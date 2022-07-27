تجربتي مع فتشر للشحن ابرز السلبيات والايجابيات ، لقد تسائل الكثير من الأفراد حول التعرف على احدى شركات الشحن شركة فتشر للشحن ابرز السلبيات والايجابيات ، إذ انها تعد من الشركات التي تختص بعملية الشحن ومن أشهرها ، والذي أثار الهام الجميع هو وصوللها الى أن تكون الشركة الأفضل والرائدة في مجال الشحن في منطقة الشرق الأوسط ، تعمل على التسليم الطلبيات من مختلف الشركات والمتاجر الالكترونية وخاصة الشركات الصينية ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

شركة فتشر

Fetchr هي إحدى الشركات المتقدمة العاملة في نظام البيع والشحن والتوصيل عبر الإنترنت، وقد تأسست شركة Fetchr عام 2012، واستطاعت أن تكون من أفضل الشركات العاملة في هذا المجال، حيث تعمل هذه الشركة على تغطية معظم المتاجر الإلكترونية، ولديها أيضًا عملاء في جميع أنحاء العالم، وقد تعمل على نطاق محلي ودولي، وقد تقدم خدمات التوصيل والإرجاع، وما يميز هذه الشركة أنها تقدم مبيعات في وقت قصير جدًا، وفي السنوات الأخيرة تمكنت من تطوير تقنياتها، ووصلت جميع الطلبات إلى جميع البلدان والأماكن.

تجربتي مع Fetchr Shipping

كانت تجربتي مع Fetchr رائعة حقًا، خاصة وأنني طلبت دائمًا المنتجات عبر الإنترنت ووجدت صعوبة كبيرة في الحصول على هذه المبيعات لي، وأحيانًا حصلت على المبيعات التي طلبتها بعد عدة أشهر، وبدأت بالفعل أشعر بالانزعاج من هذه المشكلة حتى عرفتني صديقة لي أنني كنت مقربًا من فتشر، وأخبرتني أنها توصل أي منتج تطلبه إلى أي مكان تريده في وقت قياسي للغاية، وفي البداية لم أصدق هذا الأمر، لكنني جربت وطلبت المنتجات، وتواصلت مع عملاء Fetchr، وبعد أسبوع فقط من طلبي للطلبات التي تلقيتها، وبعد ذلك بدأت في الاعتماد على هذه الشركة لتوصيل المنتجات التي أطلبها، لذلك أنصح أي شخص يطلب المنتجات عبر الإنترنت بالتواصل مع Fetchr من أجل الوصول إلى المبيعات التي تتطلبها في وقت قصير جدًا، بالإضافة إلى أن الشركة تتمتع بمصداقية عالية وكفاءة مميزة.

ميزات فتشر

هناك العديد من المزايا التي تتمتع بها شركة Fetchr Cargo، وهذا سيجعلها من أفضل الشركات العاملة في مجال مبيعات الشحن عبر الإنترنت، ومن أهم هذه الميزات

يتم استلام الطلبات بعد أسبوع أو أسبوعين من وضعها.

يتم الدفع بعد تسليم الطلبات.

من الممكن إرجاع الطلبات بعد طلبها من خلال الشركة.

يقدم الشحن الدولي حيث يمكن طلب المبيعات من دول متعددة.

يقدم خدمة الشحن المباشر.

كيفية شحن طلبية من فتشر

هناك طريقة معينة يتم من خلالها شحن الطلب من فتشر، ولكي يصل الطلب في وقت قصير، يجب الالتزام بهذه الطريقة، وهي اتباع الخطوات التالية

دخول الموقع الرسمي لشركة فتشر.

انقر فوق كلمة تتبع طلبك.

بعد ذلك يتم إدخال رقم التتبع في المكان المخصص لذلك.

انقر فوق كلمة تعقب، ثم تكتمل عملية طلب الشحن.

كيفية استلام الشحنة من فتشر

يوجد العديد من الأشخاص الذين يجدون صعوبة بالغة في تلقي طلباتهم من Fetchr، ولكن سنعرض لك أدناه الطريقة الصحيحة لتلقي الطلبات

بعد تقديم الطلب، سيتم استلام رسالة من العميل حول تاريخ ومكان وصول الطلب.

بعد استلام الرسالة يجب أن تذهب إلى المكان المحدد من قبل العميل.

يتم استلام الطلب في غضون أسبوعين، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك ضغوط، ويأتي الطلب متأخرًا.

طرق الاتصال بفتشر

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التواصل مع شركة Fetchr Shipping Company، فهذه الطرق معترف بها من قبل الشركة، وتقدم لعملائها من أجل تسهيل عملية الاتصال لهم وتسهيل وصول طلباتهم في الوقت المحدد. طرق التواصل مع فتشر هي كالتالي

الموقع شارع الأمير سعد بن عبد الرحمن _ فرعي _ حي الروابي _ الرياض _ المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف 8003010004.

الموقع الإلكتروني يمكن الوصول إليه مباشرة.

تطبيقات فتشر

فتشر هي إحدى الشركات عالية التطور التي لديها عملاء في جميع أنحاء الوطن العربي والشرق الأوسط بأكمله، لأنها تعتبر من الشركات الرائدة في مجال مبيعات الشحن عبر الإنترنت، حيث تعمل ما يقرب من عشر سنوات في هذا المجال، وهذا سيجعلها واحدة من العديد من الأشخاص الذين وافقوا على الشركات، ولأن الطلب عليها قد زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فقد تعلمت الشركة تصميم تطبيقات لهم يمكن من خلالها لعملائهم التواصل معهم في طريقة سهلة والتعرف على الخدمات التي يقدمونها. تطبيقات فتشر هي

تطبيق فتشر لهواتف الأندرويد يمكن تحميله مباشرة بالضغط على الرابط التالي ““.

تطبيق فتشر للأيفون يمكن تحميله مباشرة بالضغط على الرابط التالي ““.

عيوب فتشر

على الرغم من مقدار المزايا التي تتمتع بها فتشر، إلا أن لها سلبيات أيضًا، خاصة في السنوات الأخيرة، فقد تراجعت الشركة عن الكفاءة التي كانت تعمل بها سابقًا، ومن أبرز سلبيات فتشر ما يلي

يستغرق تسليم الطلبات وقتًا طويلاً.

لا تتواصل مع عملائها بشكل مستمر، وهذا من شأنه أن يجعل العملاء لا يفضلون التعامل معها مرة أخرى.

إنه لا يسلم الطلبات إلى المكان الذي يحدده له العملاء، بل يجبرهم على المكان الذي تحدده لهم.

ليس لديها أرقام صالحة للتعامل معها، وهذه مشكلة واجهها بعض العملاء عند اتصالهم بالشركة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم حول التعرف على التفاصيل المتعلقة بإحدى التجارب مع أفضل الشركات التي تعمل بالشحن في الشرق الأوسط تجربتي مع فتشر للشحن ابرز السلبيات والايجابيات ، و تطبيقات فتشر و عيوب شركة فتشر ، و طرق الاتصال بفتشر .