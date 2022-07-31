تجربتي مع سرطان الثدي الالتهابي ،بدأ الأمر بظهور مجموعة كبيرة من أعراض غريبة وهذا ما جعلني ازور المركز الطبي لعمل بعض الفحوص التشخيصية للاطمئنان على صحتي ، لكن الأمر لم يكن حسب ما اشتهي حيث اكتشفت تعرضي للإصابة بسرطان الثدي الذي لطالما خفت من الإصابة به ومع ذلك أرضى بما حدث لي واشكر الله واحمده كثيرا وارضى بما كتبه علي استطعت من استجماع ذاتي .

تجربتي مع سرطان الثدي الالتهابي

قبل بضعة أشهر، خلال بعض الفحوصات، اتضح لي أن هناك شيئًا ما في جسدي، والذي بعد متابعته كشف عن وجود نسبة من الأورام السرطانية في خلايا صدري، وهو بلا شك خطير، لكن طمأنني الطبيب بإمكانية النجاة، وأن نسبة الشفاء من سرطان الثدي ارتفعت مؤخرًا.

قمت بإجراء سلسلة من الفحوصات لتمكين الطبيب من تشخيص حالتي الطبية بدقة، بما في ذلك التصوير بالموجات فوق الصوتية، والتصوير الشعاعي، وهما أكثر طرق التشخيص فعالية في تشخيص السرطان، وكذلك الإجراءات الوقائية التي يجب على المرأة اتخاذها بشكل دوري لتحديد الوجود. من ورم أو لا، وكذلك مدى خطورته، ثم بدأت دورة العلاج الكيميائي لقتل وتدمير جميع الخلايا السرطانية والقضاء عليها.

بعد أن وصلت دورة العلاج الكيميائي إلى المستوى القياسي، لجأ الطبيب إلى خطوة التدخل الجراحي بهدف إزالة الورم عن طريق الاستئصال، وبعد ذلك تعرضت لدورة علاج إشعاعي مع بعض التغييرات في نظامي الغذائي، حيث طلب الطبيب زيادتها كمية الماء التي أشربها يومياً، الإكثار من الخضار والفواكه الطازجة لتجنب المنتجات غير الطبيعية والاستهلاك طويل الأمد لها، فهي أحد أسباب الإصابة بالسرطان.

بعد ذلك تم التأكيد على أن جميع الخلايا السرطانية في جسدي قد تم استئصالها من خلال العلاج الإشعاعي والعلاجات. وبعد مراحل العلاج المختلفة شفيت والحمد لله وانتهت معاناتي من سرطان الثدي. كانت هذه تجربتي مع سرطان الثدي الالتهابي بالتفصيل.

ما هو سرطان الثدي الالتهابي

أندر أنواع السرطان، وهو مرض سريع التطور يصاحبه تغيرات عديدة في الثدي الأنثوي المصابة، منها انتفاخ أو انتفاخ، احمرار، ألم يعيق القدرة على اللمس.

يتطور وباء سرطان الثدي محليًا، مما يعني أنه يمكن أن ينتشر من خلال نقطة واحدة إلى جميع الخلايا المحيطة، وقد يصل أيضًا إلى العقد الليمفاوية القريبة.

تتشابه أعراض سرطان الثدي في عدد من الحالات مع أعراض التهاب الضرع، حيث ليس من السهل على الأطباء التمييز بينهم من وجهة نظر طبية، ولكن بشكل عام عند ظهور أي من هذه الأعراض، يجب على الطبيب أن يكون تتم استشارتهم لطلب الأدوية في أقرب فرصة، حيث يساعد التشخيص السريع والصحيح على التعافي السريع.

علامات الإصابة بسرطان الثدي الالتهابي

من المعروف أن السرطانات تشكل كتلًا بمرور الوقت، لكن الالتهاب السرطاني لا ينتج عن أي كتل. بل علاماته كالتالي

ثدي واحد أثقل وأسمك وأكبر من الآخر.

تغيرات متتالية في شكل الثدي خلال شهور قليلة.

تغير لون الثدي المصاب بالمرض، حيث يأخذ أيًا من الألوان التالية مع ظهور ما يشبه الكدمات فيه، وهذه الألوان هي ؛ الأرجواني والوردي والأحمر.

ترتفع درجة حرارة الثدي بمعدل مرتفع جدًا.

ظهور كتل على جلد الثدي المصاب وليس داخله.

ألم شديد لا يطاق.

ضعف عام بالثدي.

تضخم الحلمات ومسطحتها.

تورم الغدد الليمفاوية في الذراعين.

أسباب الإصابة بسرطان الثدي

في عدد كبير من حالات الإصابة بسرطان الثدي الالتهابي، يكون السبب غير معروف وغامض، ولكن هناك عدد من العوامل التي لوحظت قواسم مشتركة بين المريضات، ويُعتقد أنها من أسباب ذلك، منها

حدوث تغير في الجينات التي تحتويها مادة الحمض النووي في الخلايا التي يتكون منها الثدي المصاب، يتحول الأمر إلى سرطان بمرور الوقت. غالبًا ما ينتج سرطان الثدي الالتهابي عن تغيير القنوات الثديية، وقد يحدث ورم سرطاني في خلايا أنسجة الثدي الغدية التي تفرز الحليب في الثدي.

يلعب الحمض النووي في الجسم دور توجيه الخلايا لممارسة الوظائف الحيوية المختلفة التي تعنى بها، بحيث تتسبب كل التغييرات التي تحدث في انقسام خلايا الثدي بشكل طبيعي ومنظم مما يتسبب في نموها مما يؤدي إلى تراكمها. من الخلايا غير الطبيعية في الأوعية الليمفاوية حيث يتم اختراقها لمنع تدفق اللمف من خلالها بعد ذلك. ظهور أعراض سرطان الثدي الالتهابي على المريض. ومنها انتفاخ الثدي واحمراره.

آلية التعرف على سرطان الثدي الالتهابي

عادة ما يواجه الأطباء صعوبة في التعرف على هذا النوع من السرطان من خلال طرق مختلفة للتشخيص والكشف، خاصة إذا كان المرض في مراحل متقدمة، مع عدم وجود أي من الأعراض المذكورة أعلاه. من بين هذه الاختبارات المستخدمة للتعرف عليه ما يلي

اختبارات المعمل؛ الاختبارات الجينية المعملية المتقدمة.

فحوصات العظام.

خزعة؛

فحص الترددات الراديوية.

فحوصات التصوير بما في ذلك الفحص بالموجات فوق الصوتية، والفحص بالأشعة السينية.

معدل الشفاء من سرطان الثدي الالتهابي

ما هو معدل الشفاء بعد جراحة سرطان الثدي الالتهابية وتتراوح نسبة الشفاء من سرطان الثدي الالتهابي من 25 50٪، وتعتمد هذه النسبة على المتوسط ​​لكثير من النساء اللواتي تعرضن للمرض.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل الشفاء هو ما يميز كل حالة على حدة، فهي ليست قاعدة عامة ولا يمكن تعميمها على جميع الأشخاص، كما أن توقيت اكتشاف المرض وتشخيصه يحدث فرقًا في تسريع معدل الشفاء.

طرق علاج سرطان الثدي الالتهابي

أتاح الطب بعض طرق علاج سرطان الثدي الالتهابي، وهي

العلاج الكيميائي.

علاج إشعاعي.

العلاج الهرموني

تدخل جراحي.

رعاية طبية طويلة الأمد للتغلب على جميع الآثار الجانبية للسرطان.

في عدد كبير من الحالات، يتمثل العلاج الكيميائي في الأدوية المضادة للسرطان، وتعرف بأنها الأدوية المساعدة الرئيسية لمرضى سرطان الثدي، وهذه الأدوية لها تأثير على العديد من خلايا الجسم المختلفة بهدف محاربتها والقضاء عليها. سرطان.

بعد الانتهاء من دورة العلاج الكيميائي، يلجأ الطبيب إلى التدخل الجراحي، يليه استخدام الأدوية الإشعاعية، من أجل القضاء على جميع الخلايا السرطانية وأي خلايا محيطة ومشتبه بها، وللتخلص من الورم تمامًا.

الجدير بالذكر أن الغرض من الجراحة هو استئصال الورم، في حين أن الغرض من التعرض للإشعاع هو قتل باقي الخلايا السرطانية الموجودة.

رعاية الولادة المبكرة هي علاج ثانوي مصمم لتقليل فرصة تكرار المرض. يشمل هذا العلاج الثانوي العلاج الهرموني، والذي يتداخل بدوره مع الهرمونات الأنثوية المسؤولة عن إعادة نمو الخلايا السرطانية في الثدي الأنثوي المصاب سابقًا، بالإضافة إلى العلاج الكيميائي الثانوي أو العلاجات الإضافية والموجهة.

مرحلة الرعاية غير المؤقتة هي المرحلة الأخيرة، وتهدف إلى تحسين حالة حياة المريض، وهذه الطريقة مسؤولة عن الحد من ظهور الآثار الجانبية المتعلقة بالاضطرابات النفسية والأدوية.

ان نسبة التشافي من مرض سرطان الثدي الالتهابي المنتشر في العالم يتراوح من 25 إلى 50%، تعتمد تلك النسبة على متوسطات عداد كثيرة من المرضى بهذا المرض لذا فإنها لا تصلح للتنبؤ بوضع المصاب بعينه فيما بعد، وذلك لأن كل مريض تكون له وضعه الخاص ويكون مختلف عن الاخر .