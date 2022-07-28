تجربتي مع صابونة نابلسي شاهين للشعر ،كنت أعاني من مجموعة كبيرة من المشاكل في الشعر، حيث أنه كان خفيف وجاف ويتساقط كثيراً بالإضافة إلى شعوري المستمر بالحكة نظراً لوجود قشرة كثير ولقد قمت باختبار مجموعة كبيرة من طرق العناية بالشعر ولكن دون نفع يعود علي إلى أن جاءت تجربتي مع صابونة نابلسي شاهين للشعر التي قلبت جميع الموازين فقد حرصت على غسله بواسطة صابونة نابلسي شاهين ثلاث مرات أسبوعيا وقد شعرت بالفرق من الأسبوع الثاني لاستعمالي تلك الصابونة.

تجربتي مع صابون الشعر النابلسي شاهين

كنت أعاني من عدة مشاكل متعلقة بالشعر وكنت دائمًا أبحث باستمرار عن منتجات للشعر لحل هذه المشاكل. بعد أن حاولت استخدام صابون النابلسي شاهين للشعر، حصلت على عدة مزايا للشعر

ينظف الرأس ويزيل الغبار والأوساخ.

يساعد في التخلص من قشرة الرأس.

يعالج فروة الرأس.

يساعد في تقليل تجعد الشعر وزيادة الرطوبة.

يعالج تكسر الشعر ويزيد من لمعانه.

يساعد على إطالة الشعر وزيادة نموه مع الاستخدام المنتظم.

يمنع التهابات فروة الرأس.

صابون نابلسي شاهين للشعر

قديماً، كانت النساء تستخدم الصابون النابلسي كمنتج تجميلي لهن، ويعتبر من أفضل أنواع الصابون. لذلك، اكتسبت شهرة كبيرة في العالم. سبب تسميته بالصابون النابلسي أنه صنع في نابلس بفلسطين وله استخدامات عديدة

علاج لمشاكل الجلد.

يستخدم للشعر كبديل للشامبو.

يتم استخدامه لعلاج التشققات.

يقلل من ظهور حب الشباب.

ترطيب البشرة وإعطائها نضارة.

يساعد على ترطيب الشعر الجاف.

يغذي الشعر من جذوره ويساعد أيضًا على تقوية بصيلات الشعر.

يساعد في التخلص من قشرة الرأس.

يحمي الشعر من التقصف، ويعمل على إطالة الشعر وزيادة كثافته.

يحمي الشعر من ظهور علامات الشيب.

أنواع الصابون النابلسي شاهين

صابون النابلسي شاهين هو صابون طبيعي يتم الحصول عليه من زيت الزيتون ويتميز بوجود رغوة عالية الكثافة ويحتوي على الجلسرين الطبي.

الصابون الأبيض يصنع هذا الصابون من زيت الزيتون، حيث يساعد هذا النوع على تنعيم البشرة، ويتم الحصول عليه من عصير الزيتون فيكون له لون أخضر.

الصابون الأخضر يصنع من خلاصة زيت الخث وهو مستخرج من زيت الزيتون.

الصابون الناعم يتكون هذا النوع من الصابون من طحن باقي الصابون بعد تقطيعه.

طريقة استعمال صابون النابلسي شاهين للشعر

يستخدم صابون الشعر النابلسي شاهين كبديل للشامبو حيث أنه مصنوع من زيت الزيتون مما يساعد على تغذية فروة الرأس ويزودها بالعناصر والفيتامينات التي تحتاجها. يستخدم على الشعر كالآتي

بللي الشعر بالماء الدافئ.

بلل الصابون بالماء وحركه بين اليدين لتكوين رغوة.

يتم توزيع هذه الرغوة على فروة الرأس وتدليكها بلطف.

أخيرًا، اشطفي الشعر جيدًا بالماء.

كيف يتم صنع صابون الشعر النابلسي شاهين

نحتاج إلى بعض المكونات لتحضير الصابون النابلسي شاهين وهو الصودا الكاوية والماء وزيت الزيتون، ونقوم بعدة خطوات للحصول على الصابون

تحضير وعاء خشبي وملعقة خشبية للتقليب.

تُسكب الصودا الكاوية في الماء داخل القدر وتُشعل النار.

نبدأ خلطهم بالملعقة حتى يختلطوا ويصبح الخليط أبيض وثقيل.

يُسكب زيت الزيتون تدريجياً مع التحريك.

يُرفع الخليط عن النار ويُترك ليبرد.

ضعي المزيج في قوالب بلاستيكية بعيدًا عن الشمس حتى يجف تمامًا.

طريقة أخرى لعمل صابون نابلسي شاهين في المنزل

فيما يلي مكونات صنع الصابون النابلسي شاهين في المنزل

زيت الزيتون.

مادة الصودا.

نباتات عطرية.

إناء حديد.

قالب الخشب.

خطوات تحضير الصابون النابلسي شاهين في المنزل

نضع الماء في القدر ثم نضعه على النار ثم نضيف الصودا ونخلط المزيج على النار جيداً مع إضافة بعض النباتات المعطرة وزيت الزيتون ونقلبهم جيداً حتى نحصل على خليط متماسك.

بعد ذلك نقوم بإزالة الخليط من على النار حتى يبرد تمامًا، ثم نضعه على النار مرة أخرى للحصول على خليط كثيف، ونضع هذا الخليط في قالب خشبي، ونضعه في الفريزر حتى يتماسك.

عيوب استخدام صابون النابلسي شاهين للشعر

بالرغم من الفوائد العديدة التي ذكرناها لصابون نابلسي شاهين للشعر إلا أن هناك سيدات يعانين من بعض الأضرار التي يسببها، ومنها

يسبب صعوبة في تمشيط الشعر بعد استخدامه.

يسبب تيبسًا في غضون شهر، كما لو تم وضع مادة هلامية عليه.

يسبب زيادة في المادة الدهنية للشعر، حيث لا يصلح للاستخدام مع الشعر الدهني.

في حالة حدوث أي من هذه الأضرار، يضاف خل التفاح لمنع الصابون من التفاعل مع الماء وبالتالي لا يسبب هذه الأضرار.

الفرق بين الصابون النابلسي شاهين الأصلي والصابون المقلد

هناك كثيرون ممن لا يستطيعون التفريق بين الصابون الأصلي والتقليد، ويحتمل أن يشتروا التقليد ولا يعلمونه ولا يعطونه نتائج طيبة. هناك فرق يمكن تمييزه بين الصابون

من حيث الشكل، صابون نابلسي شاهين الأصلي باللون الأخضر الداكن، على عكس التقاليد، فهو فاتح اللون.

بعد استخدام الصابون، ستلاحظين أن الشعر أصبح لامعًا.

عند استخدامه، فإنه يعمل بمثابة رغوة كثيفة على الشعر.

الصابون النابلسي مشهور جدا في مصر باسم الصابون البلدي وهو من المواد التي تصنع من زيت الزيتون، ويساهم الصابون في تغلغل زيت الزيتون في جذور الشعر، ومع استعمال الصابون لمدة ثلاث مرات في الأسبوع وعلى مدار الشهر، لاحظت اختلاف جذري في شعري الجاف إلى الشعر الدهني.