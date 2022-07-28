تجربتي مع شرب ماء الزهر ،جاءت على مسامعي اخبار عن مدى فوائد ماء الزهر، اردت بشدة في تجربته، وعندما حصلت عليه أضفت منه على كمية الماء الذي أشربه فجعلني اشعر بالاسترخاء والشعور بالراحة، وقام المشروب بمهمة تهدئة أعصابي فأصبحت أكثر هدوءً وأكثر قوة تحمل كما أنه عالج توتري وعالج عوارض القلق الذي كان يصيبني من اسخف سبب، وعندما شربته صباحًا قبل تناول أي شيء آخر عالج نهائيًا رائحة فمي الكريهة .

تجربتي مع شرب ماء الورد

يصنع ماء الزهر من الأزهار خلال مواسم معينة من السنة، ولأن ماء الورد يحتوي على العديد من العناصر المفيدة، فإن له فوائد لا حصر لها للبشرة والجسم.

التجربة الأولى

بدأت تجربتي مع ماء الزهر عندما شعرت بعدة أعراض نتيجة شرب القليل من الماء، مثل تساقط الشعر، والإمساك، والتعب وشحوب الجلد.

ابتكرت طريقة لا تنسى وضع ماء الورد على الماء، لذلك أحضرت زجاجة ماء فارغة وأدخلت فتحة واحدة في الغطاء، ثم ملأت الزجاجة بماء الورد ووضعتها فوق مبرد الماء.

عندما أردت أن أشرب الماء، وضعت عدة قطرات من ماء الورد من الزجاجة على الماء، وبعد فترة من شرب ماء الورد، لاحظت أن الإمساك والغازات والتعب والشحوب اختفت من بشرتي، والآن أشرب 10 أكواب من الماء خلال النهار.

التجربة الثانية

عندما علمت بالفوائد العديدة لماء الورد، قررت تجربته، واستمررت في تناول الماء مع إضافة قطرات من ماء الورد إليه، ونتيجة لذلك هدأت أعصابي، وانخفض توتري.

من خلال الاستمرار في تناوله كل صباح، أصبح أنفاسي منتعشة وذهبت رائحة الفم الكريهة، وشعرت بالراحة في معدتي، واختفت الانتفاخات التي كانت فيها، وأصبحت بشرتي أكثر نعومة وصحة.

فوائد شرب ماء الورد للصدر

يمكن استخدام ماء الزهر لتكبير الثدي عن طريق خلط 6 قطرات من ماء الزهر مع 5 قطرات من الإيلنغ على 8 قطرات من ماء الورد و 8 قطرات من الجرمانيوم، وبعد مزجها جيدًا، قم بتدليك الصدر بها.

الاستمرار في تدليك الصدر بالخليط السابق يزيد من حجمه، وهناك فرق بين ماء الورد وماء الورد، وهو أن ماء الورد يُستخرج من بتلات الورد، بينما يُستخرج ماء الورد من أزهار البرتقال.

نتج عن تجربتي في شرب ماء الورد زيادة حجم ثديي، وهذه الطريقة تستخدمها كثير من النساء كبديل للكريمات الطبية أو الأدوية الكيماوية أو العمليات الجراحية المكلفة.

يعاني عدد من النساء من التهابات أو حساسية في الصدر، وفي معظم الحالات يكون ذلك بسبب ارتداء النساء لحمالات الصدر غير المناسبة، كما يعمل ماء الورد على تقليل التهابات الجلد في الصدر.

فوائد شرب ماء الورد لانقاص الوزن

ومن فوائده العديدة أنه يقلل الوزن الزائد عن طريق زيادة سرعة الهضم، والتخلص من الغازات التي تؤدي إلى الانتفاخ في منطقة البطن، وهذا يؤدي إلى تفكك الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم.

يشتهر الليمون بقدرته على إذابة الدهون والتخلص من الوزن الزائد، كما أن ماء الورد بالليمون يحرق الدهون، وكذلك ينشط عمل الإنزيمات الهاضمة التي تقضي على الدهون المعقدة.

خذي ملعقة من ماء الورد على كوب من الماء قبل 15 دقيقة من تناول أي وجبة كل يوم، فهو يعمل على تكسير الدهون، وكبديل للوصفة السابقة يمكنك تناول كوب من الماء مع ملعقة من خل التفاح وملعقتين كبيرتين. من ماء الزهر 30 دقيقة قبل الوجبات الرئيسية كل يوم.

يمكنك وضع 3 ملاعق كبيرة من ماء الزهر على بعض الماء، وتناول القليل منه على مدار اليوم وبعد تناول أي وجبة دهنية، وهذا يؤدي إلى عدم الشعور بالشبع أو وجود غازات لأن الوصفة تخلصك من الغازات المتراكمة داخل المعدة. .

فوائد ماء الورد للقولون

ماء الورد له القدرة على إزالة آلام القولون، ومن خلال تجربتي مع شرب ماء الورد سأذكر فوائد ماء الورد للقولون، وهي

يمنع ماء الزهر الشخص من الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، مما يؤدي إلى شعور الإنسان بالراحة والاسترخاء، ويخفف التوتر، ويحمي القولون من أي أمراض قد تصيبه، ويضمن سلامته الصحية.

يقي القولون من التهيج ويقويه، ويعمل على تقليل الشعور بألم البطن. تم استخدامه في الشرق الأوسط لعلاج تهيج المعدة وتسكين آلامها وتقليل اضطرابات المعدة وإزالة الغازات.

إضافة الماء الدافئ إلى ماء الورد وتناوله يساعد في تحفيز المعدة على هضم الأطعمة الدهنية مما يؤدي إلى عدم تراكم الدهون.

فوائد ماء الورد للوجه

يمكن استخدام ماء الزهر كمستحضر ينعم بجميع أنواع البشرة عن طريق مسح الوجه بقطنة مغموسة في ماء الورد قبل النوم ثم شطف الوجه عند الاستيقاظ في الصباح. هذه الطريقة لها فوائد عظيمة للبشرة

إزالة جفاف البشرة وجعلها ذات قوام رطب، وهي مناسبة للبشرة الجافة لتحفيز تكوين الكولاجين فيها.

يعمل تطبيق الطريقة السابقة على البشرة الدهنية على تقليل الإفرازات التي ينتجها الجلد.

إزالة أي عيوب قد توجد في الجلد مثل البثور والبقع البنية والمسام المفتوحة مما يجعل البشرة صافية ونقية.

يمنع دخول الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الوصول إلى خلايا الجلد، ويمنع تصبغ الجلد، ويعالجها من الحروق.

يقلل من ظهور علامات الشيخوخة كالتجاعيد، ويعمل على تجديد خلايا البشرة مما يمنحها النضارة والنعومة.

يمكن استخدامه كمزيل للمكياج ومعقم للبشرة وتونر، ويقلل من احمرار وتهيج الجلد نتيجة التعرض المفرط للشمس.

مع مرور الوقت، يزيل الهالات السوداء تحت العينين والرؤوس السوداء والبثور والجلد الميت.

يستخدم كبلسم لعلاج الجروح.

يوضع في حوض الاستحمام ليعطي رائحة طيبة للجسم ويزيد من نعومته ويمنح البشرة الصحة والغذاء.

فوائد ماء الورد للشعر

يحتوي ماء الزهر على عدد كبير من العناصر المفيدة للشعر، ويمكن تلخيص هذه الفوائد للشعر في النقاط التالية

يزيد من طول الشعر وكثافته في فترة قصيرة ويقويه، لأن ماء الورد يقتل الفطريات داخل فروة الرأس ويمنع تكاثرها، ويزود جميع بصريات الشعر بالغذاء.

يقوي جذور الشعر، مما يقلل من مشكلة تساقط الشعر، ويعطي شعراً جميلاً عطرياً يدوم طويلاً، كما يعالج مشاكل ترقق الشعر والصلع التي يعاني منها الرجال.

عيوب شرب ماء الورد بالماء

تجربتي مع شرب ماء الورد، والتي لم ألاحظ خلالها أي آثار جانبية لماء الورد، لكن عندما بحثت على الإنترنت وجدت آثار جانبية لشرب ماء الورد، لكن هذه الآثار لا تتأثر بكل الناس، وهذه الأعراض تضمن

تظهر الآثار الجانبية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الحمضيات، ولكي تختفي أي آثار جانبية، يُنصح بعدم تناول أي أدوية مسكنة أثناء تناول ماء الورد لتجنب أي تفاعلات.

الأعراض الشهيرة لماء الورد هي أعراض جلدية مثل احمرار لون الجلد، والشعور بألم في الجلد، والطفح الجلدي، والقروح، وضيق الصدر، وصعوبة التنفس، وعدم القدرة على البلع بسهولة.

يعتقد البعض أن ماء الورد يؤثر سلبًا على المرأة المرضعة والحوامل، وينصح بعدم استخدام ماء الورد دون استشارة الطبيب.

يعتبر ماء الزهر هو عبارة عن شراب شفاف اللون، يتمّ انتاجه من زهور الليمون البري او البرتقال أو غيرها من الحوامض، ويتم انتاجه عن طريق عملية التقطير البخاري يستعمل ماء الزهر على نطاق واسع جداً في دول المغرب العربي والوطن العربي؛ فإمّا أن يستعمل في أغراض العلاج بالاعشاب والعلاج المنزلي.