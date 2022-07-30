تجربتي مع شرب ماء الورد ،كنت مهووسة باستعمال المكملات التجميلية ، لكني فوجئت أن بشرتي أصبحت في حالة غير جيدة بسبب هذه المواد التجميلية التي تدخل الكيمياء في محتوياتها وأصبحت لا أتمكن الخروج إلا بوضع مكياج ثقيل حتى اخفي بشرتي المطفية الجافة، وهذا قد سبب تراكم مشاكل بشرتي فغضبت امي لما آلت إليه حالتي، وطلبت مني التوقف عن استعمال المكياج والاهتمام ببشرتي جيدا.

تجربتي مع شرب ماء الورد

سأخبرك بتجربتي مع شرب ماء الورد من خلال ما يلي

كنت أستخدم مستحضرات التجميل بكثرة لكنها كانت مضرة لبشرتي لاحتوائها على مواد كيميائية.

بعد استخدامه لفترة طويلة، لاحظت أن نضارة الجلد قد اختفت وأصبحت باهتة.

لذلك استخدمت المكياج في طريقي للخروج من المنزل للتخلص من تلك العيوب وهذا ما أدى إلى تفاقم المشكلة.

لاحظت والدتي ذلك وقالت لي أن أتوقف عن استخدام مستحضرات التجميل وأنها ستطلب مني استخدام وصفات طبيعية تعيد نضارة بشرتي.

كانت إحدى الوصفات التي نصحتني بها هي استخدام ماء الورد.

ثم أضع بضع قطرات من ماء الورد على كوب من الماء وأشرب هذا المشروب ثلاث مرات في اليوم.

وشعرت بشرتي بتحسن كبير حيث استعادت حيويتها وأصبحت أكثر شبابا.

أيضا، كانت رائحة جسدي رائعة وتحولت خدي إلى اللون الوردي.

كما أصبح شعري أكثر لمعانًا ونعومة، لكن والدتي نصحتني بعدم تناوله كثيرًا حتى لا تكون له نتائج عكسية.

كما أن شرب ماء الورد جعلني أهدأ من ذي قبل لأنه يساعد على الاسترخاء بجانب رائحته المنعشة.

كما أن شرب ماء الورد ساعدني في التخلص من الغازات والانتفاخات التي كنت أعاني منها لفترة طويلة.

وكانت هذه تجربتي في شرب ماء الورد التي أردت مشاركتها معكم اليوم لتستفيدوا منها.

فوائد شرب ماء الورد

تتعدد فوائد شرب ماء الورد، منها ما يلي

ينشط الدورة الدموية

يقلل من بروز الشعيرات الدموية، بالإضافة إلى أنه يعمل على التخلص من حب الشباب والأمراض الجلدية الأخرى.

يعمل على تعزيز الدورة الدموية في الشعر فيعزز نموه ويقلل من تساقطه.

يجعل البشرة أكثر نضارة ومشرقة.

تخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي

يقضي شرب ماء الورد على مشاكل الجهاز الهضمي، حيث أثبتت الدراسات أن شرب ماء الورد يساهم في حل المشاكل التالية.

تعزيز الهضم عن طريق تنظيم إفراز الصفراء.

يساعد على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي وأبرزها عسر الهضم والإمساك والإسهال.

يحسن الهضم.

تخلص من الصداع

يخفف ماء الورد من الصداع ويمكن إضافة زيت ماء الورد باتباع الطرق التالية

تدليك الجزء الأمامي من الرأس بزيت الورد لمدة 5 دقائق.

اتركي الزيت على الرأس لمدة تصل إلى نصف ساعة.

تتكرر هذه الوصفة مرتين خلال اليوم في حالة استمرار الصداع.

تحسين صحة الدماغ

ماء الورد له خصائص مضادة للقلق والاكتئاب، لذلك فهو يحسن المزاج.

الجدير بالذكر أن ماء الورد كان يستخدم في الماضي لعلاج العديد من المشاكل النفسية مثل الحزن والاكتئاب بالإضافة إلى التوتر والضغط العصبي.

تخلص من التهاب الحلق

يحتوي ماء الورد على خصائص مضادة للالتهابات، وهناك أيضًا العديد من الدراسات التي أثبتت فاعلية ماء الورد في التخلص من التهاب الحلق.

فوائد شرب ماء الورد للبشرة

تعرف على فوائد شرب ماء الورد للبشرة من خلال ما يلي

تفتيح البشرة

عدم الاهتمام بترطيب البشرة وإهمال الروتين اليومي يجعلها عرضة للتلف والشحوب.

يمكنك القضاء على هذه المشاكل وجعل بشرتك أكثر نضارة باستخدام ماء الورد سواء بتناوله بشكل يومي أو استخدامه كمصدر لشد الجلد.

تخلص من حب الشباب

شرب ماء الورد يمنع تراكم الأوساخ والغبار على الجلد، كما يقلل من إفراز الزيوت على الجلد مما يؤدي إلى تراكم البكتيريا ومن ثم حب الشباب.

ترطيب البشرة

يتغلغل ماء الورد في البشرة مما يمنع تراكم الأوساخ عليها وبالتالي يرطبها ويجعلها أكثر نعومة.

التخلص من علامات الشيخوخة

للتخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة يمكنك عمل قناع عن طريق خلط زيت اللوز مع ماء الورد.

مهم للبشرة الحساسة

ماء الورد ليس له آثار جانبية، لذلك فهو يهدئ البشرة الحساسة ولا يسبب أي تهيج.

التخلص من الجفون المنتفخة

يحدث تورم الجفن نتيجة البكاء المطول أو السهر، لذلك يساعدك ماء الورد على التخلص من هذه المشكلة.

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فوائد ماء الورد على معدة فارغة

هناك فوائد عديدة عند شرب ماء الورد في الصباح منها ما يلي

يعمل على تقليل احتقان الحلق إذا تم تناوله على شكل شاي.

يساعد على الاسترخاء ويقلل من التوتر عند إضافته إلى مشروبك المفضل ثم تناوله في الصباح.

يوازن درجة حرارة الجسم.

يساعد على التخلص من المغص المعوي إذا تم تناوله على معدة فارغة.

يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، لأنه ينشط القلب ويساعد على تجنب النوبات القلبية.

يقوي جهاز المناعة وبالتالي يقلل من الإصابة بالأمراض.

يحرق الدهون عند إضافته إلى الزنجبيل ثم إضافة العسل إليه وشرب هذا المشروب في الصباح على معدة فارغة.

يعزز القدرة الجنسية عند الرجال ويساعد على الانتصاب.

في حالة إضافة ماء الورد إلى كوب من الماء وتناول هذا المشروب يوميًا على معدة فارغة، فهذا يجعل الكلى تؤدي وظائفها بشكل طبيعي.

يعمل على التخلص من البكتيريا الضارة في الجسم والتي يمكن أن تسبب العديد من الأمراض.

فوائد شرب ماء الورد للمرأة

يستخدم ماء الورد في صناعة منتجات العناية بالبشرة لاحتوائه على الفوائد التالية

يعمل على إغلاق المسام والتخلص من البقع الداكنة، بالإضافة إلى القضاء على علامات الشيخوخة.

يساعد في التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى التخلص من الإمساك وآلام المعدة.

يخفف التوتر والقلق، وكذلك يساعد على تحسين الحالة المزاجية للمرأة، خاصة أثناء فترة تغير الهرمونات أثناء الحمل أو أثناء الدورة الشهرية.

يرطب البشرة لما له من خصائص ترطيب.

يساعد في تخفيف أعراض الجهاز التنفسي، وكذلك القضاء على التهاب الحلق وعلاج نزلات البرد والانفلونزا.

له دور فعال في القضاء على الالتهابات لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات.

يمكن خلط ماء الورد مع الليمون للتخلص من مشاكل البشرة.

مثل الأكزيما والحروق والتهاب الجلد بالإضافة إلى حب الشباب.

فوائد ماء الورد للتسمين

تم الإبلاغ مؤخرًا عن أن ماء الورد يزيد الوزن. تعرف على الحقيقة حول هذا من خلال ما يلي

يعتقد البعض أن ماء الورد يساعد على زيادة الوزن، لكن لا يوجد دليل علمي على ذلك.

على العكس من ذلك، يعمل ماء الورد على التخلص من الوزن الزائد، لأنه يحسن عملية التمثيل الغذائي.

كما أنه يجعلك تشعر بالشبع مما يمنعك من تناول كميات كبيرة من الطعام.

إلى جانب ذلك، فهو يساعدك على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي بالإضافة إلى التخلص من اضطرابات المعدة.

يجب زيارة الطبيب قبل تناوله حتى تبتعدي عن التعرض بحساسية أو تهيج الجلد إن كنتِ من الناس الدائمين انتشار الحساسية، وهناك وسيلة تختبري بها مدى تحسسك من استعمال ماء الورد وتستطيع أن تجري امتحان حساسية عن وسيلة دهن جزء صغير من ساعدك بالتخفيف قليل من ماء الورد واتركيه يوم بالكامل.