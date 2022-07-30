تجربتي مع شاي المورينجا، النحافة والجسم الجميل والوزن المثالي هو حلم كل انسان في كل مكان وفي كل زمان وفي كل العالم لاسيما النساء والبنات حديثات السن، وقد كنت أعاني لوزن المرتفع عن الحد الاعتيادي لفترات طويلة جدا، وفي الحقيقة لم يكن الأمر يسبب لي اي حزن واي اهتمام بقدر ما كنت أعاني من هذه المعضلة الطبية ذلك أن الضغط عندي بدأ يرتفع بشكل ملحوظ.

تجربتي مع شاي المورينجا

تعرف على تجربتي مع شاي المورينجا، هذا المكون السحري، من خلال الأسطر التالية

أصبح التمتع باللياقة البدنية والوزن المثالي حلم كل شخص، وخاصة الفتيات الصغيرات.

لقد كنت أعاني من زيادة الوزن لفترة طويلة وكان هذا محرجًا بالنسبة لي.

كما عملت علي مع العديد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم وهذا كان له تأثير كبير علي القلب.

نصحني الطبيب بعدم استخدام أي نوع من الأدوية التي تساعد في إنقاص الوزن حتى لا يكون لها تأثير سلبي على القلب.

كما نصحني بعدم اتباع نظام غذائي قاسي، حيث لم يكن لدي خيار سوى البحث عن وصفات طبيعية تساعدني على إنقاص الوزن الزائد.

بدأت أسأل أصدقائي عن الأعشاب الطبيعية التي تساعدني في حل هذه المشكلة حتى نصحني أحد أصدقائي باستخدام شاي المورينجا لفقدان الوزن في فترة قصيرة.

كما أنه لا يحتوي على أي آثار جانبية.

لقد بدأت بالفعل في استخدام هذا الشاي بانتظام لمدة شهرين.

ساعدني هذا على إنقاص الوزن بسهولة وفي فترة زمنية قصيرة.

لذلك، من خلال تجربتي مع شاي المورينجا، أنصح أولئك الذين يعانون من السمنة بتناول هذا الشاي باستمرار لاكتساب الوزن المطلوب.

تجربتي مع شاي المورينجا للشعر

سأخبركم اليوم عن تجربتي مع شاي المورينجا للشعر من خلال ما يلي

في البداية اعتقدت أن شاي المورينجا يساعد فقط على إنقاص الوزن.

لكن بعد ذلك اكتشفت فوائده في حل مشاكل الشعر، وعندما استخدمته لاحظت تغيرًا ملحوظًا في شعري.

مع اختفاء القشرة، نما شعري وتوقف عن التساقط، وأصبح شعري لامعًا وقويًا.

منذ ذلك الحين بدأت أشعر بثقة كبيرة مما جعلني أتناولها لفترة طويلة حتى تخلصت من كل مشاكلي.

فوائد شاي المورينجا لفقدان الوزن

تم إجراء العديد من الدراسات حول تأثير المورينجا على إنقاص الوزن، وهذه الدراسات كالتالي

هناك دراسة أجريت على 40 شخصًا يعانون من السمنة المفرطة واتبعوا نظامًا غذائيًا معينًا بالإضافة إلى ممارسة الرياضة وتناول مكملات تحتوي على خلاصة المورينجا.

أظهرت هذه الدراسات نتائج إيجابية حول قدرة شاي المورينجا على إنقاص الوزن.

كما أجريت مجموعة من الأبحاث على بعض الحيوانات حول تأثير شاي المورينجا في إنقاص الوزن، والتي أظهرت قدرة هذا الشاي على تكسير الدهون.

يحتوي شاي المورينجا أيضًا على فيتامين ب، لذلك فهو يعمل على إنقاص الوزن بشكل فعال، عن طريق تحسين عملية الهضم وتحويل هذا الطعام إلى طاقة.

في النهاية عليك استشارة طبيبك قبل تناول هذا الشاي، خاصة إذا كنت تعاني من بعض المشاكل الصحية.

فوائد شاي المورينجا للبشرة

سيدتي، تعرفي على فوائد شاي المورينجا من خلال النقاط التالية

يحارب الجذور الحرة، وبالتالي يساعد على التخلص من علامات الشيخوخة.

يرطب البشرة، حيث يساهم بشكل كبير في ترطيب الشفاه الجافة والمتشققة.

يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات، مما يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية.

يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، لذلك فهو يساعد على التخلص من حب الشباب والبثور.

يزيل السموم، وبالتالي يساعد في القضاء على البثور والندبات وحب الشباب.

له قدرة فعالة على التخلص من الهالات السوداء، بالإضافة إلى القضاء على التصبغات، مما يجعل البشرة أكثر نضارة.

الفوائد الصحية لشاي المورينجا

يحتوي شاي المورينجا على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تحسين الصحة العامة، على النحو التالي

تقوية العظام

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، لذلك فهو يخفف الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل.

كما أنه يحتوي على الكالسيوم والفوسفور، لذلك فهو يساعد في بناء وتقوية العظام.

يساهم في إنقاص الوزن

يحتوي على مجموعة من البروتينات الشبيهة بالأنسولين التي تنظم نسبة السكر في الدم.

كما أنه يحتوي على عدد من المركبات التي تعمل على تحسين التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

تعزيز المناعة

يحتوي شاي المورينجا على مضادات الأكسدة ومجموعة من الأحماض مثل حمض الأسكوربيك وفيتامين سي التي تعزز جهاز المناعة.

دعم الجهاز الهضمي

يساعد في التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل.

تخلص من الإسهال.

تخلص من تقلصات المعدة.

يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

إزالة الغاز.

الوقاية من السرطان

يحتوي على مركب نيازيميسين Niazimicin الذي له دور فعال في منع نمو الخلايا السرطانية.

التوازن الهرموني

يساعد على تنظيم عمل الغدة الدرقية، كما يساعد على تنظيم الهرمونات وخاصة أثناء الدورة الشهرية عند النساء وكذلك أثناء الحمل.

علاج فقر الدم

لا يحتوي شاي المورينجا على مادة الكافيين، لذلك فهو يعمل على امتصاص الحديد وبالتالي زيادة خلايا الدم الحمراء، وبالتالي منع فقر الدم.

تعزيز المهارات المعرفية

تعمل مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في شاي المورينجا على

تقليل التهابات الدماغ.

تحسين الذاكرة، بالإضافة إلى تحسين صحة المهارات المعرفية.

تحسين الدورة الدموية

يحتوي شاي المورينجا على البوتاسيوم، لذلك فهو يخفض ضغط الدم.

كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، لذلك فهو يساعد في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

فوائد أخرى لشاي المورينجا

شاي المورينجا له فوائد أخرى مثل

تخلص من الاكتئاب والقلق.

تحسين مستوى الطاقة في الجسم.

تحسين صحة العين.

التخلص من الآلام الناتجة عن الدورة الشهرية.

طريقة تحضير شاي المورينجا

تم العثور على نبات المورينجا في جميع أنحاء العالم وخاصة الهند، ويتكون من مجموعة من الفيتامينات مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك.

يتم استخلاص هذه العشبة من الشاي. يعتبر أيضًا مكملًا غذائيًا يستخدم للعديد من الأغراض. تعرف على كيفية تحضير شاي المورينجا من خلال الفقرات التالية

أحضر ملعقة صغيرة من شاي المورينجا وكوبًا من الماء.

أضف المكونات معًا في وعاء معدني. ضع هذا القدر على الموقد واتركه حتى يغلي.

اترك المشروب لمدة 10 دقائق حتى يبرد.

أضف السكر أو العسل حسب الرغبة.

طريقة أخرى لتحضير شاي المورينجا هي نقع هذه الأوراق في إناء من الماء لمدة 10 دقائق ثم شربها.

الآثار الجانبية لشاي المورينجا

من بين أبرز الآثار الجانبية للمورينجا

يخفض ضغط الدم، مما يؤدي إلى انخفاض معدل ضربات القلب، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم عدم تناوله.

يسبب الإجهاض عند الحوامل بسبب المواد الكيماوية التي يحتويها.

يخفض نسبة السكر في الدم، لذلك يجب على مرضى السكري توخي الحذر عند تناول هذا الشاي.

يعمل على حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي فلا يجب الإفراط في تناوله.

بسبب احتوائه على خصائص ملينة، يمكن أن يسبب الإسهال والغازات وحرقة المعدة.

المورينجا هو أحد ابرز النباتات العشبية التي تتواجد بكمية كبيرة في القارة الهندية بالإضافة لانتشارها في جميع أنحاء العالم ، ويتكون من الكثير من الفيتامينات مثل الحديد والكالسيوم والماغنسيوم والفسفور هذا إلى جانب بعض المواد الطبيعية التي تتكون منها المارينا نسأل الله لكم التوفيق.