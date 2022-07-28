تجربتي مع قناع طين البحر الميت للوجه ،تتمثل تجربتي مع ماسك طين البحر الميت الذي يكون للوجه حيث أن بشرتي التي تعتبر انها دهنية وكنت أعاني من انتشار واسع للحبوب والبثور عليها لهذا نصحتني أحد زملائي بتجربة قناع الطين الميت الذي ساهم في تحسين ملمس بشرتي وجعلها اكثر النعومة والحيوية، قد استخدمته بالفعل من خلال وضع طبقة منه على البشرة بعد غسلها جيدًا بالماء والصابون.

تجربتي مع قناع طين البحر الميت للوجه

من أكثر أنواع الطين تميزًا واستخدامًا على نطاق واسع هو طين البحر الميت، واسمه يرجع إلى البحر الميت. لقد تم أخذه بالفعل من شواطئ وجوانب البحر الميت واستخدمه الناس في العديد من الاستخدامات غير التجميلية. يعمل على علاج بعض الأمراض وسنتعرف على فوائده بالتفصيل ونذكرك بتجربتي مع قناع طين البحر الميت للوجه

استخدمته سيدة عندما أوصى بها أحد أصدقائها، فقررت تجربته. في الواقع، تقول إنه بعد أسابيع قليلة، ظهرت بشرتها منتعشة ونتائج جيدة جدًا.

امرأة أخرى تحكي عن تجربتها معه، لكنها تؤكد أن النتائج ستكون مرضية أكثر عند تكرار القناع كل ثلاثة أيام، وبعد حوالي شهر نلاحظ الفرق بقوة، وبعد ذلك يمكننا أن نستمر كل أسبوع مرة واحدة.

فوائد طين البحر الميت للبشرة

كما تحدثنا سابقاً فإن طين البحر الميت له فوائد عديدة ويستعمل في أكثر من شيء، وتظهر نتائجه بسرعة كبيرة، لأنه من الأشياء التي وُجدت من الطبيعة، وبالتالي فهو مفيد جداً بالنسبة له. الإنسان وأعظم وأهم فوائده

يعالج العديد من الاضطرابات التي تحدث في الجلد وخاصة في علاج الأكزيما وحب الشباب التي تزعج الكثير من الناس، وكذلك الصدفية التي تظهر غالبًا في الجلد وتظهر بشكل غير لائق.

يحتوي طين البحر الميت على الكثير من المعادن، مما يساعد الجلد على التقشر بسرعة كبيرة، ويجدد الجلد ويجدد خلايا الجلد.

يعمل بشكل رائع على موازنة درجة الحموضة داخل الجلد.

يحسن المظهر الخارجي للوجه ويحافظ على نضارته من خلال إغلاق المسام وتقليل التجاعيد والخطوط التي تظهر على الوجه وزيادة مرونة الجلد.

قناع طين البحر الميت ينظف البشرة وخلاياها جيدًا وينظفها جيدًا من جميع السموم والأوساخ المتراكمة على الجلد، وكذلك الزيوت التي تفرزها خلايا الجلد وتتراكم عليها. يعمل هذا القناع على تنظيف البشرة بعمق من كل ذلك.

قناع طين البحر الميت للبشرة مرطب طبيعي لها. يحافظ على البشرة نظيفة ورطبة، ويحافظ على لونها الطبيعي، ويحميها من التغيرات التي تطرأ بسبب العوامل الخارجية، ويعالج الجفاف، ويشد البشرة، ويعيد شبابها وحيويتها.

فوائد طين البحر الميت للجسم

كما ذكرنا من فوائد طين البحر الميت للبشرة، فإن له فوائد عديدة ومتعددة لجميع أجزاء الجسم الأخرى، وسنذكر لكم بعضًا من تلك الفوائد

التخلص من الصدفية من أكثر الأمور التي يمكن علاجها بهذا الوحل لاحتوائه على أملاح معدنية وفيرة.

يزيل الشوائب والأوساخ من البشرة الجافة، ينظفها ويطهرها جيداً، يزيل الجلد الميت المتراكم من الجلد ويعمل على ترطيبه.

يعمل على تهدئة بعض الالتهابات في منطقة الظهر، حيث ثبت علميًا أن هذا الطين لديه القدرة على تخفيف الآلام المزمنة في منطقة الظهر، عند الاستمرار في ذلك لمدة ثلاثة أسابيع ووضعه خمس مرات في الأسبوع.

يعالج اضطرابات الجلد بسبب وجود العديد من المعادن التي تقشر الجلد بشكل طبيعي وتحافظ على توازن درجة الحموضة في الجلد.

يعالج بعض مشاكل الشعر مثل تساقط الشعر عن طريق تدليك فروة الرأس جيداً بهذا الطين وتركه لمدة عشر دقائق على الأقل، ثم شطف الشعر جيداً وتنظيفه واستخدامه مرة في الأسبوع.

هذا الطين ممتاز جدا في علاج السيلوليت لاحتوائه على أهم المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

كيفية استخدام طين البحر الميت للوجه

هناك خطوات بسيطة يجب اتباعها قبل وضع قناع طين البحر الميت على الوجه للحصول على نتائج سريعة ومرضية للغاية. لذلك يجب اتباع هذه الخطوات للحصول على أفضل نتيجة تجربتي مع قناع طين البحر الميت للوجه

يجب أولاً غسل الوجه جيدًا بالماء والصابون أو نوع المستحضر الذي تستخدمه على بشرتك، ثم ترك الماء على وجهك دون جفاف.

بعد ذلك ينتشر الطين على الوجه المبلل قليلاً واحرصي على عدم لمس العينين.

يترك على البشرة لمدة عشرين دقيقة كاملة لا تقل عن ذلك ويمكن أن نتركه لمدة نصف ساعة وهذا مناسب للبشرة الدهنية.

أما البشرة الجافة فيجب ألا تتجاوز عشر دقائق في وضع القناع على الوجه.

للأشخاص ذوي البشرة العادية أو المختلطة، يوضع القناع على بشرتهم ويترك لمدة لا تقل عن عشر دقائق، من أجل الحصول على نتيجة جيدة.

بعد ترك القناع لفترة زمنية مناسبة للبشرة، يشطف الوجه جيداً بالماء فقط ويفضل الماء الفاتر ثم يجفف برفق.

يتم شطف الجلد أو دهنه ببعض الحليب من أجل ترطيبه وإنعاشه.

أقنعة طين البحر الميت بالزيوت

يحتوي طين البحر الميت على العديد من المعادن والخصائص الغنية التي تجعله مفيدًا في كثير من الحالات ويعالج العديد من المشاكل في الجلد والجسم. هناك بعض أنواع الزيوت المتميزة جدًا والتي لها خصائص مفيدة جدًا تظهر عند إضافتها إلى قناع طين البحر الميت. فوائد صنع قناع للبشرة

زيت البابونج وهو من اجود الزيوت ذات الرائحة الرائعة والمميزة جدا. يعمل على الاسترخاء والهدوء إلى حد كبير. وهو مضاد مميز للالتهابات ويساعد على تهدئة تهيج الجلد مثل حب الشباب والأكزيما.

زيت اللافندر وهو من أفضل الزيوت العطرية ذات الرائحة النفاذة. إنه زيت مهدئ للغاية ويجعل الجسم يشعر بالراحة عند وضعه، حيث يوصى به في كثير من الأحيان للمساعدة على النوم بسرعة كما أنه يتميز بالتعقيم بشكل كبير، ولذلك يستخدمه العديد من خبراء التجميل والكيميائيين في صناعة مستحضرات التجميل.

زيت النعناع يعتبر زيت النعناع من الزيوت التي لها استخدامات عديدة. يستخدم في صناعة الصابون والعلكة والشاي والشامبو والآيس كريم، وذلك لاستخراج رائحته والاستفادة منه قدر الإمكان.

قناع طين البحر الميت بالزيوت الطبيعية

هذه الطريقة والوصفة مصنوعة بطبيعتها، فهي تحتوي على طين البحر الميت وبعض الزيوت الممتازة الأخرى، ويجب اتباع هذه الطريقة جيدًا للحصول على نتائج سريعة

المكونات اللازمة لتحضير الوصفة هي

ثلاث قطرات من زيت النعناع.

نصف كوب من طين البحر الميت.

ثلاث قطرات من زيت اللافندر.

أربع قطرات من زيت البابونج.

نصف كوب ماء دافئ.

خطوات تحضير الوصفة

يتم خلط جميع الزيوت الثلاثة والطين جيدًا في وعاء كبير.

بعد مزجها جيدًا، افرد القناع على الجلد، مع الحرص على تجنب المناطق الحساسة مثل المنطقة حول العينين.

اترك القناع عشر دقائق فقط.

يُزال القناع بالماء الدافئ ويفضل مسحه بقطعة قماش مبللة بالماء الدافئ.

يعتبر البحر الميت اكثر مناطق على سطح الأرض انخفاضا ، إذ تنخفض عن سطح البحر حوالي 400 متر، وتعتبر مياه البحر الميت من أغنى مياه المحيطات والبحار في العالم بالمعادن والأملاح، إذ يحتوي على ما يقارب 35 نوع من الفيتامينات والأملاح، لذلك يعدّ مزارا كبيرا لمجموعة كبيرة من السيّاح بهدف الحصول على عمليات علاجية من خلال السباحة في مياهه.