تجربتي مع شفط الدهون بالفيزر ،في جلسة الاستشارة حدثني الطبيب عن البدائل المتنوعة لشفط الدهون من بينها الوسائل غير الجراحية ولكن نظرًا لتزاحم مجموعة كبيرة من الدهون لدي فضلت إجراء العملية للقضاء على الدهون في جلسة واحدة ومن بين بدائل شفط الدهون كان هناك شفط الدهون باستخدام الليزر الذي يترتب عليه شد الجلد، ولكنني اطلعت مؤخرا على عملية شفط الدهون بالفيزر .

تجربتي مع شفط الدهون بالفيزر

ظهرت مؤخراً عملية شفط الدهون بالفيزر وهي من الأساليب الحديثة التي يلجأ إليها الكثير من الناس للحصول على الجسم المثالي من خلال التخلص من الدهون المتراكمة في بعض مناطق الجسم مثل البطن والظهر والأرداف، وقد لاقت نجاحًا كبيرًا بين كثيرين ممن جربوا هذه الطريقة، وسنوضح خلال التجربة القادمة، هل هي تجربة إيجابية تستحق المخاطرة أم أنها مجرد وسيلة دعاية مضللة ولا تظهر نتائج واضحة.

في سياق تجربتي مع شفط الدهون بالفيزر، تروي إحدى الفتيات البالغة من العمر 24 عامًا تجربتها حول شفط الدهون بالفيزر وتقول إنه على الرغم من وزنها المنخفض وليس من المناسب لها اتباع الحميات الغذائية، إلا أنها تعاني من التراكم. الدهون في منطقة البطن وهي دهون مستعصية بذلت محاولات عديدة للتخلص منها. ومنها كانت تمارس الرياضة بانتظام لكنها لم تنجح.

فاستشرت الطبيب في الأمر واقترح عليها شفط الدهون بالفيزر، ووافقت بالفعل واشترت لها جميع الاحتياجات اللازمة لها في فترة ما بعد الجراحة وهي فترة النقاهة. أجرت العملية التي استغرقت قرابة 3 ساعات، وذهبت إلى منزلها في نفس اليوم واستطاعت النوم، لكن في اليوم التالي بدأ الألم بالظهور، لكن تم التغلب عليه بمسكنات الألم ودعم المقربين منها. لها.

بعد 3 أيام استطاعت الاستحمام ولكن ظهور الكدمات فاجأها كثيرا وبقيت على هذا الوضع عدة أيام حتى وصلت إلى النتيجة التي طالما رغبت بها، وبعدها شعرت بالسعادة وبتلك التجربة كانت تستحق التضحيات التي مرت بها.

أهم ما يميز شفط الدهون بالفيزر

يرى الكثير من الأشخاص الذين جربوا شفط الدهون أنها تجربة ناجحة تستحق المخاطرة، لأنهم تمكنوا من التخلص من الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم، وبالتالي تتمثل المزايا في

يمكنك التخلص من الدهون بسرعة وبشكل دائم عن طريق شفط تلك الأنسجة الدهنية الموجودة في بعض مناطق الجسم.

من خلال هذه العملية يستطيع الطبيب شفط كمية كبيرة من الدهون دفعة واحدة والتي لا يمكن التخلص منها بالطرق العادية للتخسيس.

كما أن هناك ميزة تسعى الكثير من النساء للاستفادة منها، وهي الاستفادة من الدهون التي يتم شفطها عن طريق حقنها في بعض مناطق الجسم الأخرى، بحيث تبدو جيدة ومتناسقة.

إذا كان الترهل من الدرجة الأولى، فإن عملية الفيزر تساعد على شد الجلد إلى حد كبير لأنها تحفز إنتاج الكولاجين، وبالتالي توفر عمليات شد الجلد.

الدهون التي يتم استخلاصها بعيدة عن الأوعية الدموية لذا فهي نقية جدًا.

تتيح هذه العملية نحت الجسم حسب رغبة صاحب العملية. يمكن أن تظهر عضلات البطن، أو يمكن رفع الأرداف، وطلبات أخرى لتنسيق الجسم.

هل هناك مخاطر من شفط الدهون

لا توجد جراحة خالية من العيوب والمخاطر بنسبة 100٪، لذلك هناك بعض الآثار الجانبية التي تظهر أثناء العملية، مثل

إنها عملية جراحية صعبة، وبعدها تحتاج إلى فترة نقاهة لا تقل عن 10 أيام.

قد تسبب الجراحة احمرارًا وكدمات غير سارة في المنطقة التي أجريت فيها العملية.

يمكن أن تتأثر الأعصاب في الجسم، مما يسبب خدرًا مصحوبًا بالتهاب وألم في الأعصاب.

هناك العديد من الأشخاص الذين لا يتمتعون بمرونة جيدة للجلد ويعانون من بعض الترهلات بعد شفط الدهون.

لذلك من الأفضل الخضوع لعملية شد الجلد والحصول على مظهر جذاب.

يجب اختيار جراح ذو خبرة عالية في هذا المجال، لأن الأخطاء الجراحية ليست سهلة وغالبًا ما تسبب مشاكل جلدية مزعجة مثل النتوءات والكدمات الشديدة.

نتائج العملية غير مستقرة، فقد تنجح في بعض الحالات وتؤدي إلى نتائج رائعة، بينما لا يحصل البعض الآخر على النتيجة المرجوة وتظهر أجسامهم بشكل غير متناسق.

هذه العملية لا تعني بداية الحرية وتناول ما تحبه رغم شفط الخلايا الدهنية والتأكد من عدم رجوعها مرة أخرى إلا أن الخلايا المتبقية يرجح أن تكبر وتنمو مع طعام غير صحي ويعود الأمر بالشكل الصحيح. كانت.

كيف يتم عمل مناطق شفط الدهون وشفطها

يمكن إجراء عملية شفط الدهون في العديد من مناطق الجسم، مثل

ردفان؛

وقت الظهيرة.

البطن.

الذراعين.

وسط.

الصدر.

وغيرها من المناطق المزعجة التي تتراكم فيها الدهون.

هناك بعض المناطق التي من المرجح أن تعاني من الترهلات بعد شفط الدهون، مثل الوجه والفخذين والذراعين، لذا يفضل إجراء عملية شد الجلد.

تخدير

شفط الدهون ليس عملية سهلة يمكن تحملها.

لذلك يجب الحصول على جرعة التخدير المناسبة.

لكنها اختيارية بين التخدير الموضعي أو التخدير العام.

الجراحة

تعتمد الجراحة على قدرة الطبيب وخبرته في هذا المجال.

حيث يقوم بعمل شق صغير ثم يقوم بتخديره مرة أخرى حتى لا يشعر الشخص بأي ألم على الإطلاق أثناء العملية.

يساعد التخدير أيضًا في التحكم في كمية النزيف.

ثم يستخدم أنبوباً ضعيفاً يدخله من خلال الجرح ليتمكن من تعويض الدهون وتغيير تركيبها.

مص

نصل إلى المرحلة الأخيرة والأكثر أهمية وهي إجراء شفط الدهون باستخدام هذا الأنبوب الرفيع.

كلما كان الطبيب أكثر حذرًا في تلك المرحلة، كانت النتائج أكثر إثارة للإعجاب التي يمكنه تحقيقها فورًا بعد العملية.

ما هي تكلفة شفط الدهون بالفيزر

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تكلفة العملية، لذا فهي ليست ثابتة، حيث تعتمد التكلفة على ما يلي

البلد الذي يتم فيه اختيار الجراحة.

مدى سمعة وخبرة الجراح الذي سيجري العملية.

نوع التخدير الذي سيتم اختياره أثناء الجراحة.

كم عدد المناطق التي تريد شفط الدهون منها

طبيعة وكمية الدهون المراد إزالتها.

اختيارك لمركز أو مستشفى معين من أجل الحصول على الخدمات والكماليات التي تريدها.

هذه العمليات غير مشمولة بالدولة لأنها تندرج تحت فئة عمليات التجميل لأنها اختيارية وليست إجبارية.

نظرًا لأن متوسط ​​تكلفة العملية يتراوح من 1600 دولار إلى 10000 دولار، وإذا كان هناك المزيد من الخدمات، فسيكون المبلغ أعلى.

الآثار الجانبية لشفط الدهون بالفيزر

أما الآثار الجانبية لشفط الدهون بالفيزر فهي

المعاناة من الجروح

قد يعاني البعض من مشاكل الجروح وصعوبة في الشفاء.

لذلك يجب إجراء فحص سيولة الدم قبل العملية للتأكد من معدلات السيولة والتخثر في الدم، وذلك لتجنب المشاكل الصحية.

تحجر

قد يصاب البعض بتعظم الأنسجة بعد العملية، نتيجة احتباس جزء كبير من السائل تحت الجلد.

ثم لا بد من القيام ببعض التمارين الرياضية للتخلص من هذه السوائل، وإذا لم تنجح نلجأ إلى جلسات التدليك.

أعداء

يجب اختيار مكان مناسب ومُجهز جيدًا ومعقم لإجراء العملية الجراحية.

لأن التلوث يؤدي حتما إلى انتقال العدوى البكتيرية.

الفيزر هو تقنية جديدة في عمليات شفط الدهون، حيث يعتمد في تقنيته على الموجات فوق الصوتية ذات التردد العالي التي ترفع من درجة حرارة الخلايا الدهنية، ويساهم في تفتيت الدهون وتسييلها مما يساعد على إزالتها من الجسم، وهو يجعل العملية أكثر نجاحا، كما أنه يتمكن من الوصول الى مناطق حساسة بداخل الجسم .