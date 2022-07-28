تجربتي مع شرب عصير الجرجير ،منذ زمن سحيق والجميع يذكر ايجابيات أكل الجرجير وذلك لما يحتويه من مواد غذائية والتي توفر الجسم مجموعة كبيرة من الفوائد الكثيرة، فهي تعرف بأنه من الأعشاب الشبه مائية ولذلك يسعملها مجموعة كبيرة من الأطباء في طرق العلاج المتنوعة الخاصة بهم وللعلم قبل تجربتي مع شرب عصير الجرجير لم أكن أحب حتى أن أتذوق هذا العصير والاستفادة من فوائده.

تجربتي مع شرب عصير الجرجير

تجربتي مع شرب عصير الجرجير من أكثر التجارب الفريدة والرائعة، فإلى جانب كونها تجربة فريدة من نوعها، فهي تساعد في القضاء على عدد من المشاكل الصحية المختلفة التي يواجهها الإنسان في حياته. لعامة الناس حتى يفيدوا الآخر.

أشاد القدماء بفوائد الجرجير المختلفة، لاحتوائه على عناصر غذائية مختلفة، مما يمد الجسم بالفوائد التي يحتاجها. وتجدر الإشارة إلى أن الجرجير عُرف منذ القدم باسم “نبات شبه مائي” وقد استخدمه عدد كبير من الأطباء لأغراض علاجية مختلفة.

في بداية تجربتي مع عصير الجرجير لم أشعر بالرغبة في تكراره إطلاقاً، لأني شعرت بشيء غير مريح، لكن كل هذا تغير كلياً في وقت قياسي، وخاضت أنا وأختي تجربتين مختلفتين مع عصير الجرجير و هذه التجارب هي

التجربة رقم 1

أختي شربت عصير الجرجير لأول مرة بعد أن أوصى بها عدد من الزملاء لأنه مهم وضروري في الحفاظ على الشعر والبشرة ولكن لم يحدث أي تغيير في شعر أختي أو جلدها بعد تناوله، لكنها اكتشفت العديد من فوائد الجرجير في جوانب صحية أخرى. .

قدم عصير الجرجير مساعدات صحية لأختي تتعلق بجهازها الهضمي، حيث أنه يخفف من جميع اضطرابات المعدة التي كانت تعاني منها، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف في الجرجير.

عصير الجرجير أتاح لأختي فرصة التمتع بجسم مثالي، حيث أعطاها الشعور بالامتلاء، بالإضافة إلى احتواء الجرجير على كمية قليلة من السعرات الحرارية، والتي لا تسبب زيادة في الوزن.

إن تناول عصير الجرجير يسهل عملية التمثيل الغذائي بشكل كبير، بالإضافة إلى عدد من الدراسات التي أظهرت تأثير عصير الجرجير في الحد من الإصابة بأنواع السرطان المختلفة.

يعتبر تناول عصير الجرجير آمنًا تمامًا حتى في حالات الحمل، حيث يفيد الأم والجنين ويعطي الجنين العديد من الفوائد الصحية.

التجربة رقم 2

بعد الاستماع لأختي عن فوائد عصير الجرجير حسب تجربتها الشخصية قررت استخدامه أيضًا للتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي التي أعاني منها والتي كانت عسر الهضم والقولون. وبدلاً من ذلك، تحسنت حالة بشرتي وشعري تدريجياً ومع مرور الوقت.

لاحظت زيادة في نعومة وقوة ومرونة شعري وبشرتي، بالإضافة إلى تغير في معدل نمو شعري للأفضل، حيث كان يتساقط كثيرًا قبل أن أبدأ في شرب عصير الجرجير.

نصحني أحد الزملاء بالالتزام بغسل الشعر يوميًا باستخدام عصير الجرجير لتقليل معدل تساقط الشعر وزيادة معدل نموه.

بصرف النظر عن كوني شخصًا ذو بشرة دهنية، فأنا لست قلقًا بشأن التعرض لأشعة الشمس كما اعتدت بعد شرب عصير الجرجير.

تجربتي في استخدام عصير الجرجير للبشرة

عُرف عصير الجرجير منذ القدم بخصائصه العلاجية للبشرة، بالإضافة إلى خصائصه الجمالية التي لا يمكن إنكارها أيضًا، مما جعلني أسعى إلى صنع عصير الجرجير حتى أتمكن من تناوله بنفسي، والذي بعد تجربته مرارًا وتكرارًا الوقت، لاحظت تأثيره على تألق بشرتي وإعطائها الحيوية والنضارة التي أردتها.

وذلك لأن الجرجير يحتوي على فيتامينات مختلفة، حيث أنه غني بفيتامينات (أ، هـ، ج) بالإضافة إلى غناه بعدد من مضادات الأكسدة التي تخلص البشرة من الجذور الحرة، مما يؤخر فرصة شيخوخة الوجه والبشرة. وتقليل ظهور التجاعيد.

يعتبر عصير الجرجير من المكونات الفعالة في الحد من حكة الجلد، حيث أنه يهدئ البشرة ويهدئها ويمنع أضرار أشعة الشمس المختلفة على البشرة، بالإضافة إلى دوره في تخليص البشرة من آثار الحروق المختلفة.

أكدت عدد من الدراسات العلمية دور عصير الجرجير في حماية الجلد من سرطان الجلد، وذلك لقدرته على مقاومة الأشعة الشمسية الضارة ومنع وصولها إلى الجلد. والبهاق.

يعتبر عصير الجرجير أيضًا من العوامل التي تساعد على تخليص البشرة، وخاصة تحت العينين، من الهالات السوداء، والتي عادة ما تكون ناتجة عن الإفراط في التفكير والسهر.

تجربتي مع شرب عصير الجرجير للتخلص من الوزن الزائد

من أفضل تجارب تناول عصير الجرجير على الإطلاق محاولة إنقاص الوزن، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف في الجرجير، مما ينتج عنه شعور تلقائي وسريع بالشبع.

والجدير بالذكر أن التخلص من الوزن الزائد باستخدام عصير الجرجير يضمن توفير جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مما يعني حماية الجسم من فقر الدم والأمراض الأخرى التي تصاحب الحميات الغذائية عادة. يقوي عصير الجرجير جهاز المناعة البشري ويحميه من الضعف والتعرض لأمراض المناعة المختلفة.

تجربتي في استخدام عصير الجرجير للشعر

يمنع عصير الجرجير تساقط الشعر، ويقوي البصيلات، ويزيد من معدل نموه، ويزيد من طول الشعر نفسه من الجذور، بالإضافة إلى تقويته وتكثيفه وإعطائه النعومة واللمعان اللازمين.

يجب ألا ننسى دور عصير الجرجير في تقوية فروة الرأس وتنقيتها من القشرة وزيادة معدل تدفق الدم إليها والتخلص من البكتيريا الضارة.

تجربتي مع شرب عصير الجرجير للرجال

منذ فترة، شجعت زوجي وأقنعته بتناول عصير الجرجير، لأنه معروف بفائدته للرجال، حيث أنه يزيد من مستوى هرمون التستوستيرون أو هرمونات الذكورة فيها، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الرغبة الجنسية.

يزيد عصير الجرجير من معدل الخصوبة عند الرجال، ونشاط الحيوانات المنوية لديهم، ويقلل من ضعف الانتصاب عن طريق زيادة ضغط الدم مع الحفاظ على صحة القلب والكلى.

طريقة عمل عصير الجرجير

أما طرق عصير الجرجير فهي كالتالي

الطريقة الأولى عصير الجرجير مع الصبار وزيت الزيتون

المكونات 100 جرام من أوراق الجرجير الناضجة، 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، 1 ملعقة صغيرة من زيت الصبار، 100 جرام من الكحول الأبيض النقي.

التحضير نقوم بتقليب جميع المكونات حتى نحصل على خليط لزج. نملأ هذا الخليط بإحدى الزجاجات النظيفة ونحتفظ به في الثلاجة ونرجعه جيداً قبل الاستخدام.

الطريقة الثانية الجرجير مع الكيوي والعسل

المقادير حفنة من الجرجير، ثمارتي كيوي، وملعقة عسل، وماء بارد.

طريقة التحضير نقوم بغسل حزمة الجرجير والتخلص من الأعواد غير المرغوب فيها وكذلك جميع السيقان ونقشر الكيوي ونقطعه ونخلط جميع المكونات باستخدام الخلاط الكهربائي.

يعتبر نبات الجرجير من الخضروات الورقية التي لها فائدة كبيرة للجسم، حيث يضم المعادن والفيتامينات والسعرات الحرارية الخفيفة، حيث يحتوي على فيتامين ك، وفيتامين هــ وعلى البوتاسيوم، والكالسيم، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والفسفور، والسيلينيوم والزنك نسال الله لكم التوفيق والسداد.