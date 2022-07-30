تجربتي مع كريم الجلوتاثيون، طوال فترة عيشي وحياتي في هذه الدنيا وأنا أتمنى بشرة خالصة وصافية خالية من اي شوائب تمامًا، لكنني في نفس الوقت أعلم أن الأمر ليس بسيطا ابدا، لذلك حاولت مرارًا وتكرارًا أن اختبر الكثير من الأشياء جديدة عساها تحقق اكبر اماني لكن كل محاولاتي باءت بالفشل، فتارة كنت أتبع بعض الوصفات الطبيعية، التي لم تحل أي من معضلاتي، كما أنها تتطلب كثير من الجهد والمال.

تجربتي مع كريم الجلوتاثيون

تقول إحدى النساء، أريد أن أخبرك عن تجربتي مع كريم الجلوتاثيون، الذي غير بشرتي بشكل ملحوظ 180 درجة. حبوب الجلوتاثيون عبر الإنترنت، ومقدار الفائدة التي سأحصل عليها من استخدامها، واستشرت الطبيب قبل تناولها.

وبدأت في استخدامه، وبالفعل حفزت الحبوب الكولاجين في الجلد، مما جعل الجلد يتجدد، واختفت علامات الشيخوخة، مما جعل مظهري أصغر بكثير من عمري، كما انفتحت كثيرًا أكثر من ذي قبل، لذلك من خلال تجربتي مع كريم الجلوتاثيون أنصح كل فتاة وامرأة إذا كنت ترغب في الحصول على بشرة نضرة وخفيفة، يمكنك استخدام حبوب الجلوتاثيون.

ما هو الجلوتاثيون

بالنسبة للجلوتاثيون

تصنف هذه المادة على أنها من مضادات الأكسدة.

يتكون من ثلاثة أحماض أمينية الجلوتامين والسيستين والجليسين.

يساعد في بناء الأنسجة الضارة.

يعمل على تكوين البروتينات والمواد الكيميائية المهمة في الجسم.

يلعب دورًا رئيسيًا في تقوية جهاز المناعة في الجسم.

فوائد كريم الجلوتاثيون للبشرة

هناك العديد من الفوائد عند استخدام كريم الجلوتاثيون وهي

إزالة البقع والتصبغات الناتجة عن أشعة الشمس الضارة.

يمنح البشرة النضارة، ويزيل الجفاف منها، لأنه يساعد على تحفيز الكولاجين الضروري لنضارة البشرة وترطيبها.

قدرتها على طرد السموم من الجلد.

القضاء على التجاعيد وشد الجلد مما يعطي عمراً أصغر من العمر الطبيعي.

قدرته على تفتيح البشرة.

إزالة البقع والنمش المتناثرة في جميع أنحاء الجسم.

علاج البهاق حيث يساعد على توحيد لون البشرة.

فوائد الجلوتاثيون للجسم

يمكن استخدام الجلوتاثيون للجسم للحصول على فوائد أخرى له، حيث أنه ليس خاصًا بالجلد فقط، ومن هذه الفوائد

تقليل الآثار الجانبية بعد العلاج الكيميائي لمرضى السرطان.

علاج فقر الدم.

يعالج بعض أعراض مرض الزهايمر.

يعالج مشاكل مختلفة في الكبد.

يتم استخدامه في علاج الإيدز.

بعض حالات إعتام عدسة العين.

الوقاية من المرض، فهو يساعد على تقوية جهاز المناعة.

يساعد في تحسين الدورة الدموية، حيث يمنع أمراض القلب.

يعالج التشققات الجلدية المختلفة في جميع أنحاء الجسم، حيث أنه قادر على بناء الأنسجة التالفة.

حماية خلايا الجسم من التلف والمحافظة عليها.

يعالج مشاكل الجهاز التنفسي وخاصة التليف الرئوي.

الوقاية من أمراض الشيخوخة وعلامات الشيخوخة.

من نوصي باستخدام الجلوتاثيون

يمكن استخدام الجلوتاثيون للأشخاص التاليين

الأشخاص المصابون بمرض الجلوكوما في العين

يتعرض الناس باستمرار لمبيدات الآفات.

الاشخاص المدمنون على الكحول.

أولئك الذين يعانون من نقص المناعة.

الرجال الذين يعانون من قلة عدد الحيوانات المنوية.

اللاعبين الرياضيين، حيث تقضي على الجذور الحرة المتكونة من التمرين.

طرق طبيعية لزيادة الجلوتاثيون

هناك طرق طبيعية لزيادة الجلوتاثيون في الجسم، ومن هذه الطرق الطبيعية

تناول الأطعمة التي تحتوي على الكبريت مثل الأسماك ومنتجات الألبان ولحم البقر.

تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على السيلينيوم، مثل الدجاج والكبد واللحوم والأرز البني والأسماك.

أدخل الكركم في الأطعمة اليومية.

الامتناع عن تناول الكحول.

النوم الكافي أثناء النهار.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الجلوتاثيون، مثل الأفوكادو، والسبانخ، والهليون، والبامية.

استخدام حقن الجلوتاثيون

هناك حالات يمكن أن تأخذ الجلوتاثيون عبر الأوردة فقط، مثل

مرضى السرطان.

مرضى السكري.

حالات العقم عند الرجال

مرض الشلل الرعاش.

علاج فقر الدم في حالات غسيل الكلى.

الآثار الجانبية لاستخدام الجلوتاثيون

لا يوجد منتج خالي من الآثار الجانبية، وتشمل الآثار الجانبية لأخذ حبوب الجلوتاثيون ما يلي

الحالات التي تعاني من الربو، لأنها تزيد سوء رائحة الفم الكريهة عند استنشاقها.

سيتوقف إنتاج الميلانين إذا تم استخدامه كثيرًا.

يمكن أن يؤدي استخدامه إلى تلطيخ الشعر والرموش والحواجب.

لا يستخدم أثناء الحمل أو الإرضاع حيث لا توجد خبرة كافية في هذه الحالات.

قد يتعرض الجلد للعديد من الأمراض الجلدية بسبب ضعف صبغة الميلانين.

طريقة استخدام كريم الجلوتاثيون

الطريقة الصحيحة لاستخدام الجلوتاثيون التي يوصي بها الأطباء هي

اغسل الجلد أولاً بصابون الجلوتاثيون.

يجف الجلد جيداً ثم توضع طبقة من الكريم حتى يمتصه الجلد.

يمكن استخدام الكريم مرتين في اليوم، صباحًا ومساءً.

ستظهر نتائج استخدام الكريم بعد أسبوع من استخدامه.

كيفية تخزين وتخزين الجلوتاثيون

أما آلية حفظها وتخزينها فهي

يجب أن يُحفظ الصندوق بعيدًا عن متناول الأطفال.

تخزين في مكان بارد وجاف.

الابتعاد عن الشمس.

على الرغم من أن هذا الخليط الكيميائي يعتبر من اهم وابرز الكريمات التي ساهمت في حل مشاكل وجهي وتوحيد لونها، إلا أنه يوجد له بعض السلبيات الجانبية على الجلد، وقد تعرضت لبعض هذه السلبيات أثناء تجربتي مع كريم الجلوتاثيون، والتي يحتاج الشخص بحاجة إلى استعماله بانتظام وذلك لأن التوقف عن استعماله يؤدي إلى عودة الوجه للونه الاول.