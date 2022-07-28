تجربتي مع فيتامين د للشعر ،منذ نعومة اظافري وأنا أتمتع بشعر رائع وفريد من نوعه وجذاب، وقد كنت اتباهى بشعري دائمًا بين أصدقائي وأهلي، وظل الأمر كذلك حتى في مرحلة المراهقة وكذلك أثناء القسم الأول وانا في العشرينات في عمري، بعد ذلك تزوجت وحملت بسرعة، وبدأت ألاحظ بعض الاختلافات على شعري بدأ شعري بالنزول بكميات كبيرة وظاهرة، وكذلك بدأت أعاني من بهاتت لونه وتقصفه.

تجربتي مع فيتامين د للشعر

قررت أن أشرح لك هذه التجربة حتى تستفيد منها وتتعرف على أسباب نقص الفيتامينات في أجسامنا وبعض التجارب التي نشرحها لك على النحو التالي

التجربة الاولى

تروي إحدى الفتيات تجربتها في تساقط الشعر وتقول إن شعري كان غزيرًا وصحيًا قبل الحمل، لكن ما حدث لي بعد فترة وجيزة من الحمل هو أنني لاحظت تساقط شعري بغزارة.

قررت الذهاب إلى الطبيب لاستشارته، وبالفعل ذهبت، وبعد الفحص طلب مني إجراء بعض الفحوصات والتحاليل، والتي من خلالها تبين أن سبب تساقط شعري هو نقص مستويات فيتامين (د). في جسدي، فأعطاني الطبيب بعض الأدوية والفيتامينات وخصص لي عددًا من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د، مثل الأسماك نوع التونة.

واصلت تناول الأدوية والأطعمة التي وصفها لي الطبيب، ولاحظت خلالها تحسنًا ملحوظًا في شعري وانخفض معدل تساقط الشعر.

حاول مرة أخرى

فتاة تتحدث عن تجربتها مع تساقط الشعر. تقول إنني أعاني من تساقط الشعر بشكل مستمر، والذي نتج عن فقر الدم، وكذلك من نقص عدد من الفيتامينات في جسدي، وخاصة فيتامين د.

لقد بحثت عن العديد من الطرق التي قد تساعدني في التخلص من تساقط الشعر وجربت العديد من الوصفات ولكن دون جدوى، وتفاقم الوضع وازدادت مشكلة تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

نصحني بعض أصدقائي، الذين كانوا يعانون أيضًا من نفس المشكلة، بالذهاب إلى الطبيب، لذلك اتبعت النصيحة للذهاب بالفعل، وبعد الفحص، أخبرني أنني أعاني من نقص فيتامين د، وهو أول وآخر شيء يتحكم في عملية تساقط الشعر.

وصف لي الطبيب بعض الأنواع المحددة من المكملات الغذائية بفيتامين D3، وكلاهما ساعدني في إيقاف التساقط، وبعد فترة قصيرة لاحظت نمو شعري وزيادته بالإضافة إلى إعطائه لمعانًا ونعومة.

بعد تجربتي مع فيتامين د للشعر أنصح بعدم تناول الفيتامينات بمفردك وبدون استشارة الطبيب وبعد إجراء الفحوصات اللازمة حتى لو كنت تعانين من نفس المشكلة التي أعاني منها مع تساقط الشعر، وذلك للتعرف على نسبة ونوع نقص الفيتامينات وذلك لتحديد الجرعة المناسبة لكل حالة.

ما هو فيتامين د

يطلق عليه أيضًا فيتامين أشعة الشمس، حيث يمكن للجسم إنتاجه بمفرده عند التعرض لأشعة الشمس. إنه نوع من الفيتامينات ينتمي إلى مجموعة سيكوستيرويد التي لديها القدرة على الذوبان في الدهون. يتميز هذا الفيتامين عن غيره بوجود عدة أشكال وهي فيتامين D1 و D2 و D3 و D4 و D5.

أسباب نقص فيتامين د

بعد عرض تجربتي مع فيتامين د للشعر، أقدم لكم أسباب نقص فيتامين د، والتي تؤدي إلى تساقط الشعر، بالإضافة إلى بعض المشاكل الجسدية الأخرى. بعض الأسباب كالتالي

عدم التعرض للشمس بشكل كافٍ، حيث أن الشمس هي أحد المصادر الرئيسية للفيتامين والأشخاص الذين يعيشون في خطوط العرض الشمالية هم أكثر عرضة لها.

القيام ببعض عمليات إنقاص الوزن، خاصة تلك المتعلقة بمنطقة المعدة، لأنها تجعل الجسم غير قادر على امتصاص الفيتامينات بأنواعها.

الإفراط في استخدام الأدوية التي قد تقلل من قدرة الجسم على الاستفادة الكاملة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة، خاصة الأدوية التي يتم صرفها بدون تذكرة طبية.

يلعب التدخين دورًا رئيسيًا في التأثير على مستوى الفيتامينات في الجسم.

الإصابة ببعض الأمراض وخاصة أمراض الكبد والكلى حيث لا تؤدي الأمراض السابقة إلى تنشيط الإنزيمات المسؤولة عن تحفيز فيتامين د وزيادة إنتاجه.

التعرض لاضطرابات الجهاز الهضمي، والتي تعد من أكثر العوامل المؤثرة على مستويات فيتامين د، مثل مرض كرون والتليف الكيسي.

فوائد فيتامين د للجسم والشعر والبشرة

هناك العديد من الفوائد لفيتامين د للجسم والشعر والجلد، ومنها ما يلي

مهم جدا في تقوية العظام وتشكيلها بشكل صحيح وسليم لأنه يزيد من معدلات امتصاص الكالسيوم داخل الجسم.

يقي الجسم من مرض السكري لما له من دور كبير في تنشيط البنكرياس وزيادة مستويات الأنسولين في الجسم.

يقلل من الإصابة بالأنفلونزا خاصة في فصل الشتاء، وقد ثبت ذلك من خلال الدراسات، حيث يقلل من معدل الإصابة بنسبة 40٪.

يحافظ على صحة الرضع ويحمي أجسامهم من التعرض للربو والأكزيما وبعض أنواع العدوى الأخرى.

يساعد على إتمام عملية الحمل بشكل صحيح وعدم التعرض لمرحلة ما قبل تسمم الحمل وكذلك سكري الحمل.

يقي النساء من مختلف أنواع السرطانات، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون، ويقي الرجال من سرطان البروستاتا.

يقلل من أمراض القلب وأهمها التصلب المتعدد والسكتات الدماغية ويحمي الشرايين من الانسداد.

يساهم في التخلص من اختلال المعادن في الجسم مما يحسن أداء وصحة الكلى.

يقلل من معدلات الالتهاب في الجسم.

يساعد الرئة على القيام بعملها.

يساعد في حل العديد من المشاكل التي يتعرض لها الشعر، مثل تساقط الشعر وجفافه، كما أنه يعمل على تقوية الشعر من جذوره إلى أطرافه.

يساهم بشكل كبير في نمو الشعر السليم والقوي ويساعد أيضًا في علاج الحالات النفسية التي قد تسبب تساقط الشعر الغزير.

يساعد على حماية البشرة وجعلها نضرة وبراقة، فضلاً عن دوره في محاربة علامات الشيخوخة والشيخوخة المبكرة.

يحارب تجاعيد الجلد عن طريق تعويض الجلد عن الخلايا الميتة.

يلعب دورًا رئيسيًا في علاج الصدفية من خلال استخدام الكريمات التي تحتوي على مستويات عالية من فيتامين د.

يساعد في التخلص من حب الشباب والندبات والآثار المصاحبة لها لأنه يحد ويمنع انتشار البكتيريا والجراثيم التي تسبب الالتهابات والحبوب بأنواعها.

مصادر الحصول على فيتامين د

لقد ساعدتني تجربتي مع فيتامين د للشعر في التعرف على مصادر فيتامين د، حيث توجد العديد من المصادر التي يمكن الحصول منها على فيتامين د، وأهمها ما يلي

– التعرض لأشعة الشمس في بداية النهار أي في الصباح، وتجنب الوقوف فيها عند ارتفاع درجات الحرارة خاصة عند الظهر.

وهي متوفرة بكميات كبيرة في كبد البقر.

توجد بنسب عالية في جميع أنواع الأسماك وخاصة التونة والسلمون وبعض أنواع السردين.

متوفر في البيض وجميع أنواع الجبن والزبادي.

يوجد في الزيوت المستخرجة من كبد سمك القد.

عصير البرتقال.

مكملات فيتامين د وحبوبه.

أعراض نقص فيتامين د

يتعرض الكثير من الأشخاص لنقص فيتامين (د) مما يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض لديهم والتي يمكن أن تظهر على النحو التالي

ألم شديد في العظام، خاصة في أسفل الظهر والساقين.

التعرض لبعض الأمراض المناعية وخاصة أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل وبعض أنواع التصلب المتعدد.

ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدلات النوبات القلبية.

تساقط الشعر بكميات كبيرة ومرض الثعلبة.

الشعور بالتعب معظم الوقت، التعب والصداع المستمر.

التعرض للاكتئاب والتوتر والقلق، وكلاهما يؤدي إلى قلة التركيز وانخفاض مستويات الذكاء والخمول والكسل.

تشنّج عضلي.

انحناء الظهر.

زيادة مستويات الدهون وبالتالي السمنة.

الإصابة المستمرة بالعدوى البكتيرية والفيروسية.

التهاب اللثة وتسوس الأسنان.

لحسن الحظ أنه من المستطاع شراء فيتامين د على هيئة حبوب من جميع الصيدليات ويوجد بها مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى الضرورية لصحة الشعر، ذلك أن وجود فيتامين د مع هذه الفيتامينات يجعل الشعر له فائدة كبيرة و مضاعفة، كما تستطيعون تناول نوعين الحبوب نسأل الله لكم التوفيق.