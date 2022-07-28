تجربتي مع صابون الجلسرين، بدأت بشرتي تنصاب ببعض الاعراض وبدأت الحبوب تتوسع في كل مكان في وجهي، في الحقيقة، كان الأمر سئ أكثر مما تتوقعون، فأنا التي اعتدت على أن يكون الجمال علامة خاصة بي، لذلك بدأت أبحث عن أي دواء بأي ثمن يخلصني من هذه المصاعب دفعة واحدة كنت على تأكيد أنه لا يوجد دواء واحد تقدم فيه كل الصلاحيات، إلا أن زميلتي المقربة أخبرتني بالصابون الفريد من نوعه .

تجربت ي مع صابون الجلسرين

كنت أعاني من مشاكل في الجلد وحب الشباب، ولكن بعد استخدام صابون الجلسرين باستمرار، بدأت الحبوب تختفي تدريجياً وأصبح الجلد مشرقاً. يستخدم صابون الجلسرين كغسول يومي للبشرة، أو لعمل أقنعة للعناية بها، لما له من فوائد متعددة.

فوائد صابون الجلسرين للبشرة

هناك فوائد عديدة لصابون الجلسرين للبشرة، لأنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية ويتم استخراجه من مواد طبيعية. من خلال تجربتي مع صابون الجلسرين سأعرض عليكم أهم الفوائد

يساعد في التخلص من جفاف الجلد، حيث يحتوي الصابون على عناصر الجلسرين التي تساعد على الاحتفاظ بالمياه تحت الجلد لأطول فترة ممكنة، وعند استخدام هذا الصابون باستمرار فإنه يجعل الجلد رطبًا باستمرار.

يستخدم الصابون لعلاج العديد من المشاكل مثل (حب الشباب) لأن الصابون يعمل على إزالة الزيوت من الجلد، وأيضاً علاج الأمراض الجلدية الأخرى (مثل الأكزيما أو الصدفية) ولكن بعد استشارة الطبيب.

يعمل على نضارة وإشراق البشرة، لاحتوائه على زيوت طبيعية تدخل مسام الجلد.

يساعد هذا الصابون على تأخير ظهور علامات الشيخوخة وإخفاء التجاعيد.

الحماية من أضرار أشعة الشمس وتوحيد لون البشرة خاصة في فصل الصيف.

التنظيف العميق للبشرة، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية الذين يعانون من انسداد المسام بسبب تراكم الغبار.

يعمل على علاج الخراجات في الجسم.

فوائد صابون الجلسرين للبشرة

على الرغم من الفوائد العديدة لصابون الجلسرين للبشرة، إلا أنه في بعض الأحيان يكون ضارًا جدًا ويعطي آثارًا سلبية على أنواع البشرة المختلفة، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية. فيما يلي نعرض أهم الأضرار التي قد يسببها صابون الجلسرين

التهاب الجلد، تلون الجلد، الاحمرار، البقع وردود الفعل التحسسية.

الشعور بحكة شديدة وأحيانًا يسبب طفح جلدي.

ظهور البثور خاصة في منطقة الأنف أو المناطق الدهنية.

جفاف الجلد وظهور قشور مرئية.

قد يؤدي أحيانًا إلى حدوث تورم في أماكن مختلفة من الجلد.

ظهور البثور على الوجه.

كما يؤدي أحيانًا إلى صعوبة في التنفس ومشاكل في الجهاز التنفسي.

كيفية منع تلف صابون الجلسرين

لتلافي اضرار صابون الجلسرين قبل استخدام هذا الصابون بشكل مستمر يجب عمل اختبار لمعرفة ما اذا كان هذا الصابون ضار ام لا، وسوف نقدم خطوات الاختبار على النحو التالي

وضع كمية قليلة جدًا من الصابون على منطقة معينة من الجلد ويفضل منطقة تحتوي على دهون مثل منطقة الأنف على سبيل المثال.

اغسل ونظف هذه المنطقة جيداً بالصابون حسب التعليمات الموجودة على عبوة الصابون.

انتظر ولا تستخدم أي مواد جلدية أخرى لمدة يوم أو يومين على الأقل.

في اليوم الثالث على سبيل المثال إذا لاحظنا احمرار أو التهاب في المنطقة أو الشعور بالحكة فهذا يعني أن هذا الصابون غير مناسب للبشرة، ويجب استشارة الطبيب لتسمية نوع آخر من الصابون، ولكن إذا كان هناك لا يوجد التهابات أو احمرار، وهذا يعني أنه مناسب للبشرة.

فوائد صابون الجلسرين للشعر

لا يقتصر استخدام صابون الجلسرين على البشرة فقط، حيث يمكن استخدامه أيضًا للشعر وله فوائد عديدة. من خلال تجربتي مع صابون الجلسرين سأعرض عليكم أهم الفوائد

ترطيب الشعر يمكن استخدام هذا الصابون لترطيب الشعر، وخاصة الشعر الجاف، مما يمنحه ترطيبًا وشكلًا أفضل.

له دور فعال في نمو الشعر الصحي، حيث يعمل على تغذية فروة الرأس وينمو الشعر بصحة جيدة.

يعالج تجعد الشعر ويقلل من تقصفه، لأنه خالٍ من أي مواد كيميائية ضارة بالشعر، كما أنه مستخلص من العناصر الطبيعية.

يساعد هذا الصابون على تنظيف الشعر بعمق وتنظيفه من أي غبار أو تراكمات ناتجة عن عوامل الطقس والهواء، ويعمل على تقليل جفاف الشعر.

يساعد في لمعان الشعر ويعطيه رونقاً وشكلاً جمالياً، فضلاً عن رائحته الجميلة، حيث أن الجلسرين عديم الرائحة ولا يشم رائحة خليط الزيوت التي يتكون منها، ولكنه يأخذ رائحة العطر المضافة إليه.

يقلل من تساقط الشعر الذي يعاني منه معظم الناس، لاحتوائه على فيتامينات تساعد على تغذية الشعر.

يساعد على إطالة الشعر، ونمو الشعر في المناطق الفارغة، خاصة عند مزجه مع عناصر أخرى واستخدامه كقناع للشعر.

يساعد على التخلص من تجعد الشعر وزيادة نعومته بسهولة.

يساعد في عملية تصفيف الشعر وخاصة الشعر المتشابك الذي يعاني منه معظم الناس خاصة بعد غسله.

كما أنه علاج جيد للقشرة في وقت قصير نسبيًا، خاصة للأشخاص ذوي الشعر الجاف.

يعالج الشعر التالف، ويحمي الشعر من أي عوامل ضارة، حيث يعمل كغطاء خارجي للشعر.

يمكن استخدامه بشكل مستمر كبديل للشامبو في روتين العناية بشعرك.

عيوب صابون الجلسرين للشعر

على الرغم من الفوائد المعروفة لصابون الجلسرين للشعر وآراء الأطباء فيه، إلا أنه يسبب الضرر أحيانًا. أدناه سنتناول بعض الأضرار التي يمكن أن تحدث

الاستخدام المفرط له دون استشارة الطبيب يمكن أن يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه.

إنه ضار جدًا للشعر المعالج بالبروتين، أو منعمات فرد الشعر، أو ما شابه ذلك.

يمكن أن يسبب تهيج الشعر إذا لم يكن مناسبًا لنوع الشعر.

كيفية منع تلف صابون الجلسرين للشعر

للشعر يجب تجنبه بالبروتين أو الكرياتين أو أي من العوامل الفردية لأنه يضعف الشعر ويؤدي إلى تساقطه في كثير من الحالات.

يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه على الشعر حتى لا يؤدي إلى نتائج سلبية.

إذا كنت تستخدمه ولاحظت أي ضرر، فعليك التوقف عن استخدامه على الفور وترك الشعر لفترة دون استخدام أي بديل.

هل يمكن استخدام صابون الجلسرين للجسم

كما يُستخدم صابون الجلسرين للجسم سواء في عملية التقشير أو كقناع طبيعي، ومن خلال تجربتي مع صابون الجلسرين سأوضح لك كيفية تحضير خليط مفيد للجسم على النحو التالي

نحن نبشر قطعة صغيرة من أي صابون، ويفضل أن يكون صابونًا ذا نوعية جيدة.

نقوم بإعداد كوم من ماء الورد ونضيف إليه الصابون المبشور.

نضع هذا الخليط على النار ونقلبه حتى يذوب الصابون مع ماء الورد.

أضف إلى الخليط كمية صغيرة من زيت الزيتون والجلسرين.

أطفئي النار وأضيفي عصير الليمون إلى الخليط.

ضعه في عبوة أو زجاجة فارغة واستخدمه عند الحاجة، لأنه يمنح الجسم نعومة وترطيبًا يدوم لساعات، ومن خلال تجربتي مع صابون الجلسرين، أوصي باستخدامه كروتين للعناية بالجسم.

يساهم صابون الجلسرين في مكافحة على الجراثيم التي تسبب مصاعب في البشرة، كما يساعد بشكل واسع في التخلص من آثار الحبوب، ولا يقتصر مهمته الفعالة على علاج نوع واحد من الحبوب، بل يعالج كل اقسام الحبوب، بما فيها تلك التي تصنع عن تضارب الهرمونات، هذا بالإضافة إلى مساهمته في تفتيح البشرة.