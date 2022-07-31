تجربتي مع فيتامين سي للتبيض ، دوامت على استخدام فيتامين سي المفيد جدا للبشرة حيث كنت أريد تفتيح بشرتي وقد قالت لي الطبيبة الجلدية المشرفة على حالتي أن فيتامين سي سوف يساهم في تبييض البشرة ونضارتها، كما نصحتني باستعمال سيروم فيتامين سي الذي يضم حمض الاسكوربيك ومن النصائح التي وجهتها لي الطبيبة المختصة بالأمراض الجلدية أن فيتامين سي يمكن أن يفقد صفات علاجه إذا تم خلطه مع كريمات أخرى .

تجربتي مع فيتامين سي للتبييض

قبل تجربتي مع فيتامين سي للتبييض، كان لدي الكثير من النمش على يدي، عندما كنت أتحقق من مظهر يدي، لم أر النمش بوضوح، أعاني من حروق الشمس على وجهي من كلا الجانبين، بعد أن اعتدت فيتامين ج، قلل بشكل كبير من هذه الحروق، وأشعر بالحيوية في بشرتي. ونعومة بشرتي.

لقد تشاورت مع خبير بشرة قبل أن أبدأ تجربتي مع فيتامين سي للتبييض، حيث أطلعتني على بعض التفاصيل حول هذا الفيتامين، بما في ذلك تعزيز إنتاج الكولاجين الضروري ؛ من أجل الحفاظ على الشباب، يعتبر مصل فيتامين سي سائلًا معقدًا يجمع بين الزيت والسائل وله العديد من الفوائد الأخرى عند استخدامه.

على حد قول إحدى الفتيات، أعربت عن معاناتها من سواد الجلد، ويرجع ذلك إلى تعرضها المستمر والطويل للشمس، وقد استخدمت العديد من الكريمات ولم تر ثمارها من قبل، وجاءت إحدى صديقاتها وأوصتها باستخدام كريم فيتامين سي لتبييض الوجه، وهي حصلت على ما أرادت بعد أن استخدمته ولاحظت الفرق في وجهها.

هل فيتامين سي يستخدم للتبييض

عندما أتحدث عن تجربتي مع فيتامين سي للتبييض، نعلم أن هناك مضادات أكسدة في فيتامين ج تُظهر فعاليتها عند استخدامها محليًا على الجلد ؛ لمعالجة التغيرات التي يمر بها الجلد مع تقدم العمر.

لذلك يستخدم فيتامين سي في التبييض لمحاربة التصبغ عن طريق الحد من تكوين بروتين أكبر يسمى (الميلانين) وهو المسؤول تماما عن تصبغ الجلد والبقع التي تظهر فيه، حيث نرى دراسة تكشف أهمية استخدام فيتامين C جنبًا إلى جنب مع فيتامين E. E “؛ لتقليل تكوين الميلانين.

كما أنه من الجيد والمفيد استخدامه مع منتجات الصويا وعرق السوس، لما لهما من فوائد معًا في تعزيز قدرة فيتامين سي على علاج التصبغ.

وعندما أجريت دراسة على النساء المصابات بالكلف الذي يغير لون بشرتهن، ثم قارنوا النتائج بعد استخدام الهيدروكينون وفيتامين سي، وأخيراً نرى مدى فعالية فيتامين سي في علاج الكلف بنسبة 93٪، لذلك تم إثبات أهميته.

أما بالنسبة للآثار الجانبية فقد تسبب الهيدروكينون بنسبة كبيرة بلغت 68.6٪ بينما تسبب فيتامين سي بنسبة 6.2٪.

فعالية مركبات فيتامين سي للتبييض

هناك مشكلة واحدة في تجربتي مع فيتامين سي للتبييض لأنه بطبيعته مركب غير مستقر ؛ لذلك، تمت دراستها جيدًا ووجدت أنها مركبات مستقرة عند وضعها على سطح الجلد.

تم تطويره من مركب كيميائي فعال يسمى حمض الأسكوربيك، مما جعله استخدامات مهمة في مختلف المجالات الطبية، ومن الأفضل استخدامه بطريقة موضعية ؛ وذلك بسبب قدرة الجلد العالية على امتصاصه وإمكانية التمتع بخصائصه، ولا ينصح باستخدامه عن طريق الفم ؛ ويرجع ذلك إلى قلة امتصاص الجسم بالطريقة المطلوبة، وهناك أدلة على استخدام فيتامين سي لمدة 16 أسبوعًا، وهذه الفترة لها القدرة على تقليل تصبغ الجلد وتبييضه.

كيف يمكن استخدام فيتامين سي للتبييض

تكثر في المحلات منتجات فيتامين سي، حيث يبحث عنها الجميع للوصول إلى النضارة المرغوبة للبشرة، وهي منتجات شفافة ليس لها لون، مثل

كانت تجربتي مع فيتامين سي للتبييض في شكل مصل أو مصل.

ملصقات توضع على سطح الجلد.

الكريمات التي تحتوي على فيتامين سي.

نصائح لاستخدام فيتامين سي للتبييض

من أجل الحصول على نتائج ممتازة مع استخدامك لفيتامين سي، يجب عليك اتباع ما يلي

استخدمي غسول وجه طبي يناسب وجهك قبل وضع فيتامين سي.

ضع مرطبًا طبيًا على وجهك.

ضع العبوة التي يضرب بها المثل في مكان بعيدًا عن ضوء الشمس ؛ لأن هذا المركب يتأكسد عند تعرضه لأشعة الشمس مما يجعله يفقد فعاليته.

يجب استخدام فيتامين سي بعد تعرض بشرتك للشمس وليس قبل حدوث ذلك، لأن أشعة الشمس لها دور في تقليل مستويات فيتامين سي على سطح الجلد.

احرصي على عدم استخدامه مع أي منتج حمضي آخر على الجلد، على سبيل المثال الريتينول، لأنهما يهيجان الجلد معًا.

إذا كنت تستخدم الريتينول في يوم الريتينول، فاحرص على عدم استخدام فيتامين سي في ذلك اليوم.

احتفظ بفيتامين سي في مكان مظلم وبارد، بعيدًا عن الهواء ؛ هذا من أجل منع انهيار المواد الفعالة فيه.

احرص على استخدام واقي الشمس.

عليك أن تبقي المصل في صندوق مظلم.

فوائد استخدام فيتامين سي للتبييض

بالإضافة إلى كل ما ذكرناه عن فيتامين سي وماذا يفعل للبشرة، هناك استخدامات مختلفة له نظرًا لفوائده المتعددة التي تجعل بشرتك بيضاء ونضرة ومشرقة. معًا نذكر أهم هذه الفوائد

تراكم الكولاجين.

منع أي أكسدة للجلد قد يعمل على إتلافه.

تعزيز تمايز الخلايا الكيراتينية.

حماية البشرة من التغيرات التي قد تتعرض لها وتتلفها.

يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

تقليل ظهور البقع والخطوط على الجلد. وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة الخاصة بظهور علامات الشيخوخة.

يساهم في توحيد لون البشرة عن طريق تقليل إنتاج الميلانين الذي يسبب ظهور التصبغات والبقع الداكنة.

يساهم في ترطيب البشرة.

يحارب التجاعيد.

الآثار الجانبية لفيتامين سي

ظهور النتوءات العظمية بشكل واضح وفقًا لما أصدرته مؤسسة التهاب المفاصل، فإن وجود فيتامين سي بمستويات عالية في الجسم يزيد من فرصة ظهور النتوءات العظمية.

وجدت في تجربتي مع فيتامين سي للتبييض أنه قد يسبب ارتفاع مفرط في مستويات الحديد في الدم، لأن وجود فيتامين سي يحفز امتصاص الحديد في الجسم.

زيادة فيتامين سي في الجسم، يمكن أن يعمل على تقليل فيتامين ب 12 والنحاس داخل الجسم، لذلك هناك خلل في العناصر الغذائية وضعف قدرة الجسم على معالجة العناصر الغذائية الأخرى.

في حالة وجود حصوات الكلى، يتم تحويل فيتامين ج ويتم التخلص من المستويات الزائدة منه على شكل أكسالات، والتي تفرز عن طريق البول، ولكن إذا ارتبطت هذه المعادلة بأحد المعادن في الجسم.

إن الإفراط في تناول مكملات فيتامين سي يقلل من قدرة الجسم على إنتاج الكوليسترول الذي يفيد الجسم، وخاصة عند أولئك الذين يتناولون عقار (مركب سيمفاستاتين نياسين).

تجنب أضرار فيتامين سي

ولكي تتمكن من تناول فيتامين سي بأمان وتجنب الآثار الجانبية التي يسببها داخل الجسم، يجب اتباع بعض التعليمات والعمل على تنفيذها، وهي

يعتمد على المصادر الطبيعية لفيتامين سي الموجود في أغذية متعددة مثل (الجوافة، البرتقال، الليمون، الفلفل، الكيوي، الفراولة).

تجنب تناول المكملات الغذائية بدونها، واستشر طبيبك أولاً قبل تناول أي نوع من فيتامين سي.

وتجدر الإشارة إلى أن جرعة فيتامين سي لا تتجاوز 2000 ميليغرام.

من الأفضل تناول مكمل فيتامين سي في الصباح وتجنب تناوله قبل النوم.

اشرب كمية كافية من الماء أثناء تناول مكملات فيتامين سي.

قد يؤدي الاستخدام المفرط لأقراص فيتامين سي الى مجموعة من المعضلات الصحية مثل القيء والاجهاد العام والصداع وبعض الاوجاع في الصدر والكتف تناول فيتامين سي بكثرة يسبب اوجاع في الجهاز الهضمي وبعض المعضلات فيه إذا تم الاكثار من وضع فيتامين سي على البشرة .