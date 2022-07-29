تجربتي مع ضعف الحيوانات، دائما كان زوجي يجب ان يأكل ملعقة من مزيج معين على معدة فارغة وملعقة قبل الذهاب إلى النوم بعد تناول هذه الوصفة لمدة شهر ، زاد عدد الحيوانات المنوية لديه من 1.5 مليون إلى 7 ملايين لهذا استمر في تناول هذه الخلطة ووصل عدد الحيوانات المنوية إلى 13.5 مليون خلال مجموعة من الشهور كما اسلفنا بلغ عدد الحيوانات المنوية 41 مليون وهو ما يزيد عن العدد الاعتيادي ثم أصبحت حامل والحمد لله عز وجل.

تجربتي مع ضعف الحيوان

عندما يعاني الرجل من مشكلة ضعف الحيوانات المنوية ونقص الحيوانات المنوية في السائل المنوي، يكون لذلك تأثير كبير على حياته الزوجية، وتتحدث الزوجة عن تجربة زوجها الصعبة مع ضعف الحيوان، حيث كانت نسبته عالية جدًا. منخفض، وهو 1.5 مليون فقط، ولكي يحدث الحمل، يجب أن يصل العدد إلى 20 مليون أو أكثر من ذلك.

كما عانى زوجها من مشكلة أخرى وهي بطء حركة الحيوانات المنوية، ونصحه أحد أصدقائه بتجربة وصفة لعسل السدر وغذاء ملكة النحل بحبوب لقاح النخيل، وذلك بخلط كيلوغرام من كل من هذه المكونات، وتناول قطعة ملعقة من الخليط على معدة فارغة في الصباح وقبل النوم. .

بعد اتباع هذه الوصفة لمدة شهرين، حدث ارتفاع في عدد الحيوانات المنوية، حيث وصل إلى سبعة ملايين، بعد أن كان 1.5 مليون فقط في الماضي، ومع استمرار الوصفة ارتفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 13.5 مليون خلال لمدة 6 أشهر.

وعندما احتفظ بها لمدة ستة أشهر أخرى، زاد العدد إلى 41 مليونًا، وتحقق الحمل بفضل الله تعالى، وعقار (Kanivita Forte) الذي يعزز كمية الحيوانات المنوية في السائل المنوي، ويحسن العلاقة الزوجية بين الزوجين.، وحقق نتائج جيدة مع العديد من حالات الاستخدام المتكرر.

كيفية الحمل عن طريق الحيوانات المنوية

عندما يتم إخصاب البويضة بالحيوانات المنوية، يحدث الحمل، ويطلق الرجل ما يعادل 20 مليون حيوان منوي لكل مليلتر من السائل المنوي عبر قناتي فالوب، وهو المعدل الطبيعي من 15 إلى 20 مليون حيوان منوي.

لكن الخصوبة لا تقدر فقط بعدد الحيوانات المنوية بل يجب أن تكون هناك حركة سريعة للحيوانات المنوية وألا تكون ضعيفة. في حالة ضعف الحيوانات المنوية لا يحدث الحمل، والحل في هذه الحالة هو التلقيح الاصطناعي لمن يعانون من ضعف وانخفاض عدد الحيوانات المنوية. في هذه العملية، يتم اختيار الحيوانات المنوية القوية واستخدامها لتخصيب البويضة.

أعراض ضعف الحيوانات المنوية

هناك بعض الأعراض التي تظهر عند الرجال والتي تدل على ضعف الحيوانات المنوية، ومنها ما يلي

وجود مشاكل في القذف أو قذف القليل من السائل المنوي.

قلة الرغبة الجنسية، وعدم انتصاب القضيب بالشكل المطلوب.

وجود كتلة في الخصيتين.

قلة الشعر على الوجه والجسم نتيجة عدم التوازن الهرموني الذي يؤدي إلى ضعف الحيوانات المنوية.

أسباب ضعف الحيوانات المنوية

هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الحيوانات المنوية، ويجب التعرف عليها من أجل الوصول إلى حل أو علاج لهذه المشكلة، ومنها الأسباب التالية

خلل في هرمونات الذكورة.

يعد التورم في أوردة كيس الصفن أو الدوالي في الخصية أحد أسباب ضعف الحيوانات المنوية.

التعرض للعدوى التي تسبب التهاب الخصيتين وتؤثر على عدد وقوة الحيوانات المنوية.

التدخين والسمنة ونمط الحياة غير الصحي لها تأثير كبير على إضعاف الحيوانات المنوية للرجل.

في حالة الأورام السرطانية مما يؤدي إلى نقص الحيوانات المنوية.

نصائح لتعزيز الحيوانات المنوية لدى الرجال

من أجل حماية نفسك عزيزي الرجل من ضعف وانخفاض عدد الحيوانات المنوية عليك اتباع هذه النصائح

الامتناع عن التدخين والمخدرات.

اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على الوزن، وتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د والزنك، لأنها تزيد من عدد الحيوانات المنوية.

ممارسة الرياضة بانتظام.

استشر الطبيب بشأن الأدوية التي لها تأثير على الحيوانات المنوية والامتناع عن تناولها أو استبدالها بأنواع أخرى.

قلل من التوتر وحاول الاسترخاء قدر الإمكان.

في حالة عدم حدوث الحمل لأكثر من عام، يجب على الزوج والزوجة التوجه إلى الطبيب المختص لعمل تشخيص دقيق للحالة ووصف العلاج المناسب لمشكلة ضعف الحيوانات المنوية وزيادة عددها.

لتحسين كثافة الحيوانات المنوية، وارتفاع الحركة يفضل اعطاء المرضى وصفة علاجية دوائية لمدة 73-74 يوماً، اي لمدة ثلاثة اشهر ونصف الى اربعة شهور، وهو الزمن الضروري لتشكل الحيوانات المنوية الناضجة في الذكر من بذرة النطفة ومن ابرز وأهم العلاجات الدوائية هي: تامو كسيفين نسال الله لكم التوفيق.