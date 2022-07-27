تجربتي مع فيلر جوفيديرم من خلال المميزات والاضرار ، لقد تسائل الكثير من الأفراد حول التعرف على تجربتي مع فيلر جوفيديرم ، إذ انه تلجأ العديد من النساء والفتيات الى استخدام فيلر جوفيديرم له فوائد عظيمة في تخلص الجسم مشاكل الجلد المزعجة ، ومن ثم تحسين مظهره ، وينصح استعالمه لتجنب القيام بالعمليات التجميلية ، وقد يؤدي الى حصول بعض الأثار الجانبية ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

ما هو حشو الجوفيديرم

حشو الجوفيديرم هو طريقة تجميلية حديثة تلعب دورًا مميزًا في زيادة حيوية ونضارة البشرة، من خلال التخلص سريعًا من مشاكل الجلد المزعجة. يحتوي هذا الفيلر على نسبة عالية من الفيتامينات المفيدة والكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد الجلد. ثم علاج التجاعيد والترهلات التي تزعج الكثير من الفتيات والنساء، وتجدر الإشارة إلى أن Juvederm Filler طريقة آمنة لا تسبب مضاعفات خطيرة يصعب التعامل معها، ولكنها قادرة على تحسين البشرة وتصحيح عيوبها عن طريق وضعها في أماكن محددة دون غيرها.

تجربتي مع حشو الجوفيديرم

حشو الجوفيديرم من أفضل الطرق التجميلية التي يمكن استخدامها لتصحيح عيوب البشرة، وتتضح تجارب العديد من النساء معها على النحو التالي

أفادت سيدة تبلغ من العمر 41 عامًا أنها كانت تعاني من خطوط دقيقة تحت العينين مع ترهل الجلد، لكن استخدام حشو Juvederm تخلص من هذه المشكلة بعد أسبوع واحد فقط.

وأكدت فتاة أخرى أنها تعاني من شحوب في الجلد بسبب فقر الدم والعديد من الأمراض الأخرى، لكن استخدامها حشو الجوفيديرم ساعدها على زيادة نضارة وحيوية البشرة.

قالت امرأة كانت تعاني من انتشار البقع الداكنة في أجزاء مختلفة من الجلد مع ظهور الهالات السوداء بشكل زائد، أن Juvederm Filler ساعدها في إخفاء هذه الهالات بعد ثلاثة أيام فقط.

ميزات حشو الجوفيديرم

هناك العديد من المزايا والفوائد التي يمكن الحصول عليها عند حقن الجلد بحشو Juvederm المميز، وتتضح كل هذه المزايا في ما يلي

يساعد في القضاء على علامات الشيخوخة والشيخوخة.

مناسب لجميع أنواع البشرة، ولا يزيد من حساسيتها أو احمرارها كما يحدث مع العديد من الأنواع الأخرى.

يزيد من جمال البشرة وإشراقها من خلال ترطيبها وإمدادها بالفيتامينات والعناصر التي تحتاجها.

يقضي على البقع الداكنة المنتشرة في البشرة للقضاء على مشكلة الهالات السوداء التي يصعب تحملها أو التعامل معها.

وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، بالإضافة إلى أن نتائجه تستمر لفترة طويلة من الزمن، بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى استخدام أي مخدر أثناء تطبيقه.

عيوب استخدام حشوات الجوفيديرم

بالرغم من أهمية حشو الجوفيديرم في شد الجلد وتحسين مظهره، إلا أنه يمكن أن يسبب العديد من الأضرار أبرزها ما يلي

احمرار في منطقة الحقن لفترة ولكن هذا الاحمرار لم يستمر أكثر من ثلاثة أيام فقط.

زيادة حساسية وتهيج الجلد مما يستدعي وضع الكريمات الطبية التي يوصي بها الطبيب المختص وبالجرعة التي يؤكدها كذلك.

الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية خطيرة ناتجة عن خطأ طبي وفي هذه الحالة يجب تناول المضادات الحيوية التي تساعد على قتل هذه العدوى الخطيرة.

تشعر المرأة بألم شديد في منطقة الحقن، وقد يستمر هذا الألم لفترة طويلة نسبيًا ؛ لذلك تحتاج هذه المرأة إلى العلاج الطبي الذي يساعد في تخفيف ذلك الألم المزعج.

تغيير مكان الحقن بحيث يتحول اللون الفاتح إلى لون غامق نسبيًا مما يتطلب تطبيق كريمات التفتيح الطبية المناسبة لنوع البشرة.

ما هي مدة بقاء حشو الجوفيديرم

تدوم حشوة الجوفيديرم من ستة أشهر إلى سنتين، ومن أجل الحصول على نتيجة مميزة يجب حقن هذا الفيلر بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف طبي متخصص. شد البشرة من الترهلات والتجاعيد، بالإضافة إلى قدرتها المميزة على التخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة التي تزيد من شحوب البشرة وتتمتع بنضارتها وحيويتها.

أنواع حشو الجوفيديرم

هناك أنواع عديدة من حشوات الجوفيديرم، وكلها تساعد في شد جميع أجزاء الجلد وزيادة حيويته ونضارته، وتوضح أنواع هذا الفيلر جميعًا في الآتي

Juvederm Fuller XC يعتبر من أشهر الأنواع خاصة أنه يحتوي على نسبة عالية من حمض الهيالورونيك. مما يساعد في امتلاء الخدين والقضاء على التجاعيد والخطوط الدقيقة.

Juvederm Volbella XC يساعد هذا النوع في نفخ الشفاه. ومن ثم القضاء على الخطوط الدقيقة التي تنتشر حول الفم وتسبب الإزعاج لصاحبها، حيث أنها تعيد حيوية البشرة في أسرع وقت ممكن.

Juvederm Ultra XC هذا النوع مناسب لجميع الأعمار الصغيرة. يساعد في انتفاخ الشفاه وشد الجلد وعلاج العديد من المشاكل التي يصعب التعامل معها أو علاجها بالكريمات الطبية.

Juvederm Ultra Plus XC يحتوي على نسبة عالية من المادة الفعالة ؛ مما يساعد في إعطاء البشرة إشراقة طبيعية والقضاء على جميع مشاكلها المزعجة.

Juvederm Voluma XC من أفضل الأنواع التي يمكن استخدامها للقضاء على الجلد المترهل الذي يصيب كبار السن بفضل محتواه العالي من الكولاجين الطبيعي.

الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء استخدام Juvederm Filler

هناك مجموعة من الاحتياطات التي يجب التركيز عليها أثناء استخدام Juvederm Filler لحقن الجلد، وكلها موضحة على النحو التالي

لا بد من تجنب التعرض النهائي لأشعة الشمس الضارة مع تجنب ممارسة التمارين الرياضية المضنية، خاصة أنها قد تضعف فعالية هذه الحقنة المميزة.

لا بد من تجنب استخدام هذه الحقن، خاصة عند المعاناة من أي أمراض جلدية خطيرة، إلى ما بعد انتهاء فترة العلاج.

الامتناع النهائي عن استخدام العلاجات الطبية التي تزيد من سيولة الدم، خاصة أنها قد تؤدي إلى نزيف حاد في موقع الحقن وتحت الجلد مباشرة.

من الضروري ة الطبيب المعالج في أسرع وقت ممكن، خاصة عند المعاناة من أي نوع من فرط الحساسية أو عند ظهور أي ألم يصعب تحمله.

حشو الشفاه Juvederm

حشو الجوفيديرم للشفاه من أفضل الأنواع التي يمكن اللجوء إليها من أجل نفخ الشفاه وإعطائها شكلاً مميزًا ومظهرًا رائعًا، بالإضافة إلى قدرتها المميزة على التخلص من جميع الخطوط الدقيقة المنتشرة حول الفم مما ينتج عنه في الإزعاج الذي يصعب التعامل معه، وإلى أن تظهر فاعلية هذا الفيلر في تركيب منطقة الفم وزيادة حيويتها وجمالها، من الضروري استخدام الحقن في الأماكن الصحيحة مع تجنب نهائي للتعرض للفم. التعرض للشمس اثناء استخدامه ويفضل الاستعانة بطبيب مختص للحصول على نتائج سريعة ومميزة.

سعر حشو جوفيديرم

تختلف تكلفة أو سعر حشوات Juvederm باختلاف الدولة التي يتم استخدامها فيها، ويوصى بما يلي

تتراوح تكلفتها في الولايات المتحدة الأمريكية من 565 إلى 623 دولارًا أمريكيًا.

يقع في المملكة العربية السعودية بسعر 500 ريال سعودي.

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