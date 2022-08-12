تجربتي مع كريم الدارا لعلاج الثالول التناسلي ، لقد تسائل الكثير من الأفراد وخاصة الفتيات حول التعرف على تجربتي مع كريم الدارا لعلاج الثالول التناسلي ، إذ انه من الكريمات التي يتم استخدامها بشكل موضعي وهو يتميز بالفعالية التي تلعب دوراً حيوياً في تخفيف مشكلة الثآليل التناسلية تدريجياً ، وتعد الثآليل التناسلية من الامراض المزعجة للشخص الذي يصاب بها ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

ما هو مرض البثره التناسلي

الثؤلول التناسلي هو أحد الأمراض الجلدية الناتجة عن الإصابة بفيروس خطير. يظهر على شكل زوائد جلدية شبيهة بالقرنبيط، ويؤثر سلبًا على الجهاز التناسلي. وتجدر الإشارة إلى أن الثآليل التناسلية هي مرض غير مؤلم، لكنها قد تسبب ألماً لا يطاق لدى بعض المرضى. وهذا يتطلب استشارة مبكرة مع أخصائي، وبوجه عام، تعتبر الثآليل التناسلية مرضًا معديًا ينتقل بسهولة عند الاتصال بشخص مصاب أو باستخدام أدواته الشخصية. لذلك يحذر العديد من الأطباء من التعامل مع الشخص المصاب بهذا المرض.

كريم دارا للثآليل التناسلية

كريم دارا من أفضل الكريمات الطبية التي يمكن استخدامها لعلاج مشكلة الثآليل التناسلية أو الثآليل الشرجية والتي تزعج الكثير من النساء والرجال وتؤثر عليهم بشكل سلبي. يلعب هذا الكريم دورًا مميزًا في تنشيط المناعة والدورة الدموية في جسم المريض لطرد الفيروس المسبب للثآليل التناسلية ؛ وبعد ذلك تختفي آثار الثؤلول تدريجياً من الجهاز التناسلي حتى يتم القضاء عليه تماماً، وعلى الرغم من أهمية هذا الكريم إلا أنه من الضروري استشارة الطبيب قبل استخدامه للتغلب على آثاره الجانبية.

تجربتي مع كريم Aldara لعلاج الثآليل التناسلية

دارا كريم هو أحد الكريمات المعروفة في كثير من دول العالم للقضاء على الثآليل التناسلية والتخلص منها نهائياً. وتتضح تجارب بعض المرضى معه كالتالي

أكدت سيدة أنها تعاني من فرط الثآليل التناسلية، ونصحها الطبيب باستخدام دارا كريم لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام أسبوعيا، وقد تخلصت منه بالفعل بشكل نهائي.

ذكرت فتاة أخرى أنها كانت تعاني من ضعف في جهاز المناعة. مما أدى إلى إصابتها بالثآليل التناسلية، ولجأت مريم دارا التي حققت معها نتيجة رائعة من أول استخدام لها.

أكد رجل كان يعاني من زيادة مزعجة في حجم الثآليل التناسلية، ونصحته زوجته باستخدام هذا الكريم، مما ساعده على تقليل حجم هذه الزيادات ومن ثم القضاء عليها.

كيفية استخدام كريم Aldara لعلاج الثآليل التناسلية

يحتاج المريض المصاب بالثآليل التناسلية إلى استخدام كريم دارا بالطريقة الصحيحة، وهو ما يؤكده الطبيب المعالج، وطريقة استخدامه على النحو التالي

غسل منطقة الثؤلول التناسلي جيداً بالماء النظيف أكثر من مرة لقتل البكتيريا والفيروسات الضارة الموجودة عليها.

جفف هذه المنطقة بمنشفة قطنية للمريض، ولا تستخدم هذه المنشفة على أي مناطق أخرى من الجسم.

ضعي الكريم على المنطقة المصابة قبل النوم مباشرة، مع ضرورة توزيعه بالتساوي على هذه الزوائد الجلدية.

لا ينصح بتغطية المنطقة المصابة بالثآليل التناسلية إلا بإرشادات الطبيب المعالج.

متى يبدأ كريم Aldara في العمل على الثآليل التناسلية

يبدأ مفعول هذا الكريم بعد فترة زمنية طويلة نسبيًا قد تصل إلى 16 أسبوعًا، خاصة أنه يستخدم ثلاث مرات فقط خلال أسبوع واحد، حيث يحذر العديد من الأطباء المتخصصين من استخدامه بشكل يومي لتجنب المضاعفات والآثار الجانبية الخطيرة. بسبب احمرار المنطقة المصابة. ؛ ومن ثم تزداد الحكة والحرقان فيه، ولذلك لا بد من اتباع جميع التعليمات الطبية قبل استخدامه للحصول على نتيجة فعالة.

تعليمات لاستخدام كريم Aldara لعلاج الثآليل التناسلية

يحتاج مريض الثآليل التناسلية إلى اتباع مجموعة من التعليمات أو التعليمات قبل استخدام هذا الكريم، ومن أبرزها ما يلي

تجنب استخدام هذا الكريم بشكل يومي إلا بعد استشارة الطبيب المعالج واتباع الجرعة الموصوفة له بدقة كبيرة.

تجنب التعرض لأشعة الشمس أثناء وضع هذا الكريم.

ينصح العديد من المهنيين الطبيين بضرورة استخدامه قبل النوم.

يجب غسل اليدين بالماء والصابون قبل استخدام هذا الكريم وبعد دهنه.

يجب غسل المنشفة القطنية المستخدمة في تجفيف منطقة ترينيتي جيدًا بعد وضعها في الماء المغلي لفترة من الوقت لقتل البكتيريا الضارة التي تتراكم عليها.

من الضروري اتباع التعليمات التي أكدها الطبيب المعالج وغالبًا ما يتم تضمينها مع الكريم.

موانع لاستخدام كريم الدارا لعلاج الثآليل التناسلية

هناك عدد من الحالات التي من المهم فيها منع استخدام هذا الكريم بشكل دائم، وتتضح كل هذه الحالات كالآتي

الحالات التي تعاني من ضعف شديد في جهاز المناعة خاصةً لأنه يتعارض مع العلاجات الكابتة للمناعة بمختلف أنواعها.

المختونون.

حالات زراعة الأعضاء التناسلية.

خاصة أثناء الحمل والرضاعة، حيث قد تؤدي إلى تشوهات خلقية وأمراض قد يصعب السيطرة عليها.

الحالات التي تعاني من الثآليل التناسلية الداخلية الموجودة في فتحة الشرج أو في المهبل.

ممنوع نهائيًا من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

عيوب استخدام كريم الدارا لعلاج الثآليل التناسلية

على الرغم من أهمية هذا الكريم الموضعي في التخفيف تدريجياً من مشكلة الثآليل التناسلية، إلا أنه قد يسبب العديد من الأضرار، أبرزها ما يلي

حكة شديدة وحرقان في مكان الإصابة.

التهاب شديد في الجلد مع احمرار.

تشققات وتقشير الجلد خصوصاً أنه كان يستخدم بشكل يومي ولفترة طويلة من الزمن.

تتشابه الأعراض إلى حد كبير مع أعراض الأنفلونزا الباردة والحادة.

تساقط الشعر في منطقة التطبيق المبالغ فيه.

الشعور المستمر بالدوخة والدوار.

تغير ملحوظ في لون المنطقة المصابة عن باقي الجسم.

كريم الدارا لعلاج الثآليل التناسلية

يختلف سعر هذا الكريم باختلاف الدولة التي يتواجد فيها، ويتجلى ذلك في الآتي

كريم الدارا متوفر في المملكة العربية السعودية بسعر 270 ريال سعودي.

تقع في جمهورية مصر العربية بحوالي 458 جنيه مصري.

علاج الثآليل التناسلية في المنزل

هناك العديد من الطرق التي يمكن اللجوء إليها للتخلص من مشكلة الثآليل التناسلية في المنزل وبكل سهولة، ومن هذه العلاجات الطبيعية ما يلي

زيت الثوم يحتوي زيت الثوم على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على قتل البكتيريا والسموم الضارة. يوصى بوضع كمية قليلة منه على المنطقة المصابة وتركها لفترة.

خل التفاح يتميز خل التفاح باحتوائه على العديد من المركبات الطبية التي تساعد في قتل الفيروس المسؤول عن ظهور الثآليل التناسلية، ولذلك يوصى بوضع كمية قليلة منه في مكان الإصابة.

عشب العفص من أفضل الأعشاب الطبيعية التي يمكن استخدامها للقضاء على هذه المشكلة، حيث يساعد طحنها ؛ ثم نضعها على الاعضاء التناسلية البثرية لتقليلها والقضاء عليها نهائيا.

وفي الختام تعرفنا على أهم المعلومات التي تتعلق تجربتي مع كريم الدارا لعلاج الثالول التناسلي ، والذي يعد من الكريمات الفعالة في علاج تلك المشلكة والتي ينزعج منها الشخص المصاب بها ” مرض الثالول التناسلي ” ، واوضحنا بعض العلاجات المنزلية للتخلص من هذه المشكلة .