكلة النحافة ؛ للحصول على الوزن المطلوب وزيادة الوزن في بعض المناطق، قد ترغب في تعديل حجمه وشكله.

من أجل ضمان نجاح تجربتي مع حبوب سبيرولينا لزيادة الوزن، اتخذت عدة خطوات، وهذه الخطوات هي

قرأت أولاً عن هذه الحبوب لمعرفة ماهيتها وكيفية عملها وآثارها الجانبية وفوائدها وأضرارها المحتملة.

لقد أجريت الاختبارات اللازمة قبل أن أبدأ في ذلك.

استشرت طبيبًا متخصصًا لمتابعة حالتي.

لقد بحثت فقط عن المنتج الأصلي وتأكدت قبل تناوله من أن هذه الحبوب أصلية ومن مصدر موثوق.

لقد قمت بتنزيل تطبيق خاص لتتبع زيادة وزني.

لقد كنت أعمل من أجل اكتساب بعض الكتلة العضلية في الأماكن التي أريد زيادة وزني فيها.

لقد بحثت عن مجموعات من الأشخاص الذين لديهم خبرة في تناول هذه الحبوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت.

لقد التزمت بتناول الحبوب لمدة ساعة بعد الطعام لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

التزم بالتنبيهات والتحذيرات الموصى بها مثل عدم تناول الطعام مباشرة بعد تناول حبوب سبيرولينا.

لقد بحثت في أنواع مختلفة من الأطعمة التي تزيد الوزن واعتمدت عليها في نظامي الغذائي.

شربت كميات كافية من الماء لمساعدة جسدي على زيادة الوزن.

ما هي حبوب سبيرولينا

وهي حبوب مكمل غذائي لعلاج النحافة المزمنة وفقر الدم لتكبير العضلات. يتم استخراج هذه الحبوب من الطحالب الخضراء المزرقة التي تنمو وتزدهر في البحيرات الاستوائية المالحة.

متى تم اكتشاف سبيرولينا

حبوب سبيرولينا تسمى أيضا الذهب الأخضر. كانت معروفة في العصور القديمة لقبائل جنوب إفريقيا وأمريكا الجنوبية، واكتشفها العالم الفرنسي الدكتور كليمنت في عام 1962 م. تحتوي حبوب سبيرولينا على

مكمل غذائي يدعم الجسم ويزيد من قدرته على التحمل.

فيتامينات وبروتينات تصل إلى 60٪.

يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية والحديد والكالسيوم والأوميغا. لذلك، فهو الخيار الأفضل للنباتيين للتعويض عن نقص هذه العناصر الغذائية المهمة.

يحتوي على خصائص الكركم التي تساعد في إنقاص الوزن.

فوائد حبوب سبيرولينا

تحتوي حبوب سبيرولينا على العديد من الفوائد التي لا غنى عنها، والتي ترفع من قيمة السبيرولينا في السوق، وكانت هذه الفوائد هي السبب في انتشار حبوب سبيرولينا على نطاق واسع، ومن هذه الفوائد

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم أثناء عملية إنقاص الوزن.

أحد أفضل مصادر التغذية العضوية في العالم.

يحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يحتاجه كل من الجلد والشعر حتى لا يفقد الشعر قوته ويمنع تساقطه، وحتى لا يفقد الجلد نضارته وجماله.

تحتوي حبوب سبيرولينا على نسبة عالية من البروتين.

من خلال التجربة العلمية ودراسة حبوب سبيرولينا تم التأكد من فعاليتها في مكافحة الإيدز. حيث يساعد على رفع المناعة.

تسريع علاج فقر الدم وفقر الدم الحاد.

تحتوي السبيرولينا على مضادات الأكسدة التي تحمي الحمض النووي. لذلك تأكدت فاعلية الحبوب في محاربة السرطان من خلال الدراسات التي أجريت.

هذه الحبوب تحرق الدهون. لذلك فهو الخيار الأول للعديد من الرياضيين، ويمنحهم النشاط والحيوية والطاقة.

تحتوي السبيرولينا على مادة الفيكوسيانين التي تساعد على خفض ضغط الدم.

مفيد جدا للحوامل والمرضعات. لاحتوائه على حمض الفوليك، ولكن لا توجد دراسات كافية حول تأثيره على الجنين، لذلك ننصح بتجنبه طوال فترة الحمل والرضاعة.

حبوب سبيرولينا توازن مستويات السكر في الدم.

ينظف الجسم من السموم ويعمل على طردها خارجها. لاحتوائه على الكلوروفيل.

يقلل من علامات الشيخوخة وعلامات الشيخوخة بسبب مضادات الأكسدة والبيتا كاروتين والكالسيوم

أفضل خيار لكبار السن. يقي من هشاشة العظام.

أهمية ممارسة الرياضة مع حبوب سبيرولينا لزيادة الوزن

ممارسة الرياضة من الأشياء التي لا غنى عنها، ويمكنك الحصول على الشكل الذي تريده من خلال الرياضة، والرياضة بشكل عام من العادات الصحية التي ننصحك بالالتزام بها ؛ لذلك، استشر طبيبك إذا كنت ستمارسه أم لا ؛ من بين التمارين التي يمكنك القيام بها مع حبوب سبيرولينا

تمارين الركض والركض لتنشيط الدورة الدموية والقلب.

– تمارين القرفصاء التي تعمل على زيادة الكتلة العضلية في المنطقة السفلية من الجسم. لأنه يساهم في تكوين العديد من العضلات، مثل عضلة الربلة والفخذين والعضلات الخارجية للبطن، وإذا كنت ترغب في رفع كفاءة القرفصاء فيمكنك حمل الأثقال.

قد يعتقد البعض أن تمارين الضغط لا يمكن ممارستها إلا في حالة فقدان الوزن، ولكن المفاجأة أنها تعمل على تشكيل العضلات الموجودة في الجزء العلوي من الجسم، مثل عضلات الصدر والكتفين وعضلات البطن الداخلية. .

تعتبر اليوجا من أفضل تمارين رفع الأثقال. يعمل على تنظيم عمل الغدة الدرقية، ومن الأوضاع المثالية في تمارين اليوجا وضعية الكوبرا التي تعمل على فتح الشهية، فلا تفوتها.

يمكنك أيضا القيام بتمارين العضلة ثلاثية الرؤوس، ستكتسب كتلة عضلية قوية في الصدر والكتفين والذراعين، ويمكنك القيام بهذه التمارين في المنزل بسهولة ويسر، احضار كرسي وإرجاع ظهرك إليه ثم تحريك منطقة الفخذين. قليلا ثم حرك جسمك لأعلى ولأسفل وهكذا.

تمارين لانجر هذه التمارين تشبه إلى حد كبير تمارين القرفصاء لكنها تؤثر على تكوين عضلات الفخذ وعضلات الظهر وعضلات الساق وعضلات القدمين، وهي من بين أكبر وأهم الكتل العضلية في جسم الإنسان.

كم حبة سبيرولينا يوميا

للحصول على النتيجة التي تريدها ننصحك بما يلي

تناول حبوب سبيرولينا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

خذ جرعتك ثلاث مرات يوميا مع الماء.

يجب أن تؤخذ الجرعة بعد الأكل وليس قبله.

يجب أن تنتظر ساعة واحدة قبل الأكل بعد بلع جرعة.

يتم تحديد الجرعة المناسبة لك من قبل طبيب مختص وفقًا لاحتياجات جسمك والوزن الذي ترغب في اكتسابه.

الآثار الجانبية سبيرولينا

حبوب سبيرولينا آمنة تمامًا، فهي مكمل غذائي يحتوي على العديد من العناصر المهمة، ولكن إذا تناول الشخص كميات زائدة من هذه الحبوب، فقد يعاني من بعض الآثار الجانبية مثل

قد تحتوي الطحالب التي تتكون منها السبيرولينا على سموم ؛ إذا نمت في بيئة مائية ملوثة بالبكتيريا والعناصر المعدنية الخطرة.

في بعض الأحيان تتفاقم ظروف المناعة الذاتية ؛ ينتج عن هذا أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

يمكن أن تؤثر السبيرولينا أيضًا على مفاصلك وعضلاتك. حيث تم ربط هذه الحبوب ببعض الأمراض التي تصيب العظام والعضلات ولكن هذا أمر نادر الحدوث.

سبيرولينا قد تبطئ من فقدان الدم. يعرضك هذا لاحتمال حدوث نزيف حاد وكدمات في جميع أنحاء جسمك.

قد يعاني بعض الأشخاص من مكونات حبوب سبيرولينا، لذلك نوصيك باستشارة الطبيب أولاً وإجراء اختبار الحساسية، أو تجنب المنتج كإجراء وقائي.

للسبيرولينا أيضًا بعض الآثار الجانبية، فقد تسبب الأرق أو الغثيان وقد تسبب أيضًا الصداع.

كيفية تجنب مخاطر السبيرولينا

بالرغم من أن حبوب سبيرولينا تعتبر آمنة من خلال الدراسات والتجارب التي أجريت عليها، كما ذكرنا سابقاً، إلا أن لها العديد من المخاطر والآثار الجانبية، ويمكن تجنب هذه المخاطر من خلال

قم بشراء المنتج الأصلي فقط، والذي تم اختباره من قبل جهات خارجية ومؤسسات مختصة.

احصل على استشارة طبية قبل البدء في تناول هذه الحبوب ؛ للتأكد من أنك لا تعاني من حساسية تجاه مكونات حبوب سبيرولينا.

راجع طبيبك فورًا إذا عانيت من أي آثار جانبية أثناء أو بعد تناول هذه الحبوب.

إنَّ حبوب السبيرولينا حبوب صحية وتستخدم طبيا لانها تتكون من العديد من المعادن، والعناصر الغذائية المهمة والضرورية لكل المراحل العمريّة، مثل بعض اصناف البروتينات، والكربوهيدرات، والكالسيوم والحديد، والفسفور والبوتاسيوم، وفيتامين سي، وغير ذلك اشياء اخرى كثيرة من الفيتامينات والمواد الضرورية.