تجربتي مع سماكة بطانة الرحم، إن كثافة بطانة الرحم هو يعتبر حالة من الحالات الطبية المنتشرة و يحدث فيها ارتفاع في نسبة بطانة الرحم بصورة غير اعتيادية، وسمك بطانة الرحم قد يؤدي الى مجموعة من الحالات الإصابة بسرطان الرحم، وسمك بطانة الرحم يرتبط بالمواد الهرمونية التي توجد في بطانة الرحم التي تكون موجودة في الداخل والتي تحاط بغشاء رقيق.

تجربتي مع سماكة بطانة الرحم

عانيت من مشكلة سماكة بطانة الرحم قبل بلوغ سن الأربعين، وظهرت أعراض ذلك على شكل نزيف مفرط في الأيام التي أعقبت دورتي الشهرية، وعندما ذهبت لأخذ استشارة الطبيب في هذا قال إنني أعاني من سماكة شديدة في بطانة الرحم نتيجة ارتفاع هرمون الاستروجين في الجسم مما أدى إلى نمو بطانة الرحم بهذه الطريقة.

وصف لي الطبيب بعض الأدوية التي ساعدتني في تخفيف الألم ولكنها لم تكن علاجًا دائمًا للحالة، وبعد ذلك أجريت عملية جراحية لإزالة جزء من بطانة الرحم.

أنواع تضخم بطانة الرحم

هناك العديد من أنواع سماكة أو تضخم بطانة الرحم، وتختلف الأعراض وطرق العلاج لهذه الأنواع وفقًا لمدى التغير الخلوي في الهرمونات، وتشمل هذه الأنواع ما يلي

تضخم بطانة الرحم المعقد.

تضخم بطانة الرحم البسيط.

تضخم غير نمطي معقد.

تضخم بسيط غير نمطي.

معلومات حول الانتباذ البطاني الرحمي

بطانة الرحم هي الغشاء الذي يبطن الرحم من الداخل، وتتمثل وظيفته في منع الالتصاقات بالمكونات الداخلية للرحم والحفاظ على الحجم الطبيعي للرحم. قد يحدث تضخم بطانة الرحم بسبب الاضطرابات الهرمونية التي تسبب نزيفًا واضحًا بعد الدورة الشهرية مصحوبًا بألم وتقلصات تتراوح شدتها من تقلصات شديدة أو بسيطة.

بطانة الرحم هي عبارة عن تكتل من الغدد التي تسبب الدورة الشهرية عند النساء، ولها أيضًا دور في عملية زرع البويضة، ويتكون الرحم من ثلاثة أجزاء بطانة الرحم وعضلة الرحم وعنق الرحم.

أسباب سماكة بطانة الرحم

في ضوء تجربتي مع سماكة بطانة الرحم، نذكر أيضًا أسبابها، ومنها

النساء في سن الإنجاب

تزداد معدلات سماكة الرحم عند النساء في سن الإنجاب، خاصة في مرحلة ما قبل التبويض، ويكون الرحم في هذه الفترة كبيرًا بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى حدوث تكيس المبايض، وفي بعض حالات تكيس المبايض، يكون حجم الرحم تزداد بطانة الرحم حتى تصل إلى 22 مم. من المعروف أن الحجم الطبيعي بطانة الرحم هي 6-10 ملم، ونتيجة لذلك تحدث مشاكل في الدورة الشهرية، ويصعب الحمل بسبب عدم القدرة على التبويض داخل بطانة الرحم. رَحِم.

بلوغ سن اليأس

في سن اليأس، تتعرض هرمونات البروجسترون والأستروجين لنقص أو غياب، مما يؤدي بدوره إلى انقطاع الدورة الشهرية، وتزيد نسبة الإصابة بأمراض سرطانية في الرحم إلى خمسين بالمائة نتيجة لتكثف الرحم. وفي بعض الحالات قد يتم إجراء عملية استئصال الرحم للتخلص من هذه المشكلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة علاج مشكلة الأسماك في بطانة الرحم يمكن أن يتطور الأمر لحدوث سرطان الرحم، لذلك يجب على طبيب أمراض النساء الذهاب إلى طبيب النساء إذا شعرت بأعراض تضخم بطانة الرحم لأخذ ما يلزم الإجراءات الصحية والمحافظة على سلامة المرأة.

عوامل الخطر لتضخم بطانة الرحم

هناك بعض العوامل التي تؤدي إلى تضخم بطانة الرحم وزيادة حجمها إلى جانب اختلال التوازن في الهرمونات، ومن هذه العوامل ما يلي

استئصال الرحم الكامل.

تناول بعض الأدوية بكميات زائدة، بما في ذلك الأدوية التي تحتوي على مستويات عالية من هرمون الاستروجين الأنثوي.

الحيض غير المنتظم.

في حالات التدخين وعند النساء اللواتي بدأن دورتهن الشهرية في سن مبكرة.

تكيس المبايض أو سرطان الرحم نتيجة عامل وراثي.

كيف تعالج سماكة بطانة الرحم

للأسف، لا يوجد علاج نهائي لمشكلة سماكة بطانة الرحم، ولكن من الممكن تقليل الألم الذي يصيب المرأة نتيجة هذه الحالة المرضية، وتقليل تعرضها لمزيد من التضخم، من خلال اللجوء إلى الإجراءات التالية

احرصي على ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على وزن جيد وتجنب السمنة التي قد تؤدي إلى تضخم بعض المناطق في الجسم بما في ذلك بطانة الرحم.

كما أن التمرين يساعد على تقوية عضلات بطانة الرحم وحمايتها من التعرض للتخثر، بالإضافة إلى الحماية من تضخم حجم المهبل والحفاظ على حجمه الطبيعي والتحكم في إفرازات المهبل.

تناول الأدوية الموصوفة التي تحتوي على هرمون البروجسترون حسب إرشادات الطبيب المعالج.

تناول حبوب منع الحمل لموازنة الهرمونات في الجسم وتساعد على تنظيم الدورة الشهرية.

أقراص دوفاستون لحل مشكلة سماكة بطانة الرحم

تعتبر حبوب دوفاستون من الحلول الرائعة لتعويض نقص هرمون البروجسترون في الجسم لمعادلة المستويات الزائدة من هرمون الاستروجين الأنثوي، ويجب الحرص على استخدامها بانتظام حسب ما يقرره الطبيب لتقليل المشاكل. من سماكة بطانة الرحم، بما في ذلك الألم الحاد أثناء الدورة الشهرية.

كما يساعد هذا الدواء على تنشيط بطانة الرحم ومنعها من الضعف وتقليل آلام الدورة الشهرية والمساعدة في علاج مشكلة تأخر الحمل وعلاج العقم وتقليل النزيف الحاد الناتج عن سماكة بطانة الرحم والعمل على انتظام الدورة الشهرية. .

الأطعمة التي تساعد في حل مشكلة سماكة بطانة الرحم

تساعد بعض الأطعمة على تقليل بعض المشاكل المصاحبة لزيادة سمك بطانة الرحم وتعرضها للتضخم، وذلك عن طريق تقليل النزيف الزائد أثناء الدورة الشهرية أو تقليل الألم المصاحب لها، ومن هذه الأطعمة ما يلي

الأطعمة المحفزة لهرمون الاستروجين، بما في ذلك الفواكه والخضروات والبقوليات بأنواعها.

توجد الأطعمة التي تحتوي على الحديد أيضًا في الخضار والفواكه، مثل البروكلي والموز، وتوجد أيضًا في المكسرات، ولا تنسَ تناول بذور الشيا.

الأسماك وخاصة الأسماك الدهنية التي تحتوي على الأحماض الدهنية الضرورية لجسم المرأة والتي تقلل من مشاكل سماكة بطانة الرحم، بما في ذلك السردين والسلمون.

إن سمك بطانة الرحم ترجع اسبابه التي كانت هي السبب الوحيد هو تكتل في الهرمونات، والغدد التي حدت من حدوث التصاق بين الرحم وبين البطانة الخارجية الرحم، ومن المستطاع علاج سمك بطانة الرحم من خلال عدة وسائل هي العقاقير الكيميائية، أو الحقن، أو الكريمات، بالإضافة إلى الخضوع المنتظم للأشعة والفحوصات اللازمة.