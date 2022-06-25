تجربتي مع سماسكو للاستقدام وتجربتي مع سماسكو بالسنه

تجربتي مع سماسكو للتوظيف وتجربتي مع سماسكو كل عام هناك العديد من شركات التوظيف فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التي توفر الموارد البشرية لجميع القطاعات سواء العامة أو الخاصة ومن أهم هذه الشركات شركة سماسكو وهِيْ واحدة من اكبر شركات الاستقدام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ومن خلال نتحدث عن تجربتي مع سماسكو شهريا واسعار سماسكو شهريا للتوظيف.

شركة سماسكو للتوظيف

Smasco هِيْ واحدة من الشركات الرائدة فِيْ توظيف الوافدين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث توفر القوى العاملة العامة والخاصة بأسعار معقولة للجميع. تعيين مشرفِيْن متخصصين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات والباقات المختلفة خلال الشهر.

تجربتي مع Smasco للتوظيف

تبادل العديد من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة خبراتهم فِيْ توظيف العمالة المنزلية بالتعاون مع شركة سماسكو السَعُودِيْة حيث اختلفت الخبرات والآراء، لذلك سنقوم بالإبلاغ عن بعض هذه التجارب من خلال العناوين التالية.

التجربة الأولى

تقول صاحبة التجربة إنها ربة منزل جربت توظيف عاملة فلبينية من Smasco، مضيفة أنها تجربة رائعة لأن العامل ماهر جدًا فِيْ العمل وفعال للغاية. وأوضح أنه أحضر موظفًا آخر عبر تطبيق Smasco واستشار الشركة عند الحاجة.

التجربة الثانية

تقول صاحبة التجربة إنها وظفت عاملة منزلية من خلال موقع تطبيق Smasco، حيث أوضحت عدم رضائها عن الموظفة وعدم كفاءتها وقدرتها العملية، بالإضافة إلى أنها واجهت بعض الصعوبة فِيْ فتح رَابِطْ التطبيق الخاص بالشركة.، لذلك تنصح النساء بالابتعاد عن شركة Smasco Recruitment Company.

التجربة الثالثة

قالت صاحبة التجربة إنها طلبت من Smasco وظيفة، حيث لاحظت التزام الموظف فِيْ الوقت المحدد وجميع المواعيد للحضور، وأضافت أن هناك مشرفًا خاصًا كان مع الموظف بتقييم خاص لـ حتى أتمكن من تقييم الموظف بشكل معقول، وأكد أن الشركة تعمل على تقديم جميع الخدمات المتعلقة بأصحاب العمل.

تجربتي مع Smasco شهريًا

هناك العديد من النساء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ممن عبرن عن تجاربهن فِيْ توظيف عاملة منزلية لمدة شهر من سماسكو، وكالعادة تختلف الخبرات والآراء وسيتم توضيح ذلك من خلال التجارب التالية.

التجربة الأولى

تقول إحدى النساء إن تجربة توظيفها من قبل Smasco شهريًا كانت من أسوأ التجارب، حيث أضافت أنها أحضرت عاملة منزلية عند وصولها فِيْ الوقت المحدد مع رئيسها. ولمن ذهب الرئيس مع العامل ولم يعد مع أي بدل، وتم احتساب زيارتي.

التجربة الثانية

إحدى النساء تقول إنها إحدى المشاركات فِيْ حزم الاستقدام من سماسكو، حيث أنه خلال اشتراكي الشهري لم أستفد من الخادمة أبدًا، لأنها لم تصل فِيْ الوقت المحدد وأحيانًا لم تأت أبدًا، حيث تم احتساب الموضوع . على الرغم من أنني لم أستفد من العامل، لذلك لا أوصي Smasco للتوظيف.

التجربة الثالثة

يتحدث صاحب التجربة ويقول إنه لا ينصح بشركة Smasco Recruitment حيث أن الشركة تهتم فقط بمصالحها الخاصة وغير مهتمة بخدمة العملاء، وأضاف أنه كثيرًا ما يتصل بخدمة العملاء والخط لا يجيب أو الخط مغلق فِيْ الوجه، بالإضافة إلى حَقيْقَة أن الموظفِيْن ليسوا أكفاء فِيْ العمل والنظافة.

تجربتي مع Smasco هذا العام

تقول صاحبة التجربة إنها استمتعت بالعمل مع شركة Smasco Recruitment، حيث أوضحت أنها استأجرت عاملة منزلية لمدة عام، حيث وصلت العاملة فِيْ غضون 40 يومًا فقط وأعجبني العامل بسرعة بإنجاز العمل. وحرفِيْة صنعه، بالإضافة إلى سهُولة التواصل مع الشركة وخدمة العملاء.

اسعار سماسكو شهريا للتوظيف

تقدم Smasco العديد من الباقات الشهرية واليومية بأسعار مختلفة، بما فِيْ ذلك خدمة الراحة بدوام جزئي، حيث يتم احتساب سعر الساعة بناءً على عدد الأيام لكل شهر، بتكاليف اشتراك تبدأ من 54500 روبية وأهم الخدمات والشركة العبوات كالتالي

أسعار باقات الراحة الشهرية للعمال الفلبينيين

4 أيام فِيْ الشهر حتى 625 ريال سعودي شهريًا.

8 زيارات شهريًا حتى 1200 ريال شهريًا.

12 زيارة شهرياً 1800 ريال سعودي شهرياً.

أسعار باقات الراحة الشهرية لمختلف الجنسيات

4 أيام فِيْ الشهر 500 ريال سعودي شهريا بمعدل ساعة واحدة للزيارة.

8 زيارات فِيْ الشهر 950 ريال خلال ساعة واحدة من الزيارة.

12 زيارة شهرياً 1425 ريال سعودي للساعة الواحدة.

أسعار سماسكو بالساعة للتوظيف

تختلف معدلات التوظيف بالساعة حسب عدد أيام التوظيف والزيارات خلال الشهر. على سبيل المثال، تعيين عاملة منزلية تضم موظفِيْن ومشرف لمدة 4 ساعات تكلف حوالي 480 ريال سعودي فقط، حيث أن Smasco لديها أسعار مناسبة للجميع.

مميزات شركة سماسكو للتوظيف

ومن أهم مميزات شركة سماسكو السَعُودِيْة لتوظيف العمالة المنزلية ما يلي

يتميز بتقديم العديد من المهن المختلفة ولا يقتصر على مجال معين.

يشمل خدمة العملاء التي تعمل بمستوى عالٍ من الكفاءة.

يتميز برعاية مجالات كل من العامل وصاحب العمل.

توفر العدد اللازم من المشرفِيْن والمترجمين برفقة موظفِيْها.

الموارد البشرية البديلة متاحة دائمًا.

تتعامل مع تأمين قضايا رواتب الموظفِيْن وهِيْ مسؤولة عن إدارة تأمينهم.

سماسكو لديها العديد من الوكلاء فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة.

السرعة والدقة فِيْ تلبية متطلبات العملاء.

يوفر الضمان اللازم للموظف لمواصلة العمل للفترة المتفق عليها فِيْ العقد.

يقدم العديد من الخدمات للعملاء بطريقة سهلة وسريعة.

وتتميز بوجود عدد كبير من فروعها فِيْ جميع مناطق المملكة العربية السَعُودِيْة.

فروع سماسكو بالمملكة العربية السَعُودِيْة

تمتلك شركة سماسكو للتوظيف عدة فروع موضحة فِيْ الجدول أدناه

فرع عنوان فرع بريدة منطقة الربوة، طريق الصالة، بالقرب من منازل السلمان تبوك حي الربا بجوار مركز صحة المرأة بالمستشفى العسكري مكة المكرمة حي النزهة بجوار سوق الضيافة المدينة المنورة حي الهجرة، ممشى الهجرة، بجوار مجمع سمسوم الطبي أبها حي الموظفِيْن طريق الملك فهد بعد الكلية التقنية الشارع الثاني على اليمين بجوار صيدلية النهدي جيزان منطقة السويس شارع الحَلْزي خلف المواصلات العامة لديه شارع الظهران طعنة شارع الأمير سلطان فناء شارع الملك فهد نجران شارع الملك عبدالله وابل منطقة النقرة شارع فهد العريفِيْ بجوار صراف الراجحي مبرز شارع الظهران مقابل فندق كورال بلازا ومستشفى الموسى

قنوات التواصل مع سماسكو

تواصل مع شركة Smasco Recruitment عبر إحدى النقاط التالية

رقم الهاتف اتصل على 2247000.

رقم الفاكس 4532025.

رقم خدمة العملاء للأسئلة، اتصل على 920020422.

الفرع الرئيسي طريق الملك عبدالله، الرياض.

البريد الإلكتروني [email protected]

ص.ب 91279 الرياض 11633.

الموقع الإلكتروني سجل الدخول عبر الموقع الرئيسي “”.

حساب Twitter تسجيل الدخول مباشرة “”.

تطبيق Android الخاص بالشركة Download “”.

تطبيق iPhone الخاص بالشركة Download “”.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن تجربتي مع Smasco Recruitment وتجربتي مع Smasco خلال العام وما هِيْ مزايا الشركة وأهم فروع الشركة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ثم أرفقناها كيفِيْة الاتصال بشركة Smasco Recruitment Company.