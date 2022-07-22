تجربتي مع عطر الفرمونات وعطر الفرمون الأصلي ، لقد تسائل الكثير عن تجربتي مع عطر الفرمونات وعطر الفرمون الأصلي لها حول التعرف على ما هية عطر الفرمونات وعطر الفرمون الأصلي ، مما اوضح الكثير من الاشخاص حول انه أصبح من العطور الشائعة في الاوقات الأخيرة ، وجاء ذلك التسائل نتيجة عدم الفهم من قبل الناس لتلك العطور ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

ما هي عطر الفيرومونات

في البداية يجب أن نوضح أن الفيرومونات هي الروائح التي ينبعث منها جسم الرجل والمرأة نتيجة الهرمونات الأنثوية أو الذكرية من أجل تحفيز الجنس الآخر لأداء التزاوج، وبالتالي فإن عطور الفيرومونات هي عطور عادية تصدر عن العطور. الشركات التي تختلط بالروائح التي ينتجها جسم الإنسان لجذب شريك من النوع. ومن ناحية أخرى، يستخدم هذا النوع من العطور عادة قبل العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة من أجل تحفيز غرائزهما.

عطر الفيرومونات الأصلي للنساء والرجال

يرغب الكثير من الرجال والنساء في رؤية بعض العطور الفيرمونية الأصلية التي قد تساعدهم على تحفيز رغبة شركائهم في ممارسة الزواج، لذلك في هذا الجزء من المقالة سوف نشرح عطور الفيرومونات للرجال وأيضًا عطور الفيرومونات للنساء

عطر الفيرومونات الأصلي للرجال

يرغب الكثير من الرجال في معرفة بعض أنواع العطور الفيرمونية الأصلية التي قد تحفز زوجاتهم على الدخول في علاقة زوجية معهم، لذلك سنشرح في هذا الجزء من المقالة بعض أنواع العطور التي تحتوي على الفيرومونات الذكرية في تركيبتها

عطر The One من دولتشي اند غابانا

في هذا الجزء من المقال، سنشرح لك جميع المعلومات التي تحتاج لمعرفتها حول The One من Dolce & Gabbana للرجال

هذا العطر من العطور الأصلية التي تحتوي على الفيرومونات الذكورية.

يحتوي مزيج العطر على الكثير من روائح الفواكه. مما يجعله من العطور الممتعة والمنعشة.

يمكن شراء هذا العطر من أمازون.

عطر فيرساتشي ايروس

في هذا الجزء من المقالة، سنشرح جميع المعلومات التي تحتاج لمعرفتها حول Versace Eros للرجال

يحتوي هذا العطر على روائح الفيرومونات الذكورية.

ينتمي هذا العطر أيضًا إلى عائلة عطور الأزهار والفواكه.

يمكن شراء هذا العطر من أمازون.

عطر الفيرومون الأصلي للنساء

ترغب العديد من النساء في معرفة بعض أنواع العطور الأصلية التي تحتوي على الفيرومونات الأنثوية التي تثير الرجال حتى يتمكنوا من تحفيز أزواجهن على تكوين علاقة جسدية معهم، لذلك في هذا الجزء من المقالة سوف نشرح العطور الأنثوية الأصلية التي تحتوي على الفيرومونات

عطر فيري سيكسي من فيكتوريا سيكريت

في هذا الجزء من المقال، سنشرح لك كل المعلومات التي تحتاجين لمعرفتها حول عطر Very Sexy Victoria’s Secret للنساء

يحتوي هذا الإصدار من Victoria’s Secret على تركيبة الفيرومونات الأنثوية.

تحتوي هذه التركيبة من فيكتوريا سيكريت على جوهر روائح الأزهار.

يمكن شراء هذا العطر “”.

عطر غزال من نعومي

في هذا الجزء من المقال، سنشرح لك كل المعلومات التي تحتاجين لمعرفتها حول عطر غزال من نعومي للنساء

يحتوي هذا العطر على الفيرومونات الأنثوية.

تحتوي تركيبة هذا العطر على روائح العناصر التالية “البرغموت _ العسل _ اليوسفي _ الأوركيد _ الفانيليا _ العنبر _ الباتشولي _ خشب الصندل”.

يمكن شراء هذا العطر من متجر نعومي الإلكتروني.

طقم عطر فرمون الأصلي من دونا للرجال والنساء

أنتجت شركة دونا لإنتاج العطور مجموعة عطرية تحتوي على عطر بالفيرومونات للرجال وعطر آخر للنساء مع الفيرومونات في نفس المجموعة. ومتوفرة بكثرة.

تجربتي مع عطر الفرمون وعطر الفرمون الأصلي

روى أحد الرجال تجربته في استخدام الفيرومونات وقال ما يلي

كنت أعاني من برودة زوجتي الشديدة، وهو ما فهمته بالطبع لأنني أقضي معظم يومي في العمل، أتركها بمفردها وأشعر بالتعب معظم الوقت لذلك، كان هذا متوقعًا.

سمعت من أحد أصدقائي عن عطر الفيرومونات الذي يزيد من إثارة ورغبة الزوجين، وفي الحقيقة كان لدي شعور سيء بزوال الحب بيني وبين زوجتي لذلك اشتريته.

كانت نتائج استخدام العطر مذهلة حقًا لأنه لأول مرة منذ شهور وجدت أن زوجتي لديها رغبة بالنسبة لي، مما دفعني إلى شراء زجاجة خاصة بها من أجل تحفيز نفسي أيضًا على الاستمتاع بها واستعادتها. الدفء في علاقتي معها.

فوائد الفيرومونات للمتزوجين

فوائد الفيرومونات للمتزوجين هي كما يلي

زيادة ثقة الرجل والمرأة بأنفسهم وأجسادهم.

زيادة الرغبة لدى الرجال والنساء.

زيادة درجة الإثارة في ممارسة العلاقة الزوجية.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف تجربتي مع عطر الفرمونات وعطر الفرمون الأصلي ، و فوائد الفيرومونات للمتزوجين ، و طقم عطر فرمون الأصلي من دونا للرجال والنساء ، و عطر فيري سيكسي من فيكتوريا سيكريت .