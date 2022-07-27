تجربتي مع عملية تقوس الساقين ،ظهور تقوس الساقين يبين وجود معضلة في الساق خاصة في مكان الركبة والتي تتقوس إلى الخارج أو الداخل مسببة مجوعة كبيرة من المشاكل، وهي قد تكون متنوعة من شخص إلى آخر وهذا ما يسبب إلى اختلاف طرق العلاج كنت أعاني من تقوس الساقين منذ الانجاب ولكن زد الأمر مع التقدم في العمر، وهذا ما يؤدي إلى القيام بعملية تقوس الساقين.

تجربتي مع جراحة تقوس الساقين

كانت أهم تجربة عملية لتقوس الساقين من تجربتي مع مشكلة تقوس الساقين، فأنا امرأة لم تتزوج من قبل وأعاني من تقوس شديد في قدمي.

كما أنني أردت أن أقسم بجراحة قوس الساق وكان عمري 27 عامًا وأردت معرفة مدى خطورة هذه العملية وما إذا كانت ستؤثر علي في المستقبل وكم من الوقت يستغرق العلاج بعد العملية. ورد الميدان د. اسعد احمد على النحو التالي.

كما أوعزني بالابتعاد عن عملية إليزاروف لعلاج تقوس الساقين، ولكن لإجراء بعض التعديلات والتصحيحات على الساقين من خلال عملية جراحية بسيطة وسهلة، بالاعتماد على أدوات جيدة صنعت خصيصًا لهذه الحالة، ويتم إجراء هذه العملية بأقصى درجات الدقة. احترافية.

حيث يلجأ معظم الأطباء إلى استخدام الأجهزة الإلكترونية لمعرفة حجم التعديلات المطلوبة، فإن هذه الطريقة التكنولوجية الحديثة تتيح للمريض استخدام قدمه بشكل طبيعي بعد اليوم الثاني من العملية دون أي صعوبة.

وأكد معظم الأطباء أن مثل هذه العملية تحقق نجاحًا كبيرًا دون أن تسبب أي خطر على المريض. أقدام.

ومن ثم تحديد نوع العلاج الذي يناسب الحالة لأن هناك العديد والعديد من أشكال وأنواع العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها لعلاج هذه المشكلة، وكذلك حسب حالة المريض ومدى خطورة هذه العملية ونتائجها على يقدر المريض.

تجربتي مع تقوس الساقين للأطفال

خلال تجربتي مع جراحة تقوس الساقين، كان طفلي يعاني من مشكلة تقوس الساقين في قدميه، حيث كانت إحدى قدميه أكثر تقوسًا من الأخرى، وكان يعاني من الالتواء في أصابع قدمه. لذلك عرضتها على معالج نفسي.

حيث أنه من الضروري التغلب على هذه المشكلة في سن مبكرة، وهذا ما نصحني به الطبيب المعالج، وأخبرني أنني إذا انتظرت تقدمًا في عمر طفلك، فستستمر هذه المشكلة معه إلى الأبد. .

أكد لي الطبيب الذي يعالج حالة طفلي بعد إجراء الفحص والتشخيص الدقيق لحالته أن درجة الانحناء في قدم طفلي ليست كبيرة ولا يجب أن تجعلني أشعر بالتوتر على الإطلاق.

لكن يجب معالجته في سن مبكرة، في موعد لا يتجاوز سن الثالثة. اود ان احذر كل من لديه اطفال يعانون من مثل هذه المشكلة ان عليهم ة طبيب مختص بمجرد ظهور اعراض الاعوجاج في القدمين حيث ان هناك اعتقاد خاطئ وشائع جدا بين الاباء بان اعوجاج القدمين او تقوسها سوف تختفي الأرجل مع مرور الوقت.

في حالة ابني قمت بعمل تمارين لهذه المنطقة في سن الثالثة كما وجهني الطبيب ولكن استغرق الأمر وقتا طويلا للحصول على النتائج المرجوة حيث يتطلب هذا المزيد من الجهد والاستمرار في أداء هذه التمارين لمدة وقت طويل.

بشكل عام أنصح كل من يعاني من مشكلة تقوس الساقين بالقيام ببعض التمارين التي تحفز وتدعم عضلات الساقين.

كذلك العمل على تحريك عضلات الركبة واللجوء إلى استخدام الجوارب الطبية، وكذلك فرك هذه المنطقة بمواد جيدة، بعد اللجوء إلى الطبيب المعالج.

تجارب حول جراحة تقوس الساقين

في إحدى التجارب الشهيرة لامرأة تبلغ من العمر 22 عامًا كانت تعاني من تقوس الساقين ولجأت إلى الطبيب لكنها كانت تعاني من انحناء طفيف أو انحناء في القدمين، كما واجهت صعوبة في استعادة حالة عظامها. للشكل الطبيعي لكنها تود استشارة الطبيب بخصوص حالتها الصحية فهي تؤثر على حالة عظامها.

وردًا على أهم المتخصصين في علاج مشاكل تقوس الساقين، قال إن الكثير من الناس يواجهون مشكلة تقوس الساقين، ومعظمهم من الأشخاص الذين تجاوزوا سن الطفولة.

حيث أن هذه الحالات يسودها التنافر والمسافة بين الركبتين، أو ربما ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض، وتختلف حالات تقوس الساقين من حالة إلى أخرى، كما أن تقوس الساقين لها العديد من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى حدوث التقوس. الساقين نتيجة ضعف العظام في سن الطفولة نتيجة نقص فيتامين د في الجسم.

ينتج عن ذلك العديد من المشاكل في منطقة الركبة والحركة بشكل عام، ويسبب مشاكل في العظام والروماتيزم في منطقة الركبة، ويجب ملاحظة أنه يجب إجراء فحوصات شاملة للمريض ومعرفة حجم ودرجة الانحناء الذي يعاني منه.

ثم تحديد شكل التدخل الجراحي الذي يتطلب حالة المريض، ويجب ملاحظة أنه لا يوجد تدخل جراحي يعيد الركبتين والساقين إلى شكلهما الطبيعي، خاصة إذا كانت الحالة التي تعاني من تقوس الساقين بعد 18 عامًا، حيث يوجد هناك العديد من الطرق والأساليب التي يتبعها الأطباء لعلاج هذه المشكلة بعيدًا عن الجراحة.

على سبيل المثال القيام بالتمارين التي تحفز حركة الساقين وارتداء الجوارب الجيدة التي تساعد الجانب الجراحي في حل مشكلة الانحناء ولكن كل هذه الطرق هي عوامل مساعدة لكنها لا تعيد الساقين إلى حالتها الطبيعية ولا إصلاح الالتواء الناجم عن انحناء الساقين.

في مثل هذه الحالة، إذا كان الانحناء بسيطًا، فلا داعي لإجراء عملية جراحية، لأن نسب الانحناء البسيطة يتم معالجتها بالطرق الطبيعية، مثل تمرين الساقين.

أسباب مشكلة تقوس الساقين

هناك بعض العوامل التي تؤدي لحدوث مشكلة تقوس الساقين، من خلال ما حدده الأطباء المعالجون، مع تجربتي مع عملية تقوس الساقين وحالات تقوس الساقين، ووجدت أن هذه العوامل هي كالتالي

إن ظهور السمنة عند النساء يزيد من احتمالية معاناتهن من تقوس الساقين لأنها تسبب زيادة الحمل على القدمين

بدأ أيضًا في التحرك في سن أصغر في الطفولة من العمر الطبيعي.

كما تعتمد على استخدام الحفاضات البلاستيكية لعمر كبير في مرحلة الطفولة

أيضًا، كنت أميل إلى التراجع عن الحرف W، الذي يحظى بشعبية لدى الأطفال في هذا العمر.

المعاناة من ضعف في نمو أجزاء الجسم في الطفولة، فضلاً عن المعاناة من مشاكل وآلام في العظام وضعف شديد في الطفولة.

كما أن حدوث التهابات في منطقة الساقين، كل هذا يؤدي إلى ظهور مشكلة تقوس الساقين عند الشباب، كما أن هناك بعض الحالات الوراثية في أسرة المريض تحمل هذا المرض.

الاستعدادات اللازمة قبل إجراء عملية تقوس الساقين

قبل إجراء عملية تقوس الساقين كان هناك بعض الإجراءات والاستعدادات التي يجب القيام بها وهي كالتالي

الرجوع إلى أخصائي في علاج تقوس الساقين، حيث يتم إجراء الكشف والتشخيص الدقيق للحالة.

وكذلك معرفة الطبيب بكافة الأدوية والعلاجات التي استخدمها المريض منذ بداية المرض.

كما يعرف الطبيب جميع الآلام التي يشعر بها المريض في منطقة الساقين، حتى يعرف درجة انحناء الساقين، وهو ما يحدد طريقة العلاج المناسبة لحالة المريض.

كذلك في حالات تقوس الساقين الشديدة التي تتطلب تدخلاً جراحيًا، يحتاج الطبيب إلى عمل أشعة تلفزيونية على الساقين، والتي تحدد حالة ودرجة ضعف عظام الساقين.

هو الضعف الذي يعاني منه المريض في قدميه لدرجة تخرب عظامه أم لا.

يحتاج الطبيب أيضًا إلى إجراء أشعة سينية أخرى تكشف نسبة الانحناء الذي يحدث في منطقة الساقين، وهو نوع الجراحة المناسبة لحالة المريض.

أيضا، قم ببعض الإجراءات التحضيرية قبل إجراء عملية قوس الساق، وهي أخذ قسط كافٍ من الراحة قبل الدخول في العملية حتى يأخذ الجسم فرصة للاسترخاء.

كذلك الامتناع عن الأكل والشرب لمدة 8 ساعات قبل الدخول في العملية.

كما أنه من الضروري قياس درجة حرارة جسم المريض ومستويات التنفس ومستويات ضغط الدم ومعدل ضربات القلب للتأكد من أن المريض مستعد تمامًا للعملية.

أيضا إجراء بعض التحليلات المهمة للكشف عن أي مشاكل في الجسم وعلاجها قبل الدخول في العملية.

أيضا تناول بعض الأدوية المضادة للميكروبات والفيروسات قبل أسبوع من دخول العميل وذلك لتجنب كل المشاكل التي قد تحدث أثناء العملية.

مضاعفات جراحة قوس الساق

خلال تجربتي مع جراحة قوس الساق، وجدت أنه من المتوقع حدوث مضاعفات في بعض الأحيان، حيث أن عملية قوس الساق لها العديد من المضاعفات وحالات الخطورة المتوسطة، لذلك

يجب على كل شخص يعاني من هذا المرض أن يعرف هذه الأعراض بدقة قبل الشروع في إجراء تقوس الساقين.

لكن هذه الأعراض التي تتبع الإجراء بسيطة ويمكن التغلب عليها ببعض أنواع الأدوية الطبية، لذلك لا تقلق بشأن ذلك.

ومع ذلك، لا ينبغي للمرضى المصابين بهذا المرض اللجوء إلى التدخل الجراحي إلا بعد إجراء جميع الطرق التقليدية لعلاج تقوس الساقين. إذا فشلت، نلجأ إلى التدخل الجراحي.

معظم المخاطر التي يشعر بها المريض بعد الخروج من عملية تقوس الساق هي الشعور ببعض الأوجاع في منطقة الساقين وظهور بعض الالتهابات في القدمين.

كما أن ظهور بعض الأمراض الجلدية يسمى الندبات نتيجة تمدد الأوعية الدموية من الساقين.

لكنها تستغرق فترة قصيرة من الوقت مع المريض وتختفي باستخدام بعض أنواع العلاج والمتابعة التي تتم بعد عملية تقوس الساق.

مرض تقوس الساقين من الأمراض التي معروفة باصابتها في العظام وقد يصاب به الانسان في سن صغير، وذلك بسبب بعض من الأسباب وأن التقوس العظام هو مرض في العظام يسبب تقوس الساقين للخارج كما ويسبب بظهور بصورة غير طبيعية ولكن هذا المرض يتنوع عدة انواع نسال الله لكم التوفيق.