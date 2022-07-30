تجربتي مع صابونة بيزلين للمنطقة الحساسة ، صابونة بنزلين هي صابونة مكونة من مجموعة من المواد الطبيعية التي تكون مهمتها تنظيف الجسم بدق متناهية وتفتيح المناطق الحساسة، وتساهم في القضاء على الروائح الكريهة وتعتمد شركة بيزلين على تصنيع مكوناتها على مجموعة من المواد الطبيعية، لابتعاد عن سلبيات المواد الكيميائية، و ومن مكونات صابونة بيزلين حمض اللاكتيك .

تجربتي مع صابون بيزلين للمناطق الحساسة

تجربتي مع صابون بيزلين للمنطقة الحساسة شاملة من عدة نواحي، حيث أن هناك العديد من التجارب الممتازة لمنتجات بيزلين للعناية بالبشرة والجسم والشعر وخاصة الصابون الرائع للتفتيح والذي يعطي نتائج إيجابية ومؤثرة من استخداماته الأولى، ومن بين هذه التجارب ما يلي

تقول فتاة على وشك الزواج إنها كانت تعاني من سواد داكن في الأماكن الحساسة، لذا سعت للبحث عن منتج طبيعي وآمن يمكن من خلاله إعادة لون بشرتها الطبيعي. كانت النتيجة طبيعية لجسدها، وكانت النتيجة في غضون أسبوعين من أول استخدام له، وكانت النتيجة مرضية لها، حتى أنها قالت إنها ستستمر في ذلك حتى بعد الزواج.

امرأة تحكي تجربتها وتقول إن لديها أجزاء داكنة بين الفخذين وتحت الإبط، وعندما نصحها صديقها باستخدام صابون بيزلين اشترته، وتقول إن النتائج كانت إيجابية للغاية وجيدة. استمر في استخدامه حتى تحصل على نتائج أكثر إثارة للإعجاب، وستؤدي المثابرة بلا شك إلى نتائج أفضل.

امرأة تتحدث عن تجربتها مع بيزلين للمنطقة الحساسة وتقول إنها استمرت في المعاناة من سواد المنطقة الحساسة، وتسببت هذه المشكلة في اضطرابات ومشاكل نفسية لها، كما استخدمت العديد من الكريمات التي قد تساعدها على العودة إلى بشرتها الطبيعية. ولكن النتيجة في كل مرة تصبح صغيرة وغير مرضية. لها.

وعندما بحثت عبر الإنترنت عن أفضل كريم للمنطقة الحساسة، كانت معظم النتائج عبارة عن بيزلين، وقد استخدمته بالفعل واستمر لمدة شهر، وخلال هذه الفترة كانت النتائج أكثر تميزًا حتى لاحظت فرقًا كبيرًا بين قبل والآن. .

فوائد كريم بيزلين للمناطق الحساسة

لكريم بيزلين فوائد عديدة منها ما يلي

يحتوي على العناصر المهمة والضرورية لإعادة اللون الطبيعي للمناطق الداكنة، حيث يتكون من حليب جوز الهند، وفيتامين ج، وزيت اللوز، وزيت السمسم، وفيتامين أ، وتعمل هذه العناصر المهمة على إزالة الجلد الميت من وتساهم تلك المناطق في تجديد خلايا الجلد مما يعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة وعلاج البشرة من أي جفاف وترطيبها.

كما تتميز باحتوائها على مواد آمنة وطبيعية ولا تحتوي على مواد كيميائية قد تضر البشرة، لذا فهي آمنة جدًا للاستخدام.

طريقة استعمال كريم بيزلين للمناطق الحساسة

يتم استخدام الكريم أولاً بغسل المنطقة المراد معالجتها ثم تجفيفها جيداً لأن تركها مبللة بالماء يعمل على تكاثر الفطريات في تلك المنطقة.

بعد ذلك توضع طبقة خفيفة من الكريم على المنطقة المرغوبة، وتدلك بلطف حتى يمتص الكريم الجلد، ويتم تدليكه لتنشيط الدورة الدموية، ويتكرر الأمر مرتين في اليوم، ويكون الاستخدام ثابتاً. لمدة لا تقل عن أسبوعين.

أنواع أخرى من كريم بيزلين

هناك العديد من منتجات بيزلين الأخرى ولكل منها فوائد عظيمة أيضًا، ومن أهم أنواع هذه الكريمات

كريم بيزلين لتشققات القدمين

يتضمن العديد من الفوائد التي تعتبر مهمة لسلامة القدم والحفاظ على حيويتها، ومنها

يعالج جفاف القدمين ويرطبها.

يعالج تشققات كعب القدم.

يساهم في إزالة أي جلد ميت، ويمحو أي رائحة كريهة بها.

كيف تستعمل

أولاً، يتم غسل القدمين بالماء الفاتر جيدًا وإزالة أي رواسب أثناء فركهما بصبر.

بعد ذلك يتم تجفيف القدمين ووضع الكريم عليها وتغطيتها بالجوارب الخفيفة، ويتكرر ذلك مرتين في اليوم وتستمر لفترة كافية حتى تكون النتائج مرضية.

كريم بيزلين لشد الصدر والمنطقة الحساسة

يتميز هذا الكريم بشد المناطق المترهلة سواء كانت منطقة الصدر أو منطقة حساسة. كما أنه يعمل على القضاء على أي ترهل ناتج عن الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية، ويساهم في علاج وترطيب المنطقة الحساسة. كما أنه يحتوي على مكونات آمنة وطبيعية تمامًا، والنتائج فعالة ومرضية، حيث يحتوي على فيتامين E و B والمستخلص من نبات الصبار.

كيف تستعمل

يتم غسل المنطقة المراد علاجها جيداً ثم تجفيفها، ثم توضع طبقة خفيفة من الكريم على المنطقة مع تدليك مستمر ولطيف حتى يمتص الكريم الجلد، ويتم تكرار ذلك مرتين يومياً.

كريم بيزلين المرطب

له فوائد عديدة للبشرة منها

ينشط خلايا الجلد ويساهم في تجديدها المستمر.

يساهم في تغذية البشرة بما تحتاجه وتنقصه.

يمتصه الجلد بسهولة ولا يشكل أي مواد دهنية.

أيضًا، يتميز هذا النوع من الكريم بأنه يمكن استخدامه كمزيل لمستحضرات التجميل.

يحتوي على فيتامين ج وفيتامين هـ، لذلك يمكن استخدامه كواقي من الشمس.

يمنح البشرة ما تفتقر إليه من الحيوية والإشراق.

يساهم في إزالة أي جلد ميت ويعمل على تجديد الخلايا.

كريم بيزلين النهاري وتفتيح البشرة

له فوائد عديدة أهمها

ينشط الكولاجين الطبيعي للبشرة ويعمل على تجديد خلاياها.

يساهم في تجديد خلايا الجلد وإزالة الجلد الميت.

يساهم في تفتيح الأجزاء الداكنة.

يوحد لون البشرة ويساهم في تفتيحها واستعادة لونها الطبيعي.

يحارب علامات الشيخوخة المبكرة والشيخوخة.

يمكن استخدامه كواقي من أشعة الشمس لأنه يحتوي على فيتامينات أساسية مهمة.

طريقة استعمال كريم بيزلين لتفتيح البشرة

أولاً يتم تنظيف البشرة بماء فاتر جيداً، ثم توضع طبقة خفيفة من الكريم على الجلد، ويتكرر الأمر مرتين إلى ثلاث مرات يومياً مع المثابرة للحصول على نتيجة مرضية، وللحذر يتم استخدامه في في الصباح فقط.

كريم بيزلين لترطيب الحلمة

يحتوي هذا الكريم على مكونات طبيعية وآمنة تعالج وترطب جفاف الحلمة أثناء فترة الرضاعة، ولا يوجد لها أي آثار جانبية ضارة ويمكنك أيضًا استشارة الطبيب حول الأمر لتكون أكثر اطمئنانًا، وله عدة فوائد منها يمنع حدوث التهابات في الحلمة ويزيل التشققات لاحتوائه على مرطب طبيعي.

طريقة استعمال كريم بيزلين لترطيب الحلمتين

يستخدم قبل وقت الرضاعة أي في الأشهر الأخيرة من الحمل، ويستغل وقت الرضاعة بغسل الثدي جيداً بالماء الفاتر ودهن الكريم بعد إرضاع الطفل وعند الرضاعة فإنه يغسل جيدا ويتكرر الأمر عدة مرات خلال النهار.

الذي جعلني ان احب هذه الصابونة وشجعني على تجربتها أنها مصنعة من المواد الطبيعية ولا يوجد فيها نوع من الألوان او الكحول، الهيدروكينون او حمض الكوجيك، البارابين او السلفات أو من أية مكونات ترجع أصول تكوينها حيواني باستثناء مكونات عسل النحل نسأل الله لكم التوفيق في كل الامور.