تجربتي مع عسل المانوكا لعلاج حب الشباب

تجربتي مع عسل مانوكا لعلاج حب الشباب وعلاج معظم مشاكل الجلد كانت تجربة مميزة حقًا، لأن العسل معروف بفوائد كثيرة فِيْ جميع أنحاء الجسم، بما فِيْ ذلك الجلد، لذلك يستخدمه معظم الناس منذ القدم. حتى الآن، ومن خلاله، ستعطيه المزيد من الاهتمام، مع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول عسل مانوكا.

ما هُو عسل مانوكا

هُو نوع من العسل الطبيعي معروف ولكنه يعتبر الأفضل فِيْ العالم كله لأنه ينتج فقط فِيْ المناحَلْ المتواجدة فِيْ دول نيوزيلندا وأستراليا وهذا النوع من العسل حصل على هذا الاسم نسبة إلى مانوكا الزهرة التي كان يتغذى بها النحَلْ فِيْ هذين البلدين، لذلك يصنف عسل مانوكا على أنه الأول بدون منافس ومزاياها لا مثيل لها، لكنها قد تكون أغلى من غيرها.

تجربتي مع عسل مانوكا لعلاج حب الشباب

كانت تجربتي مع عسل مانوكا لعلاج حب الشباب أكثر من رائعة، حيث عانيت من العديد من ظهُور حب الشباب على بشرتي، إلى جانب ظهُور الرؤوس السوداء، وحمام بخار عميق للوجه. لأنه يساعد على فتح الموارد. لتسهِيْل عملية التطهِيْر العميق للبشرة، أحضرت ملعقة من عسل مانوكا وخلطتها جيداً وقمت بتطبيقها على الوجه كقناع وتركها لمدة 30 دقيقة ثم شطف الوجه بالماء الفاتر.

ثم قمت بتطبيق القليل من الثلج على وجهِيْ لإغلاق المسام مرة أخرى ولاحظت بالفعل تغيرًا كبيرًا فِيْ الجلد بعد الاستمرار فِيْ هذا القناع حيث أصبحت بشرتي أكثر صفاءً وتخلصت من حب الشباب بشكل كبير، بالإضافة إلى أن هذا القناع ساهم فِيْ التخلص من حب الشباب. من البقع السوداء، وساعد على زيادة نعومة البشرة بشكل ملحوظ.

تجارب أخرى مع عسل مانوكا

هناك مجموعة من أكثر من تجربة رائعة كانت ناجحة للغاية عندما نعتمد على عسل مانوكا للتخلص من حب الشباب، وقمت بة هذه التجارب وأردت نقلها لجعل التجربة دليلاً كاملاً عند الحاجة إليها. أفضل هذه التجارب هِيْ

تجربتي مع عسل مانوكا للتخلص من ندبات حب الشباب

تعد مشكلة حب الشباب من المشاكل الشائعة بين الشباب والفتيات خاصة فِيْ فترة المراهقة وما بعدها، والشيء المزعج فِيْ هذه الحبوب أنها يمكن أن تترك علامات مزعجة يصعب التخلص منها. تقول صاحبة التجربة إنها جربت العديد من الكريمات والمراهم للتخلص من آثار الحبوب، إلا أنها فشلت فِيْ كل مرة، وبعد سماعها عن فوائد عسل مانوكا وقدرته على التخلص من الحبوب والآثار، استخدمته كقناع يومي حتى اختفت المشكلة تمامًا.

تجربتي مع عسل مانوكا للتخلص من الحبوب الصغيرة

هذه المشكلة لفتاة فِيْ العشرينيات من عمرها عانت من انتشار بثور صغيرة على جلدها بشكل عام وعلى وجهها بشكل خاص، تقول الفتاة إنها حاولت بشتى الطرق التخلص من هذه الحبوب أو إيجاد حَلْ طبيعي لها. لكن دون جدوى حتى أخبرتها إحدى صديقاتها عن عسل مانوكا وقدرته على تحسين البشرة والقضاء على مشاكلها مما دفعها إلى التجربة. ثم استمتع ببشرة أكثر صفاءً وجمالاً.

فوائد عسل مانوكا للبشرة

لعسل مانوكا فوائد عديدة للبشرة، لذلك فقد تم استخدامه على نطاق واسع ودخل فِيْ العديد من وصفات التجميل، وتتمثل فوائده فِيْ الآتي

راحة دائمة من حب الشباب والقضاء على آثاره وتقليل ظهُوره مرة أخرى على الجلد.

تخلص نهائيًا من الرؤوس السوداء التي تظهر على البشرة لأي سبب من الأسباب.

يساعد على زيادة نقاوة ونضارة البشرة بفضل احتوائها على الفِيْنولات النباتية التي تزيد من حيوية البشرة.

ساعد فِيْ تقليل حجم المسام وجعل البشرة تبدو أفضل وجاهزة لتطبيق أي كريم.

فهِيْ تساعد فِيْ القضاء على البكتيريا وتزيد من معدل ترطيب البشرة، لذلك يوصى باستخدامها قبل النوم.

القضاء على الفطريات والجراثيم التي التصقت بالجلد وتطهِيْره، لذلك يتم استخدامه كَمْنظف للبشرة ومزيل للمكياج.

القيمة الغذائية لعسل مانوكا

القيمة الغذائية لهذا النوع من العسل عالية جدا فهِيْ أفضل بأربع مرات من العسل العادي وقيمته الغذائية كالتالي

يحتوي هذا العسل على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أي مشاكل خطيرة وتحافظ على نقائها ونقاوتها.

يحتوي على عدد كبير من الفِيْتامينات التي تساهم بشكل كبير فِيْ تغذية البشرة.

يحتوي هذا العسل أيضًا على مجموعة من الأحماض والمركبات القوية المفِيْدة جدًا للبشرة.

كيفِيْة استخدام عسل مانوكا على الجلد

يستخدم هذا العسل بأكثر من طريقة حسب المشكلة التي يواجهها الشخص وقد جربت بعض هذه الطرق خلال تجربتي مع عسل مانوكا لعلاج حب الشباب وهذه الطرق هِيْ

كيفِيْة استخدام عسل مانوكا لعلاج حب الشباب

فِيْ هذه الحالة يتم استخدام العسل كقناع علاجي للقضاء على حب الشباب وآثاره بشكل نهائي، ويستخدم فِيْ خطوات ثابتة على النحو التالي

ضعي قدر من الماء على النار واتركيها تغلي. ثم قم بتوجيه الجلد عليها، مع الحرص على وضع منشفة فوق رأسك أو الاعتماد على المبخرة الكهربائية.

أحضر ملعقة كبيرة من العسل واخلطها جيدًا لجعلها أكثر ليونة ثم افرد العسل على الوجه بالكامل.

اتركي القناع على الوجه لمدة نصف ساعة. ثم استخدمي الماء الدافئ لشطف وجهك للحصول على أفضل النتائج.

استخدمي ماء الورد وضعيه فِيْ صواني مكعبات الثلج ثم ضعيه على الوجه مباشرة بعد القناع لغلق المسام وزيادة ترطيب البشرة.

كيفِيْة استخدام عسل مانوكا لتطهِيْر البشرة

كَمْا يستخدم عسل مانوكا لتطهِيْر البشرة من بقايا المكياج والقضاء عليها بشكل فعال، حيث يستخدم كالتالي

أحضر مناشف قطنية لإزالة مستحضرات التجميل وضع عليها القليل من العسل.

ضعي المناديل على جميع مناطق المكياج حتى تزول البقايا تمامًا.

بعد ذلك استخدمي الماء الدافئ لغسل وجهك به والتخلص من بقايا العسل عليه.

فِيْ النهاية يكون الجلد رطبًا جيدًا ويستخدم مرطبًا منتظمًا.

كيفِيْة استخدام عسل مانوكا لتقشير البشرة

يمكن استخدام العسل كَمْقشر للجلد للتخلص من الجلد الميت وأي جراثيم تسبب حب الشباب وذلك عن طريق القيام بما يلي

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الدافئ مع المنظف المناسب لكل أنواع البشرة.

ضعي العسل على الوجه وافركي الوجه بحركات دائرية بلطف بالعكس واستمري فِيْ فعل ذلك لمدة 3 دقائق.

ثم يتم غسل الوجه جيداً بالماء الفاتر، وتجفِيْفه واستخدام المرطب المناسب معه.

يوصى بتكرار هذا الإجراء مرتين فِيْ الأسبوع للأشخاص ذوي البشرة العادية أو الجافة أو المختلطة، وبالنسبة لمن لديهم بشرة دهنية، من الأفضل استخدام المقشر 3 مرات فِيْ الأسبوع.

الاستخدامات الطبية لعسل مانوكا

خلال تجربتي مع عسل مانوكا لعلاج حب الشباب، تعرفت على الاستخدامات العلاجية لهذا النوع من العسل، وهِيْ كالتالي

علاج أمراض المعدة والاثني عشر.

القضاء على مشكلة حرقان الصدر.

القضاء على الحموضة المعوية.

علاج جميع الأمراض المصاحبة لمتلازمة القولون العصبي.

يحَلْ مشاكل الجهاز الهضمي.

الآثار الجانبية لعسل مانوكا

على وجه الخصوص، قد لا يسبب عسل مانوكا تلفًا خطيرًا للجلد. جميع النتائج نادرة وبسيطة ويمكن التغلب عليها ومنها

حكة شديدة فِيْ الجلد بعد استخدام عسل مانوكا على الجلد فقط.

احمرار ملحوظ فِيْ لون الجلد على عكس المعتاد.

يصاب بعض الناس بطفح جلدي.

يتفاعل هذا العسل مع بعض الأدوية المستخدمة فِيْ علاج مميعات الدم ويسبب للمريض مضاعفات خطيرة.

لذلك تم عرض تجربتي مع عسل مانوكا لعلاج حب الشباب وتعرفت على فوائد عسل مانوكا للبشرة وكيفِيْة استخدام العسل على الجلد سواء للتخلص من حب الشباب أو استخدامه كَمْقشر أو منظف للبشرة، كَمْا وكذلك التعرف على القيمة الغذائية لعسل مانوكا بشكل عام.