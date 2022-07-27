تجربتي مع فطريات الاظافر والحل النهائي لها ، لقد تسائل الكثير من الأفراد حول التعرف علىتجربتي مع فطريات الاظافر والحل النهائي لها ، ويعد الاصابة بفطريات الأظافر من المشاكل الخطيرة التي قد يعاني منها الكثير من الناس ، مما اوضح الكثير من الاشخاص حول انه عدوى بكتيرية خطيرة تؤدي إلى تغير لون الأظافر بالإضافة إلى حدوث التشقق المؤلم والمزعج، تابعوا معنا للمزيد من المعلومات .

ما هو فطريات أظافر القدم

فطريات الأظافر مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الناس، وتسببها عدوى بكتيرية أو فيروسية خطيرة تتسبب في تغير لون الجلد المحيط بالأظافر إلى اللون الأخضر الغامق، وعلى الرغم من أن فطريات الأظافر غير مؤلمة لبعض الناس، يمكن أن يسبب إحراجًا شديدًا. وقلة الثقة بالنفس، فضلا عن أنه يسبب ظهور العديد من الأعراض أو التي تحتاج إلى تدخل طبي في بعض الأحيان.

تجربتي مع فطريات أظافر القدم

فطريات أظافر القدم مشكلة خطيرة أثرت سلبًا على نسبة كبيرة من الناس، وتجاربهم كلها واضحة كالآتي

أكدت امرأة كانت تعاني من فطريات الأظافر لفترة طويلة ذلك ؛ منعها هذا من ارتداء أحذية مفتوحة، لكن استخدامها لملح البحر ساعدها في التخلص منها بسرعة.

وذكر شاب آخر أنه كان يعاني من عدم القدرة على تقليم أظافره بسبب الانتشار المفرط للفطريات حولهم، لكن استخدامه لمسحوق الثلج والنشا تخلص من هذه الفطريات بعد أسبوع واحد فقط.

وأكدت فتاة أخرى أنها كانت تعاني من هذه الفطريات لفترة طويلة، لكن أحد أقاربها نصحها باستخدام زيت النيم، الذي عالج هذه المشكلة بعد ثلاثة أيام فقط.

أسباب فطريات الأظافر

فطريات الأظافر من المشاكل المزعجة التي تنتج عن عدة أسباب، وكلها واضحة كالآتي

ضعف تدفق الدم إلى الأظافر بسبب تقدم العمر ؛ ثم تبطئ عملية نمو الظفر أو التحول.

التعرق المفرط.

– الإفراط في ارتداء الجوارب التي تمنع امتصاص العرق.

إصابة الظفر بإصابة معينة تؤدي إلى تلوثه.

التواجد الدائم في مكان رطب جدا.

ارتدِ أحذية مغلقة لفترة طويلة من الزمن.

أمراض الجهاز الهضمي الخطيرة.

الإصابة بمرض مزمن يمنع مقاومة الفطريات الضارة التي تصيب الأظافر.

أعراض فطريات الأظافر

تظهر فطريات أظافر القدم على شكل مجموعة من الأعراض أو ، تتضح جميعها فيما يلي

هشاشة ملحوظة في الأظافر.

خشونة الأظافر.

تشوه واضح في شكل الظفر.

تراكم البكتيريا تحت الظفر. ومن ثم تغير لونه إلى لون غامق نسبيًا.

انفصال الظفر عن وضعه الطبيعي.

رائحة كريهة تخرج من الظفر.

سهولة تكسير وتقسيم الظفر.

ظهور مشكلة الأظافر السميكة.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بفطريات الأظافر

هناك العديد من المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بفطر الأظافر أكثر من غيرها، وتتضح كل هذه الحالات فيما يلي

البالغون نتيجة لبسهم المستمر للأحذية المغلقة التي تمنع دخول الهواء وتزيد من تراكم العرق على الأظافر.

مرضى السكر نتيجة عدم قدرة جهازهم المناعي على مقاومة الفطريات أو البكتيريا الضارة الموجودة بكثرة في هذه المنطقة من الجسم.

كبار السن وخاصة مع نقص الدم لأطراف الجسم مما يمنع عملية تغيير الأظافر بشكل دوري.

الأشخاص الذين يدخنون بشكل خاص، ومعظمهم يعانون من صعوبة وصول الدم إلى أطراف الجسم بالطريقة العادية.

هل فطريات الأظافر معدية

الجواب نعم، فطريات الأظافر مرض معدي ينتقل من إنسان لآخر، وقد ينتقل أيضًا عند ملامسته لسطح يحتوي على هذه الفطريات أو البكتيريا الضارة. كما يجب تعقيم اليدين والقدمين باستمرار، خاصة عند لمس أي سطح أو شخص مصاب.

المضاعفات التي تسببها فطريات الأظافر

فطريات الأظافر من المشاكل التي يجب معالجتها في مرحلة مبكرة لتلافي المضاعفات الخطيرة التي تسببها. تظهر هذه المضاعفات في الآتي

ألم شديد يصعب تحمله.

حكة مفرطة.

التهاب الجسم نتيجة دخول هذه الفطريات إلى مجرى الدم.

الحل النهائي للقضاء على فطريات الأظافر

يحتاج مرضى فطريات الأظافر إلى العلاج والتخلص منها مبكرًا حفاظًا على الجسم ومنع حدوث أي مشاكل خطيرة، ومن هذه الحلول ما يلي

العلاجات الطبية للقضاء على فطريات الأظافر

هناك العديد من العلاجات الطبية التي تساعد في القضاء على فطريات الأظافر المزعجة في أسرع وقت ممكن، وأبرزها ما يلي

الأدوية الطبية التي تحارب الفطريات والبكتيريا الضارة.

كريمات موضعية

تدخل جراحي بسيط لإزالة هذه الفطريات.

استخدام الليزر للتخلص بسرعة من فطريات الأظافر.

يقوم بعض الأطباء بإزالة الظفر بالكامل، لكن هذا يحدث مع مجموعة معينة من الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية مستمرة للتغلب على الآثار الجانبية.

العلاجات المنزلية للقضاء على فطريات أظافر القدم

تساعد العديد من العلاجات المنزلية في التغلب على فطريات الأظافر والتخلص منها نهائيًا. هذه الأنواع من العلاجات هي كما يلي

زيت شجرة الشاي يحتوي هذا الزيت على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. ثم تقتل الفطريات الضارة، لذلك لا بد من وضع هذا الزيت على الظفر مرتين خلال النهار.

زيت الأوريجانو يحتوي على نسبة عالية من الثيمول الذي يساعد على محاربة البكتيريا والسموم الضارة، ويوصى بدهانه ثلاث مرات خلال اليوم.

زيت أوراق التوت هذا المستخلص الطبيعي الغني بالمواد المضادة للالتهابات، يساعد في الحفاظ على الظفر وإزالة البكتيريا المحيطة به.

خل التفاح ينصح العديد من المتخصصين بخلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من الماء. ثم يغسلون أظافرهم بشكل دوري للحصول على نتيجة مميزة.

زيت النيم يحتوي هذا الزيت على العديد من العناصر الطبيعية التي تساهم في إزالة البكتيريا الضارة التي تتجمع حول الظفر وتؤثر عليه بشكل سلبي.

استخدام الليزر لعلاج فطريات أظافر القدم

تعمل أجهزة الليزر على قتل البكتيريا والفطريات الضارة التي تتجمع حول الأظافر عن طريق إصدار مجموعة من الأشعة أو الموجات التي تؤدي إلى إزالة هذه الفطريات ؛ ومن ثم تقليل نسبة حدوث الآلام الشديدة أو الحكة التي تسببها هذه الالتهابات أو الفطريات، وبالتالي يفضل استخدام هذه الأجهزة من قبل طبيب مختص لتحديد درجة الحرارة ؛ ومن هنا لا يعاني المريض من أي من المضاعفات الخطيرة التي تؤثر عليه بشكل سلبي.

نصائح لمنع فطريات الأظافر

هناك عدد من النصائح التي تساعد على إتباعها في منع مخاطر الإصابة بمشكلة فطريات الأظافر والتي يصعب تحملها، وهذه النصائح هي كما يلي

عدم التواجد في بيئة أو مكان رطب لفترة طويلة مع ضرورة ارتداء الجوارب عند السفر في هذه البيئة للعمل.

يجب تعقيم الأيدي، خاصة عند لمس الظفر المصاب.

ارتداء أحذية مفتوحة تمنح القدمين التهوية المطلوبة ؛ ومن ثم منع تراكم هذه الفطريات.

الاستخدام المفرط للمنتجات الواقية التي تساعد على حماية أصابع القدم واليدين.

صيانة دائمة للأظافر الجميلة والقصيرة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم حول التعرف على التفاصيل المتعلقة تجربتي مع فطريات الاظافر والحل النهائي لها ، و نصائح لمنع فطريات الأظافر ، و استخدام الليزر لعلاج فطريات أظافر القدم ، والعلاجات المنزلية للقضاء على فطريات أظافر القدم ، و المضاعفات التي تسببها فطريات الأظافر .