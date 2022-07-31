تجربتي مع كريم الدارا ،سوف احكي لكم تجربة إحدى اخواتي التي كانت تشتكي من ضعف في الجهاز المناعي للجسم، فهي اشتكت كثيرًا من هذا حتى أصبح جلدها مصاب مجموعة كبيرة من الأمراض ومنها سرطان الجلد تقول اختي أنها اكتشفت حقيقة اصابتها منذ فترة، ومن الجدير بالذكر أنها حين اكتشفت اصابتها كانت ساكنة في خارج الوطن الذي اعيش فيه، وقد تم تشخيص حالتها بمجموعة كبيرة من الأمراض.

تجربتي مع كريم Aldara

قبل عدة أشهر، قام الطبيب بتشخيصي كمريض بسرطان الجلد السطحي، وصدمني الخبر كالصاعقة، لكن الطبيب حاول تهدئتي وحاول شرح الأمر لي بطريقة مبسطة، واصفا الأدوية التي سألتزم في الفترة القادمة، وكذلك خطة العلاج التي سأتبعها.

من بين الأدوية وصف لي الطبيب كريم الدرة الذي استخدمته كطلاء موضعي في مكان إصابتي، ونجح الكريم في إثبات فعاليته وتأثيره في علاجي، نتيجة لغناه في منشطات مجانية للجسم مضادة للأمراض السرطانية، وشفيت والحمد لله بعد فترة ليست بالطويلة دون أن أعاني من أي أعراض. الجانب الضار، وكانت هذه تجربتي مع كريم الدارا بالتفصيل.

كيف يتم استخدام كريم Aldara

استخدم حسب الحالة التي يتم علاجها ؛ فمثلا

الثآليل التناسلية والشرجية

يتم وضع طبقة غير سميكة من الكريم على المنطقة المصابة كل يوم قبل النوم. لا يتم استخدامه بشكل يومي. بدلاً من ذلك، يجب تفويت يوم بين كل استخدام والآخر. على سبيل المثال، عندما تبدأ في استخدامه يوم السبت، يتم استخدامه مرة أخرى يوم الاثنين، ثم الأربعاء، ثم الجمعة، ثم الأحد. حتى الثلاثاء، ثم الخميس، ثم السبت وهكذا بشكل مستمر دون عيب.

يتطلب علاج الثآليل ما لا يقل عن 16 أسبوعا متواصلا من العلاج ويعتمد بشكل عام على تقدير الطبيب واستجابة المريض للعلاج.

التقرن الشعاعى

يتم وضع الكريم على المنطقة المصابة قبل الذهاب للنوم، كما يتم استخدامه هنا أيضًا بشكل غير يومي كما أوضحنا في حالة الثآليل، ويجب ألا تقل فترة العلاج عن 4 أسابيع ولا تزيد عن 8 أسابيع وحسب رأي الطبيب.

حالات الورم الميلانيني السطحي

يتم تنظيف مكان الإصابة بالماء، بشرط أن يتم وضع الكريم على مكان الإصابة، وكذلك 1 سم من الجلد غير المصاب حول موقع الإصابة، ثم يتم تدليكه برفق حتى يمتصه الجلد.

وقت استخدام الكريم قبل الذهاب إلى الفراش، وتنظيف آثاره في الصباح فور استيقاظك لتجنب التهابات الجلد والحكة.

يجب استخدام الكريم 5 مرات في الأسبوع لمدة 12 أسبوعًا، وفي حالة عدم استجابة جسم المريض له يمنع استخدامه فورًا وسيصف الطبيب بديلاً آخر.

فوائد كريم الدارا

هناك فوائد عديدة للكريم منها

علاج سرطانات الجلد السطحية.

علاج الامراض الشرجية والتناسلية والثآليل.

يزيل الإشعاع أو الضوئي.

اعراض جانبية كريم الدارا

أي دواء له آثار جانبية، ومن الآثار الجانبية للكريم ما يلي

حكة والتهاب في الجلد مصحوبة بحرقان ولون أحمر دموي.

تشققات الجلد وتقشيره في حالة استخدامه لفترات طويلة، بالإضافة إلى قدرته على تغيير لون بشرة المنطقة التي يتم تطبيقه فيها عند مقارنته ببقية الجسم.

قد يتسبب في بعض الأحيان في تساقط الشعر للمستخدم، وكذلك أي شعر حول مكان تطبيق الدواء، بالإضافة إلى ظهور عدد من الأعراض المشابهة لأعراض الأنفلونزا ونزلات البرد، منها ؛ العطس وسيلان الأنف والدوخة.

موانع لاستخدام الدائرة

يمنع استخدام كريم الدارا في عدد من الحالات منها

يجب استخدام الكريم خارجيًا فقط.

تجنب ملامسة الكريم للأنف أو الفم أو العينين أو المهبل.

لا يجوز القيادة بعد وضع الكريم أو الانخراط في أي نشاط يتطلب التركيز لأن الدواء قد يسبب الدوار.

يجب الالتزام بالجرعة التي يصفها الطبيب. لا تأخذ جرعات أكثر أو أقل.

لا ينبغي أن يوضع الكريم على الجلد المتضرر من الشمس.

يجب عدم تعريضه لأشعة الشمس أثناء تطبيقه.

قد يؤدي تطبيق الكريم إلى احمرار وتورم وحرق الجلد.

يجب إبلاغ الطبيب بأي نوع من الحساسية تلاحظه بعد استعمال الدواء.

لا يعني استخدام الكريم أن الثآليل لن تظهر مرة أخرى.

لا يجوز الجماع بينما الكريم على الجلد.

يفسد الكريم الواقي الذكري وكذلك الحاجز الأنثوي، لذلك ينصح باستخدام طريقة أخرى أثناء استخدامه.

العلاج لا يمنع الإصابة بالثآليل الشرجية والتناسلية.

لا ينبغي إهمال فحوصات الجلد المنتظمة والاختبارات المعملية.

يجب التعامل مع أولئك الذين يتناولون الدواء دون سن 12 عامًا بحذر.

إذا أصبحت حاملاً، يجب أن تخبر طبيبك ليحدد ما إذا كان الكريم آمنًا للاستخدام.

استخدم كريم Aldara أثناء الحمل والرضاعة

أما عن استعماله في الحمل والرضاعة فهي

حمل

يصنف كريم Aldara على أنه C حسب تصنيف FDA وبالتالي يمنع استخدامه أثناء الحمل لأنه يشكل خطورة على صحة الجنين ويسبب تشوهات.

الرضاعة الطبيعية

يتوقف إنتاج المادة الفعالة في لبن الأم المسؤولة عن الإرضاع، وبالتالي تشكل خطراً على صحة الشباب، وقد دلت الشركة المسؤولة عن التصنيع على ضرورة توخي الحذر في حال استخدامها من قبل النساء المرضعات.

مؤشرات لاستخدام كريم الدارا

بادئ ذي بدء، يجب إعلام الطبيب المعالج بالتاريخ الطبي لعائلة المريض والحرص على عدم إخفاء أي معلومات مهما كانت بسيطة مع اتباع ما يلي

لا ينصح باستخدامه بدون استشارة طبية.

يستخدم بشكل يومي بعد أخذ إذن الطبيب.

يتم تحديد الجرعة ومدة الاستخدام من قبل الطبيب وفقًا لحالة وظروف المريض ؛ من أجل تجنب أي مضاعفات جلدية أخرى.

يجب غسل المنطقة المصابة جيدًا قبل وضع الكريم عليها، ويجب تجفيفها جيدًا بعد الغسيل.

تتراوح ساعات وضع الكريم على مكان الإصابة من 6 إلى 8 ساعات.

بعد الساعات المحددة لتطبيق الكريم، يجب إزالته وتنظيف البشرة جيدًا باستخدام الصابون والماء الفاتر، مع تجفيف الجلد بلطف بعد الانتهاء.

لا تعرض المناطق المصابة لأشعة الشمس.

لا تدع الكريم يلمس الفم أو العينين أو الأنف.

لا يجوز دهن الكريم على مكان الالتهاب والجروح إطلاقا.

يجب ترك مكان الإصابة مكشوفًا.

معلومات عامة عن كريم الدارا

الكريم غني بمادة Imiquimod وهي مادة منبهات مناعية أو مناعية تعمل على تحسين كفاءة واستجابة جهاز المناعة ومقاومته للفيروسات والخلايا السرطانية.

يرتبط Imiquimod بالخلايا المناعية في الجسم، ويحفزها على إنتاج السيتوكينات، وخاصة alpha-interferon، المسؤولة عن محاربة فيروسات الجسم والخلايا السرطانية، ومنع انتشارها وتكاثرها.

معلومات أساسية عن كريم Aldara

توجد معلومات أساسية عن الكريم منها

الفئة العلاجية جهاز المناعة.

اسم العلامة التجارية Aldara.

الاسم العلمي للدواء ومادته الفعالة Imiquimod.

شكل الدواء كريم بتركيز 5٪.

الشركة المصنعة 3M.

ظروف تخزين الدار

يجب تخزين الدواء عند درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية مع الحرص على عدم التعرض للرطوبة والحرارة والضوء. تأكد أيضًا من أن الكريم في مكان بعيد عن أيدي الأطفال، حيث يمكنهم العبث به وإيذاء أنفسهم أو أخواتهم الأصغر سنًا.

سعر عقار الدارا

كريم الدارا متوفر في كبرى الصيدليات بسعر 600 جنيه على شكل علبة بداخله 5 أظرف.

أخيرًا كريم الدارا من الكريمات الآمنة التي يمكن استخدامها لعدد من الأمراض الجلدية ومنها الثآليل الشرجية، وعند استخدامه يجب اتباع جميع التعليمات التي ذكرناها في فقرات هذا المقال وعدم التسامح معها. أيا منهم.

يصف الكثير من الأطباء كريم الدارا من أجل التشافي من مرض السرطان الجلد، والمادة التي تعمل به هي مادة إيميكويمود، وتلك المادة تلعب دورًا قويا في علاج الجهاز المناعي للجسم وبالتالي يقاوم التعرض بالإصابة بالخلايا السرطانية، كما تحمس هذه المادة إفراز السيتوكينز ومادة أنترفيرون نسأل الله لكم التوفيق.