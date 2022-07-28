تجربتي مع سيروم الحلزون ،في الحقيقة نستطيع القول بأن سيروم الحلزون الأسودالذي يستخدم في الكثير من الامور في الجسم يحتوي على مجموعة من مكونات طبيعية من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المواد الأخرى، والتي لها مجموعة كبيرة من الفوائد فهي مواد المضادة للأكسدة وتعطي البشرة نضارة وتعزيز، وهذه المكونات هي في ماء، وبوتيلين وجليكول ونياكينا .

تجربتي مع مصل الحلزون

مصل الحلزون من المنتجات الحديثة في عالم مستحضرات التجميل، ومن المغري جدا شرائه لاحتوائه على مواد رائعة ومفيدة للبشرة. سأريكم تجربتي مع مصل الحلزون على النحو التالي

اشتريت الحزمة الأصغر من مصل الحلزون لمعرفة تأثيره على بشرتي وما إذا كانت نتائجه ستكون فعالة مع بشرتي أم لا.

بدأت باستخدام هذا المنتج في البداية لمدة شهر، واستخدمته بانتظام مرة واحدة يوميًا قبل النوم بعد تنظيف البشرة باستخدام المستحضر المناسب لنوع البشرة، ووضعت كمية قليلة جدًا من السيروم على أصابعي ثم وزعتها على الجلد والرقبة جيدا.

لقد لاحظت أن مصل الحلزون كان له تأثير جيد جدًا على بشرتي، وفي البداية كنت قلقة بشأن نتائج المصل لأن بشرتي كانت دهنية وتحتاج إلى أنواع خاصة من المصل.

لاحظت أن الجلد يمتص المصل بسرعة ولم يترك أي أثر دهني على الجلد.

كما لاحظت أن هذا المصل يعمل على تهدئة البشرة، فهو يهدئ الحكة المصاحبة لحب الشباب ومفيد للغاية في حالة تهيج أو احمرار الجلد.

من واقع خبرتي، أنصح أصحاب البشرة الدهنية والحساسة بتجربة هذا المصل، فهو مناسب جدًا لهذه الأنواع من البشرة.

تظهر نتائج مصل الحلزون القوي للغاية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الاستخدام المتواصل.

فوائد واستخدامات مصل الحلزون

مصل الحلزون له فوائد واستخدامات عديدة منها ما يلي

يعطي مصل الحلزون توهجًا جميلًا وطبيعيًا للبشرة.

يعمل هذا المصل على ترشيح وتنقية البشرة من الشوائب.

هذا المصل له تأثير قوي جدا على التجاعيد التي تظهر في الجلد، فهو يعمل على إخفاء التجاعيد وإعطاء البشرة مظهرا أكثر شبابا.

يعمل على إزالة طبقة الجلد الميتة من سطح الجلد ويساعد على تجديد خلايا الجلد.

يترك البشرة نظيفة وملمسها ناعم للغاية.

يعمل مصل الحلزون على ترميم البشرة والتخلص من جميع مشاكل البشرة.

يظهر تأثير هذا المصل بشكل مكثف في إزالة آثار حفر الوجه الناتجة عن الندبات وحب الشباب.

هذا المصل لا يهيج الجلد.

إذا كنت تعانين من كثرة المسام في الوجه، فإن مصل الحلزون سيخلصك من هذه المشكلة، حيث يعمل على تقليل إفراز الدهون في البشرة، خاصة في البشرة الدهنية أو المختلطة.

يحمي البشرة من الجفاف لاحتوائه على العديد من المركبات التي تحافظ على ترطيب البشرة كما تحافظ على مرونتها.

يزيل هذا المصل التصبغ والحروق التي تحدث نتيجة التعرض الطويل للشمس.

وهو علاج سحري لإزالة احمرار الجلد الناتج عن عملية إزالة شعر الوجه.

يقلل بشكل كبير من علامات التعبير والخطوط الدقيقة على الوجه.

يوصى بوضع مصل الحلزون قبل وضع المكياج، لأنه يمنح البشرة النضارة ويحافظ على لمعان المكياج لفترة أطول.

يعمل هذا المصل على توحيد لون البشرة وتفتيحها عند استخدامه بانتظام.

يزيل البثور تمامًا.

مصل الحلزون يساعد على شد الجلد المترهل.

يحفز مصل الحلزون إنتاج الكولاجين مما يحسن مظهر الجلد ويقلل من التجاعيد.

هذا المصل له تأثير سحري على البشرة، مما يجعل البشرة تبدو صحية وطبيعية.

يساعد هذا المصل على التحكم في إفراز الدهون في الجلد مما يقلل من لمعان البشرة.

كيفية استخدام مصل الحلزون على الجلد

للحصول على أفضل النتائج من مصل الحلزون، يجب اتباع الخطوات التالية

أولاً، يجب أن تغسل الجلد جيدًا وتنظف بعمق بالمنظف المناسب لبشرتك.

جفف الجلد جيدًا بمنشفة قطنية نظيفة.

ضع قطرتين أو ثلاث قطرات على الجلد.

دلكي المصل بلطف على البشرة بحركات دائرية ولا تفركي الجلد.

لا تنسى وضع نقطة على رقبتك وتدليكها برفق، من الأسفل إلى الأعلى وليس العكس.

استمري في عمل حركات التدليك حتى يمتص الجلد السيروم تمامًا، ويتم امتصاص هذا السيروم سريعًا عن طريق الجلد، ثم يمكنك وضع أي كريم ترطيب يعجبك ثم تدليك الجلد مرة أخرى حتى يمتصه الجلد تمامًا.

لا يحتوي هذا المصل على مواد واقية من الشمس، لذلك إذا قمت بتطبيق المصل على الجلد ثم أردت الخروج خلال النهار، يجب عليك وضع واقي من الشمس على المصل.

كيف اعرف مصل الحلزون الاصلي من التقليد

للإجابة على هذا السؤال، يمكن ملاحظة عدة علامات على العبوة، منها ما يلي

لون عبوة مصل الحلزون الأصلية المستوردة باللون الأحمر، بينما تحتوي المقلدات الأخرى على عبوة بيضاء.

لون خط الكتابة على العبوة الأصلية من الخارج أبيض، أما إذا وجدت الكتابة على السطح الخارجي للعلبة باللون الأسود فهي تقليد.

ستلاحظ علامة باركود واضحة على الجزء الخارجي من عبوة المنتج الأصلية. بالنسبة لتغليف المنتج الاحتيالي، فإن علامة الباركود مشوهة أو غير موجودة.

أما بالنسبة للمنتج الأصلي عند استخدامه، فستجد أن قوامه شديد اللزوجة، في حين أن المنتج المغشوش به قوام أقل لزوجة ويميل إلى الشعور بالمياه قليلاً.

عند وضع مصل الحلزون الأصلي على الجلد، ستلاحظ أن الجلد يمتصه بسرعة على الرغم من قوامه اللاصق للغاية. أما بالنسبة لمصل الحلزون الاحتيالي، فعند وضعه على بشرتك ستلاحظ أن الجلد يستغرق وقتًا طويلاً حتى يمتصه.

عند استخدام مصل الحلزون الأصلي، ستلاحظ تحسنًا في بشرتك بعد استخدامه عدة مرات، في حين أن مصل الحلزون المقلد قد لا يظهر أي نتائج مع الاستخدام المستمر.

مكونات مصل الحلزون

في هذا المصل يتم استخلاص مادة لزجة من الحلزون والتي لم يتوقع أحد أن تحتوي على هذه الكمية من الفوائد القوية للبشرة، كما يحتوي على عدة مكونات منها ما يلي

يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة.

يحتوي على بروتين طبيعي.

نشا بيتا جلوكان

عرق السوس.

كربومير.

حمض الهيالورونيك.

مستخلص شجرة الشاي.

هذا الاختراع هو اختراع كوري، متوفر في جميع الصيدليات أو المتاجر التي تبيع المستلزمات الطبية والعناية الشخصية، ويمكنك تجربة العبوة الصغيرة منه والاحتفاظ بها للحصول على أفضل النتائج ثم شراء الحزمة الأكبر إذا كنت تريد المزيد من النتائج المذهلة من أجل الجلد.

هذا المصل آمن جدًا لاحتوائه على مكونات طبيعية، ومناسب لجميع أنواع البشرة. للتأكد من ذلك يفضل وضع قطرة من السيروم على الجلد وإذا لم يكن هناك تهيج أو حساسية لأي من مكونات المصل فيمكن استخدامه.

هناك مجموعة كبيرة من سيروم الحلزون، فمنها الأسود الكوري وغيرها من الأقسام، ونستطيع القول بأن سعر سيروم الحلزون الأسود الكوري يختلف بتنوع الدولة، فنجد أن في المملكة يبلغ سعره حوالي 85 ريال وفي الإمارات نجد انه يكلف يتراوح ما بين 55 درهم إماراتي 60 درهم إماراتي نسأل الله لكم التوفيق.