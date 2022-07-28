تجربتي مع عملية تجميل الأشفار ، هي تجربة للمرأة تشتكي من تدلي الشفرات وذلك بسبب الانجاب الطبيعي المتكررة، حيث إنها رزقت بخمسة أطفال وفي كل مرة كانت الولادة عادية مما سبب إلى تغير شكل الفرج من الخارج وأصبح الشكل غير مرضي، بالإضافة إلى أنها أصبحت تشتكي من التبول اللاإرادي ومن هنا نويت بالبحث عن مراكز طبية للتجميل خاصة في تجميل هذه الأماكن وبالفعل ذهبت إلى الطبيب.

تجربتي مع تجميل الشفرين

لقد كنت أعاني من تضخم الشفرين بعد الولادة الطبيعية 4 مرات وفي كل مرة يتم توسيع المنطقة بشكل كبير، مما أدى إلى تدلي الشفرين.

بالإضافة إلى ذلك، فقدت السيطرة على عملية التبول، وأصبحت المنطقة الحساسة غير متناسقة في المظهر، مما أدى إلى فقدان الثقة بالنفس، بالإضافة إلى العديد من المشاكل والخلافات مع زوجي.

ثم قررت الذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء عملية تجميل في هذه المنطقة، وقد أجريت العملية بالفعل وعدت إلى المنزل بعد فترة نقاهة.

ثم استأنفت العلاقات الجنسية مع زوجي بعد شهر من العملية، لكنني حرصت على اتباع التعليمات والتعليمات التي أوصى بها الطبيب حتى أصبحت راضية تمامًا عن حياتي الزوجية.

تجارب عملية تجميل شفرات مميزة

تخبر العديد من النساء عن تجاربهن مع جراحة الشفاه وكيف أثرت هذه العملية بشكل إيجابي على حياتهن الزوجية. سنقوم بإدراج هذه التجارب لك على النحو التالي

التجربة الأولى

تقول بعض النساء إنها كانت في صراع دائم ومشاكل مع زوجها بسبب العلاقة الزوجية. عندما أرادها زوجها ورغبتها شعرت بالحيرة والتردد مما أدى إلى غضب زوجها عدة مرات.

ورغم ذلك كانت تحاول وترغم نفسها على إقامة علاقة زوجية لكنها لم تثق بنفسها واستمرت هذه المشكلة لفترة حتى نصحتها أختها بإجراء عمليات تجميل للتخلص من هذه المشكلة.

وبالفعل توجهت المرأة إلى الطبيب المختص وأخبرته بالمشكلة، ثم شرح لها الطبيب كيفية إجراء هذه العملية.

خضعت المرأة للعملية وانتهت بنجاح، ثم استغرقت المرأة فترة نقاهة قرابة شهر، نصحها الطبيب خلالها بالاستمرار في أخذ حمام دافئ بشكل يومي لتسريع الشفاء.

بعد فترة تقول هذه المرأة إن حياتها الزوجية أفضل من ذي قبل، بالإضافة إلى أنها أصبحت راضية عن نفسها وزادت ثقتها بنفسها بشكل كبير.

التجربة الثانية

تخبر إحدى النساء عن تجربتها مع عملية تجميل الشفرين، أنها كانت في الأشهر الأولى من الزواج، ونظر إليها زوجها باستياء لأنها كانت تعاني من عيب خلقي في هذه المنطقة.

على الرغم من أنها تابعت خلال فترة الخطوبة مع عدد كبير من الطبيبات، إلا أنهم لم يقترحوا إجراء جراحة تجميلية في هذا المجال.

ذات ليلة كانت هذه المرأة تشاهد برنامجًا طبيًا على التلفزيون وتشاهد الطبيب يتحدث عن هذه المشكلة وكيفية التخلص منها.

اتصلت المرأة على الفور بهذا الطبيب لتحديد موعد مناسب للعملية. وبالفعل خضعت المرأة للعملية، وبعد انتهاء فترة الشفاء عادت المرأة إلى حياتها الزوجية وأصبحت سعيدة وراضية بالأيام السابقة.

التجربة الثالثة

قالت إحدى السيدات التي كانت تعاني من مشاكل في المنطقة الحساسة، خاصة في منطقة الشفرين، إنها كانت محرجة للغاية عند ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجها بسبب شكل هذه المنطقة.

بالإضافة إلى أنها كانت تعاني من التهابات شديدة في المهبل وصلت إلى حد التبول اللاإرادي، حيث فقدت قدرتها على التحكم في عملية التبول.

وتقول هذه المرأة أيضا إنها كانت خائفة جدا من العمليات حتى علمت إحدى صديقاتها أن هذه العملية تتم بأشعة الليزر، فذهبت إلى الطبيب وتحدثت معها عن مشكلتها، وأجاب الطبيب على جميع أسئلتها.

بعد طمأنة هذه المرأة بأن العملية ستتم في غرفة الاستشارة، يتم وضع مخدر موضعي على المنطقة المراد تجميلها.

قررت تحديد موعد مناسب للعملية، وبعد بضع دقائق انتهت العملية، ولم تصدق المرأة أنها خضعت لعملية جراحية دون دخول غرفة العمليات، وكانت نتائج العملية مذهلة ورائعة بالنسبة لها .

التجربة الرابعة

تقول إحدى صديقاتي إنها فضلت الولادة الطبيعية على الولادة القيصرية في ولادتها الأربعة، حتى واجهت هذه المرأة بعض المشاكل في هذا المجال، وأصبح شكلها غير متناسق، مما تسبب لها في الكثير من الإحراج.

ذات يوم سمعت هذه المرأة من جارتها عن مركز تجميل متخصص بإجراء عمليات في هذه المنطقة، فاخذت عنوان المركز وذهبت إليه على الفور.

ثم تحدثت مع الطبيب عن تفاصيل هذه العملية. وبالفعل قررت المرأة إجراء هذه العملية، وبعد انتهاء فترة التعافي شعرت بالرضا والثقة الشديدة بنفسها، واستقرت حياتها الزوجية وهدوءها.

الحالات التي تحتاج إلى عملية تجميل الشفرين

غالبًا ما يتغير شكل المنطقة الحساسة بشكل كبير عند النساء بعد الولادة، فهناك العديد من الحالات التي تحتاج إلى جراحة تجميلية لهذه المنطقة، ومنها ما يلي

يمكن للمرأة أن تخضع لعملية تجميل الشفرتين إذا شعرت بألم شديد أثناء العلاقة الزوجية وبالتالي تشعر بعدم الرضا عن هذه العلاقة.

وذلك لأن الشفرين يعملان على تصغير المهبل بشكل كبير مما ينتج عنه احتكاك شديد، وبالتالي تعاني المرأة بشدة.

من بين الحالات التي تحتاج أيضًا إلى جراحة تجميل في منطقة الشفرين إذا كانت تعاني من بعض العيوب الخلقية أو وجود تشوهات في هذه المنطقة بسبب بعض العمليات في المنطقة الحساسة.

وهذا يؤدي إلى الكثير من المشاكل والخلافات بينها وبين زوجها، وقد تصل إلى حد الطلاق لأن الزوج لا يشعر بالرضا أبدًا أثناء العلاقة الزوجية، لذلك يمكنها إجراء عمليات التجميل في هذا المجال لتجنب هذه المشاكل.

عدم قدرة المرأة على التبول أو التحكم في عملية التبول، فيجب على المرأة التوجه فورًا إلى الطبيب المختص لإجراء عملية تجميل في هذا المجال.

في حالة تعرض المرأة لحادث كبير تسبب في الكثير من الأضرار والتشوهات في هذا المجال، تلجأ المرأة إلى عملية تجميل الشفرين.

كيفية إجراء عملية تجميل الشفرين

تخشى العديد من النساء إجراء عملية تجميل الشفرين لأنهن يعتقدن أن هذه العملية تتم من خلال الجراحة، ولكن في الحقيقة تتم هذه العملية باستخدام الليزر على النحو التالي

يحدد الطبيب المختص العملية للمريضة بدقة من خلال سؤالها عن الأشياء التي تسبب لها الإزعاج وعدم الراحة.

بعد ذلك يقوم الطبيب بتحديد المنطقة المراد تجميلها بحيث تظهر المنطقة بشكل متجانس سواء كان ذلك عن طريق الاستئصال أو التوسيع أو التصغير.

ثم يقوم الطبيب المختص بتسليط مجموعة من أشعة الليزر على المنطقة التي يريد تجميلها بدقة حتى يتمكن من التحكم والسيطرة على أنسجة هذه المنطقة.

غالبًا ما تستغرق هذه العملية بضع دقائق فقط، حيث تظهر النتائج بمجرد اكتمالها، وعادةً ما تعطي عمليات التجميل بالليزر نتائج مذهلة، على عكس العمليات الجراحية.

نصائح قبل وبعد عملية تجميل الشفرتين

من خلال تجربتي مع عملية تجميل الشفرتين، هناك العديد من الإرشادات والنصائح الهامة التي يجب على المرأة اتباعها بعناية عند إجراء هذه العملية، ومن أهمها ما يلي

تأكد من تجنب الجماع قبل العملية بـ 24 ساعة على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، بعد اكتمال العملية، لا يمكن للمرأة أن تقيم علاقة زوجية إلا بعد ة الطبيب المختص.

الابتعاد تمامًا عن تناول الأدوية بكافة أنواعها وخاصة الأسبرين، لأنه يزيد من احتمالية تطور تدفق الدم لدى النساء، خاصة أثناء العملية.

تقوم المرأة ببعض التحاليل قبل الخضوع للعملية، مثل فحص الدم في المعمل أو الفحص المنزلي، وذلك للتأكد من أن هذه المرأة ليست حاملاً.

بعد الانتهاء من العملية، يجب على المرأة استخدام الفوط الصحية للطبيب والتأكد من تغييرها باستمرار لتجنب حدوث أي مضاعفات أو أضرار في هذه المنطقة.

من أهم التعليمات أنه يجب على المرأة الاستحمام بالماء الدافئ بشكل يومي، لأن الاستحمام يسرع من عملية الشفاء والتعافي.

بالإضافة إلى تجنب لمس الغرز في هذه المنطقة حتى لا تسبب ألمًا شديدًا، ولكن يجب على المرأة أن تتركها لأنها تذوب من تلقاء نفسها.

إذا أرادت المرأة إقامة علاقات جنسية مع زوجها فعليها ة الطبيب المختص أولاً ثم اتباع التعليمات والتعليمات التي أوصى بها الطبيب حتى لا تعرض نفسها للأذى.

الوقت المناسب لإجراء عملية تجميل الشفرين

من واقع خبرتي في عملية تجميل الشفرتين، فإن المرأة هي التي تقرر الوقت المناسب لإجراء هذه العملية، إذا لم تكن حاملاً.

إذا كانت المريضة حامل فعليها الانتظار عدة أسابيع بعد عملية الولادة حتى تسترخي عضلات المهبل منذ الولادة وتعود إلى وضعها الطبيعي.

بالإضافة إلى استقرار وتوازن هرمونات الحمل، تذهب المرأة إلى الطبيب المختص للتأكد من أن الوقت مناسب للعملية من عدمه.

فوائد تجميل الشفرين

من خلال تجربتي مع عملية تجميل الشفرتين، فإن هذا الإجراء يجعل المرأة تشعر بالراحة والسعادة، بالإضافة إلى زيادة ثقتها بنفسها التي كانت تفتقدها بسبب وجود بعض التشوهات في هذا المجال.

ومن أهم فوائد هذه العملية أيضًا تأثيرها الكبير والإيجابي على العلاقة الزوجية، حيث إنها تجعل كلا الزوجين يتمتعان بالقدرة على الاستمتاع ببعضهما البعض عند ممارسة هذه العلاقة.

بالإضافة إلى أنه يحد من إصابة المرأة ببعض المشاكل الصحية في هذا المجال، مثل الالتهابات الشديدة في المسالك البولية أو الإصابة بالفطريات وغيرها من المشاكل.

الآثار الجانبية لعملية تجميل الشفرات

بالرغم من أن هذه العملية لها فوائد عديدة تفيد المرأة إلا أن لها بعض الآثار الجانبية والمضاعفات التي قد تظهر لدى بعض النساء دون البعض الآخر، ومن أهمها ما يلي

قد تعاني بعض النساء من آلام شديدة في منطقة الشفرين بعد العملية. بالإضافة إلى ذلك، قد تعاني المرأة من حساسية في منطقة البظر لفترة زمنية معينة، لكن هذه المشكلة تختفي بسرعة.

من الآثار الجانبية لهذه العملية أيضًا حدوث تغيير كبير في رغبة المرأة وإحساسها بالمتعة لفترة معينة، ولكن مع مرور الوقت سينتهي هذا الأمر.

قد تتسبب هذه العملية أيضًا في حدوث طفح جلدي في هذه المنطقة، بالإضافة إلى حدوث التهابات شديدة في منطقة الشفرين من الخارج، وقد يتضاعف الأمر ويصل إلى درجة عدم قدرة المرأة على الذهاب إلى الحمام وقضاء حاجتها.

من المستطاع القيام بالعملية في أي وقت تختاره المصابة أو يحدده الطبيب المشرف على الحالة إلا إذا كانت هذه المرأة حامل في هذا الوقت لا بد من الانتظار حتى اكتمال فترة الحمل وإجراء عملية الانجاب أيضًا كما ينصح الطبيب المشرف على الحالة بالانتظار لمدة شهر على الأقل بعد عملية الولادة نسأل الله لكم التوفيق.