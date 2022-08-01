تجربتي مع شراب دومبي للاطفال ، لقد تسائل الكثير من الأفراد وخاصة النساء الأمهات حول التعرف على الطريقة المناسبة للتعامل مع ابنها عندما يعاني من آلام في منطقة المعدة ، مما دفع ذلك الى القيام بالامهات التي جربت استخدام شراب دومبي للاطفال ، مساعدة الأمهات الأخريات يالتجربة التي قاموا بها في استخدام مثل ذلك الشراب ، تابعوا معنا .

ما هو شراب دومبي

شراب دومبي من الأدوية التي تهدف إلى القضاء على مشاكل الهضم والتخلص من آلام المعدة عند الأطفال. يتكون شراب دومبي على شكل دواء مشروب ؛ لأنه مخصص للأطفال على عكس كبسولات Dombe التي تعمل بنفس طريقة شراب Dombe، ولكنها مخصصة لمن هم فوق سن 13 عامًا.

من كم عمر شراب دومبي للاطفال

يمكن استخدام Dombe بأمان للأطفال من سن 7 سنوات. قبل ذلك يجب عدم استعمال دومبي شراب للاطفال بدون طلب من الطبيب المختص. بشكل عام، يفضل عدم استخدام شراب دومبي للأطفال إلا تحت إشراف طبي، بغض النظر عن عمر الطفل الذي سيتناوله ؛ لأن مادة Dombe يمكن أن تسبب الكثير من الآثار الجانبية الخطيرة للأطفال الذين يتناولونها.

مؤشرات لاستخدام شراب دومبي للأطفال

تتعدد أسباب استخدام شراب دومبي للأطفال، ومن هذه الأسباب

يعاني الطفل من عسر الهضم.

يشعر الطفل بانتفاخ مستمر في معدته.

المعاناة من التجشؤ المستمر للطفل.

مغص الطفل.

يشعر الطفل بالغثيان ويريد أن يتقيأ.

طفل يعاني من متلازمة باركنسون.

متى يبدأ مفعول شراب دومبي للأطفال

عادة، يبدأ تأثير عقار دومبي بالظهور خلال فترة تتراوح من 30 دقيقة على الأقل إلى 60 دقيقة كحد أقصى، ومن المرغوب فيه لأولئك الذين يريدون إظهار تأثير عقار دومبي على أطفالهم في أسرع وقت ممكن. لجعله يأخذ عقار دومبي على معدة فارغة، ثم يمتنع عن الأكل بعد ذلك لمدة 20 دقيقة، حتى يتم هضم الدواء بالفعل، لا يؤثر الطعام الجديد الذي يتم تناوله على سرعة هضم الدواء.

تجربتي مع شراب دومبي للأطفال

تجربتي مع شراب دومبي للأطفال مهمة جدًا، وقد علمتني كثيرًا عن الطرق الصحيحة للتعامل مع آلام المعدة لدى ابني، لذا من أجل مساعدة الأمهات، سأشرحها بالتفصيل في الأسطر التالية

منذ حوالي عام، كان ابني يعاني من تقلصات شديدة في المعدة ولم أستطع تخمين السبب.

عادة عندما يعاني ابني من تقلصات في المعدة، أعطي له شراب دومبي للأطفال ويتحسن حالته لذا أعطي له شراب دومبي.

مرت سبع ساعات ولم تتحسن حالته. بل على العكس تفاقمت، فأخذته ونقلته إلى المستشفى على الفور.

أخبرني الطبيب الذي فحص ابني أنه كان يعاني من ديدان في المعدة لفترة طويلة، وأنني لم أكتشف هذا مبكرًا ؛ لأنه في كل مرة يشكو فيها من آلام في المعدة، كنت سأعطيه شراب دومبي، مما جعل حالته أسوأ.

نصحني الطبيب بعدم إعطاء ابني الأدوية دون استشارة طبية مرة أخرى، ثم كتب لي عدة أدوية مصممة للقضاء على الديدان وأوصى بإعطائها لابني في أوقات محددة.

جرعة دومبي اليومية للأطفال

يتم تحديد الجرعة اليومية التي يجب إعطاؤها لطفل دواء دومبي بناءً على وزن الطفل، حيث يجب إعطاء الطفل كمية من دواء دومبي تتراوح من 0.25 إلى 0.50 مجم لكل كيلوجرام من وزن الطفل، وعدد المليغرامات. التي سيتم إعطاؤها للطفل يتم تحديدها بناءً على شدة الأعراض الظاهرة للطفل، وعدد المليغرامات التي يجب أن يتناولها الطفل مقسمة إلى أربع جرعات، يأخذ الطفل إحداها كل 6 ساعات.

موانع لاستخدام شراب دومبي للأطفال

هناك العديد من موانع الاستعمال التي لا ينبغي إعطاء دومبي لطفل ؛ لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى تدهور حاد في الصحة، ومن هذه الموانع

يعاني الطفل من حساسية تجاه إحدى المواد الموجودة في تكوين عقار دومبي.

يعاني الطفل من انسداد في الأمعاء أو ثقب في الأمعاء.

كان الطفل قد تناول دومبي سابقًا وكان يعاني من أعراض الحساسية تجاهه.

إذا كان الطفل يعاني من مرض في الغدد وخاصة مرض الغدة النخامية.

إذا كانت نسبة البرولاكتين مرتفعة في جسم الطفل.

إذا كنت تعاني من مرض في الكبد أو الكلى.

إذا كان براز الطفل أسود،

أخطار شراب دومبي للأطفال

هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن يسببها شراب دومبي للطفل الذي يتناوله، وهذه المخاطر هي

بعد تناول Dombe، قد يصاب الطفل بتشنجات في البطن، تتراوح شدتها من خفيفة إلى معتدلة.

يؤدي استخدام شراب دومبي على المدى الطويل عند الأطفال إلى زيادة هرمون البرولاكتين في أجسامهم.

قد يعاني الطفل من حساسية تجاه أحد مكونات دواء دومبي ثم يصاب بطفح جلدي أو التهاب شديد في الجلد.

قد يؤدي تناول شراب دومبي إلى بعض الأضرار التي تلحق بالجهاز العصبي للطفل الذي يتناوله في حالات نادرة.

في كثير من الحالات، يصاب الأطفال الذين تناولوا دومبي بجفاف شديد في الفم واضطراب في المعدة يجعلهم غير قادرين على الشرب.

تورم وجه الطفل وحلقه وعدم قدرته على التنفس بشكل كامل أو جزئي.

قد يؤدي حدوث اضطراب في عدد ضربات قلب الطفل، في حالات نادرة، إلى الوفاة.

العمر الافتراضي لشراب دومبي

لا تتجاوز مدة صلاحية شراب دومبي أسبوعين كحد أقصى بعد فتحه. مادة سامة يمكن أن تلحق ضرراً خطيراً بالطفل إذا ابتلع.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على تجربتي مع شراب دومبي للاطفال ، و العمر الافتراضي لشراب دومبي ، و أخطار شراب دومبي للأطفال ،و جرعة دومبي اليومية للأطفال ، و