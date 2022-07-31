تجربتي مع صبغة لوريال برودجي ،لقد كانت قصتي المثيرة المليئة بالأحداث المفيدة لكل من سمعها مع صبغة لوريال برودجي جيدة للغاية ولقد نجحت في تحقيق كل ما احلم به ، وفي البداية كنت اختبر وابحث عن صبغة المناسبة لشعر تكون لا يوجد فيه من مادة الأمونيا التي يكون لها سلبيات كبير على الشعر وأثناء حديثي مع إحدى زميلاتي عن صبغات الشعر ولقد ذكرت لها إني أرغب في التجديد دون إلحاق اي مشكلة بشعري.

تجربتي مع L’Oreal Prodigy

في سياق تجربتي مع L’Oreal Prodigy، نذكر التجارب التالية

التجربة الأولى

كنت أتحدث مع صديق لي عن أنواع مختلفة من صبغات الشعر وأردت تغيير لون شعري دون إلحاق أي ضرر به.

نصحتني باستخدام لون الشعر L’Oreal Prodigy لأن خبراء التجميل يوصون به، لذلك اشتريت لونًا مناسبًا لبشرتي واللون الذي أريده.

وعندما استخدمته واتبعت التعليمات الموجودة على العبوة، وجدت بالفعل اللون الذي أريده لذلك أوصي به بشدة.

التجربة الثانية

نصحني صديقي باستخدام L’Oréal Prodigy بعد أن كنت أعاني من صبغات أخرى ولا أرغب في استخدامها مرة أخرى.

لكن عندما سمعت عن صديقتي واستخدمتها، غيرت رأيي مرة أخرى لأنني حصلت على ما أريد وبدا شعري رائعًا.

أيضًا، الصبغة كانت تعمل لفترة طويلة، والآن لم أعد بحاجة للذهاب إلى صالون التجميل، لأنني سأفعل ذلك بنفسي عدة مرات.

ملامح لون الشعر لوريال بروديجي

تتمتع صبغة لوريال بروديجي بالعديد من المزايا الرائعة عن الصبغات الأخرى، وهي كالتالي

لا تحتوي هذه الصبغة على الأمونيا ولن تتسبب في تلف الشعر مثل الأنواع الأخرى من صبغات الشعر على L’Oreal Excellence.

تعتبر صبغة دائمة، لذلك يمكن أن يستمر تأثيرها اللوني لعدة أشهر، وهذا جعلها من الصبغات التي تثبت لمدة طويلة على الشعر.

يمكن لصبغات شعر لوريال أن تحافظ على لونها حتى ثلاثين شامبو دون أن يتلاشى. ومع ذلك، يوصى باستخدام الشامبو المخصص للشعر المصبوغ لضمان بقاء اللون لفترة طويلة.

تتوفر الصبغة في حوالي خمسة عشر لونًا للاختيار من بينها لتلبية احتياجات وأذواق جميع المستخدمين.

يتضمن تقنية Macro-oil، التي توزع اللون بالتساوي في جميع أنحاء خصلات الشعر، وتمزج اللون وتنشره إلى حد كبير.

تتميز هذه الصبغة بغياب الأكسجين فيها مما يحد من تساقط الشعر وتلفه.

يتكون من مواد تعمل على ترطيب بصيلات الشعر، وبالتالي لن يكون الشعر جافًا مثل الأنواع الأخرى من الأصباغ، ويمكنه أيضًا منع تقصف الأطراف إلى حد كبير.

تعمل الصبغة بشكل رائع لتغطية 100٪ من الشعر الرمادي والأبيض.

يمنح الشعر لمعاناً وحيوية وكثافة اللون المطلوبة.

لا يسبب حكة أو حكة في فروة الرأس أو أي التهاب لأنه لا يحتوي على الأمونيا، ولكن يوصى أيضًا باختبار الخصائص المضادة للحساسية لمكونات الصبغة قبل دهنها على الشعر.

متوفر في كبرى الصيدليات ومتاجر مستحضرات التجميل، ويمكنك أيضًا شرائه من منصات الإنترنت مثل سوق دوت كوم أو نون مصر أو أمازون السعودية.

يمكن أن تحمي ألياف الشعر من التلف.

آثار جانبية لوريال بروديجي لصبغ الشعر

يمكن أن تحدث بعض الأضرار بسبب الصبغات، لكن صبغة L’Oreal Prodigy لها أيضًا أضرار طفيفة، وهي كالتالي

على الرغم من أنها لا تحتوي على الأمونيا، إلا أن ذلك لا يمنعها من إتلاف الشعر إلى حد ما، تمامًا مثل جميع صبغات الشعر.

سعره مرتفع بعض الشيء وهذا على عكس صبغة غارنييه.

سيجعل الشعر جافًا قليلاً، لكن تأثيره ليس قويًا مثل الأنواع الأخرى من الأصباغ، لذلك يوصى باستخدام روتين ترطيب الشعر أثناء استخدام الصبغة.

كيفية استخدام صبغة لوريال بروديجي

يمكنك القيام بالخطوات التالية حتى تحصل على النتيجة المرجوة وهي كالتالي

اغسل الشعر أولاً وهذا يوم كامل قبل وضع الصبغة بشرط أن يجف أثناء دهن الصبغة.

في حالة عدم ترك أي أثر على الوجه، يجب وضع الفازلين على الحواف والوجه لمسح أي آثار.

تمشيط الشعر وتأكد من عدم وجود تشابك حتى يتحقق التجانس في الصبغة.

بعد أن يقوم المستخدم بوضع صبغة الشعر بالكامل، يجب عليه ارتداء قبعة أو كيس من النايلون، ثم تركه للوقت المناسب المحدد على العبوة.

اغسل الشعر حتى يصبح ماء الغسيل صافيًا تمامًا، اتركه لمدة ساعة ثم اغسله مرة أخرى بالشامبو أو الصابون.

استخدم مجفف الشعر لتجفيفه، ثم مشطه، وبعد ذلك سيكون لديك اللون الفريد لوريال بروديجي.

ألوان صبغة الشعر لوريال بروديجي

تتميز هذه الصبغة بتوافر العديد من الظلال، منها ما يقرب من 15 لونًا، وعليك أن تختار ما يناسبك منها، وهي كالتالي

أحمر.

الفحم الأسود.

زيتي غامق.

بني محروق

بندق.

الرائعة كرماني.

البرتقالي هو الأقرب إلى اللون الأحمر.

بلوط بني غامق.

أسمر بني

كستناء اللوز.

البني الفاتح؛

رمادي فاتح.

ذهبي غامق.

سمة الأشقر.

الخزف الصيني.

بلاتيني.

ابيض فاتح ذهبي.

سيدتي.

بني لامع.

بني غامق.

محتويات عبوة L’Oreal Prodigy Hair Color Package

تحتوي العبوة على ما يلي

بلسم العلاج

يستخدم بعد غسل صبغة الشعر للتخلص من رائحة الصبغة وتنعيم وترطيب الشعر.

كريم تلوين بالزيت

يلعب هذا دورًا مهمًا في تنعيم الشعر وإعطائه ملمسًا ناعمًا.

كريم يكشف عن اللون

المكون الرئيسي لوريال بروديجي.

قفازات

للحد من وصول الصبغة على اليد أثناء التحضير والتطبيق.

مكونات صبغة الشعر لوريال بروديجي

أما مكونات الصبغة فهي

زيت اللانولين

وتتمثل مهمتها في اختراق سطح بصيلات الشعر وجعلها رطبة للغاية.

زيت السمسم الهندي

يساهم ذلك في علاج قشرة الرأس، بالإضافة إلى وجود تأثيرات مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا، كما أنه يعمل على منع التهابات فروة الرأس والحكة.

المواد الطبيعية

يضيف لمعانًا للشعر ويزيد من ثبات اللون وقوته.

جيكول

يضيف درجة كبيرة من الرطوبة إلى الشعر، ويمنحه النعومة والحيوية، ويحد أيضًا من جفاف الشعر.

سعر لون الشعر معجزة لوريال

بالنسبة للسعر في مصر والدول العربية

سعر هذه الصبغة حوالي 180 جنيهاً مصرياً.

أما عن سعره في السعودية فيبدأ من 40 إلى 70 ريال سعودي.

في الإمارات العربية المتحدة، يبدأ السعر من 45 إلى 55 درهمًا إماراتيًا.

نصائح مهمة قبل صبغ الشعر

هناك نصائح مهمة قبل استخدام أنواع الأصباغ، منها

اختيار لون الصبغة المناسب

يجب عليك اختيار اللون الذي يتناسب مع لون بشرتك وعينيك، حيث أنه متوفر بعدة ألوان.

حماية الشعر

يفضل البدء ببرنامج للحفاظ على الشعر قبل أسبوعين من صبغه كحد أقصى، ولا تؤثر الصبغة بشكل كبير على الشعر وتتلفه، حيث يعمل ذلك على حماية الشعر من الجذور.

استخدم القفازات

قبل وضع الصبغة، ارتدِ قفازات حتى لا تتلف يديك، حيث يمكن أن يستمر اللون لفترة طويلة ويصعب تنظيفه.

بدءا من الجذور

يفضل دهن الصبغة من الجذور حتى تصل إلى نهايات الأطراف لتغطية الشعر بالكامل باستخدام الفرشاة الخاصة بها صبغة لوريال بروديجي من النوع الخاص لأنها لا تسبب أي ضرر للشعر إطلاقاً، وتتميز بألوانها الفريدة والعصرية، بالإضافة إلى كونها متوفرة بكثرة ومواكبة للألوان العصرية، سعر معقول.

لدى هذا النوع من الصبغات الكثير من العيوب التي تكون سلبية وهي انها قد تلحق صبغة لوريال برودجي بعض المشاكل في الشعر مثلها مثل أكثرية الصبغات الشعر لكن ضرر صبغة لوريال برودجي يكون أقل بنسبة كبيرة بسبب عدم وجود مادة الأمونيا علما ان سعر صبغة لوريال برودجي غالي بعض الشيء .